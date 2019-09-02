基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩 共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00 健行筆記 健行筆記李斯特



緣分真是一件奇妙的東西,似乎一切的因緣際會都已經默默被註寫完成,就等著你去履行接收這段緣份!第一眼看見阿軒是在茶壺山的山頂上,身上背著紅色的防水背包,腳上穿著一雙黃色的夾腳拖!沒錯! 就是夾腳拖!!李老師腦中浮現的第一個想法是哪來的小屁孩,沒有裝備就來爬山?? 就不要受傷叫救援!!在半屏山佈滿崢嶸岩石的山巔上,又遇到這個穿夾腳拖的小屁孩,身手矯健靈活的上下穿梭在驚險岩塊中,一臉燦爛笑容,熱情又有活力的大聲打招呼,瞬間大幅提升李老師的好感度!!

短暫聊天中才稍微認識這個叫阿軒的男孩,來自新竹 正在基隆讀書的大學生,熱愛東北角的海洋與山岳,熱愛潛水 熱愛溯溪 熱愛登山,熱愛從事各種有挑戰性的戶外活動,今天 他正帶著同學挑戰黃金三稜~~李老師一直猶豫要不要去挑戰黃金首稜,隨口邀約之下 阿軒竟也一口答應了!這就是緣分啊!!鎮守在東北角海岸線的基隆山,完全不與其他的山巒藕斷絲連,特立獨行在東北角的群山之中,而從基隆山連接到雷霆峰的美麗稜線,更是東北角眾多山岳中最耀眼的存在,也因此成為黃金十稜之首!!

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挑戰黃金首稜有二種不同的選擇,可以從雷霆峰走到基隆山,或是從基隆山走到雷霆峰,由於李老師一行人都是第一次走黃金首稜,因此選擇較為安全的基隆山-雷霆峰路線!!基隆山是九份很熱門的小百岳,登山口旁就有收費停車場,不過建議要早點到 才不會沒位置停車

基隆山和茶壺山有90％的相似度,全程幾乎都是用心鋪設的階梯登頂過程也幾乎都是不斷往上踩階梯,簡單安全卻乏味

去年此時登頂的五分山聳立在遠方,優美的山形完整呈現,一種他鄉遇故知的喜悅猛然襲上李老師

和茶壺山的登山步道一樣,途中都有涼亭可以休息 也可以賞景,只是李老師覺得白色系的涼亭更有特色

當然沿途也完全沒有遮蔭的地方,正好是吸收太陽能量的最佳場所,吸飽吸滿太陽能的結果就是熱死人啦~~

昨天是整天欣賞如天險屏障般的基隆山稜線,今天是整天欣賞如金湯堡壘般的草山山系,站在這座山 看著那座山,這正是登山最有趣的部份!!

沿途的第二座白色系涼亭,基隆山真是一座有人性的小百岳,適合全家大小一起體驗登山樂趣

基隆山頂似乎就在舉手可及的地方,但前方依然是漫無止境的階梯,以及火傘高張的夏日豔陽

很熱 很熱 真的很熱,李老師一鼓作氣登上山頂,毫不猶豫脫去上衣 還擰出一攤汗水,基地台圍牆旁的三角點是唯一有陰影的地方,李老師第44座小百岳—海拔588公尺的基隆山!!

身上溼答答的汗水卻是小蝴蝶的最愛

完全沒有遮蔽物,所以四面八方都有遼闊的好景緻,只是你的耐熱度要夠強

永遠和黃金一稜相望對峙的黃金三稜,還真的是一時瑜亮 不分軒輊

最令人驚艷的卻是基隆方向的海岸線,翠綠的陸地穿插迎合在蔚藍海洋之間,交錯變化 美輪美奐 讓人讚嘆!!

讓我們歡迎新夥伴-阿軒上場,當然還是穿著招牌黃色夾腳拖,熱愛冒險的阿軒硬是要站在很邊邊的地方,讓李老師邊拍照邊捏一把冷汗~~

登上基隆山只是一碟開胃菜,雷霆峰才是今天要挑戰的大魔王,往雷霆峰的路徑就隱身在木棧板旁的草叢裡,第一眼看過去只有陡坡和芒草

這就是第一個讓李老師卻步不來的原因,擔心芒草蓋路 找不到路徑,忍不住想說,今年李老師不管走到哪都會遇到芒草!!

幾乎一整路都是在芒草叢裡陡下,是很陡的那種角度,這是第二個讓李老師猶豫不來的原因

還好沿途陡坡都有拉繩保平安,還好有新夥伴阿軒在一旁掠陣,阿軒也不時提醒芒草的跟很牢固,有時甚至比搖晃的拉繩還安全!!

從芒草叢探頭出去,眼前竟然出現二顆圓潤飽滿的綠色饅頭,沒錯!這就是李老師的目標--485峰與雷霆峰

全程只有零星幾個的小樹林,稍微躲開火力全開的烈陽也是一種小確幸

抵達第一個路標-台陽2號基石,不說你不知道,台陽企業可是掌握整片九份金礦的大家族,不知道台陽基石和台陽企業有沒有關係??

高聳入雲的基隆山雄峙在身後,李老師已經從山巔最高點一路滑到鞍部,回頭看看 還真是了不起!!

再來就是從鞍部一路攀爬到485峰,上攀的路徑當然也不會多好走

成功登上485峰,這座小山頭高485公尺 故稱485峰,峰頂有一顆台陽4號的基石,曬得渾身火燙的李老師急著想找陰涼處,峰頂卻只有這一棵不成氣候的小樹

後有雄偉穩重的基隆山,前有險峻兀立的雷霆峰,485峰就夾在基隆山和雷霆峰中間

右邊是層峰疊巒 峰峰相連到天邊,整片金瓜石全都歷歷在目 盡收眼底,原本吸睛的茶壺山竟如滄海一粟般隱沒其中

左邊則是浩瀚無垠的蔚藍大海,基隆嶼像隻大鯨魚巡弋在海天一色中

黃金首稜的挑戰已經完成二分之一了,但絕不能掉以輕心,李老師一行人繼續朝著大魔王雷霆峰前進!!看到眼前壯闊綿延 氣勢驚人的山景,李老師忍不住單手拉繩 一手拍照,東北角 瑞芳 九份 金瓜石 好美!!

想當然耳又是一路陡下到鞍部,黃金首稜的行進節奏很簡單,就是陡上-陡下-陡上-陡下-陡上-陡下

但大魔王雷霆峰的設下的關卡更硬了,陡下的路徑滿布粗曠的大岩石,造成許多高落差的危險路況,穿著夾腳拖的阿軒仍是如履平地,竟然還有餘力協助做確保,李老師果然有眼光找對人了!!

緊張慌亂中還是要悠閒捕獲紫斑蝶

一路驚險下坡走到二座山峰之間的鞍部,這裡會出現叉路,往上走是登上雷霆峰的唯一選擇,往下走則是走回登山口的選擇之一

繼續手腳並用 一路攀爬而上,陡上路徑絕對不好走,但是大家看著李老師上上下下也膩了,所以畫面快轉~~

直接跳到雷霆峰頂了!!雷霆峰 山如其名,如同一道雷霆般拔地而起,沒有旁生枝節 沒有拖泥帶水 沒有雞雞歪歪,乾淨俐落 絲毫不遮遮掩掩,一眼就能看穿隱身北方海上的基隆嶼,路人甲:那個李老師幹嘛又脫衣服~~李老師:因為很熱很熱咩!!

當然也要回顧一下今天辛苦的成果,485峰和基隆山各自橫看成嶺側成峰,此刻完全合體成雄壯魁偉的綠金剛

站在擁有360度環繞美景的雷霆峰上,一定要把握機會欣賞四面八方的美景,九份 金瓜石 茶壺山 半屏山 燦光寮山 草山,李老師一一點名 一一記在心中

再逐漸轉個90度,慢慢的將眼光掃過廣袤綿延的層巒疊翠,最後將眼光定焦在山下的陰陽海,是人工操弄也好 是環境污染也好,這片黃與藍彼此暈染卻永不融合的海洋,是東北角開發史所留下無法抹滅的印記,見證發大財是要付出代價的!!

站在危崖邊的石塊上真是帥氣瀟灑,阿軒是老神在在,李老師卻是小鹿亂撞,生怕一陣風就把人吹下山崖!鮮黃色的夾腳拖真是令人無法忽視的存在!!

天邊起了一片烏雲,看來午後陣雨隨時會傾盆倒下來,傾斜陡下加上濕滑泥濘,這種路徑走起來會要人命的,於是李老師一行人即刻撤退!!

記得在485峰與雷霆峰的鞍部叉路往下走,除非你想再一次陡上-陡下-陡上-陡下的走回去

同樣是大角度傾斜向下的路徑,但這次是走在綠意森林間,至少不用頭頂艷陽天了!!

森林裡的生態也更豐富,超近距離捕獲人面蜘蛛 好清楚啊!!

捕獲掉在路上差點被踩扁的毛毛蟲-長斑擬燈蛾的幼蟲~~

真是很陡的下坡路徑,全程四肢都沒閒著,一手拉繩子 一手用登山杖撐住重心,雙腳輪流用力往下踩,李老師的登山杖第一次撐到彎曲~~

唯一的樹林縫隙可以看看風景透透氣,蜿蜒的公路很醒目,像是在綠巨人身上留下一道圖騰刺青!!

總算走完折磨又漫長的陡下斜坡,生氣蓬勃的姑婆芋擠在小徑二側,像是夾道歡迎凱旋歸來的英雄!!

穿著夾腳拖的阿軒也順利下山了,李老師決定待會問問夾腳拖是哪個牌子??

終於走出陰鬱的森林,終於重見天日,終於成功挑戰黃金首稜雷霆峰!!

接著就沿著山尖路往九份方向前進,看見民宅邊的階梯就走上去

沿著鋪設平整的石磚步道一直往上,就能回到基隆山登山口旁的停車場,這時午後陣雨也開始下了~~~感謝上天~~~

李老師的每一趟行程總是很用心規劃,研究路線 安排住宿 準備物資 控制花費,只有會遇到什麼人是無法事先規劃的,有些像是過客般點個頭有些因為經歷了相同的甘與苦,進而成為惺惺相惜的朋友!!緣分也許註定好了,但也要你願意走出去才能接收這個緣分,朋友們! 走吧! 走出戶外吧!!儘管一路上是磅礡大雨,李老師一行人還是一起到南雅麵店吃午餐,美味的湯麵 新鮮的海味,卻在一場大雨中提早結束了李老師的暑假行程,但是一段同甘共苦的新友誼,卻讓李老師的暑假行程更加多姿多采!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣黑熊保育協會 ,歡迎大家一起共襄盛舉!!想知道阿軒的夾腳拖是哪個牌子的,請私洽李老師~~