水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35 健行筆記 健行筆記裴恩



多年對於瑞芳九份的記憶，只停留在「金礦、老街、滿滿的觀光客、都市就買的到的伴手禮、公車很擠、山上景緻很美...」可是我想要打破這個粗淺的印象，因為九份不應該是這個記憶，曾經的黃金山城、曾經的繁榮與沒落，荒煙漫草的山坡曾經有著什麼樣的故事、這些盤據山頭的廢煙道、滿山遍野的芒草...我總覺得水金水不應該是一般觀光客以為的那樣。抱持著這個觀點， 3 月 28 日星期三，直接在網路上訂下連續兩個晚上的青年旅館住宿，周三晚上下班回到家，就開始打包行李，準備三天兩夜的水金水旅程。2018 年 3 月 29 日(四)，從桃園中壢出發。推薦方式：搭乘 08:40 的國光客運抵達基隆海洋廣場，從起站坐到迄站，好睡又好補眠，粗估車程時間為兩個小時，以我多次平日早上搭乘 八點四十分的車次去基隆，每次抵達基隆海洋廣場的時間都是 十一點左右。

如果你是從桃園的位置、或是台北的位置出發，國光客運 1803 客運從中壢出發之後會先經過桃園的國光客運站、也會經過台北的多個捷運站，其實比起搭火車，搭客運真的比較舒適也方便。從基隆海洋廣場下車後，過馬路到對面的全家便利商店門口站牌等待 788 客運，788 客運從這裡上車，車上一定會有位置，尖峰時間12-15分鐘一班車，離峰15-20分一班車，可抵九份、金瓜石、黃金瀑布、水湳洞(陰陽海)。

當 788 客運抵達瑞芳火車站時，有大量的旅客蜂擁而上，這些人都是要去九份的，可是車上座位已經坐滿了，所以我不推薦坐到瑞芳火車站才搭公車去九份，這裡會有大量的旅客，你很難搭到有位置的公車。從基隆海洋廣場站往九份，大約一個小時以內會抵達。如果想看見九份老街什麼好吃什麼好玩，那這篇文章就可以關掉了，因為這篇完全不會寫這個。九份派出所和九份故事樓的中間，就是九份老街的起點「豎嶇路」，從豎嶇路往上走，經過阿妹茶樓再往上走，接著左轉往「九份老街」公車站等公車。

因為幾乎所有的遊客上山都會坐到「九份老街站」才下車，如果你想要「九份派出所站」上車，是很困難的，公車司機可能也不想載你...也就是下圖左邊的紅色站牌。

要去無耳茶壺山山登山步道，有三個方法，一是搭公車、二是開車、三是包車，如果你跟我一樣搭公車，那麼這裡有很多公車可以搭，788、825、827、 856、1062號車都會到。可以在手機安裝「Bus+」app，查詢附近站牌和公車抵達時間非常好用喔~搭乘公車坐到「勸濟堂」站下車，面對勸濟堂的左手邊有一條往上的馬路，往無耳茶壺山的旅客請往這邊走，建議自備飲水、乾糧、帽子遮陽。

往上走會遇到左邊右邊都有路，右邊往黃金博物館、左邊往無耳茶壺山登山口，其實黃金博物館內也有路可以通到無耳茶壺山，所以不管選擇哪邊都可以通。

這區紅磚遺址名叫「天車間」，是以前金瓜石地區採礦運礦的設施，當天去的時候有看到遊客爬到牆上站著拍照，其實非常危險，因為你不知道它的結構體還能撐多久.....

在天車間旁邊，有立一塊告示牌說天車間遺址屬於「本山六坑口、斜坡索道系統」。

靠近一點看，就在告示牌右後方，可見「六坑斜坡索道」，六坑斜坡索道是金瓜石目前保存狀況最良好的索道，民國 101 年一群老礦工不忍心見到索道被荒煙漫草覆蓋、漸漸被世人遺忘，彷彿這段歷史不再存在那樣，他們自備工具走這條索道清理雜草，才讓六坑斜坡索道重見天日，民國 102 年12月政府就將天車間和六坑斜坡索道列為歷史建築。

其實瑞芳地區需要登錄為歷史建築的應該有很多才對，希望政府不要只等著老礦工動手才跟著著手登陸阿~網路上可以查到許多登山好手會從這裡往下走到本山六坑，聽說以前可以從下面走南隧道、六坑坪往六坑口，再接六坑斜坡索道往上走到天車間、勸濟堂，可是現在因為下面已經被封住了，想去六坑口只能從天車間往下走。創建於日治時代昭和七年（1932），現存的六坑斜坡索道長317公尺， 海拔落差約105公尺，陡度達45度。六坑斜坡索道傾斜度有 45 度，如果真的要走，建議找連續幾日都豔陽高照的天氣再來，如果有下雨、索道濕滑可能一路用滑下去暢通無阻...用想的都覺得可怕，不過317公尺不遠，不用半小時就可以走完。金瓜山其實就是「本山礦場」，所以整座山裡面其實暗藏玄機，從山頭到山腳，總共有七坑，後來還開鑿八坑、九坑深入海平面以下挖礦，我有聽到那裏的阿公阿嬤們聊天，說裡面富含的金礦量其實還很大，只是已經禁止開採，不然金礦山城會更加名副其實。八坑九坑位於海平面之下，挖礦的難易度和危險性顯而易見，這也是不再開挖的其中一個原因吧。本山礦場山頭上的一、二、三坑已經被挖礦時引進的大型機具剷平，不存在了， 金瓜山的山頭也跟著消失，現在被規劃成為金瓜石地質公園。隨處可建環境保護局公告「不要接觸土壤、地表、地下水」的告示牌。

旁邊有一座小隧道，但是請不要幻想跟宮崎駿神隱少女有什麼關係，其實一點關係都沒有！宮崎駿大師曾在一篇訪談中提到神隱少女的確去過很多地方取景，但是其中並不包含九份！

也就是說網路上看到的「九份有神隱少女的隧道、神隱少女在九份取景、在茶樓取景」其實都是觀光噱頭，是想賺觀光客的錢的那些人穿鑿附會想出來的~~~~網路搜尋可以找到相關新聞採訪片段，你可以多做一點功課了解一下，真的和神隱少女沒關係啦！現在九份老街一大堆在賣無臉男、龍貓都週邊商品，我是台灣人，台灣的東西在台灣買就好，我去日本玩的時候並不會在日本買台灣出口輸去日本的東西。那麼日本人來九份玩，原本想著可以看到九份純樸的老街，九份當地的特產，卻看到一大堆日本輸出的龍貓、神隱少女週邊商品，超級奇怪的阿~雖然說可能韓國、東南亞、歐美地區的其他觀光客會買單，但是從長遠上來看，這對於九份的觀光是沒有助益的，九份要推的觀光不應該是什麼神隱少女...

從陰涼的隧道折返後(記得從隧道原路折返)，順著柏油路走，可以遙望在高山上的無耳茶壺，那就是此行的目的地！從這裡就開始啦！

每走一段都請抬頭看看無耳茶壺，這會更加激勵你往前走的決心喔！回首來時路，晴空萬里、海水湛藍，會使人神清氣爽喔~

專心一志的走，認真地看著腳下與前方的階梯，讓每一步都踏石踩穩，會更有力氣往上走。紅色箭頭處就是離我還很遙遠的無耳茶壺。

回首遠眺陰陽海、基隆山。

此段步道階梯是由下圖的石塊堆疊而成，偶而會有幾塊有些微的鬆動，雖然沒有安全上的疑慮，但是突然踩到一塊會小晃的階梯會令人心頭緊張，所以希望走的時候要踩好踩滿。在爬山的時候，其實心裡也會想著以前的人難道是背著這些石塊上山嗎？

從這個階梯上來之後，會來到柏油路，一旁有涼亭可以稍作休息。猛然回首，彷彿階梯直下藍天大海。

朝寶亭，六角涼亭，常見的紅黃配色，襯上藍天白雲頗有古風，我就是從照片中右邊的步道上來的。

在涼亭內有遠眺陰陽海的介紹看板，可以看到金瓜石、基隆山山頂，但是這裡的景致還不是最好的。

面對朝寶亭，往右手邊的柏油路繼續前行，前方右轉之後再繼續走一段路，可抵達另一處停車平台。

有部分邊緣地基崩塌，建議不要站的太邊邊拍照。

如果是開車上來的人，通常會開車到這個位置，接著再步行上山。這裡的山體主要結構為角礫岩，形成因素是由高溫高壓的熱水在地底下對岩石進行爆破，使岩石具有破碎構造，以黑色頁岩為主、內部帶有白色砂岩與深部帶來的安角岩角礫，帶有少數黑色、黃色的沉積石髓角礫。石壁上亮亮反光的東西，我原本以為是某種礦質，走進看才發現不是。

一旁有往茶壺山頂的登山步道，以及本山五坑。

照片中的姑娘是騎機車上來的，她一路上也是走走停停拍拍照片，她是一個人，我也是一個人，我有發現她大概走一段路之後會停下來拍照，再回頭看看我走到哪裡，有沒有跟上。其中一段路我走一走抬頭發現她不見了，我視野前方的步道完全沒有人，我還左右張望想說人怎麼可以走到不見，突然聽到有個「噗哧」笑出來的聲音，原來她爬到步道旁邊的大石塊上面去。實在是膽子太大了她！！！不過因為途中她和我彼此都沒有講過話，所以我搞不清楚她是台灣人還是外國人，她大概也搞不清楚我是外國人還是台灣人，所以僅憑著爬山的默契，會彼此張望。本山五坑，名子超熟的對不對，就是黃金博物館內的那個本山五坑！黃金博物館的本山五坑可以買票進入內部參觀與體驗，可是只有入口處以及往內走到礦坑叉路的那一段路，才是古時候真正的本山五坑，從岔路轉彎後的是另外為了讓遊客體驗而挖掘出來的出口。

也就是說，如果是從封閉的叉路走，就會接到這個位於茶壺山的本山五坑出口。礦坑封閉，裡面有很多為了清到礦石和吊運材料而挖掘的豎井，豎井深度可達數十公尺，如果掉下去根本爬不上來，所以千萬不要為了探險自己跑進已經封閉的坑道內喔！到這裡有些路段就不是很好走了，有些有階梯、有些是單純的碎石路！可能下雨的天氣就不適合上來。

蜿蜒的碎石路，前方是越來越近的無耳茶壺山頂！觀看角度不同，就有可能長得不像茶壺。

這段碎石路上去，會先抵達一個木造的瞭望台，那天剛好遇到一對母女跨坐欄杆拍照，真是觀者心頭緊張、當事者愉悅不自知啊！默默為她捏了一把冷汗。

從瞭望台看基隆山、陰陽海。

距離無耳茶壺山頂的最後一個涼亭，寶獅亭！

從涼亭眺望基隆山。從寶獅亭到無耳茶壺山頂還有一段階梯，可是當天風實在太大太大了，站在涼亭都有點站不穩了。

用手機錄影的，因為風實在太大，所以手持手機也被吹得歪歪晃晃。用相機拉近拍攝無耳茶壺。

茶壺山上有登山好手固定的繩索，可以讓人爬到茶壺上面，紅色箭頭拍攝的就是準備爬下來的人。爬上茶壺山後，可以銜接到另一處半屏山步道。

雖然我沒有攻頂，不過上面可不是「平常沒有登山習慣」的人可以上去的，來看看下面這篇登山好手的網誌記錄你就會知道了！

點我看登山好手的最後一段攀爬繩索全紀錄：http://imissyousomuch0.pixnet.net/blog/post/37902661-20130312%E7%84%A1%E8%80%B3%E8%8C%B6%E5%A3%BA%E5%B1%B1-%E5%BE%9E%E7%A2%A7%E6%B5%B7%E8%97%8D%E5%A4%A9%E5%88%B0%E9%9B%B2%E4%B8%AD%E4%BB%99%E5%A2%83

真心覺得我那天在瞬間陣風超級大的時候沒有去挑戰，不然現在我可能已經滾到太平洋去了...。越發覺得我沒有上去是對的，因為在我坐在寶獅亭躲風的時候，原本那位走在我前方的姑娘有往山頂走，後來我見她下來了，就問她：「你有爬上去嗎」她說：「原本要爬，但是風太大了，只好折返，結果就在折返的時候在碎石路那裏滑倒了，超痛的~~~~~」一聽更讓我沒膽子上去，這滑倒幸好人沒有事，如果是爬上去失足那就真的成千古恨了，之前有新聞說在茶壺山洞裡面找到白骨.......南無阿彌陀佛。從茶壺山下山的時候，真的有點腳軟，不是膽子小的腳軟，而是走到腳部沒力的那種，果然體力欠鍛鍊啊！在遙望廢煙道時，發現上面有人，就決定下一個目標是下面的廢煙道。

從茶壺山寶獅亭下來之後，走到本山五坑的位置，背對登山步道，左手邊是來時路，往左走就可以回到朝寶亭，往右走是另一條柏油路，不過目測發現廢煙道的位置離右邊的柏油路比較近，抱著挑戰的心態，就往右邊走。在經過幾個彎道之後，就會看到這個告示牌，沿著繩索往內走。

一段路之後會看到前方有水泥建物。從這個位置走進去。

這裡可以眺望無耳茶壺山頂和寶獅亭，紅色箭頭指著的就是寶獅亭，原來我剛剛是從這麼高的地方走下來呀~順著被往來人潮踏出的小徑走。

有一個小土坡可以走上去。

土坡上去之後，前方會有一段平面好走的廢煙道，接著財順著山坡往下蔓延。從下圖右側下去之後，有兩個方向可以走。

比人的的芒草，芒草的左邊就是上圖照片中的廢煙道。

接著可以走到一處小土丘，土丘右邊是草坡山坡，左邊石塊外面就是傾斜而下的山坡，請不要往左邊跌倒，不然會變成一個球滾下去。走到這裡就抵達煙囪稜了。

爬上小土丘，坐在草坡上，左邊是來時路，可見剛剛那條廢煙道，右邊則是可以走往另外一條廢煙道。腳下的空間，這個空間之外就是芒草大斜坡。

右手邊。

左手邊。

走回左手邊的比較平坦的廢煙道，前方斜坡彷彿直下陰陽海。 分享 facebook 廢煙道從水湳洞山下的十三層遺址(水湳洞選煉廠遺址)順延而上，像是三條巨大的蟒蛇翻越山頭。1960年代初期，位於水湳洞的水湳洞選煉廠開始排放略帶褐黃色聞起來具刺鼻氣味的濃煙，當時還未興建排煙管，所以煙霧是直接排放出來，順著風四處吹散，聽說以前金瓜石整座山除了野草之外最多的就是松樹，可是當長期的毒煙蔓延壟罩在金瓜石，草被枯死了、松樹也沒了。過了幾年之後，毒煙排放了好幾年之後，才興建像劇大蟒蛇造型的排煙管，從選煉廠往上延伸到金瓜石的另一面，彷彿把毒氣排道山頭的另一面就沒有事了。原本只興建一條排煙管，因為毒氣腐蝕，才興建第二條，後又興建第三條備用，可事後礦業沒落，台金公司搬走，選煉廠停擺，廢煙管也就埋沒在荒煙蔓草內，隨著時光慢慢被毒物腐蝕。就算是把毒煙排道山頭後面，毒煙其實還是會隨著風向飛回來、隨著下雨降下來，當時的金瓜石到底有多少人因為採礦、爆破、長年吸收毒煙而生染重病，重症死亡或是自殺死亡，如今可能只有從老礦工的口裡才能得知。廢煙管的歷史軌跡，夾帶太多金瓜石老一輩的哀痛，它其實不是個觀光景點，站在毒物的角度，也不是個好去好玩的地方。2016 年政府下令封鎖廢煙管，擅闖者可能挨罰，很多以前可以走的廢煙管路線已經被柵欄封起，煙囪稜因為會連接到黃金稜線的爬山路線，所以沒有被封鎖，但如果真的要從這裡走上廢煙管，請注意鞋子一定要抓地力強、止滑性高，如果手會觸摸煙管，一定要清洗過雙手後才能拿取食物吃。再來就是最好不要進入煙管內，當年的毒物連水泥鋼筋都能夠腐蝕，殘留到現在肯定還有毒性。折返之後，可以看到往山頭攀爬的廢煙管，一旁有登山好手架設的繩索。

廢煙管上面的孔洞，往內望去可以看到一些人造垃圾，究竟是有人站在上面把垃圾往裡丟，還是他爬到裡面去在裡面喝飲料丟棄的，不管是哪一種可能性都不好，垃圾請自行帶走呀。

紅色線標示出的是有繩索可以攀爬行走的位置，如果真的爬上去，景緻應該非常棒吧。

我折返回煙管的岔路位置，卻一直沒有看到進煙管探險姑娘回來，心裡頗為擔憂，躊躇一段時間之後，決定走過去看看，說不定她從煙管洞口走往黃金稜線離開也不一定，不過在我走一段路過去之後，就看到她冒出來了，當下心裏松一口氣，我就立刻回頭往馬路出口走。不過從煙囪稜出來之後，有點忘記我是從柏油路的左邊來還是右邊來，翻看相機裡的照片也沒有研究出個所以然，只好開口詢問跟著走出來的姑娘，問她回本山五坑的話要走哪裡。搞定位置之後，我就認真地往本山五坑走，姑娘從後面騎機車經過，問我是走路來還是開車來，我說是搭公車到勸濟堂，接著走路上來的，她有點震驚，畢竟這裡人煙稀少。閒聊之下她順路會經過勸濟堂，可以載我一程，路途中聊到她救住在山腳下，是當地人，只是她一直沒有來過廢煙管，所以才想要來看一看。回到勸濟堂之後，再三確認有公車可以回九份，姑娘就騎車離去了，真心感謝她載我一程，不然下山還要走很久。在勸濟堂等待公車時遇到一隻很有豹感覺的貓，那個眼神那個臉，超像阿。

九份夕陽，因為夕陽太美所以不加浮水印~

晚餐在老街享用，隨便買隨便吃。其實九份不產芋圓，也不是九份的芋圓最好吃，所以一直搞不懂為什麼大家來九份就要吃芋圓......行銷手法？因為搞不懂，所以沒有吃芋圓，隨便找家店吃個簡餐、看看夜景，晃回「九份故事樓」，洗澡睡覺。原文刊登於我的部落格：http://airoku.blogspot.com/2018/03/blog-post.html