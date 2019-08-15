宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39 健行筆記 健行筆記Jen



久聞貢寮與頭城之間的桃源谷步道，有如獨立於世的香格里拉，行走其中，寬闊的青青草原、湛藍無邊的太平洋、悠閒的牛群景象，足以使人忘憂。雖有朋友建議秋季芒花季再拜訪最為迷人，但此次誤打誤撞之下，在七月的盛夏造訪，美景依舊讓人讚嘆，走起來身心暢快，不愧是世外桃源。

桃源谷步道有多種走法，較熱門的有「內寮線」、「石觀音線」、「大溪線」，此次我們的路線，是從大里出發，先走一小段的草嶺古道（大里段）後，接上桃源谷（草嶺線），再接上大溪線，最後從大溪下山。

【路線】大里火車站 →（經草嶺古道大里段，60分）埡口 →（桃源谷步道草嶺線，30分）涼亭 →（40分）灣坑頭山 →（80分）桃源谷→（桃源谷大溪線，60分）廁所 →（30分）蕃薯寮山 →（80分）大溪河濱公園登山口總花費時間：約八小時全程使用 Hikingbook 記錄，詳細軌跡紀錄連結：https://hbk.page.link/b0811

大里火車站出站後，因天氣很熱，先到車站對面的雜貨店買冰的運動飲料，準備帶上山。接著就開始往草嶺古道的入口前進。途中會經過天公廟，假日還有簡單的攤販販賣烤香腸等小吃。從登山口開始往上走，大半是有鋪設石階的步道，雖然也可以選擇走坡度較緩、一路之字上行的產業道路，但在七月的豔陽下，應該不太會有人想要這樣走吧...。途中會經過涼亭、古道客棧遺址，大約走一個小時就可以抵達埡口，雖然非常的曬，但居高臨下欣賞眼前的海岸線，不遠處就是一直想去但還沒成行的龜山島，還是是忍不住停留多拍了幾張照片。

埡口旁有可乘涼的福德祠，在這邊躲太陽的時候遇到了一群應該是從草嶺古道另一頭（福隆段）走過來的山友，聽他們聊天知道他們幾乎每個禮拜都來走，真是佩服。休息片刻後便繼續往前走，在埡口看到解說牌，依照牌子上資訊，這邊過去並不是「草」嶺，而是樹林茂密的地方，但因曾發生過大規模火災，導致現在樹木還在緩慢的往上方坡地生長當中，形成了現在的植被樣貌。只能說，真的很難想像啊！

續往上行，就會接到桃源谷步道的草嶺段，大概是怕有遊客狀況外誤入，在往上的階梯旁還掛了一個牌子，大意大概是「前方步道有 5 公里長，沒有準備好請不要輕易前往」。不知道到底有多少效果呢？階梯旁有兩個主要的涼亭供休息，我們在第二個涼亭處停下來喝水休息，第一個涼亭已經變得好小，此時前方剛好飄來一片雲，山坡上光影宛如魔法，稍縱即逝。

再往上走一小段，剛好已經中午，就在下一個涼亭停下來吃午餐。此時風吹來，頓時覺得涼了許多，同行友人說，之前秋天來賞芒花，涼亭根本連休息的地方都沒有，對比此時的清幽，不禁覺得比較願意忍受這酷熱了。過了涼亭之後，步道逐漸變緩，而此時雲量變多、風也變大了，走在步道上只能用「愜意」兩字來形容。走著走著，就看到今天的第一群牛隻，不太怕人的在步道旁吃草。（沿路都會有「小心牛隻」的牌子，提醒大家，不要靠太近喔！）

往回看走過的路，一片稜線綿延往北，視野十分開闊。

在某一段緩緩下坡的路段，不遠處霧嵐已起，而稜線上可見近處草原一片翠綠，池水點綴於上，遠處山巒亦清楚可見，此時山中清涼的風持續吹來，真的體會到這就是別人說的「仙境」，步道上我們幾乎沒有遇到其他人，彷彿自己獨佔了這片美，實在是太奢侈的享受了！

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再上一個緩坡，捕捉到這張「牛看龜山島」的有趣照片。

終於走到桃源谷的時候，起了大霧，但把背包放下，躺在草地上，還是非常的放鬆。要不是擔心下山太晚，真想多停留一下啊...。

過了大草原之後，就會接到桃源谷步道大溪線。一開始以為這段下山的路應該滿快就可以走完的，沒想到大概走了沒多久之後，就開始進入濕滑的地獄，整條步道都鋪有石階，但可能因為材質、加上步道多在森林裡，沒有太多的日照，導致階梯非常非常的滑，但兩旁又常常沒有足夠的泥土路可以走，加上大部分是一路陡下的路（但其中也有一些讓人看了挺無奈的上坡），真的是舉步維艱，花了比想像中還要長的時間才下到登山口。只能說，這段路是今天行程的「必要之惡」，下山路遙遙啊！途中會經過蕃薯寮山，可以清楚看到龜山島，海的波紋有種魔幻的美。

艱辛的走完了史上最濕滑的階梯之後，再穿過一片蓮霧落滿地的小路（非常多的果蠅，超 恐 怖），就會回到大溪河濱公園登山口，繼續往前走約 10 分鐘，抵達大溪火車站，結束了今天的桃源谷步道行程。

【後記】走過之後，就可以理解桃源谷步道為何如此熱門；非常期待今年秋天芒花季可以再訪，這條路線如果不要這麼熱的天氣走起來，應該是會非常舒服的。