爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00 健行筆記 健行筆記莫名



爬山的方式百百種，有人喜歡慢慢走享受芬多精、有人喜歡奔馳山野追逐風的痕跡；有人帶了成堆的美食與眾人分享，有人扛了數公斤的單眼腳架空拍機只為記錄美景。當然，也有人跟莫名一樣，喜歡用生態的角度去爬山！

沒錯，這次跟著莫名去旅行就是要用生態的角度，帶大家去玉山前峰玩耍囉！（好啦其實是因為上次聽到路人說玉山前峰很無聊，覺得很難同意於是就寫了這篇…）

首先我們來到位於塔塔加的警局繳交入山證。一般山友來到塔塔加的時間都是清晨，而清晨正是賞鳥的最佳時機。那麼，塔塔加附近能見到什麼鳥呢？

發大財千元鈔系列之一：帝雉

是的，首先我們要介紹的就是1000元上的主角之一：帝雉！

許多山友們會把帝雉跟藍腹鷴搞混（莫名就曾在司馬庫斯遇過前方的山友大喊帝雉，結果走近一看是隻藍腹鷴的狀況），帝雉跟藍腹鷴最大的差別在哪裡呢？

帝雉又名黑長尾雉，顧名思義就是有「黑色的長長的尾羽」，而藍腹鷴公鳥則有明顯的白色尾羽。下次可別搞錯囉。

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有白色尾羽的是藍腹鷴

莫名這次還沒到塔塔加就見到帝雉在馬路上散步，如果想尋找這種美麗大雞的蹤影，建議快到塔塔加前就要車速減慢，觀察車道周圍，說不定能找到帝雉全家出遊的畫面。

千元鈔系列之二：塔塔加薊

抵達塔塔加小隊時，別忘了在周圍觀察一下，或許能夠發現另一種千元鈔上的植物：塔塔加薊。這是2019年才被發表的新種，過去一直被認為是玉山薊，直到中興大學研究團隊證實這是一種未命名的薊屬植物，並發表於國際期刊《PhytoKeys》上。

莫名翻來翻去，發現手邊沒有塔塔加薊的照片，就先以它的親戚阿里山薊來替代，以後拍到了再來跟各位報告報告。 搭接駁車抵達玉山登山口，照例與大石碑拍一張。當等待其他隊友拍照時，莫名又發現其他鳥兒了。

頭上有皇冠系列之一：冠羽畫眉

冠羽畫眉是常見的山鳥，叫聲也非常好認，就像英文的「to meet you」或是「吐米酒」。但是一般看到冠羽畫眉都是整群出現，怎麼這次只有一隻，莫非……你獨攀！（指）

頭上有皇冠系列之二：煤山雀

煤山雀是一種小型的雀科鳥類，最明顯的特徵就是頭頂的黑色冠羽（所以別看到有冠羽的鳥就說人家是冠羽畫眉啦XD），生性活潑的牠喜歡在樹梢跳來跳去，加上分布的海拔在2000~3500，正好是登山最常接觸的地帶。與登山重疊性這麼高的鳥，不認識一下嗎？

走入登山口後，周圍的樹林時不時傳來「逼～逼～逼～逼～逼～」越來越高像是燒開水的聲音。咦，這又是什麼動物發出來的呢？愛燒開水的高山鳥：深山鶯 這種叫聲有如燒開水的鳥名叫深山鶯。莫名認為這種鳥鳴可以列入山友生活基本須知裡啦（最好是有這東西），因為幾乎每次上山都會被問。

至於另一種山上常見的鳥「臺灣小鶯」要怎麼分呢？臺灣小鶯的叫聲是「你～回去」，深山鶯是「逼逼逼逼逼」（是逼逼逼逼逼，不是氣氣氣氣氣），大家可以用「因為待在深山要燒開水」來記啦（我知道這梗很爛，可是記得住嘛）我沒有喝酒：臺灣馬醉木 從步道口到玉山前峰登山口共2.7K左右，沿途除了先前提到的各種「薊」之外，也能看到相當漂亮的臺灣馬醉木。

為什麼叫做馬醉木呢？原來這種漂亮植物全株有毒，人畜誤食會造成昏迷、呼吸困難等症狀，跟喝酒過後有幾分相似。因此得到了馬「醉」木這個稱呼。他除了是特有種，也是冰河孑遺植物喔～經過輕鬆的兩公里多，我們來到玉山前峰的登山口啦！接下來就是知名的800公尺大爬坡。但這牌子上怎麼好像寫著什麼？

看不太清楚，我們放大一點。

再放大一點。

到底是有多難爬，讓你氣到在國家公園木樁上寫字啦XD

由於莫名滿早就出發了，雖然一路拍拍停停倒也是時間充裕，想說等一下要面對陡上坡，就在登山口附近找塊空地瞇了一下。沒想到才沒一分鐘，就聽到隊友說「欸欸那邊又飛來一隻鳥欸」吼！到底是要不要讓人休息？

高山常見美鳥系列之一：栗背林鴝

這隻飛來登山口跟大家打招呼的鳥也是登山常見的嬌客，叫做栗背林鴝。合歡山一帶也常見到牠喔～

值得一提的是，栗背林鴝是英國鳥類採集家古費洛在1906年爬玉山的時候發現的。雄鳥橙色的背部就是「栗背」命名的由來。頭部明顯的白眉毛也是辨識特徵之一。

高山常見美鳥系列之二：火冠戴菊

栗背林鴝還沒飛走，火冠戴菊就迫不及待地也飛來登山口湊熱鬧。

火冠戴菊也是臺灣特有種（看到這裡你可能想問為什麼這麼多特有種，沒辦法，臺灣的生態就是這麼特別呀）。雄鳥頭頂的黃、橙羽毛是「火冠」的命名由來。爬山的最大秘密，就是上坡會累，下坡也會累。就這麼簡單。 玉山前峰的路程大概就是以「洛陽親友如相問，就說我在陡上坡」來總結。（好像很多山可以用這句話總結......）

從登山口開始就是一路在石瀑間不斷的游泳…啊不是，是不斷地攀爬。其實莫名覺得玉山前峰是個重訓的好場地，路程短但爬升多，就算背重走得慢也不怕回不了登山口。莫名這次帶了長鏡頭、廣角鏡和一台空拍機當重訓，各位山友也可以背一些更沉重的東西，像是水電帳單啊、繳稅通知啊、或是還沒完成的夢想等等（這樣真的有人會想爬山嗎…）

抬頭環顧四週，景色都類似這樣。想到還要繼續上坡，心中真的沒有一絲一毫的喜悅。

看到這牌子就別傻楞楞往石瀑繼續爬囉！右轉才是往玉山前峰的道路。

而當看到木樁階梯步道取代了腳架的大石塊時，終於就能大聲地對隊友說「再五分鐘就到啦！」

莫名來的時候玉山前峰頂還是有些展望的，但聽其他山友說早些時候箭竹太高就會擋住，只能說這是運氣運氣XD

在山頂飛了下空拍機，漸漸雲霧也上來了，幾分鐘後又是一面白牆。真想叫那個誰來射一隻穿雲箭，看到底會不會白牆退散。

我與牠不相見已有二月餘了，我最不能忘記的是牠的背影

下山途中，莫名又看到驚人的一幕

事情是這樣的， 我自山中來，帶著蘭花草 ，啊不是這裡是國家公園不可以亂帶植物下山會被保七罰錢，是我從峰頂下來時，見到一根枯木上有個滄桑的背影。

就是牠。怎樣，很滄桑對吧？

這種鳥叫星鴉，常待在枯枝或是高大針葉樹的頂端。想說最近很流行爬樹，本來想要爬上去跟星鴉打個招呼，沒想到牠老人家縱身一躍！

欸不是，大哥，有話好說啊，我只是爬個樹，別一言不合就開跳啊！ 回到登山口再拍一張。各位看這包包就知道莫名帶了多少東西去爬前峰，整整比其他山友多了一倍……

看完這篇文章，你是不是對高山的動植物又更了解了一些呢？或許下次遇到這些生物時，你就能大聲地介紹給隊友：「這個我知道，上次看健行筆記的文章學到的…」。畢竟，有個懂生態的人在隊伍中，爬山的過程絕對不會無聊的！好的，以上就是這次

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