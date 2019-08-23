階梯走到厭世的「象山縱走南港山九五峰」

2019-08-23 16:20 健行筆記 健行筆記Shannon Wang



去年9月大地工程處有推出的台北大縱走活動 總共92公里 區分為七個路段行走 平均一個路段就要走10幾公里 若雪人一人獨行 大概還OK...但考慮到又得帶這兩個.....但重點是很懶啦～～後來發現自然步道協會有針對台北大縱走的導覽喔路途不會那麼的長 但是會剛好經過集字處 但之前的路段剛好雪人都沒空只看到象山95峰的路段就報名了 誰知此路段路途雖然不長 但走的樓梯之多不僅吃的太飽 還差點噎到呢然後我前晚又一直追劇到半夜3點～～整路是邊爬邊犯睏呀,但是倔強的雪人怎能輕易放棄！！當然還是給他全程走完啦！！今天先在象山捷運站2號出口的象山公園集合～導覽老師清點報名人數後 就開始今天的旅程啦！ 象山公園旁的三長廟 裡面供奉的是土地公喔～～一大早就聚集了許多老人家 應該是當地老人家的散步 聚會 場所吧 走約莫15分鐘就來到了象山步道登山口順道一提 登山口旁邊是靈雲宮 宮內祭祀的主神是三聖大帝,講到三聖大地大家應該很陌生 就是楊家將中的楊宗保啦～～他的老婆是楊門女將中的穆桂英啦～雖然不管楊宗保還是穆桂英 中國歷史根本沒有他們的記載 但小時候的雪人超愛看這類的傳奇故事呀所以當導覽老師講到楊宗保 我第一個舉手回答 哈哈 讀書時考試有如此認真就好了 步道一開始就是給你來一堆階梯平常運動量缺乏的 爬一趟象山保證汗流浹背 象山造型椅子 步道上有許多 這類的心靈小語這句是摘自已故導演齊柏林～～如果你沒有看過 表示你站的不夠高 ～～所以 我們要努力爬到制高點喔 雖然象山步道整路都是陡上的階梯 但其實還蠻多平台可以休息的畢竟象山都是國際級的景點了呀 來象山N次 每一次都遇到一堆外國人這是在攝手平台拍下的信義區 一堆高樓大廈前方一棟住宅的頂樓是游泳池耶 ～會不會太豪奢啦！！

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休息不到5分鐘 繼續與階梯奮戰這個階梯路大概得走30-40分鐘但比起金字碑古道的階梯算是好走又短多了 樹上的猴板凳～～ 象山環狀步道圖 看到這個碑 表示六巨石快到囉！ 六巨石 一堆人排隊要上那顆大石拍照 在這邊稍微休息一下 繼續上路 忘了為何要拍這顆樹大概就只是很大吧 象山步道中好多顆巨大的樹 也因為如此整路雖然疲憊但也有樹蔭遮蔽 不至於太炎熱 本次成員都好會走 整路樓梯 停下來休息不過5分鐘 就持續上路 接下來有一段平緩的山腰路 終於..... 到忍字碑後 又是一段陡上階梯 忘了這是什麼蛾 走到此處已經全身汗流浹背了 有沒有發現大家的距離越拉越遠 今天的天空有些霧茫茫 好險我們今天走得很快 因為回到家 就立馬下起雨來 南港山到囉 南港山的三角點 小百岳又一枚入手！！天呀！！這顆小百岳的C/P值好低 衛星發射台旁的的流籠如果可以當中空中纜車直接下山該有多好 南港山離九五峰很近 再撐一下下 李老師說走到九五峰就已經是最高點 接下來是一路往下終於快要結束陡上階梯吃到撐路線了 終於到了～～95峰為南港山系的最高點 稱為95峰的由來是因為30多年前身為體育協會理事長的楊森先生 在95歲高齡時登臨，故取名九五峰李老師說明時 我心裡只想 媽呀 我都快爬到斷氣了 這位95歲的老先生還能爬的上來 真是體力過人 也來跟壯字碑拍照好惹 都已經來到九五峰了 怎麼能不拍幾張搞怪照再走？ 九五峰上的好風景 Yes. 一路向下 我們要回程囉～ 路邊的扁鍬 因為一路下坡 大家的心情瞬間變得好輕鬆壓後的王老師 順手抓了一隻攀木蜥蜴～～ 我詢問如何在不開口的情況下分辨斯文豪氏攀木蜥蜴還是黃口攀蜥呢老師說外型看起來粗曠的就是斯文豪氏 外型看起比較細小的就是黃口攀蜥他就說這隻一看就是黃口 還當場把嘴巴打開檢查謝謝兩位老師的解說喔 ～～今天不僅體力操到極限 也發現了許多自然的新知識呢！！ 這張只是想要拍蕈菇給億仔看沒想到發現一隻好大的非洲大蝸牛 下山時我們走虎山自然步道下山囉～ 被破壞的蜂巢 但還有幾隻蜜蜂在巡邏 好可怕雪人其實有點密集恐懼症 看到東西很密集會全身發癢 遠方紅紅的煙囪就是和興炭坑 這隻比較粗勇 所以是斯文豪氏攀蜥 虎山溪步道入口可以參考之前虎山環狀步道的旅記 「登山Let's go」輕鬆好走 綠意盎然＠虎山溪環狀步道 附上今天行程的Gpx檔 有興趣的請自行下載喔～https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=19666 健行日期:2019.06.30原文同步刊登於雪人&小惡魔們在身邊