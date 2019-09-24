抽不到神簽！那一日單攻「玉山主峰」 (台北出發，行程交通)
如何申請雖然說玉山單攻比較好申請，但還是有每天60人的名額的限制，最早可以在兩個月前申請，提出申請，最晚必須在入園前7天提出申請。
- 申請前，先到這裡看看是否還有名額
- 確認有餘額（如果滿了也可以賭看看候補機會），填寫入園申請
- 剛送出申請時，狀態會是「排隊預約」，通常1-3個工作日內應該就會有結果通知
- 若申請成功，信箱內會有一封附有入園證的信，再依照信件中的指示，申請入山證，通常入山證都會在一天內核發
- 出發前記得列印出入園證及入山證，需要在塔塔加警察小隊和排雲山莊檢查
交通台北 -(高鐵)→ 嘉義 -(租車)→上東埔停車場當天下午兩點半從台北搭高鐵到嘉義，大約一個半小時，從嘉義高鐵站租車（iRent目前平日有日租990元優惠！如果第一次下載的也歡迎用我的推薦序號「ir796916」，就能免費租車一小時😃）開到上東埔停車場，途中吃了晚餐、買乾糧等等，大約晚上八點半到上東埔停車場。
登山行程總共爬12小時45分鐘，來回加去程踢林道共24.6公里（去程因為太早沒有接駁車所以得踢2.8K的林道，回程搭接駁車）
裝備除了身上穿的一些衣物，背包裡裝了輕羽絨、防水外層雨衣、涼鞋、一堆糧食、一瓶台啤（想說在山頂小小慶祝😂）、兩瓶水，還帶了爐具在排雲山莊煮水沖泡乾燥飯，但後來覺得其實不需要帶麼多，水應該一瓶1,500cc就很夠了，排雲山莊還能補充水，爐具的部分其實只用來燒熱水，所以多帶兩顆飯糰也應該就足夠。
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大家都說爬玉山不難，抽籤更難。感覺自己跟這座台灣第一高峰也是滿沒緣分，記得很久以前國中時曾經參與登山團要去爬玉山，卻碰上颱風取消行程，想爬玉山這件事一直在腦中惦記著，抽了幾次排雲山莊，每次都是未中籤，這次心血來潮，趁著氣象預報好天氣加上平日還有單攻餘額，在出發前一個禮拜送出了申請。當天下午從台北搭了高鐵到嘉義，在嘉義高鐵站用了和運iRent租車，開在阿里山公路上，經過石棹附近時起大霧，幾乎是伸手不見五指的狀態，只能慢慢地前進，終於在八點半時到上東埔停車場。停車場停了不少輛車，應該都是已經在山上的山友的車。停好車抬頭一看，才發現自己已經被滿天星斗環繞，連銀河都能看見！因為只有一個人，所以就直接帶了睡袋睡車上，省下300元東埔山莊的住宿費。睡到一點多起床，發現停車場都沒動靜，外面又一片黑，不敢自己半夜走山路，所以繼續窩回睡袋裡，等到快兩點時突然聽見車子的引擎聲，應該是從東埔山莊開上來準備要單攻的山友，趕緊下車整裝，跟著大夥一起走。剛開始踢了2.8K的林道，走到一半時聽見樹叢裡一陣窸窣，往下看竟然看到一隻水鹿，大大的眼睛被頭燈照的亮亮的，感覺我們互相看了兩秒，牠才又轉身跑回樹叢裡。帶著頭燈在黑夜裡走了3小時左右，視線中慢慢出現微微的藍色，遠方的山頭的輪廓也漸漸的黑暗中浮現，走到排雲山莊時，天已全亮。在排雲山莊休息了一段時間，用登山爐燒了熱水煮沖泡飯。過了排雲後到主峰山頂的2.4K，一路之字形上坡，最後一小段還需要拉繩，是最累但風景也最漂亮的一段路。
站上了山頂，風大到大家站都站不直，沿路一直同行的韓國大叔拿出背包裡的燒酒，配上自己帶的台啤，大家身體都暖了起來。當時幫那群韓國人和台灣嚮導們拍照，他們拿出一條印有那韓國大叔照片的布條，心想他們也準備太周到，結果下山後看新聞才發現，原來他是一位有名的登山家叫金未坤，是全世界少數完成14座8000公尺高山的人，真是有眼不識泰山。最後，趁著大家下山的時候短暫了享受了一個人的玉山峰頂。更多照片分享 ➡️ @paul_gosomewhere更多遊記分享 ➡️ 破的旅行日記
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