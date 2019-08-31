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易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00健行筆記 健行筆記Seraphine Tsui

磺嘴山保護區，陽明山大屯山火山群的火山噴發口之一路途平坦好走，三角點的視野極佳，竟然可以遠眺基隆嶼！！如果你身在台北，一定要來走走！

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入園記得申請唷！>>點我申請*貼心小提醒，如果陰雨時上山，路面會非常泥濘，一定要穿防濕防滑的鞋子；穿越芒草的時候很割手也很割臉，可以戴手套、太陽眼鏡跟面巾防止受傷唷！

基隆陽明山
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