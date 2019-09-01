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綠建築破功？花蓮火車新站熱到爆 網友：愚蠢設計

完成人生清單！我的第一座高山「合歡西北溪」

2019-09-01 08:30健行筆記 健行筆記Pioneeringchris

D0  7人集合出發go，停一站埔里711大家爽過頭休了40分，之後直殺小風口停車場，到停車場都半夜1點了算晚，D1怕公務員來趕人要早起，趕快搭好帳睡覺去~，不過停車場海拔也有3000多，上升高度和睡眠不足，發生高山症機率蠻高的，我又第一次上高山，雖然在上升高度前有吃丹木斯預防，但還是超怕中獎，山沒爬到D1就要下山，很掃興ㄟD1 起個大早，用完早餐往合歡北峰登山口前進，我是這次的嚮導，從0.0k步道開始上坡，這期間剛好合歡山盛開杜鵑，揹著大背跟賞花路人借過借過的，邊趕路邊賞花

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路上路標邊休息邊拍照，不用修就很漂亮

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快到反射板的路跡明顯，也平緩，就像擎天崗步道一樣，左右兩邊草皮中間開一條稜線，到反射板叉路，大家裸裝上，但我太興奮不想下背，直接上了哈哈，

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在山下用instagram看了很多反射板的照片，尤其是夜景星空很美，來反射板算是完成人生清單中一項✅，前人很辛苦的把這些器材背上山，真佩服9967242dc78bb9b19f8d562c5be37a39.jpg大休吃行動糧，繼續往合歡北峰前進，到了北峰叉路大家裸裝上北峰撿百岳，合歡北峰是我的第一座百岳，很有紀念價值，要多拍照才行，0a5d879ed96f0a4c69f6df91923eb08a.jpg回叉路，上背往小溪營地go，到營地後一樣是大太陽，先搭帳篷和天幕地布，d874f4acf89f5283071e9b484e2a80c8.jpg去小溪取水，活水源雖然也不推直接喝，但我懶得等濾過，直接開喝嘍，午睡一陣子，就在煮晚餐的時候，突然下午後雷陣雨，沒在客氣根本用倒的，幸好搭好帳避難，一直聽到山友剛到營地來不及搭帳變落湯雞慘叫，下大不下久，雨不久就停了，好好享用晚餐，不用想吃完飯要幹嘛，當然是紅燈會議阿。D2 半夜起床看北峰日出，可惜在北峰等日出一直被雲朵遮住，d85dcafe56e02afd865b3fc4c3948014.jpg只能默默地繼續行程——單攻西峰go，北峰到西峰的距離頗遠，需要翻過一個又一個的山頭，不段的陡下陡上進出森林，才能到達西峰，d0db3d20946f467cdb851558a90cc1c9.jpgde7751ca126b2f99a39cb4b513e6bd8f.jpg在路途中有隊員疑似高山症症狀，但快到西峰了，最後決定是繼續撿西峰百岳，0c0d3311c5bfe72395e89090457509b0.jpg在西峰待了1小時，返程小溪營地，途中大家私水幾乎沒了，很拚才回小溪取水，開始煮飯，我爆餓了吃4碗，這94紅燈會議 >>>>>080901dd927e19660005db29d4cf403b.jpgD3 自己早起營地附近繞繞，帶著山社的UE BOOM炸，就在回營地收拾東西，我把我的頭燈弄丟了，好可惜是新買的，今天山上天氣很糟，風速根本颱風等級，夾雜一些水氣，要全副武裝下山了，行走時常常站不穩，要大家蹲低等風小，但根本沒有機會...，只好壓低重心繼續走，這回恐怖到是個永生難忘的回憶，然後我的背包套也飛走了，哎呀說好的無痕山林沒守住，快到杜鵑花區天氣沒這麼恐怖了，但有大隊要上山，大人帶小孩，還有幼稚園的阿，我們勸勸下山安全，下次天氣好再來不差這一次，到達登山口，真慶幸我們安全下山，感謝山神，到休息站吃點熱的好舒服~，下山途中開檢討會平安回北科，結束了我第一座高山。5092791fdf921fae847074aa02f3a5cf.jpeg

燈會步道登山
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