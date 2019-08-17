小百岳中的天使與惡魔！巴塱衛山、加奈美山、觀海步道

2019-08-17 08:30 健行筆記 健行筆記李斯特



在腳踏實地的累積翻山越嶺的經驗值後,李老師居然在不知不覺之間就進化了,居然在健行筆記的網站中獲得*神人*的稱號!這這這~~~這實在叫李老師情何以堪啊!!畢竟李老師在登山界還只是一枚小小的菜鳥啊!!但也是一項大大的鼓勵,加油! 李老師!!繼續朝著偉大的台灣山岳邁進吧!!雖然李老師只是登山界一枚小小的菜鳥,但著實也見識過不少的山岳了,深深覺得每一座山岳都有屬於自己的個性,或雄壯 或委婉 或親切 或刁鑽 或精幹 或囉嗦,因為每座山有其獨特的風格,所以登頂每座山的過程都有不同的感受然而再怎麼風格迥異,都絕對沒有今天這二座小百岳的極端!巴塱衛山及加奈美山,這二座同時位在台東縣大武鄉的小百岳,卻有著截然不同的極端風格,一座是賞心悅目 風光明媚的天使,一座是張牙舞爪 危機四伏的惡魔!李老師今天就上了天堂見了天使,同時也下了煉獄會了惡魔!首先是賞心悅目 風光明媚的天使-巴塱衛山,登山口可以從來來飯店旁的產業道路直接陡上,來來飯店位在台9線439.9k,或是在Google Map輸入來來飯店就能找到位置,台9線旁的四個大字非常顯眼,但…. 飯店有點讓人跌破眼鏡, 往上的路徑雖然狹窄,但都是水泥鋪面 狀況還不錯 大概是因為山上有私人農場,所以沿途路徑有在維持修護,喔! 對了!!你可以用走的 也可以開車喔!! 李老師這次要趕時間 所以直接開車,一路開到空曠處,眼前豁然出現山海連天的美景,李老師立馬下車 開心的飽覽這五星級美景 再往上 路徑中間長出草堆,小心開車還是可以輕鬆通過 接著就依循著忘憂亭的指標方向前進 大約10分鐘的車程就看見這座大石碑,這裡就是山頂了,不同於沿途路徑的狹窄,山頂上倒是有相當寬敞的停車空間 繞過巴塱衛山的大石碑,巴塱衛山的三角點就在眼前,當真踏破鐵鞋無覓處 得來全不費工夫,李老師的第42座小百岳!! 三角點旁是一座顯眼壯觀的紅色涼亭,這就是忘憂亭,李老師不由分說就被吸引過去~~ 乖乖不得了喔~~貨真價實 真材實料的木造圍欄與光亮石磚,這座似乎無人聞問的忘憂亭倒是很豪華,最可貴的是正上方的遮陽屋頂,百分百擋掉炙熱的夏日豔陽 迎面吹來陣陣快意舒適的涼風,抬頭望去是浩瀚無限的青山與海洋,層次豐富的翠綠,層次豐富的蔚藍,在寶島 美景是幾乎隨手可得的 忘憂亭外是180度的山海碧連天,涼亭另一側有一座大型蓄水池,池中隱約可以看見悠游其中的魚群,對這些魚群而言,這座山頂上的水池是與世隔絕的世外桃源 而對李老師而言,,這座山頂上的忘憂亭是妙不可言的天堂百分百純天然的美景與涼風,不僅可以忘憂 ,還可以讓人心花怒放 樂不思蜀,李老師很想卡掉下午所有的行程,就這樣一直賴在這裡不走~~ 輕鬆開車直達山頂,而在山頂上是令人如痴如醉 心曠神怡的美景,沒有汗水 只有享樂,這就是像天使般的巴塱衛山!李老師終究是依依不捨的離開巴塱衛山~~台東縣的大武鄉是個小漁村,既然大老遠來了 就順路品嘗大武的鮮美海之味,中午就在同發順海產飯店用餐,價錢公道 菜色新鮮美味,尤其是乾煎鮮魚更是令李老師吮指回味不已享用完鮮美的海之味後,頂著頭上的艷陽繼續衝下午行程,不過剛吃飽 不宜太激烈,所以先來走個輕鬆的觀海步道觀海步道的登山口就在林務局大武工作站旁,工作站前就是一片寬敞的停車空間 登山口旁有一面新穎的解說牌一開始是踩著台階緩緩往上 還好步道二側有遮陽的樹蔭,不然應該會熱暈在大武海岸邊的山坡上吧!! 很快就有一座觀景台,同樣可以欣賞晴空萬里 海天一線的美景,只是沒有遮陽的屋頂,好熱呀~~~~ 盛夏海岸邊的豔陽果真熱力四射,雖然路徑坡度不陡,但李老師已經徹底濕身 渾身濕透,不得已只好祭出豪華貴婦遮陽傘!! 既然是觀海步道就要能欣賞海景,優美的圓弧海岸線,深淺漸層的藍色海洋,柔軟厚實的潔白雲朵,儘管同樣是賞心悅目的美景,但李老師依舊懷念如天使般的巴塱衛山,一座不用流汗爬山就能享用美景的天使山 觀海步道還是會有一些坡度起伏,但大致上是輕鬆好走的路徑 走到最高點後就開始逐漸的往下,熱情的豔陽和優美的海岸依舊伴在身旁 走到另一側的登山口就完成觀海步道了,雖然距離不長 卻撿了一整袋的寶特瓶,朋友們 千萬別讓圾垃破壞的美麗的景色 不用再從原路再走回去,只要沿著登山口前的馬路就能走回大武工作站了 再來就要接受惡魔的試煉了,前往傳聞中令人退避三舍的小百岳-加奈美山先在台9線428.6K附近的加津林橋轉入部落,大馬路旁原住民風格的告示牌並不顯眼,很容易就因車速過快而錯過入口 為什麼說加奈美山是小百岳中的惡魔??因為全程都是濃得撥不開的荒煙蔓草,不管是用走的 還是開車,都會讓登山的人心生惶恐 驚慌失措現在就讓李老師犧牲愛車亮麗的外殼,帶領大家一同來見證加奈美山惡魔般的試驗光是往登山口的產業道路就夠折騰人,一開始是水泥路面的產業道路,雖然狹窄 但車子還是好開 接著二旁以及中間的雜草變多變長,嗯~~車子底盤被野草掃過應該沒關係 然後大量的芒草佔據了這條小路,狹窄的小路根本沒有迴車空間,此時的李老師已經沒有退路了~~ 這是一段高陡 蜿蜒 狹窄又漫長的產業道路,總在270度的轉彎後就要急速爬高 一路都在祈禱對向千萬不要有來車,幸好這裡超級冷門,除了狂熱的傻瓜之外,應該沒有人會來這裡運動兼賞景 二旁樹木紛紛把樹枝伸向道路中央,形成密密麻麻的阻擋障礙,李老師聽著樹枝刮過車子的刷刷聲,心中滿是不捨 卻也是無可奈何,只能繼續硬著頭皮往上 由於這是極狹窄的產業道路,幾乎沒有停車的空間,因此大多數的登山客都是將車子開到盡頭,盡頭是勝林山 有一座廢棄的停機坪,剛好是一個很寬敞的停車場 李老師一下車馬上去巡視愛車,果然不負眾望 ,車身上滿是一條條細細的刮痕,這就是想完登小百岳的代價啊!!加奈美山確定是小百岳中的惡魔無誤!!從停機坪沿著原路往下走一段路,就能在路旁發現一道不顯眼的路徑,這就是前往加奈美山的登山口了!! 加奈美山登山的路徑不高不陡也不驚險,但全程都必須走在亂七八糟的草堆中 途中經過一片楓樹林,地勢平坦 還有秀雅清新的林相,是唯一一段走來心情會開朗的路程

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遇到第一個叉路 要向右轉,茫茫草堆中容易走錯路,記得要準備GPX路徑圖 ,還要留心沿途的登山布條 愈往上 沿途雜草愈是亂七八糟,連一向鐵齒硬頸的李老師也穿上長褲和外套 東倒西歪 歪七扭八 亂七八糟,這是李老師一路登上加奈美山唯一的感想 全程也沒什麼展望 沒有風景,只有鑽不完的草堆 李老師好歹也走過幾十座山岳了,還真沒遇過這麼漫長的荒草路徑,心中絲毫沒有登山的愉悅快感,只是恨不得趕快走完這段惱人的路程 還有不少的擋路倒樹,不高不低的高度讓人很尷尬鑽不過去 只能抬高腿跨過去,(路人甲:A~~~那個李老師的姿勢很撩人耶~~) 遇到橫生擋路的樹枝,就只能乖乖的彎腰低頭鑽過去 又遇到另一個叉路,往右走可通往三角點,再次提醒要注意樹上懸掛的登山布條 最後一段路程是最陡的一段,加油! 撐下去!! 燈~燈~燈~燈~~~李老師的第43座小百岳,海拔780公尺的加奈美山 惡魔向來不是折磨你的肉體,而是折磨摧毀你的精神與意志,李老師終究是通過重重考驗,登上這座讓人聞風喪膽 退避三舍,有如惡魔一般的山岳回程心境當然輕鬆許多,心不一樣 眼中的世界就不一樣,這時才發現原來這片草原也是很漂亮的,只不過李老師很明確的告訴身旁的夥伴,這座加奈美山應該不會再來第二次了吧!! 行程的最後,車子一路狂飆前往鹿野高台,卻也只能在七點抵達,眼睜睜看著熱汽球緩緩消氣降落但是現場爆滿的觀光人潮再次讓李老師嚇得咬手手~~