夏天登山避暑！太平山「見晴懷古步道」

2019-08-15 08:30 健行筆記 健行筆記Sherry Yang



炎熱的夏天到高山避暑是最棒的了，有天然的冷氣又有美景，令人舒適。三星山 位於太平山 國家森林遊樂區中，入園區需購買門票哦！繼東眼山 後第二座需買門票才能爬的小百岳，肯定要走好走滿它。 太平山 收費站一般民眾全票每人$200、每台車$100。 中間遊客中心時間還早都沒人，先到廁所解放一下，廁所裏蚊子、蛾飛來飛去！ 「水煙」-蒸氣集材機 這是山羌吧！與我四目相交，對看了好一會兒！ 連路旁的枯木都美美的 趁早沒啥遊客先到見晴懷古步道 走走，步道口停好車下車就看見美麗的山景啦！可以非常清楚的看見大、小霸尖山 ，期待我也能去拜訪他們。 台灣唯一曾被評選為「全球最美28條小路」之一的絕美小徑「見晴懷古步道 」。 保留山地運材鐵道特色，迂迴曲折的鐵道路徑。 步道上有開窗就可觀山觀雲, 時機對還能看見雲海哦...

隨便站都是美拍

冰涼山泉水，有遊客還特地帶桶子來裝水。

接下來就開始過橋嘍...美美的弧型木橋

繩索吊橋

>筆直的鐵軌木橋

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跨山谷的大繩索吊橋 目前僅開放至900m，前方禁止通行。「見晴線運材軌道」全長約5.5公里，因坍塌嚴重，地質尚未穩定，900m後路段暫無法修復。 原路回程，又一路拍回停車場啦，哈... 還好我們來的時間早，走完步道停車場已大爆滿啦...