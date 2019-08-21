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釋憲前夕：從社會國原則鳥瞰年金改革與憲法解釋

新竹尖石鄉「魯壁山、東穗山Ｏ型」

2019-08-21 16:53健行筆記 健行筆記本丸

魯壁山登山口位於竹60宇老景觀台往魯壁山莊方向髮夾彎旁，登山口有斗大的魯壁山標示牌，約可停3部車左右。今天上魯壁山晴空萬里天氣非常好，山徑緩上好走路況良好，有多處休息點展望佳，到達東穗山已細雨綿綿，原本下山的路更加溼滑，真是上山容易下山難。

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↑0850 魯壁山登山口位於竹60宇老景觀台往魯壁民宿方向一處髮夾彎，空地可停約3部車。

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↑0854 魯壁山登山口看板標示很大，眼睛張大注意看，應該不會錯過。

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↑0856 登山口起登處，雜草叢生一度遲疑了一下。

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↑0857 勇敢走進去路跡清楚

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↑0857 走沒兩步很快就有休息區

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↑0902 平緩好走，一路上很多休息木椅。

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↑0905 沿途一側，都有高山伴隨。

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↑0908 沿途土路和石階步道

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↑0912 天氣好展望佳

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↑0912 摟空木階梯陡上

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↑0916 到達魯壁山，天氣好可看到新竹沿海。

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↑0917 魯壁山海拔1589M、無基石。

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↑0918 魯壁山頂有一空地休息區，好天氣非常適合賞景、發呆、納涼。

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↑0920 續行往東穗山

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↑0921 陡下路徑

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↑0935 長在石頭上的大樹

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↑0938 上稜線展望佳

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↑0941 陡下路徑有拉繩、天然樹把手。

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↑0946 箭竹林

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↑0947 沿途路徑好走時而緩升時而緩降

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↑0950 秋海棠

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↑0953 沿途很多刷臉箭竹林

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↑0959 攀石而下

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↑1002 途中偶有展望

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↑1007 跨過樹根路

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↑1013 撿到可愛的榖斗科植物

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↑1022 人字樹

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↑1029 魯壁山與東穗山三岔路口，續行往東穗山約30分鐘。

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↑1033 沿途樹根土路上坡

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↑1046 刷臉箭竹林

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↑1048 猴板凳，沒見猴子坐在上面🐒

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↑1055 東穗山三等三角點ＮＯ.6250，又名玉峰山，海拔1724，開始下起小雨。

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↑1109 原路回程指標牌續行往魯碧山方向

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↑1148 回到魯壁山與東穗山岔路口，取右陡下往竹60 22.05K東穗山登山口。e24b9c701e1c8b4c7600860c0b9fe7cb.jpg

↑1208 下雨換裝小黃人，此段路陡下溼滑一度煞不住。

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↑1213 過溪沿著溪走一小段路

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↑1226 看到箭竹林快要到產業道路

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↑1226 看著它好一陣子，好像太陽🌞

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↑1228 出竹林區，左前方有一鐵皮工寮。

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↑1230 滾到路中間的番茄

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↑1231 產業道路旁滿是還未成熟的綠番茄

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↑1233 接回竹60馬路，取左回魯壁山登山口

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↑1235 踢著無盡頭的馬路邊欣賞路邊山景

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↑1300 經過魯壁山莊回到登山口取車

新竹尖石-魯壁山、東穗山Ｏ型ＧＰＸ

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