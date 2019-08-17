從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30 健行筆記 健行筆記秋天剩旅行



【池有名樹】武陵四秀中最美的一顆樹！可讓人重回初戀的感覺 ！

【秀霸線】由【武陵四秀】+【大小霸】群峰所命名這兩條路線在台灣山岳界非常知名

🌄從前年Danny開始爬山時，早已耳濡目染其中

【大小霸】

路線百岳包含:

📍大霸尖山(3492m)

📍小霸尖山(3418m)

📍加利山(3112m)

📍伊澤山(3297m)

【武陵四秀】

路線百岳包含:

📍池有山(3303m)

📍品田山(3524m)

📍喀拉業山(3133m)

📍桃山(3325m)

但是這次的路線我們並沒有以上的山頭都走完，

我們捨去喀拉業山與桃山留著下一次二秀走【池有名樹】位於前往新達山屋的路上當跨過一段懸崖邊，

千萬不能錯過周遭的景色好險這次的路線為「秀霸線」經過時間與其他山友時間不同不然據說，

池有名樹這段路平時像老街一樣，來來回回相約拍照📷，導致人潮擁擠的一段路

D1: 南山村→武陵山莊～池有山登山口～三叉營地～新達山屋

D2: 新達山屋～霸南山屋～小霸尖山～大霸霸基～中霸坪～中霸山屋 ～伊澤山～中霸山屋

D3: 中霸山屋～伊澤山～3050高地～加利山～九九山莊～馬達拉溪登山口～觀霧

▶前往武陵農場，有特殊身分者記得攜帶相關證件(有優惠喔!!)😍

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#秀霸#百岳#健行筆記