台北熱門登山行「七星山苗圃線」水車寮水圳步道
【七星山東峰】眺望【七星山主峰】。【七星山主峰】，標高1120m，台北市最高峰，小百岳之一。【七星山】是陽明山國家公園官方重點推廣的路線，陽明山大縱走的十個山頭當中的中心點，算是台灣北部相當熱門的登山路線，尤其在元旦登【七星山主峰】，可說是摩肩擦踵，猶如逛年貨大街一般熱鬧。【七星山東峰】和主峰非常的近，所以大都會一起登上這兩座山頭，而【七星山北峰】和【七星山南峰】就比較少人過去。完整遊記：【七星山主峰、東峰（苗圃登山口-小油坑）】陽明山國家公園官方規劃了三條登上七星山的路線，分別是：1、從「冷水坑遊客中心」旁的登山口起登（下面地圖的右下角）：官方標示「七星山冷水坑線」，單程2.1km、爬升380m，，會先經過【七星山東峰】，再到【七星山主峰】。2、從「小油坑遊客中心」停車場旁的登山口起登（下面地圖的右上角）：官方標示「七星山小油坑線」，單程1.6km、爬升315m，先經過【七星山主峰】，再到【七星山東峰】。3、從陽明山童軍中心旁的苗圃登山口起登（下面地圖的左側）：官方標示「七星山苗圃線」：單程2.4km、爬升584m，會先到【七星山】主峰和東峰之間的鞍部叉路。「七星山苗圃線」是這三條當中，路程最長，爬升最多的路線。這三條官方主推的路線，都有遊園公車108可以到達登山口，不論採取哪一條路線，上下山都有大眾運輸，交通相當便利。地圖上可以看到還有兩條路線，一個是左上方從竹子湖路起登，另一個是左下方從菁山路起登，不是官方主推的三條路線，不過，常常去七星山的山友，通常都會去嘗試組合這些不同路線。〖FB粉絲頁：好野遊 賞台灣〗
【遊記本文】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2018.03.14 【七星山主峰】【七星山東峰】（苗圃登山口-小油坑）【小油坑山】〖水車寮水圳步道〗這篇遊記路線，可以參考【路線說明】段落，或是直接參考獨立路線紀錄：【七星山主峰】【七星山東峰】（苗圃登山口-小油坑）【小油坑山】〖水車寮水圳步道〗＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A、（藍色線）「陽明山公車總站」->「陽明山遊客中心」->「陽明山童軍中心」->「苗圃登山口」：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「陽明山公車總站」【七星山】苗圃登山口在陽金公路上、童軍活動中心大門附近的公車站「童軍站」旁邊。而我們是在台北火車站搭乘260公車，下車處為終點站「陽明山公車總站」，若要繼續搭乘公車，就需換成遊園公車108，兩站到「童軍站」下車。不過，盤算一下，「陽明山公車總站」離「童軍站」只有1.7km，又可以走一下人車分離道，一下子就到了，不太需要轉換遊園公車108。「陽明山公車總站」-「童軍站」的人車分離道，會先經過「陽明山遊客中心」、「童軍中心」在公車「童軍站」前就會看到【七星山】登山口」「陽明山公車總站」-「童軍站」人車分離道也是沿著楊金公路走，只是遠離公路，所以還算清淨。【七星山】苗圃登山口從「陽明山公車總站」沿著人車分離道到「陽明山遊客中心」差不多一公里多，「童軍活動中心」就在旁邊，過了「童軍活動中心」，苗圃登山口就在公車「童軍站」旁邊。路牌標示，到【七星山主峰】2.4km，到「七星公園」叉路大約1.3km，比較陡峭的路段是在「七星公園」叉路之後，「七星公園」叉路前半段較平緩，多為石板路面，而「七星公園」叉路後半段陡峭，多為石頭階梯。路徑旁開始出現箭竹，就是快要到達主東峰叉路的鞍部，鞍部往右就是【七星山東峰】、往左是【七星山主峰】。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B、（綠色線）「七星山苗圃線」->主東峰叉路->【七星山東峰】->折返上【七星山主峰】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊為了確認「大屯尖葉槭」是因為東北季風北降現象出現在瑪礁古道，特別從苗圃方向上七星山，苗圃這條路線，差不多算是七星山的西南方向，剛好背對著七星山承受東北季風的那一面，北降現象較為不顯著。走上苗圃，看到不少株非常嫩小的青楓。青楓的葉脈也是對生，這點和尖葉槭一樣，青楓的葉子會有三～五爪裂葉，但是若是嫩小葉子只有三裂葉，就會和尖葉槭有十三裂葉相似。比較方便辨認的地方，就是「青楓、尖葉槭」兩者花序有著明顯差異。「七星公園」叉路大約在路標1.3km位置，所以快要到七星公園叉路了。「台北堇菜」的葉子，是圓形心型，也很漂亮，覺得比幸運草漂亮。這也是在七星山步道上拍到的，當下以為和中間一樣，都是「台北菫菜」，整理照片才發現兩者差異不小，花型、花色都不一樣，右邊小花中間花瓣的紋路線條是黃色的。網路資料提到許多菫菜彼此相似，像是「台北菫菜」、「普萊氏菫菜」、「茶匙黃」、「心葉茶匙黃」這四種彼此就很像，有些差異在葉形，有些差異在花上面的絨毛，我沒有拍到這些差異，就暫時不去分辨了。「冷水坑」叉路口到這叉路口就差不多快要到達「七星公園」叉路。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-1、「七星公園叉路」，距離：2.89km、高度：857m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「七星公園」叉路口「七星公園」叉路差不多是七星山苗圃線的中間，前半段爬升比較緩和，後半段開始陡峭，直到鞍部前才稍微緩和，從這裡開始要慢慢陡峭。從這裡也慢慢脫離雜木林區，路徑兩旁是比較矮小樹叢或是草叢，低矮的植物種類也慢慢不太一樣，開始有「南國小薊」、「寒莓」這些比較耐候的植物。俯瞰「七星公園」路徑開始陡峭之後，可以俯瞰七星公園。一路指標都很清楚，會先到鞍部，再到七星山主東峰。這裡應該最陡峭的一段路，路面已經變成石頭階梯。路徑兩旁開始出現箭竹，就是快要到達鞍部。（路徑左側箭竹暗藏許多小路，日後才知道）接近鞍部時，已經可以看到主峰附近的人影了。（其實上方有人的岩石是【七星山主峰】下方的觀景岩）。鞍部是比較低緩一點的位置，所以可以俯視鞍部前的箭竹隧道。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-2、鞍部「主東峰叉路」，距離：3.67km、高度：1079m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊鞍部【七星山】主峰、東峰叉路口鞍部剛好在【七星山】主峰、東峰中間，距離主東峰都差不多0.15km，而鞍部高度約在1079m附近，離主峰、東峰基點差幾十公尺，這段路已經非常緩和。往七星山東峰因為等下要從七星山小油坑線下去，所以先到【七星山東峰】，再回來【七星山主峰】。走上【七星山東峰】基點前有一小段像是小峽谷。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-3、【七星山東峰】，距離：3.85km、高度：1114m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【七星山東峰】【七星山東峰】高度和【七星山主峰】非常非常接近，所以視野也很棒，不會被主峰擋住，不過畢竟不是主峰，東峰這裡的遊客少了很多。【七星山東峰】上眺望冷水坑、擎天崗方向（應該也是萬里方向），今天天氣很好很清，視野可以觸及非常遠。【七星山東峰】上眺望【七星山主峰】方向，可以看到主峰上的人群，中間遠方的山頭不知道是不是【竹子山】？。往【七星山主峰】方向【七星山東峰】下來，回到鞍部，往【七星山主峰】前進，回首眺望【七星山東峰】。其實兩個山頭看起來好像啊！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-4、【七星山主峰】，距離：4.25km、高度：1119m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【七星山主峰】大部分拍【七星山主峰】，都是拍那根柱子，不過好像常常忘記去拍，可能每次排隊人龍太長，就懶得排隊去拍。還是喜歡這樣簡單的「一等三角點」。（大台北五個一等三角點：【七星山主峰】、【燦光寮山】、【大棟山】、【土庫岳】、【獅子頭山】）【七星山主峰】上眺望【七星山東峰】方向，後面應該是台北市區，已經看不到遠方的山頭。【七星山主峰】上眺望金山、萬里方向，不愧是海的方向，雲層厚了許多。【七星山主峰】上眺望大屯山方向，左下那個小山峰是【七星山南峰】，高度矮了許多，中間明顯的路徑就是「七星山小油坑線」，往【七星山南峰】的入口，就在下「七星山小油坑線」後幾十公尺左側的箭竹林裡。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C、（橘色線）「七星山小油坑線」->「小油坑遊客中心」->（紫色線）【小油坑山】->（黃色線）〖頂湖環狀步道〗＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊下山可以走「七星山小油坑線」或是「七星山冷水坑線」，兩條路徑都差不多長度，落差也很相近。（「七星山冷水坑線」稍遠一點）而且小油坑和冷水坑都有公車站和遊客中心可以補給，所以從哪下山都差不多，我們這次選擇「七星山冷水坑線」。是【七星山主峰】三條路線當中，「七星山小油坑線」的觀光客最多，一路下去，常常可以看到穿著高跟鞋或是都市服裝的觀光客，蠻佩服他們可以這樣走上來。往「小油坑」登山口方向「七星山小油坑線」入口就在主峰另外一側（從東峰上面的入口對面），有明顯的路標，不至於會弄錯位置。回首眺望【七星山主峰】。「七星山小油坑線」地熱區「七星山小油坑線」地熱區規模要比遊客中心旁的小油坑小了許多，不過可以近距離接觸，也蠻好看的。這裡的硫磺結晶沒有大油坑那裡的漂亮。這樣近拍硫磺結晶還蠻傷鏡頭的，不過總是忍不住想近拍一下。眺望小油坑橋第一眼誤解以為這是馬槽橋，後來才想起馬槽橋在另外一邊，這裡是小油坑橋。右下就是小油坑遊客中心，有販賣部可以補給。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-2、【七星池】叉路口，距離：5.72km、高度：892m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊往「七星池」叉路往「七星池」有兩個叉路，一個在剛剛地熱區附近，比較不明顯，那裡高度高很多，第二個在小油坑入口附近（距離約兩三百公尺），高度也低了很多，所以有不少人到七星池是從小油坑入口附近進入「七星池」路徑，再從第二個叉路回到「七星山小油坑線」。「小油坑遊客中心」登山口就在公車站旁邊，這次忘了拍照。不過蠻好找的。本來想要在「小油坑遊客中心」坐公車下山，不過，當時時間還早，所以臨時加馬上去旁邊的【小油坑山】。【小油坑山】入口就在販賣部門口的右側（背對販賣部），入口有個說明牌，很容易看到。離開【小油坑山】之後，直接往山下方向走，剛好看到有路可以通往陽金公路停車場對面的〖頂湖環狀步道〗到竹子湖，於是我們就直接走到竹子湖出口的「竹子湖派出所站」坐公車回到劍潭站。這段路很單純，大致分成兩段：【小油坑山】-停車場、停車場-〖頂湖環狀步道〗-竹子湖。 往「小油坑山」這是從【小油坑山】基點的觀景台上眺望小油坑山地熱區，雖然旁邊的箭竹高大，但是視角很漂亮。從「小油坑遊客中心」販賣部走到【小油坑山】只走幾百公尺，大約十多分鐘，爬升也很小，加碼是對的。「頂湖環狀步道」從【小油坑山】下山，走到第二個停車場，穿過陽金公路，對面就有人車分離道，在人車分離道看到〖頂湖環狀步道〗指示牌，我們就右轉進去，沒多久就進入竹子湖區域。如果，我們沿著人車分離道直走，也是可以到達竹子湖派出所公車站。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D、（天藍色線）「竹子湖路」->（棕色線）〖水車寮水圳步道〗->（墨紫色線）「竹子湖路」->「竹子湖派出所站」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊這段路其實都在竹子湖區域內散步，可以沿著公路走到派出所，因為時間很充裕，所以看到陌生的路徑，我們就走走看，並沒有很固定的路線。幸好很隨興，才注意到〖水車寮水圳步道〗，〖水車寮水圳步道〗距離餐廳太近，水流不是非常乾淨的感覺，不過，再整治一段時間，〖水車寮水圳步道〗應該會很漂亮。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D-1、「竹子湖路」叉路（天藍色線），距離：7.9km、高度：716m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
在竹子湖區域內的公路上，用長鏡頭遠眺小油坑地熱區，還蠻壯觀的。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D-2、〖水車寮水圳步道〗叉路（棕色線），距離：8.69km、高度：702m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊竹子湖「水車寮」水圳從〖頂湖環狀步道〗走到竹子湖內公路之後，沿著公路慢慢散步，看到這〖水車寮水圳步道〗標示，看看距離不長，就隨性的進去看看。〖水車寮水圳步道〗一開始沿著磺溪走，這條溪本來應該很漂亮，只是目前還有點髒亂，需要繼續整治一段時間，才會更加大自然一點。〖水車寮水圳步道〗裡面有幾個象徵農村四季生活的人工設施，有點像貓空的樟樹步道，雖然很人工化，不過大概蠻適合遊客拍照打卡。〖水車寮水圳步道〗不到兩公里路程，雖然不長，但是有溪流步道，有農村象徵設施，有花田美景，花季時期蠻適合遊客散步。（期待溪流那段路整治乾淨一點）。〖水車寮水圳步道〗另外一端出口就回到竹子湖內公路，然後走出去到「竹子湖派出所站」等公車。今天「七星山苗圃線」-【七星山】-「七星山小油坑線」出竹子湖這一大段路，大約9.8公里，只有七星公園叉路之後那一公里比較陡峭，其他路段都算是平緩好走，尤其是小油坑山出竹子湖這一段路，算是悠閒的散步路線。完整遊記：【 七星山主峰、東峰（苗圃登山口-小油坑）】〖FB粉絲頁：好野遊 賞台灣〗
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