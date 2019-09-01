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貢寮「三貂角燈塔步道」瞭望公路、海景及漁港美麗風光

2019-09-01 07:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「三貂角燈塔」位於新北市貢寮區三貂角岬角處，是台灣最東邊之燈塔。「三貂角燈塔」為典型頂層外有環繞陽台之燈塔造型，其旁設有雷達台。沿著步道至海岸旁的觀景台，可瞭望公路、海景及馬崗漁港等美麗風光。6f3f962ba0949287eca0161d4a561d76.jpg91ceb5cedc6afa8f09c9943a6ece95c4.jpge6e4aac3bfb9a9b181076499d55d7101.jpg2f9657c5d6b36bcd0bfb1890950f22fd.jpg由「馬崗」附近的岔路循指標而上，山路可直達三貂角燈塔。因位處極東之地，為全台灣最早見到第一道曙光，天晴時很多遊客來此迎曙光。d71f80961b8b4690838f1b85a5b161db.jpg2f588b423616cdaf9633321cc1574dcc.jpg47ed171b1b3397856b3b8a5a5ee54108.jpg沿著山路可直達燈塔區，映入眼簾的有四座白色建築物。分別為球形的民航局航路雷達、歐式小教堂、蓄水塔以及三貂角燈塔。7623c73d1b2b11c1198d7ce275bedab4.jpg03c5bf8621926324f3f0ccedcc151671.jpg7535fb43a6e12f4bcb24ad1623be2848.jpgc46c8bd98c91712612b2082dc18ea7e8.jpg「三貂角燈塔」位於台灣最東邊，有「台灣的眼睛」之美名。燈塔內部有開放，讓民眾參觀拍照，展示著燈塔的相關配備與資訊。2611a520830d065437c87003fc231013.jpg91a74f7be0e8296ffe236edbcaddb89c.jpgd34bef6d058807bbeb0522f66ce3d635.jpg西班牙人發現此地時稱之「聖地亞哥」，當地人以台語音譯稱之「三貂角」。「三貂角燈塔」建於1935年，燈塔高16.5公尺，是北部唯一開放給民眾參觀的燈塔。e100148e7707a76e6774634d605ccb4f.jpg6036909f007dfa70d87a9c183a776619.jpgc39676af97afa0be5702b60152416df3.jpg「三貂角燈塔」塔區旁設有裝置藝術與歐式涼亭，是婚紗取景拍照的好景點。78b1bf05e3f7ca1d9a4f573c91a9c1db.jpg6cb331eb8fb1588a391c1137c7035294.jpgf53435e3d24436ee8db155c7b3ae66f6.jpg由燈塔順著步道走至崖旁的觀景台，可瞭望公路、海景及馬崗漁港等海岸風光。3b8297082119abb7368d930bf7172f82.jpg52deac5057e9f7a412c8af72bc245ec4.jpg6a3207b1076ea41196a780a00bca327a.jpg6872670e65b56ee4835ba7870f58b6ae.jpg136ca349b715e72648bb611509ec1c68.jpg由海濱公路旁登山口可步行至觀景台，觀景台視野極佳，海岸及公路一覽無遺。348652b170008d63ea3f457a40fda715.jpg3d546d6819af100c094708bc5ccfd772.jpgdd5c4dfa905284c081f26e34792ddbea.jpgb1a7f05f0b0942590baad2ece4260a83.jpg3af4d4bc4f33304013b156da422a5e09.jpg夏日到訪陽光強須備水、遮陽傘及防曬用品。「三貂角燈塔」位於新北市貢寮區福連村馬崗街38號。

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f76fe192f34752233cd8a62fdab314b7.jpg9a40d5ab1e29a601b5a916b025fc53ab.jpge7a32e55fc9ee61d5ac96b29e2f080d0.jpg順訪下一景點「南雅地質步道」(南雅奇石)，欣賞此處的「霜淇淋岩」及「跳石海岸」。7c08d5cd4f87125dbdb69bc87865eed7.jpg1ebb3ac4be107facce86f058110031c7.jpgddb8318ccd02724d08b9212c51bf8dd4.jpg9cf3f0cdec909decb1c2c4ca5769e11c.jpg6aa5cfb24c8cce3516b4f4963cf6ae7f.jpg

公路步道曙光
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