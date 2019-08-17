從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹
【池有名樹】武陵四秀中最美的一顆樹！可讓人重回初戀的感覺 ！
【秀霸線】由【武陵四秀】+【大小霸】群峰所命名這兩條路線在台灣山岳界非常知名
🌄從前年Danny開始爬山時，早已耳濡目染其中
【大小霸】
路線百岳包含:
📍大霸尖山(3492m)
📍小霸尖山(3418m)
📍加利山(3112m)
📍伊澤山(3297m)
【武陵四秀】
路線百岳包含:
📍池有山(3303m)
📍品田山(3524m)
📍喀拉業山(3133m)
📍桃山(3325m)
但是這次的路線我們並沒有以上的山頭都走完，
我們捨去喀拉業山與桃山留著下一次二秀走【池有名樹】位於前往新達山屋的路上當跨過一段懸崖邊，
千萬不能錯過周遭的景色好險這次的路線為「秀霸線」經過時間與其他山友時間不同不然據說，
池有名樹這段路平時像老街一樣，來來回回相約拍照📷，導致人潮擁擠的一段路
D1: 南山村→武陵山莊～池有山登山口～三叉營地～新達山屋
D2: 新達山屋～霸南山屋～小霸尖山～大霸霸基～中霸坪～中霸山屋 ～伊澤山～中霸山屋
D3: 中霸山屋～伊澤山～3050高地～加利山～九九山莊～馬達拉溪登山口～觀霧
▶前往武陵農場，有特殊身分者記得攜帶相關證件(有優惠喔!!)😍
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