豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織 越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00 健行筆記 健行筆記李斯特



你一定聽過九份和金瓜石,但你聽過黃金十稜嗎？台灣的東北角有高山 有大海,山與海交織,組合成一整套壯闊秀麗的豪華美景,在這裡,隨便走 隨便看都是讓人讚嘆的景色。

有一天,有一個很認真的專家系統性的進行整理,終於把東北角的九份和金瓜石周遭的美景,歸納分類成十道經典路線,史稱黃.金.十.稜。黃金十稜幾乎集結濃縮了台灣所有美景的精華,青翠的高山 蔚藍的大海,嶙峋的奇岩 蒼茫的芒花,飄渺的雲霧 璀璨的夕陽,遼闊的視野，綿延的稜線,懷舊的史蹟 熱門的景點,應有盡有 而且各有各的精彩與挑戰,絕對是熱愛山林的人不容錯過的路線!

經歷一番長途跋涉 舟車勞頓,李老師終於來到國境東北的金瓜石,在體力和時間的限制下,李老師決定單刀直入抓重點,直接挑戰黃金十稜中最豐富多樣的第三稜,涵蓋茶壺山 半屏山 燦光寮山 黃金神社的黃金三稜!!金瓜石是東北角登山健行的重要據點,而勸濟堂的停車場更是其中最大的關鍵,勸濟堂也真是佛心來的,這麼寬敞便利的停車場居然免費!!

從停車場沿著柏油路往上前進

很快就能在路旁看見茶壺山的入口石碑,依照指示的方向前進

前段幾乎都是石磚鋪面的高級階梯,還好沿線的美景讓踩階梯變得不乏味,欄杆外的基隆山和雷霆峰連成一道美麗的稜線,這道稜線便是大名鼎鼎的黃金首稜,李老師一直在考慮明天要不要一闖黃金首稜!!

茶壺山則如巨人般聳立在前方,等著熱愛山林的朋友前往接受試驗,好奇的朋友記得將照片放到最大,就能清楚看出茶嘴與茶壺了~~

捕獲色彩鮮豔的石龍子

越往上 景色越是迷人,山與海 二個互不相容的地理名詞,在這裡 你卻能一次擁有~~

抵達紅瓦黃柱的朝寶亭就能稍作休息,黃金首稜依然如影隨形,李老師還在考慮明天要不要一闖雷霆鋒??

朝寶亭附近意外的腹地寬廣,有些山友會直接將車開到朝寶亭,李老師會建議不要啦!!

走一小段柏油路後會看到茶壺山指標,依照指標繼續踩石階往上走

竟然還有這麼好走的木棧道路徑,搭配目不暇給的山海美景,光這段路程大概就能稱霸台灣郊山界了

走完第二段爬坡路程就在寶獅亭休息,原來茶壺山是這麼老少咸宜的路線

緊鄰懸崖邊的寶獅亭有一望無際的好視野,基隆山和九份全都盡收眼底,明天到底是要只走基隆山,還是從基隆山走到雷霆峰 完成黃金首稜呢??李老師依然猶豫~~

幸運的是李老師再次人品大爆發,今天又是陽光普照的好天氣,但在強勁的夏風吹拂下,透氣涼爽讓李老師酥湖的不得了~~

茶壺山越來越清晰了,走吧!! 朝著目標前進吧!!

從寶獅亭之後的路徑就比較有挑戰性了,簡單介紹一下 就是岩石和碎石,所以不少人是只走到寶獅亭就下山去了

雖然路徑較難走 但距離短,用力拉繩往上攀就到山頂了

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然後從狹窄的洞口鑽進茶壺裡面,茶壺山的肚子狹窄漆黑 容量不大!!

馬上再拉繩子攀爬到這個大茶壺的外面

鑽進漆黑洞穴 又攀上粗曠岩石,這樣的路徑有嚇到你嗎??別怕!!在茶壺山的山巔輕鬆的席地而坐,享受陽光 享受涼風 享受美景,享受居高臨下 傲視群倫的快感

別懷疑你的眼睛,接下來就是要穿越懸空的狹小岩縫,李老師也不禁小孬孬了,直接使用最安全的屁股移動法通過!!

攀岩上去 當然也要攀岩下來

暴露感超強的攀登路徑讓腎上腺素大量分泌,不僅有效擊退瞌睡蟲,還能讓你抗老回春 重拾青春的爽感~~

強力推薦 回春聖品-茶壺山!!李老師親身體驗後 讚不絕口,免費特價優待國人 要搶就要快!!

體驗完茶壺山的高潮迭起後,可以選擇原路返回 或是沿著稜線往半屏山前進

馬上又是一段拉繩的陡直上坡,對於已經回春的李老師而言是輕而易舉喔!

攀上小山頭後馬上又是讓人讚不絕口的大景,基隆山稜和茶壺山稜全都完整呈現,青春洋溢的李老師興高采烈 手足舞蹈!!

又長又陡的路徑直接通往半屏山,迎風搖曳的芒草 嶙峋崢嶸的山頭,讓海拔約七百公尺的半屏山散發出高山的氣勢

就說這道黃金三稜是高潮迭起 好戲連台,又是一道90度垂直的大岩壁,望著岩壁的角度和高度,李老師也不禁有點擔心了~~

但這驚險陡高的岩壁竟是出乎意料的好攀爬,牢固的拉繩 清楚的踏點 回春的體力,李老師一溜煙就上來囉!!

精彩刺激的還沒結束,繼續沿著60度斜坡岩壁行走,拉著不穩的繩子踩在不明顯的岩石刻痕上,腳下是空蕩蕩的峭壁懸崖,真的………

真的~~很~~好~~玩~~~但也要注意安全!!坐在山頭上 開心的享受美景和成就感,李老師趁機約了對面山頭的少年ㄟ一起挑戰雷霆峰

半屏山上沒有三角點 也沒告示牌,一般是以這座水泥石座為最高點

再來又是一連串的下坡,意外的走進一座涼爽青翠的小樹林

黃金三稜上的大樹簡直比山友數量還少,晴朗的天氣 快跟渾圓敦厚的草山合照!!

持續走下坡 但美景可沒有走下坡,眼前龐然雄偉的巨人莫非就是燦光寮山??

走到底就是草山戰備道,這是一個做選擇的地方,已經滿足的就右轉往金瓜石地質公園,想繼續高潮迭起的就左轉往燦光寮山

燦光寮山的登山口就在戰備道的路旁小徑,非常不起眼 要特別注意

燦光寮山的登山路徑其實很簡單,沒有囉嗦的迂迴路線 直接陡上又陡下走起來不難,只是此時此刻正是日正當中,周圍又只有芒草 毫無遮蔭的地方,李老師像是一顆快融化的冰塊

燦光寮山已經聳立在前方,繼續咬牙切齒奮力向上爬~~

終於在晴空萬里 艷陽高照的一刻登上山頂,738公尺高的燦光寮山是基隆火山群中的最高峰,山頂有一顆一等三角點

因為沒有遮蔽物 所以視野超級無敵好,基隆山 雷霆峰 茶壺山 半屏山各自雄踞一方,卻在這裡連成一道精彩險絕 高潮迭起的稜線

草山山系綿延起伏的翠綠山巒盡收眼底,登山就是寧願被炙熱的陽光曬傷曬痛,也不要被冰冷的雨水澆熄熱情

話雖如此 但一直曬太陽也是很難受,拍完美美的照片就盡速陡下囉~~

陡上很疲累 陡下很驚險,燦光寮山應該是黃金三稜中最辛苦的一段

拉繩子 拉樹幹 拉芒草,要盡量利用沿線的資源以確保下山安全

從另一個角度欣賞燦光寮山的形狀,左右對稱像是一座金字塔,難怪登山過程就是簡單直接的陡上又陡下

一路踩剎車慢慢走回草山戰備道,老舊泛黑的紅磚牆是一座柑仔店遺址,李老師一臉疑問:是誰會來這裡買東西啊??

最辛苦的已經通過了,剩下的就是輕鬆走在平坦的大道上

看路面狀況就知道離文明世界越來越近了,沿途依舊是壯闊美景看不完

最後一段則是踩著石階一路往下,雄霸東北角的基隆山稜再度強勢登場,究竟明天要不要去挑戰這道黃金首稜,李老師此時已經有點打退堂鼓了

只有壯闊的山海美景還不夠,再加上懷古思情的神社遺址才叫高潮迭起,記得要走進黃金神社感受一下歷史的味道

巨大的石造鳥居讓這片山巒染上日式風味,吸納不同文化風格正是台灣最棒的特色

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可惜神社還是在改朝換代中被消失了,佇立的石柱和石燈籠靜默而優雅,在滄桑的美感中繼續冷眼看世局~~~

斑剝的石階 斑剝的石燈籠 斑剝的鳥居,因為斑剝才更有味道!!最後就從黃金神社的主參道一路往下,帶著淡淡的惆悵走進熱鬧的金瓜石地質公園

在金瓜石地質公園可以感受到經營者的用心,結合在地的資源,極大化成當地的獨有特色,於是沒落的礦坑 軌道 賓館 工廠 設備 宿舍,全都翻轉成為吸引人潮的要素

日式木造的皇太子賓館以及後面的茶壺山

融合西洋風的煉金樓變成策展的場所

很假掰的礦坑和黃金,手中的黃金很有重量

其中也有一些需要付費的設備,第一個是本山五坑 門票80元

就是戴上安全頭盔實際走進礦坑,配合一些音效與人像,讓人真實的感受當時的辛苦與危險

正在整修卻又開放售票的黃金博物館,李老師買了門票後就傻傻的跟著排隊,漫長的等待卻是走進一間暗房,單手穿過玻璃箱摸著號稱價值三億元的金塊,正前方則是一位志工大姊熱心的幫你拍照,李老師頓時覺得有三隻烏鴉飛過眼前~~~

再順路逛一逛金瓜石老街,沒有吆喝的商家 沒有喧嘩的遊客,金瓜石老街只有寧靜和懷舊氛圍,李老師也在這裡靜靜地吃了一碗白帶魚米粉~~

吃飽後就朝著勸濟堂的方向走回停車場先別急著離開,勸濟堂的停車場還有一座CP值爆表的登山步道,最新穎 最舒適 最輕鬆的報時山登山步道

從頭走到尾只要十分鐘,卻一樣能盡覽山海交織的美景

步道的盡頭是360度的觀景台,東北角最出名的陰陽海就在腳下

金瓜石最有名的茶壺山也在眼前

在報時山真的輕鬆就能享有豪華壯觀的風景,但李老師有點魂不守舍,因為心還留在高潮迭起 讚不絕口的黃金三稜!!