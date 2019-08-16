宜蘭冬山「新寮瀑布步道」沁爽玩水放鬆一下

2019-08-16 07:30 健行筆記 健行筆記Sherry Yang



炙熱的太陽天挑個能避暑的步道來去散散步，新寮瀑布 ～歷經九年時間的修復，第三層30米高瀑布終於能開放了。步道入口前有規劃停車處，廁所則要往上走至林務局冬山工作站。

回到步道口，進入步道要先登記哦...地標後方有管制站自行登記入園時間及人數。

前面這一段步道頗曬的也悶熱

生態造林區自然步道兩旁遍植原生種的多種喬木與灌木，還沒長高高，無法幫忙擋太陽。

聽到溪水聲了，也開始覺得涼爽些，已有遊客在溪水裏戲水啦！

往第一層瀑布前進，一小段的石階路，不難走但要小心腳步。

很快就能遠觀到第一層瀑布了...水量滿大的，水聲也不小呀...

往上至第一層瀑布觀景平台

好清涼呀...水超清澈的...

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繼續往第二層瀑布前進，是原本的第三層，2009年芭瑪颱風摧殘後原來的第二層瀑布的落差改變了，林管處就沒有再將它列入瀑布，原本的第三層就變成第二層囉。

這段路感覺像是天空步道

延路有很多小瀑布，不知道哪個位置是原來的第二層瀑布呢？溪水冰涼又乾淨，我們來訪的時間早人兒不多，但回程時每個區域都擠滿人群在戲水。

依然有幾處會有落石，要小心快步通過。

越往上走感覺越涼爽，也是有幾段的石階梯滿陡的，但還好不長。

走上這個彎橋就能看見高30米的大瀑布啦。

哇！水量的衝擊好大，滿滿的負離子與芬多精，讓人都不想離開了。

可惜！沒有帶上換洗衣物，只能泡泡腳。坐在石頭邊晾腳，放空，捨不得離開。

人潮越來越多嘍！還是得讓位！平日來應該能佔據個好空地好好的發呆一下午。離開前與這美美的橋合影。