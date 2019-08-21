新竹尖石鄉「魯壁山、東穗山Ｏ型」

2019-08-21 16:53 健行筆記 健行筆記本丸



魯壁山登山口位於竹60宇老景觀台往魯壁山莊方向髮夾彎旁，登山口有斗大的魯壁山標示牌，約可停3部車左右。今天上魯壁山晴空萬里天氣非常好，山徑緩上好走路況良好，有多處休息點展望佳，到達東穗山已細雨綿綿，原本下山的路更加溼滑，真是上山容易下山難。

↑0850 魯壁山登山口位於竹60宇老景觀台往魯壁民宿方向一處髮夾彎，空地可停約3部車。

↑0854 魯壁山登山口看板標示很大，眼睛張大注意看，應該不會錯過。

↑0856 登山口起登處，雜草叢生一度遲疑了一下。

↑0857 勇敢走進去路跡清楚

↑0857 走沒兩步很快就有休息區

↑0902 平緩好走，一路上很多休息木椅。

↑0905 沿途一側，都有高山伴隨。

↑0908 沿途土路和石階步道

↑0912 天氣好展望佳

↑0912 摟空木階梯陡上

↑0916 到達魯壁山，天氣好可看到新竹沿海。

↑0917 魯壁山海拔1589M、無基石。

↑0918 魯壁山頂有一空地休息區，好天氣非常適合賞景、發呆、納涼。

↑0920 續行往東穗山

↑0921 陡下路徑

↑0935 長在石頭上的大樹

↑0938 上稜線展望佳

↑0941 陡下路徑有拉繩、天然樹把手。

↑0946 箭竹林

↑0947 沿途路徑好走時而緩升時而緩降

↑0950 秋海棠

↑0953 沿途很多刷臉箭竹林

↑0959 攀石而下

↑1002 途中偶有展望

↑1007 跨過樹根路

↑1013 撿到可愛的榖斗科植物

↑1022 人字樹

↑1029 魯壁山與東穗山三岔路口，續行往東穗山約30分鐘。

↑1033 沿途樹根土路上坡

↑1046 刷臉箭竹林

↑1048 猴板凳，沒見猴子坐在上面🐒

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↑1055 東穗山三等三角點ＮＯ.6250，又名玉峰山，海拔1724，開始下起小雨。

↑1109 原路回程指標牌續行往魯碧山方向

↑1148 回到魯壁山與東穗山岔路口，取右陡下往竹60 22.05K東穗山登山口。

↑1208 下雨換裝小黃人，此段路陡下溼滑一度煞不住。

↑1213 過溪沿著溪走一小段路

↑1226 看到箭竹林快要到產業道路

↑1226 看著它好一陣子，好像太陽🌞

↑1228 出竹林區，左前方有一鐵皮工寮。

↑1230 滾到路中間的番茄

↑1231 產業道路旁滿是還未成熟的綠番茄

↑1233 接回竹60馬路，取左回魯壁山登山口

↑1235 踢著無盡頭的馬路邊欣賞路邊山景

↑1300 經過魯壁山莊回到登山口取車

新竹尖石-魯壁山、東穗山Ｏ型ＧＰＸ