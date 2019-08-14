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聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00健行筆記 健行筆記Straybirds

話說前情提要己說明聖稜線第二階段必須經過經過巴紗拉雲山、布秀蘭山、素密達山及穆特勒布山等巉巖突兀的巨峰，一如武俠說獨孤九劍的破劍式一般，氣勢磅礡，可以說是此行最驚險的路段，其他的不說，光是由霸基下切至霸南山屋，就要在巨石層疊的乾溪谷中由3400公尺垂直下降至3100公尺的山屋，可以說由起點開始就是讓大家爆膝的艱難路段。

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經過一段狹窄的岩壁後來到I LOVE YOU 平台(可惜石堆的字跡已不復見)。

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接著就由大霸與東霸間的乾溪下切，此一路段路跡並不清楚，下切1~2百公尺後要往左橫渡至箭竹林中，需注意壘石及布條，輔以航跡確認路徑。（我們邊走邊用無線電告知前往小霸的領隊重要地形地貌，並請他們儘速下切，以避免在午後雷陣雨中下切溪谷）

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黃家小隊緊跟在後，大家互相照應，也互相確認路線是否正確。

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475b53a70dc9957c4510556376460682.jpg11K木樁附近有一水源叉路，要下切300公尺取水，山屋缺水時要由此處取水（還好我們上山前幾天每天都下午後雷陣雨，山屋應不至缺水）

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15:30抵達霸南山屋，挑高的造型很獨特，但也讓山友們晚上上廁所時非常不便。

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其他隊友約在17:00多陸續抵達山屋，這晚山屋非常熱鬧，除了黃家小隊3人外，另外有由一隊父子由北稜線過來，另一隊夫妻由武陵走秀霸線過來，都是身懷絕技的資深山友，看來能到霸南的都非等賢之輩，我們一起開心的分享美食，並暢快的聊著彼此以往的山林趣事，山友們就是這樣，雖然素未謀面，卻能敞開胸懷，打成一片。

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用餐前到山屋後方看一下夕陽，由這個角度看大霸及東霸，又不同的風貌。

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晚上在山屋再幫領隊推一下，因為明日要下素密達斷崖，是本次行程最驚險的路段，要確保每位隊友安全通過。

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第三日為了要在午後雷陣雨前通過素密達斷崖，我們與黃家小隊約好4點起床吃早餐，吃完黃家小隊於5:30分出發，我們約在5:50出發，一路爬升至3402公尺的巴紗拉雲山。

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上了稜線後，視野漸開，可以眺望大小霸。

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774c0b05f78ea8c96e94df0b36708e81.jpg7:05來到廢棄巴拉紗雲山屋(Y聖叉路口)

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續行上稜線空隙，可以就近眺望穆特勒布山（獨特的皺摺，尤其是在陽光的照射下，很難不注意到它，在聖稜線上一直看到這座美麗的山脈）。

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8:40全員登頂▲巴拉紗雲山(H3402M)

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眺望接下來要挑戰的三座高山(由左至右分別布秀蘭山、素密達山及穆特勒布山)

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續行陡下至鞍部(遠處黃家小隊正小心通過一處瘦稜)

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接著往上攀登一長段碎石陡坡，接著進入松木林與箭竹林後登頂布秀蘭山。

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11:15登頂▲布秀蘭山(H3438M，O聖交會點)

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接著又是陡下至樹林中，在此黃家小隊隊長很貼心的幫我們準備了8個飯糰，讓我們補充體力，準備向下一個猙獰的山頭～素密達山。

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14:15登頂▲素密達山(H3517M)

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拍完照趕緊下山，準備通過素密達斷崖（簡稱素斷），崖高20公尺，可分為三個階段

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素斷第一段下降(8米)

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第二段橫渡(10米)

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第三段下降(5米)

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16:00最後一位領隊下降完畢，全員通過素斷

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16:30抵達素密達山屋，也許是驚魂未定，大伙已無力再上穆特勒布山，就此打住，明日再戰.....

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第四日與黃家小隊相約４點起床，先上穆特勒布山看日出，再回山屋吃早餐，登山口就在山屋旁，約半個小時路程，幾乎全程都在低矮的灌木叢及玉山圓柏中鑽來鑽去，約莫在5:00左右登頂。

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龜山島也出現在眼前

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回到山屋吃完早餐，與黃家小隊告別，今日黃家小隊要下七卡山莊，我們則是要到翠池

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離開山屋，又是要下切一長段的乾溪溝，經過一段腰繞後，再爬到雪山山脈主稜

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9:30爬上稜線，進入聖稜線最美的第三段旅程（待續.....）

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早餐登山龜山島

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