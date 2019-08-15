親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

兩岸無人機原來同血統？ 但讓軍事迷愛到搏命的是這款

衛星照曝光！只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

夏天登山避暑！太平山「見晴懷古步道」

2019-08-15 08:30健行筆記 健行筆記Sherry Yang

炎熱的夏天到高山避暑是最棒的了，有天然的冷氣又有美景，令人舒適。三星山 位於太平山 國家森林遊樂區中，入園區需購買門票哦！繼東眼山 後第二座需買門票才能爬的小百岳，肯定要走好走滿它。 太平山 收費站一般民眾全票每人$200、每台車$100。c39bc7cdea125b08aa9830c6defb9132.jpg中間遊客中心時間還早都沒人，先到廁所解放一下，廁所裏蚊子、蛾飛來飛去！dc5a6ec6fc65fc7973a9e64452e914f9.jpg「水煙」-蒸氣集材機da148bd2b17d28661904df466afce09e.jpg這是山羌吧！與我四目相交，對看了好一會兒！63ba304c6d2541021d1d1b12f43af41a.jpg連路旁的枯木都美美的341bcaf4c1d38906532d6c6b09154509.jpg趁早沒啥遊客先到見晴懷古步道 走走，步道口停好車下車就看見美麗的山景啦！可以非常清楚的看見大、小霸尖山 ，期待我也能去拜訪他們。d7cd91e4b7a840fd2a1fd94d7aa14cc8.jpg台灣唯一曾被評選為「全球最美28條小路」之一的絕美小徑「見晴懷古步道 」。9d5a05049663b700a2901428aec62d55.jpg保留山地運材鐵道特色，迂迴曲折的鐵道路徑。53e521b298212b1282db35e2378705ab.jpg步道上有開窗就可觀山觀雲, 時機對還能看見雲海哦...15382400ace695504d9cb2bb7047079d.jpg

隨便站都是美拍

eac81f2450006ccf7bfb1c08832d9be1.jpg

0576c1efb3fa517ef90746ab7ca12aa9.jpg

1aa9d5b1aa6868bfc969c702ff541f88.jpg

冰涼山泉水，有遊客還特地帶桶子來裝水。

2821b063a043cc51186ce8e1e05fabc6.jpg

接下來就開始過橋嘍...美美的弧型木橋

cab1acc4688b1b007d20cfb24df117fb.jpg

繩索吊橋

d83f13be10d2be93d9d98b75b8b95d7e.jpg

>筆直的鐵軌木橋

分享

跨山谷的大繩索吊橋92c08d4059919c7b5e35711409adcff0.jpg9ec5ed3852c4b44b391620ef02756d0b.jpg目前僅開放至900m，前方禁止通行。「見晴線運材軌道」全長約5.5公里，因坍塌嚴重，地質尚未穩定，900m後路段暫無法修復。de71910573d50c5d2ae4d00d76eb3200.jpg原路回程，又一路拍回停車場啦，哈...736d4627115129c5cc5cc8c4a0322320.jpg還好我們來的時間早，走完步道停車場已大爆滿啦...bd706d8440779de012c2e3d1af618c2f.jpgda146757.jpg?v=1

步道吊橋森林遊樂區

相關新聞

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55
看更多

熱門文章

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

茶香襲人！ 微風輕拂戲水散策 遊茶香環狀４步道連走

2019-08-13 02:04

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

新北三峽「雲森三瀑」之姊妹瀑布心靈谷

2019-08-12 08:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

高雄鼓山「壽山和壽山動物園」第77座台灣小百岳

2019-08-08 08:00

接連的古道路線！菁桐古道、耳空龜山步道、耳空龜山步道

2019-08-08 08:30

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

新北「富貴角燈塔步道」天人菊盛開超浪漫

2019-08-03 16:33

完攻富士山吉田線

2019-08-11 09:30

事隔兩年！網友再次於基隆河畔，看霞光、反霞光

2019-08-10 17:00

每座大山，都是這輩子最感恩的經歷！半百夫妻的南湖賞花行

2019-08-11 08:30

合歡山之最！單攻合歡西北峰

2019-08-01 17:12

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

走一趟「野柳岬山步道」欣賞豐富的地質奇觀

2019-08-09 07:30

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

在熾夏林間健行！淡蘭中路十分平湖西O型短程健行

2019-08-09 08:30

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

山友手術後的登山行！重回山林充滿各種忐忑

2019-08-10 08:30

漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區

2019-08-05 09:30

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

雙胞胎的南湖群峰四日遊

2019-08-07 19:04

苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

桃山單攻！一覽百岳360度的最佳視野

2019-07-31 17:10

台東悠閒散策！步道爬上287階後 三仙台燈塔視野遼闊

2019-08-01 07:20

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top