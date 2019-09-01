貢寮「三貂角燈塔步道」瞭望公路、海景及漁港美麗風光

2019-09-01 07:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「三貂角燈塔」位於新北市貢寮區三貂角岬角處，是台灣最東邊之燈塔。「三貂角燈塔」為典型頂層外有環繞陽台之燈塔造型，其旁設有雷達台。沿著步道至海岸旁的觀景台，可瞭望公路、海景及馬崗漁港等美麗風光。 由「馬崗」附近的岔路循指標而上，山路可直達三貂角燈塔。因位處極東之地，為全台灣最早見到第一道曙光，天晴時很多遊客來此迎曙光。 沿著山路可直達燈塔區，映入眼簾的有四座白色建築物。分別為球形的民航局航路雷達、歐式小教堂、蓄水塔以及三貂角燈塔。 「三貂角燈塔」位於台灣最東邊，有「台灣的眼睛」之美名。燈塔內部有開放，讓民眾參觀拍照，展示著燈塔的相關配備與資訊。 西班牙人發現此地時稱之「聖地亞哥」，當地人以台語音譯稱之「三貂角」。「三貂角燈塔」建於1935年，燈塔高16.5公尺，是北部唯一開放給民眾參觀的燈塔。 「三貂角燈塔」塔區旁設有裝置藝術與歐式涼亭，是婚紗取景拍照的好景點。 由燈塔順著步道走至崖旁的觀景台，可瞭望公路、海景及馬崗漁港等海岸風光。 由海濱公路旁登山口可步行至觀景台，觀景台視野極佳，海岸及公路一覽無遺。 夏日到訪陽光強須備水、遮陽傘及防曬用品。「三貂角燈塔」位於新北市貢寮區福連村馬崗街38號。

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