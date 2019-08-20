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給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng

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你有去過加里山嗎？在爬許多過夜行程前，你一定要把它列在你的清單裡。之前被網路票選台灣最難玩的城市 一 苗栗，在登山者眼裡，可能是完全不一樣的看法，深深去過個幾次，就很容易被它的美麗吸引。我對苗栗的認識並不深，大多建立在南庄，是一個被山環繞的城市，而位在南庄有一座讓人著迷的小百岳 一 加里山，標高為 2220 公尺，因為形狀相似，又被稱為台灣的「富士山」。 加里山的雖然總長不長，但有著將近九百公尺的爬升，地形也非常豐富，說起來還是算是有些累人，作為肌力與耐力訓練場是再好不過了，是在高高豎立的杉樹林蔭底下穿梭，今天我們就來講加里山的Ｐ字路線吧！

加里山P字路線最重要小建議：

▲溫度：別小看兩千多公尺的高度，走起來還是比平地涼上許多。

▲中筒登山鞋：地形豐富有點類似筆架山、二格山山系的感覺，穿中筒才能保護好腳踝！

▲時間：想要單攻者務必抓好時間，以中午登頂為目標，大概就會走得完。

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行程規劃：

兩夜一日的舒服行程（週五晚上下苗栗！）

身為一個二十幾素的苦命上班族，要早起爬山就已經很累，還要從台北開車殺下去，基本上是完全不可能，我個人非常建議在南庄多住一晚。週五晚上從台北下苗栗南庄，不過約兩個小時就能抵達，還可以去南庄吃吃東西舒服的睡一覺。第二天從南庄出發，整個時間就不用起一個大早，約半個小時就能抵達大坪登山口。

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加里山有兩個登山口的走法，這次我們走的是「大坪登山口 > 杜鵑嶺 > 加里山 > 大坪登山口」這樣 P 字型的路線，開車前往者可搜尋「一葉蘭蘭園」作為定位點，那裡就是大坪登山口了，早上有不少停車位，建議儘早前往。

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從大坪林道開始，加里山一日挑戰開始！

大坪林道的山口旁，有導覽圖及休憩平台，但我忘記拍照了哈哈哈哈哈，左手山徑往上走就是木造階梯， 一路上坡但是好走舒適，很適合作為開始的暖身。加里山的路程說難不難，但路長算是有陡的，要走完 P型路線，還是要稍微抓一下時間，盡量早一點起登。而沿途林蔭都非常茂密，除了登山練習外，個人覺得夏季消暑也蠻適合，才剛開始走就被高高的杉木林包圍，有種暮光之城感。

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登山杖要帶幾支？有什麼是加里山路途必備的？

在加里山的路途，其實我認為一支登山杖就足夠，比較好在攀爬、拉繩時對應。雖然我們一行人都背了兩支登山杖，但都只有拿一支出來，也覺得夠用了。我們在這次都背了約莫 30公升（以上）的背包，除裝下一日行李外，還順便背了一些鬼東西練練負重。

49ee06c38d03724e082472345e9a1694.jpg（這次穿的鞋子是 salomon x ultra 3 gtx 這半年來得愛鞋）6a929ea57b8da623580f06cf5eca146f.jpg

在加里山中，我認為必準備的東西：

  • 水：一日水量約1500cc~2000cc
  • 風衣：風很冷
  • 排汗衣：爬山不要穿棉的啦，吹風很冷又黏
  • 登山長褲：建議長褲，蠻多地方會磨來磨去的
  • 中筒登山鞋：同上，蠻多地方會拐來拐去的
  • 頭燈：給自己多點準備
  • 離線地圖：加里山的路線還算明確，但有地圖可以雙重確認更好

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加里山的踩點，爬過之後對於登山的技巧更進步

多數人第一次爬水泥步道以外的山，都會想知道踩點到底要怎麼找，為什麼旁邊的山友穿梭的這麼快？關於登山踩點，除了經驗、專心外，很重要的就是運用重心，在練習找踩點的過程中，一定要踩穩再前進，不要選擇落差過大的地方去硬ㄍ一ㄥ，這樣除了容易踩不穩跌倒，也容易抽筋。加里山、筆架山、二格山，這樣的山徑的山，都很適合作踩點練習。

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615a11d9e74da7d3ba5d07bf6e0f04f5.jpg杉木，加里山的其中一種面貌原本的加里山上全是原始檜木林，除了美麗外更是經濟價值極高，而相繼的在日據時期、光復初期的砍伐下，檜木林幾乎消失。而在大舉伐木後，加里山改種柳杉人造林，後來失去經濟價值，那些柳杉就一直在那了，排列整齊又非常高聳，也算是一個美麗的錯誤，眼前這一片樹林居然都是六七十年前，才種植的。杉木林的景觀很有電影的氛圍，也讓我跟夥伴開始走就非常喜歡沿途的景色。

ac3c38167213b75f73b8f6ec245ffa68.jpg鞍部岔路上杜鵑嶺步道！鐵軌的步道！緩緩上升來到岔路「廢棄鐵軌」，就開始走P字型的圓形路線了，這段路是我們認為非常美麗的一段，除了地形多變外，又有著向外看的展望，慢慢走可以到1885公尺的觀景台，許多人會在這裡拍照休息。

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（從1885公尺處看出去的展望）

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（有一個標誌寫著觀景台位置，好辨識）

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加里山攻頂，雲海一次看！

經過一陣不知道什麼時候才會到的上坡，一直爬來爬去的往上到有些煩躁，餓度也在這時候逼近極致（因為六點多就起來吃早餐了），終於，我們看到了加里山的山頂！雲霧跟山景融為一體，看著這樣的景緻，剛剛的煩躁感一陣消逝，爬山的舒適感大概就是如此。

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（攻頂的本人）

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（山頂望出去的視野）

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下坡路段的厭世感，中級山地形的拐腳這篇文章重複講了好幾次我推薦穿「中筒」登山鞋，原因就在離開山頂後的下坡路段，超級拐腳的，像我這種走路實在是很大意的暴衝型，有好幾次腳都拐在蜷曲的樹幹中，要不是中筒的登山鞋，保護性真的比起低筒有保障多。這個下坡就比剛剛杜鵑嶺來得陡一些，這樣的下坡會一直持續到登山口，腳也繃得蠻緊的，所以鞋帶綁緊超級重要，防止腳趾一直前頂鞋頭而受傷。

2c6a9405f965da3f68af26254e316fc8.jpg（傍晚都是要下山的人）總結這條步道，景色優美，地形多變，是很適合作為挑戰的選項。可以練體力、練肌力，單日單攻累度也剛剛好，旁邊任君挑選有露營區、南庄小木屋，如果要規劃一個充實的假期，加里山是個很不錯的選項。我們下山後直奔南庄老街，大吃一番小吃，客家熱炒搭配甜點黑糖糕餅，整個胃都超滿足，最後前往附近的小木屋民宿，開始來過度假的日子，看著南庄漂亮的山城風景，隔天還有一個週日可以一路玩回台北，誰說苗栗是最難玩的，我們超推薦！

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【來看這雙Salmon的心得文】 https://reurl.cc/jbajy【第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！】 

https://reurl.cc/76nQ9我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！ 台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。  

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