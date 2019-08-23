親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

軍公教年改釋憲 大法官宣告大部分合憲

階梯走到厭世的「象山縱走南港山九五峰」

2019-08-23 16:20健行筆記 健行筆記Shannon Wang

去年9月大地工程處有推出的台北大縱走活動 總共92公里 區分為七個路段行走 平均一個路段就要走10幾公里  若雪人一人獨行 大概還OK...但考慮到又得帶這兩個.....但重點是很懶啦～～後來發現自然步道協會有針對台北大縱走的導覽喔路途不會那麼的長  但是會剛好經過集字處   但之前的路段剛好雪人都沒空只看到象山95峰的路段就報名了 誰知此路段路途雖然不長 但走的樓梯之多不僅吃的太飽 還差點噎到呢然後我前晚又一直追劇到半夜3點～～整路是邊爬邊犯睏呀,但是倔強的雪人怎能輕易放棄！！當然還是給他全程走完啦！！今天先在象山捷運站2號出口的象山公園集合～導覽老師清點報名人數後 就開始今天的旅程啦！DSC05589 象山公園旁的三長廟 裡面供奉的是土地公喔～～一大早就聚集了許多老人家 應該是當地老人家的散步 聚會 場所吧DSC05590 走約莫15分鐘就來到了象山步道登山口順道一提 登山口旁邊是靈雲宮 宮內祭祀的主神是三聖大帝,講到三聖大地大家應該很陌生 就是楊家將中的楊宗保啦～～他的老婆是楊門女將中的穆桂英啦～雖然不管楊宗保還是穆桂英  中國歷史根本沒有他們的記載 但小時候的雪人超愛看這類的傳奇故事呀所以當導覽老師講到楊宗保 我第一個舉手回答  哈哈 讀書時考試有如此認真就好了DSC05591 步道一開始就是給你來一堆階梯平常運動量缺乏的  爬一趟象山保證汗流浹背DSC05592 象山造型椅子DSC05593 步道上有許多 這類的心靈小語這句是摘自已故導演齊柏林～～如果你沒有看過 表示你站的不夠高 ～～所以 我們要努力爬到制高點喔 DSC05594 雖然象山步道整路都是陡上的階梯 但其實還蠻多平台可以休息的畢竟象山都是國際級的景點了呀   來象山N次 每一次都遇到一堆外國人這是在攝手平台拍下的信義區   一堆高樓大廈前方一棟住宅的頂樓是游泳池耶 ～會不會太豪奢啦！！

分享

休息不到5分鐘 繼續與階梯奮戰這個階梯路大概得走30-40分鐘但比起金字碑古道的階梯算是好走又短多了  DSC05595 樹上的猴板凳～～DSC05599 象山環狀步道圖  DSC05598 看到這個碑 表示六巨石快到囉！DSC05601 六巨石  一堆人排隊要上那顆大石拍照 在這邊稍微休息一下 繼續上路DSC05603DSC05604 忘了為何要拍這顆樹大概就只是很大吧DSC05605DSC05606 象山步道中好多顆巨大的樹 也因為如此整路雖然疲憊但也有樹蔭遮蔽 不至於太炎熱DSC05608 本次成員都好會走 整路樓梯 停下來休息不過5分鐘 就持續上路DSC05610 接下來有一段平緩的山腰路 終於.....DSC05611DSC05612 到忍字碑後 又是一段陡上階梯 DSC05613 DSC05615 DSC05616 忘了這是什麼蛾   走到此處已經全身汗流浹背了DSC05619 有沒有發現大家的距離越拉越遠  DSC05618 今天的天空有些霧茫茫  好險我們今天走得很快 因為回到家 就立馬下起雨來DSC05620 南港山到囉 南港山的三角點 小百岳又一枚入手！！天呀！！這顆小百岳的C/P值好低DSC05622 DSC05626  衛星發射台旁的的流籠如果可以當中空中纜車直接下山該有多好 DSC05627 南港山離九五峰很近 再撐一下下DSC05628李老師說走到九五峰就已經是最高點 接下來是一路往下終於快要結束陡上階梯吃到撐路線了DSC05629 終於到了～～95峰為南港山系的最高點 稱為95峰的由來是因為30多年前身為體育協會理事長的楊森先生 在95歲高齡時登臨，故取名九五峰李老師說明時 我心裡只想 媽呀 我都快爬到斷氣了 這位95歲的老先生還能爬的上來  真是體力過人 DSC05630 也來跟壯字碑拍照好惹 DSC05632 都已經來到九五峰了  怎麼能不拍幾張搞怪照再走？DSC05634 DSC05638 九五峰上的好風景DSC05639 Yes. 一路向下 我們要回程囉～DSC05641路邊的扁鍬 DSC05640 因為一路下坡 大家的心情瞬間變得好輕鬆壓後的王老師 順手抓了一隻攀木蜥蜴～～  DSC05642 我詢問如何在不開口的情況下分辨斯文豪氏攀木蜥蜴還是黃口攀蜥呢老師說外型看起來粗曠的就是斯文豪氏  外型看起比較細小的就是黃口攀蜥他就說這隻一看就是黃口  還當場把嘴巴打開檢查謝謝兩位老師的解說喔 ～～今天不僅體力操到極限  也發現了許多自然的新知識呢！！ DSC05644 這張只是想要拍蕈菇給億仔看沒想到發現一隻好大的非洲大蝸牛 DSC05646 下山時我們走虎山自然步道下山囉～DSC05647 被破壞的蜂巢 但還有幾隻蜜蜂在巡邏 好可怕雪人其實有點密集恐懼症 看到東西很密集會全身發癢DSC05648 遠方紅紅的煙囪就是和興炭坑DSC05649這隻比較粗勇 所以是斯文豪氏攀蜥DSC05650虎山溪步道入口可以參考之前虎山環狀步道的旅記 「登山Let's go」輕鬆好走 綠意盎然＠虎山溪環狀步道 DSC05651附上今天行程的Gpx檔 有興趣的請自行下載喔～https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=19666 健行日期:2019.06.30原文同步刊登於雪人&小惡魔們在身邊

步道登山公園

相關新聞

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00
看更多

熱門文章

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區

2019-08-05 09:30

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宜蘭冬山「新寮瀑布步道」沁爽玩水放鬆一下

2019-08-16 07:30

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

夏天登山避暑！太平山「見晴懷古步道」

2019-08-15 08:30

新竹尖石鄉「魯壁山、東穗山Ｏ型」

2019-08-21 16:53

合歡山之最！單攻合歡西北峰

2019-08-01 17:12

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

新北三峽「雲森三瀑」之姊妹瀑布心靈谷

2019-08-12 08:30

每座大山，都是這輩子最感恩的經歷！半百夫妻的南湖賞花行

2019-08-11 08:30

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

上山下海玩遍綠島！過山古道、阿眉山、觀海步道

2019-08-20 21:00

瑞芳「鼻頭角步道」 海蝕地質景觀冠絕全台！

2019-08-23 11:45

小百岳中的天使與惡魔！巴塱衛山、加奈美山、觀海步道

2019-08-17 08:30

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30

汐止易親近的郊山「大尖山步道」視野展望佳

2019-08-22 20:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

雙胞胎的南湖群峰四日遊

2019-08-07 19:04

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

階梯走到厭世的「象山縱走南港山九五峰」

2019-08-23 16:20

苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

茶香襲人！ 微風輕拂戲水散策 遊茶香環狀４步道連走

2019-08-13 02:04

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

完攻富士山吉田線

2019-08-11 09:30

漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top