抽不到神簽！那一日單攻「玉山主峰」 (台北出發，行程交通)

2019-09-24 15:59 健行筆記 健行筆記Paul Huang



如何申請

申請前，先到這裡看看是否還有名額 確認有餘額（如果滿了也可以賭看看候補機會），填寫入園申請 剛送出申請時，狀態會是「排隊預約」，通常1-3個工作日內應該就會有結果通知 若申請成功，信箱內會有一封附有入園證的信，再依照信件中的指示，申請入山證，通常入山證都會在一天內核發 出發前記得列印出入園證及入山證，需要在塔塔加警察小隊和排雲山莊檢查

交通

裝備

資料參考

分享 facebook

站上了山頂，風大到大家站都站不直，沿路一直同行的韓國大叔拿出背包裡的燒酒，配上自己帶的台啤，大家身體都暖了起來。當時幫那群韓國人和台灣嚮導們拍照，他們拿出一條印有那韓國大叔照片的布條，心想他們也準備太周到，結果下山後看新聞才發現，原來他是一位有名的登山家叫金未坤，是全世界少數完成14座8000公尺高山的人，真是有眼不識泰山。最後，趁著大家下山的時候短暫了享受了一個人的玉山峰頂。 更多照片分享 ➡️ @paul_gosomewhere更多遊記分享 ➡️ 破的旅行日記