新北三峽「雲森三瀑」之姊妹瀑布心靈谷

2019-08-12 08:30 健行筆記 健行筆記stardust casino



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關於去姐妹瀑布玩耍這件事我已經跟女人說過很多次......2019年8月初，北台灣的天氣一直處於非常炎熱又晴朗的狀態，每一天天空都很藍雲都很少夕陽都很迷人；這樣的天氣・不・去・瀑・布・怎麼行？我這樣的想法對於瀑布沒有特別說是喜歡或討厭的女人則是有點不解，我說：可是天氣真的很好而且雖然已經是農曆七月了，但真的就有一種一直想去溪邊的念頭呀！ 位於三峽熊空的姐妹瀑布 google map 輸入名稱即可到達，不確定的話熊空候車亭對面的中坑產業道路就是通往人間仙境的通道；產業道路的路寬非常狹小，而且最後鐘聲山莊停車場那邊的車位有限，怕卡在半路或沒車位可停的各位記得趁早。 由於上方雲森瀑布和其他山徑步道非常熱門，我們平日大約7:00多到的時候已經停了幾輛車，下午要離開的時候竟然已經停滿...... 姊妹瀑布的步道就在停車場最裡面，和雲森瀑布到處都有路標的情況相反，前往姊妹瀑布的一路上不但渺無人煙，甚至連路標都沒有。 遇到第一個岔路記得走左邊的大路，右邊那條會通往一間廢棄頹圮的磚造平房，目前的情況是已經被植物整個佔領了。 沿著步道續行像是進入熱帶雨林有著濃密的叢林，幾乎可以說是不見天日，沿途非常多的昆蟲，又以各種蝴蝶、蜘蛛最多，我一路上都在想：為什麼電影裡面的探險家在叢林裡都要穿短褲呢？根本行不通啊！蜘蛛的部分建議撿根樹枝開路，因為蜘蛛絲真的非常多。 遇到愛心草叢要往右，往右才是沿著河岸而行。 路徑的終點是一個右手邊有綁繩可以下切的地方，從這邊下去之後便是姐妹瀑布的瀑布頂，也就是大家說的心靈谷。 由於上面那一段下切的路徑簡直是拼了米格魯的老命才下來，所以一到心靈谷之後他馬上就老僧入定一屁股坐在旁邊的小池子裡消消暑，順便還可以喝幾口冰涼的溪水。 往姐妹瀑布上方走去，這個大岩盤看似平坦卻有些潛在的危險，主要是因為石頭碰到水的地方會非常滑加上水流的速度並不慢，如果真的因為某些原因不幸滑倒的話很有可能就會直接從瀑布頂端摔落，老年米格魯因為想要找我而太靠近上方的水道以至於不小心踩了碰到水的石頭，之後便滑倒被水流往下沖，還好有鏈著繩子所以最後才能把他拉上來，這一段真的很危險啊！ 我下方的就是姐妹瀑布，大概也有十幾公尺的高度，而且下方很奇妙的並不是大水潭而是一塊大石頭，不小心墜落的話大概就像雞蛋撞在石頭上吧！ 底下並不是一般認知的水潭而是巨大石塊。 瀑布之後是由許多巨石構成，非常乾淨的一段溪流。 安全起見就在上方的水潭玩水吧！ 米格魯你也有一個專屬的水潭，只是比較小XD 獨享水潭一陣子之後之後我打算往下看看姐妹瀑布。 站在瀑布頂的人類變得很小很小，姊妹瀑布因為水量的關係只有一條。 姿態非常奇妙的瀑布，部分隱藏在兩顆大岩石之間，水潭則是經過好幾個轉折後出現在瀑布的下游，這樣的瀑布有一種說不出的神秘感，像是不想讓人看見她一樣。 那些石頭看起來就極度滑溜，我完全不想靠近。 夏天，在水裡泡，狗子岸上看；老年米格魯已經過了衝動的年紀於是一些屁孩的行為只好由我來做。不知道為何這種場面總讓我想起已經去另一個世界的前兩隻狗⋯⋯依照電影「驅魔神探」裡的說法因為水是和冥界連繫的一種媒介，不過現在是農歷七月，所以我儘量克制不往這個方向再繼續細想下去，而是希望能夠有溫馨一點的說法；於是我將其定調為：在大自然的懷抱中人當然比較容易有感而發呀！其實很多時候我都會想著會不會有一天早上醒來就發現老年米格魯小小的心臟已經停止了跳動呢？這一天我們一起進到了三峽的山區，這裡沒有人只有水流聲和自己心臟跳動的聲音，老年米格也用那顆小小的卻又頑強持續跳動的心臟陪著我們下切溪谷，在彼此的回憶中記下一筆。原文出自：痞客邦我的instagram