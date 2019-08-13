聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00 健行筆記 健行筆記Straybirds



在每次攀登的壯遊中，山林都會記住你的無畏、信心與勇氣。

相信在每位山行者的心裡，對雪山聖稜線都曾抱有美麗的憧憬，希望有那麼一天能有能力踏上那3100公尺以上的稜脈，橫越岧嶢巍峨的巨嶺，完成大霸尖山到雪山主峰的連峰縱走，欣賞稜線上嶙峋峭拔、巉巖突兀的奇特山峰，與雪山山脈進行一次深度的心靈之旅。

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傳統聖稜線，係指大霸尖山至雪山主峰間長達11.8公里的稜線，加計觀霧大鹿林道登山口及武陵大水池登山口二端至雪山主脊的大霸群峰步道及雪山主東步道，總長近58公里，如以一般5日山行規劃，每日步程逾11公里，其中必需全程重裝上下無數個假山頭及斷崖峭壁，並穿越箭竹林、碎石陡坡及石瀑溪溝等惡劣艱困地形，走完一趟聖稜線，如同增加一甲子的登山功力。對此，筆者一改傳統以天期的記錄方式，依路程特性分三段記錄。

首部曲~起手式

指大鹿林道登山口至大霸尖山路段，此路段即為一般山友耳熟能詳的大霸群峰步道，單程31公里，沿途有九九山莊及中霸山屋二處住宿點，此路段因為大眾路線，除小霸尖山登項一小段拉繩陡上外，並無艱難地形要通過。

二部曲～破劍式

指大霸尖山霸基(11.8K木樁)，經素密達斷崖至穆南營地(5.5K木樁)路段，此路段雖僅6.3公里，惟須經過巴紗拉雲山、布秀蘭山、素密達山及穆特勒布山等巉巖突兀的巨峰，高度均在3100公尺以上，且每座山峰間之落差極大，其間多為惡劣艱困地形，必須全神貫注，戰戰兢兢的地克服險阻，橫越萬難，才能安全的通過考驗。

三部曲～浪劍式

指穆南營地經雪山北峰、主峰至大水池登山口的路段，此路段可稱是聖稜線最菁華的路線，走在雪山山脈主脊之上，向南可以眺望由大霸尖山迤邐而來的優美稜線，向北則可欣賞雪主及北稜角的壯闊山形與雪山一、二號圈谷的冰河地形，並遠望中央山脈北一段的各大名山，走在這條3580公尺之上的稜線，最能感受沼井鐵太郎筆下所述聖稜線的真與美。

高山縱走，需要縝密的行程計畫，包含每日行程規劃、山屋申請、水源狀況、手機通訊地點、糧食計畫、撤退計畫及接駁安排等等，我們利用Line群組在行前視需要適時召開行前會議討論各種細節。

盛夏安排高山縱走，除了要注意午後雷陣雨的時間外，最重要的是要能避開颱風的干擾，但山屋申請必須於行前一個月辦理，所以只能祈禱山神保祐山行順利，很幸運的我們在今年汛期二波颱風活躍期（6月底至7月初及7月24日至８月1日)間，在連續五天的朗朗晴天下，橫越岧嶢巍峨的巨嶺，完成了雪山聖稜線的壯遊。

考量第一天要在背包最重的情況下踢17公里的大鹿林道，所以行前一晚先入住雲山民宿，大伙相約下午4點在板橋上接駁車，入山前在竹東吃莊記牛肉麵吃晚餐（謝謝在地的隊長介紹並座陪）

為了爭取時間，隔天一早5點起床吃早餐，6點由大鹿林道登山口起登，開始第一天踢到厭世的林道考驗。

榛山北稜的觀霧瀑布，之前來時可能是枯水期，沒有特別注意到。

10:50來到東線瀑布，在此取水，等下要在17K下切點煮水吃午餐。

12:00來到林道17K下切點，在此吃午餐大休息，補充等下要爬升4公里上九九山莊的體力。(小騎真的踢到厭世了，決定把騙她來的老公就地處決^-^)

過了馬達拉溪便橋，就是4公里的爬升路段，大伙背上平均15~20公斤的重裝，在這段爬升段是心志強度的大考驗，最後一公里幾乎是龜速在前進.......

還好每隔一段距離就有木椅可以坐下來喘口氣

16:30終於來到第一天的休息站九九山莊(這4公里足足走了4小時)，結束第一天行程。

邱董感動得抱柱痛哭...

第二天4點起床，約5點起登，本日行程除大霸尖山群峰外，較有挑戰性的行程是要由霸基下切至霸南山屋，必須下切石瀑乾溪溝，路狀較為艱難。

上稜線前可眺望竹東小鎮，隱約可以看到新竹海岸線

7:30登項加利山，此行第一座百座。上次來在一片白牆中，這次總算看到加利山的無敵展望，聖稜線一覽無遺，遠方的中央山脈也在眼下。

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續行向大霸尖山推行，因為領隊前一天因重裝造成腳部有點不適，因此決定拆隊，我與領隊放棄伊澤山，先到中霸山屋休息，順便推拿一下，放鬆肌肉。

13:30抵達大霸尖山霸基，終於來到聖稜線的起點，此時已起大霧，擔心午後陣雨的威脅，再次拆隊，小霸請領隊帶沒去過的上去，我與建成先下霸南山屋安排床位.......(待續)

舊大霸登頂處，聖稜線起點(11.8K木樁)