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新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00健行筆記 健行筆記stardust casino

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雲森瀑布是「雲心」、「森山」瀑布的合稱；也有人將「雲心」、「森山」，再加「姊妹瀑布」，合稱為「雲森三瀑」......雲森三瀑瀑布群位在三峽熊空的中坑溪上游，造訪瀑布群必須得要先通過狹小的「中坑產業道路」。從停車場開始，往下的路線通往「姐妹瀑布」，往上則是雲森瀑布；路程的部分姐妹瀑布非常近但是沒有指標，雲森瀑布因為除了有瀑布可看之外還有山可以爬所以有著清楚的標示，對我來說雲森瀑布是非常好的徒步健行景點，路線清楚又乾淨而且沿途過溪的路段也都有搭起便橋，瀑布形式屬於比較少見的簾幕狀，輕盈又秀氣簡直就是仙氣逼人，相較之下姐妹瀑布則是神秘許多，也帶著一些隱性的危險。

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走出停車場後往上方的路線前進，沿途的指標很清楚。

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深埋在叢林裡面的步道蠻涼爽的，雖然一片原始叢林的景象不過其實一路上遇到的遊客不算少喔！早上7:00多的停車場已經停了幾台車，往瀑布前進的途中也遇到了早出發而準備回程的遊客，由此可知這裡當屬一條熱門徒步路線，想跟絕美瀑布單獨合照的話只能早一點出發囉......

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通往雲森瀑布的步道除了幾處比較大的落差之外一路都算平坦好走。早晨出發的好處就是可以慢慢欣賞冷調的台灣叢林之美，如同照片的色溫一般，由於此時氣溫尚未完全上升，走起來不會汗流浹背，加上遊客還不多，容許走走停停仔細觀察周遭生態的閒情逸致。

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沿著中坑溪而行。

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瀑布下游的水潭，這一天水量並沒有很多。

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通過這座非常堅固的便橋之後就快到囉！

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由密密麻麻的繩子和樹幹組合而成的便橋有種難以言喻的美感，或許是因為仍然堅持著自然界中沒有直線這件事吧？我都稱它為蜘蛛絲橋。

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遠看的確是非常秀氣的瀑布，不過由於高度非常高加上下方堆積的巨石，所以靠近的時候還是可以感覺到瀑布強烈的氣勢。

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雲森瀑布事實上是一座非常巨大的瀑布，雖然水量看起來不多但光從下方堆積的巨石就可以發現人類相比於大自然的渺小（這些石頭都非常滑，在停留的時間裡我就親眼看到好幾個遊客真的是毫無抵抗力的從石頭上滑倒）。

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早晨我們在瀑布前吃了自己帶過去的早餐，這是非常舒服的一個早上；高聳瀑布的水流因為撞擊岩石而產生的涼風不斷吹向我們，這其中應該也夾雜著許多的負離子吧！除了因為一大早就走了這麼一大段路而飢餓的吃著早餐之外我們也盡情地呼吸著清新的空氣。

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原路折返經過蜘蛛絲橋。

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炎炎夏日裡不用經過艱苦的溯溪就能看到這麼漂亮的瀑布真的是不錯的一件事！而且走過一趟之後我覺得連我家高齡16歲的米格魯應該都可以輕鬆走完吧！（除了最後面那段蜘蛛絲橋可能無法因為他有懼高症XD），畢竟他前一陣子才征服了總長7、8公里的九寮溪戈霸瀑布；沿著原路往回走到停車場之後我們又拜訪了「姐妹瀑布」，並且將在車上等的米格魯列入姐妹瀑布之行的編制之中......半天時間就可以玩三座瀑布，還有什麼比這更划算的呢？

瀑布步道早餐
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