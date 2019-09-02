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享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40健行筆記 健行筆記旅遊書沒有的皮子跳格子

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享受巨木林蔭的芬多精，一探上帝的部落司馬庫斯!常常有人問小編，如果平常沒有運動習慣，但又想進山林走走，有什麼景點是去了不會太累，又值得推薦的地方嗎? 腦中通常第一個浮現的就是上帝的部落-司馬庫斯! 會推薦這邊的主要原因是，這裡的巨木群步道經部落族人的維護，相當平緩、好走，且能看到排名台灣十大神木第四的大老爺神木! 通往司馬庫斯的產業道路位於竹60線39.5K處，竹60縣沿途都有不錯的點可晃，例如：青蛙石、李棟山莊、宇老觀景台、軍艦岩等，只要把沿途的景點串在一起，就會有不錯的二日遊行程! 

▲從竹60線39.5K處左轉後，就能通往司馬庫斯的產業道路囉!

▲歡迎光臨上帝的部落-司馬庫斯#巨木步道

從部落出發前往巨木群，步道距離約5.2公里，來回依照個人腳程，約4.5小時可走完! 一般來司馬庫斯玩的遊客，大多是以走巨木步道及社區自由活動為主，若想深度點，也有其他景點可以考慮，例如：神秘谷瀑布、生態公園、司立富瀑布、鴛鴦湖越嶺古道等，這部分可詢問遊客服務中心，或是自行拿地圖依照指示方向自由的玩。今天要跟大家分享的是平常帶隊會走的巨木步道與泰雅社區為主! 

▲巨木群登山口就在停車場旁邊唷!

▲位於登山口旁，司馬庫斯景點指示牌!

巨木步道在四季會披上不同彩衣，若在特定時節來此遊玩，能見到季節限定的櫻花與紅葉! 此外，巨木步道擁有豐富的生態資源，桂竹林與檜木林，也是值得拍照留念的唷! 

▲在櫻花季節來訪，可見到不同品種的櫻花!

▲選對時間，也能在秋季欣賞到紅葉唷! 

▲步道隨處可見到竹林，陽光灑落在竹林時，很適合拍網美照片!

▲巨木群裡面有幾棵比較大的巨木，想要完整拍到整顆，手機可用全景模式拍攝!

除了生態資源外，沿途可見到部落對於步道的維護與規劃，讓到此拜訪的旅人，可以走得更加輕鬆!

▲部落對於步道的維護與規劃盡了許多心力!

若有看到泰雅文化的簡介，不妨停留閱讀部落要傳達給大家的訊息，也能增加遊玩的深度認知。

▲步道沿途可見到解說牌，能增加對步道的認識唷!

巨木群步道為O型步道，可依照指示方向以逆時針依序拜訪巨木。

▲巨木群裡，比較大的有九棵巨木!

台灣十大神木排行第四的大老爺神木，樹高為35公尺、樹圍為20.5公尺、樹齡約2500年，其特點在於人字的樹型，當地的泰雅族人稱之為YaYa(媽媽)巨木。

▲2019年4月20日，團員與大老爺神木合影!

▲步道隨處可見居住於此的居民們!#漫步部落

位於深山交通不便的司馬庫斯，由於早期也沒有電力供應，故被稱為黑色部落，直到1979年才有電力供應! 後來，藉著神木群的發現與對外道路的修築完成，才開始提升部落的經濟收益，並逐漸改善族人的生活。

從巨木步道的行程結束後，通常小編會讓團員自由活動半小時至一小時的時間，讓大家可以自在地在部落漫步。每逢假日，每天約有兩梯次的部落導覽，若想要好好認識司馬庫斯，是還蠻推薦參加當地的導覽活動，跟著導覽員的介紹，可大致認識社區的特色建築與人文歷史! 

▲若要參加導覽的，須於假日指定時間抵達服務中心! 

▲部落在推廣無菸社區，來此拜訪得大家也記得遵守規定唷!

▲社區裡面能見到許多雕刻作品，每件作品都有其意義!

▲特色建築：小學。這裡的教育採雙軌制，除了義務教育之外，也有部落文化課程!

▲幼兒園，孩童們的搖籃!

▲當地生活重心，教會!

▲使用友善環境的特色路燈!

▲款待貴客才會使用到的小米!

▲部落的一花一草都值得留影!

若是晚上住在司馬庫斯的話，可以選擇去參加部落辦的晚會活動，除了會介紹當地的歷史文化與原住民語言，也能看到部落學童或青年的歌舞表演唷!

▲與遊客互動的部落晚會，能見到許多可愛孩童的歌舞表演唷!

#交通注意事項

司馬庫斯的產業道路在2019年正在進行整修，整修期間的道路有進行管制，務必隨時注意司馬庫斯官方網站(https://www.smangus.org/travel.html)的最新消息! 此外，由於山路蜿蜒，部分未修整完畢的產業道路車子經過時，會有點像坐碰碰車，如果容易暈車的朋友記得事先準備暈車藥先睡一覺啊!

▲準備離開，也能見到部落對於大家的祝福，一路平安!

原文出處

步道神木登山
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