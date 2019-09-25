相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!

2019-09-25 08:30 健行筆記 健行筆記旅遊書沒有的皮子跳格子



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登上台灣百岳，對於很多人來說，是遙不可及的夢想，但，真的只能是夢想嗎? 講到登百岳，最常聽到友人說：「百岳感覺很難爬耶...」「我平常沒在運動不行啦~!」「是不是要揹重裝阿?」很多對百岳的疑問，其實都是可以解決的，只要循序漸進，選擇入門款的百岳例如：合歡群峰(合歡西峰除外)、雪山東峰等挑戰看看，你會發現，原來登百岳，其實沒有想像中的難! 今天要來跟大家分享超夯的百岳入門路線：合歡主峰、合歡東峰、石門山、合歡北峰，另外，鄰近合歡群峰，可近觀黑色奇萊的小奇萊大草原步道也是值得一遊的唷! 這幾條路線，基本上行進距離都不長，也不用重裝，即便很少運動的你也不會有太大的困難! 位於南投仁愛跟花蓮秀林交界處的合歡主峰、合歡東峰、石門山、合歡北峰，是台灣少數百岳登山口就在公路旁邊，易達性超高，只是要注意公路沿途都是紅線，記得不要隨意停車，以免影響其他用路人的權益與安全唷! 若是自行開車的朋友，可依照登山的路線選擇在昆陽停車場、武嶺停車場、合歡山莊旁停車場、小風口停車場停車。

#合歡主峰，標高3417公尺，登山口位於武嶺跟昆陽停車場中間，步道長約1.8k，沿途的道路相當平、好走，在山頂的視野相當遼闊，也適合觀賞夕陽!

▲合歡主峰沿途的道路相當好走!

▲除了一般道路外，也可以漫步在稜線的小徑上!

▲早期合歡越嶺步道有軍事用途，能看到多處遺跡! ▲合歡主峰是唯一有廁所的地方! ▲往遠方看過去，能看到陸軍寒訓中心! ▲合歡主峰的山頂視野不錯，記得拍下網美照留念阿!#合歡東峰標高3421公尺，登山口位於松雪樓旁，步道長約1.1k，沿途都是直上的樓梯，跟在市區爬樓梯一樣，只是場景改變，而且要爬的階梯更多(笑)! 步道旁能看到早期滑雪場的遺址，這裡同時也是欣賞玉山杜鵑的好去處，今年(2019)去看玉山杜鵑的時候，發現這些玉山杜鵑都不是在步道兩旁，必須要踩過很多玉山箭竹才能抵達開花茂盛的地方，建議大家遠觀即可，不然被踩過的玉山箭竹們也是挺可憐的呢! ▲滑雪場遺跡! ▲一路都是階梯，膝蓋要有心理準備(抖)! ▲合歡東峰在天氣好的時候，視線很棒!#石門山標高3236公尺，登山口旁有一個小型的停車場，不過位置很少，建議可停在合歡山莊旁邊，位置會比較多。步道長不到800公尺，號稱最平易近人的百岳，如果這個百岳都上不去...小編也不知道該說什麼了 (逃...)。在玉山杜鵑盛開的季節，在步道旁就能看到玉山杜鵑唷! ▲幾次去石門山恰巧都遇到下雨! 苦中作樂來拍照! ▲在玉山杜鵑開花的季節來石門山，在山頂旁就有不錯的拍照地點!#合歡北峰標高3422公尺，是合歡群峰的最高峰，步道長度約2.4K，相對於前面介紹的合歡群峰來說，這邊的挑戰程度較高，適合有一定體能的朋友參加，想參加的也要事先申請入山證唷! 這裡最吸引小編的，就是滿滿滿到不行的紅毛杜鵑了，找對時機來，包準會殺了不少記憶體呢! 另外，過了反射板的路段，可以見到一望無際的箭竹大草原唷! ▲來對時間，滿滿的紅毛杜鵑就在步道旁邊等著大家! ▲合歡北峰前面1k多的路程相當考驗體力! ▲合歡北峰這邊有很多假山頭，以為走上山頭，其實還有更多山頭! (笑) ▲看到反射板表示苦盡甘來，往後的路程大多是平緩好走的路! ▲一望無際的箭竹大草原! ▲2019.6.9合歡北峰團員合影#小奇萊大草原第一次見到小奇萊大草原，是去奇萊主北的時候! 當時艷陽高照，從小奇萊大草原的制高點往下看時，那種視線的遼闊感，看著看著，心也跟著寬闊起來! 後來再度二訪時，已是玉山杜鵑盛開的日子，滿山遍野的玉山杜鵑，怎麼拍都好看! 不過想見到小奇萊大草原，鞋子建議要穿著登山鞋，路程雖短，僅有1.4k左右，但中間部分路段會碰到爛泥，尤其下雨天的路更是難走! 另外，想要一遊小奇萊大草原的朋友也要申請入山證唷! ▲在小奇萊大草原的制高點往黑色奇萊方向眺望! ▲2019.04.28 小奇萊大草原團員合影 ▲滿山遍谷的白色玉山杜鵑 ▲滿山遍谷的粉色玉山杜鵑上述介紹的幾條路線，是小編走過後，覺得蠻適合當作百岳入門的登山行程，尤其石門山、合歡主峰，可以用很輕鬆愉悅的步伐登上百岳，讓你首登百岳就成功! 推薦給大家囉!