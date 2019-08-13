奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47 健行筆記 健行筆記Pen Hsuan Wang



奇萊北峰素有黑色奇萊之稱，這個名稱的由來有兩個說法，第一是早年大學登山社的集體山難事件，第二是因為由合歡山公路望向奇萊北峰，因為背陽或岩層的關係，顏色相較之下比較深。但我個人覺得，不是在山上看到裸岩或是崩壁，顏色差不多就是這樣嗎?我們剛好抓到杜鵑花季的尾聲，又因為今年冬天比較溫暖，杜鵑花整個大爆發。合歡山的玉山杜鵑大約在四月中就開始開花了，開花的高峰期大概在四月底五月初。六月小奇萊步道沿線則是開滿了紅毛杜鵑。

黑色奇萊由紅毛杜鵑點綴除了紅毛杜鵑外，奇萊北壁上還有更猛的，台灣特有蘭花，野生蘭花界的聖品，奇萊喜普鞋蘭

高嶺之花--奇萊喜普鞋蘭

奇萊北壁--面對萬丈深淵

不管奇萊山的顏色黑不黑。有一點是肯定的。以前常常從合歡山看過去，很明顯的奇萊北峰北壁連到屏風山的這條稜線可不是好惹的，危峰兀立、重岩疊嶂，可想而知會遭遇到許多具有挑戰的地形。登山社的學弟妹去年就開始在揪這條路了，剛好今年端午連假有三天，拿來爬奇萊北壁剛剛好。於是我們端午節就踏上了這趟奇萊北壁之行。

2019/06/07 (五)早上約五點就被天光亮醒，旁邊公路的車聲不絕於耳，難道大家端午連假都要上山賞花嗎? 才早上五點就不斷有車上山。約早上六點半快七點時，出發前往合歡山。氣象預報原本是說端午連假這幾天會是好天氣，但一早起床天空就陰陰的，奇萊山稜上的天空還出現了夾狀雲，說明了有強烈的氣流正吹過中央山脈。希望我們這趟北壁之行可以順利。通過鳶峰後，可見公路旁的山坡上有許多紅毛杜鵑綻放。今年的高山杜鵑花因為暖冬的關係而大爆發呢。

小奇萊望向黑色奇萊

奇萊這條路我其實也走過幾次了，有一次是因為冬天北峰被冰封所以沒上去，另外有一次爬奇萊主北。但這次有盛開的紅毛杜鵑相伴，走起來的感覺還挺新鮮的。原本大家是排定的行程是要從成功山屋背水上去稜線...但我光想就覺得好重阿!! 因為要背一天的行動水、晚上煮晚餐的水、以及隔天一整天的行動水，真要這樣背，恐怕需要背到4升吧(不好意思我比較會喝水)。但沒辦法，奇萊北壁這條路非常缺水，大概要走過屏風山中峰後才會有看天池，活水的話，要從屏風山下到接近溪谷的時候才會出現...。我這次帶了濾水器，想說上稜線後看看會不會遇到看天池(前幾天都下過大雨，可能有機會)，沒有看天池的話，大不了就下稜線山屋後面的活水源取水。繼續上路，回頭望向合歡山方向，可以清楚看見我們走來的路，以及山坡上淡淡的桃紅色。

隨著海拔越來越高，通過了主北岔路口後，海拔突破3200，山坡旁還可以看見花期尾巴的玉山杜鵑。

終於，13:13上到了奇萊稜線，呼。連續陡上終於結束了。奇萊主山就在前面。

上稜線後，我們就開始找營地紮營，大約下午兩點，營地選址選好，天氣也還不錯，這是個天人交戰的時候，到底要不要去爬主峰呢? 其實我心理已早已打定不去爬主峰了，我想為明天的北壁留一點力氣。不過我們選擇來稜線山屋這邊紮營而不是北峰前鞍部，原因就是行程中計畫要爬主峰，如果全隊都沒去，那我們在稜線這邊紮營不就沒意義了嗎，哈哈。所以我開始"煽動"隊友們去爬一下主峰(有人沒爬過主峰)。"現在天氣好呀，爬一下啊~""每次爬山好像都會漏掉一兩顆遺珠，這次要爬完阿..."大家心裡好像想去，但又有一點懶的感覺，此時，trigger來了。剛好師大友隊從我們營地旁邊經過，很有活力的向主峰前進了。此時我說"衝阿，append上去阿~~"我們其中一人受不了站起來了"走拉"。後續又有三人跟上。"好啦，那我在營地留守，等等去幫你們取水。"不過我們隊上也是有人跟我一樣，一開始心裡就打定沒有要去主峰，要一起留守營地了。所以我們拆成了四人(爬主峰)四人(留守營地)。

不過山上天氣變化就是很快，原本還是風和日麗的午後，突然間，合歡山上空好像有對流系統正在形成......。

別怕別怕...甚麼大風大浪沒見過，而且那還只是在合歡山上，離我們還遠著呢!連這幾朵小雲都怕，要怎麼成為偉大的登山家呢，哇哈哈...

痾，上一秒還在說大話，結果好像越來越母湯了...我轉身問學弟說:他們應該知道天氣不好要撤退吧?他們爬山保守嗎?學弟回我:"爬山保守的人現在都留在營地"這句話真的很ㄍㄢ可是又中肯到不行。很想笑但心裡又很擔心...。果不其然，我們取完水後大約下午五點左右，開始颳風出現陣雨。不過還好大家在下午五點半左右就平安回到營地了。在預計時間內。"吼~被你慫恿去爬主峰，起霧又刮風都沒景"好啦，拍拍，主峰要去得機會多的是阿，下次再去看日出吧。還好這場陣雨大約只下了1小時，傍晚六點左右就停了。

2019/06/08 (六)今天才是這趟行程的重頭戲，我們要從奇萊北峰下北壁，沿著陡峭的山脊，向北前進屏風山。站在奇萊北峰山，望向屏風山。

由此望去，幾個我們等等要過的地形已經出現在眼前了。大門牙、神奇山洞、屏風山南峰與中峰之間的崩塌、鐘塔攀岩地形。今天的奇萊稜線的風滿大的，我們一路上都遭遇到了強風，眼看天空陰陰的沒有太陽，狂風肆虐，希望等等別下雨。

從北峰先往奇萊東稜方向前進，到第一個鞍部向北下切，眼前就是奇萊北壁了。

奇萊北壁的第一段路，就是從碎石坡拉繩陡下，下去後先沿著稜線東面走一段路，之後走上稜線。

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我們在準備接上稜線的地方，發生了一點小事故。有人的膝蓋被石頭割傷了，停下來包紮一下。結果我們發現附近的石頭上，竟然有水晶!!!

就當我們在處理傷口，順便東看西看的時候，後面有一位老先生帶著相機過來，走一走就蹲低身子在拍攝地上的花草。慢慢地走到我們旁邊，跟我們說"這花，很稀有，是台灣特有種"我說"這看起來像蘭花"老先生說"沒錯，這叫奇萊喜普鞋蘭"

其實我一開始有眼無珠，不知道這種花的稀有，這可是野生蘭花界中的極品呀，真正的高嶺之花，就在這裡。走在這條稜線上就像在玩大地尋寶一樣，處處都有經過大自然幾千幾萬年演化生成的景觀跟生態，這些極為珍貴且脆弱的環境，正因為人類的破壞而慢慢消失。其實我很有感觸，這高山峻嶺的地形，經過幾百萬年的地質活動所形成，這些岩石上的水晶，是需要經過特定的組成濃度的岩漿經過一定的降溫速度才可以形成有晶形的石英。奇萊喜普鞋蘭長在這高山峻嶺，也可能經過幾千幾萬年的演化，很多很獨特的地理景觀要形成，都很不容易，全台灣各地都有這樣特殊的地形以及生態，但就是國人好像都不怎麼珍惜的樣子。每次看到山屋旁很多垃圾或是空的瓦斯罐都會很難過。

接近大門牙後會先遇到一段拉繩陡下，落差大約兩米多，有繩子。下方就是碎石溪溝，視野上的暴露感很大。我們當天在這邊遇到了強風，在陡下過地形的時候除了強風一直吹讓重心不太穩以外，岩壁上的沙子還一直被風刮起來，有一點越爬越煩的感覺。

穿越大門下方的神奇山洞。山洞的南口是在稜線西側(靠合歡山這邊，我們差點走錯= =)。通過了神奇山洞後，接下來就是北壁稜線最窄的一段。這邊不難通過，石頭很穩很好走，不過左右偏移個一公尺就是萬丈深淵，整片的碎石從稜線上一瀉而下，在這段路可不是開玩笑的，這左右兩邊摔下去應該是兩百米以上可以直接投胎了。

大致上這段受稜是往北，但到最後一段要往西切(合歡山方向)，由西向一條支棱下切。

這段向西的支棱切下去後轉北，就準備要通過號稱小死亡稜線的碎石坡橫渡了。

這裡也是一段蠻有暴露感的路，雖然很好走，基本上不要腳殘亂踩就沒事。不過還是要小心，假如滑倒，這邊一樣是一瀉千里的陡坡。

走在這裡我的腦袋裡突然浮現從合歡山看過來的樣子，這整片山壁真的很陡，掉下去可能真的會摔得很深很深。不過一直亂想反而會過度緊張XD。

通過了小死亡稜線後，接下來沿路的植披大致上樹林搭配著箭竹，就視覺上來看好像沒那麼可怕了，但其實兩旁的山坡還是很陡。大致上比較危險的路段已經通過了，不過從小死亡稜線到屏風山南峰之前，有一個崩壁要過，但跟上面的地形比起來和善許多，而且這邊的風也沒有上面那麼大，整體比起來好像不是什麼困難點。

我們原本是打算今天要住到鐵線吊橋過後的營地，但我們到屏風山南峰的時間是下午兩點左右，其實我心裡已經知道，今晚是不可能到達預定營地的，可能的迫降點應該會是在屏風山前的避風處。我現在心裡最大的願望就是在我們通過鐘塔前不要下雨就好...。要是在鐘塔遇到像昨天在稜線上那樣的午後雷陣雨應該不太好玩...打雷hen可怕的，尤其是在稜線上。我們在屏風南峰不敢休息太久，就怕再晚一點風雲變色下起雷雨。從屏風山南峰到鐘塔中間的這段路是好走的緩稜，沿線的植披一樣是衫樹林搭配低矮箭竹。這一段的景色有一點像新康橫斷的連理山到新仙山途中。去年在那邊累到快虛脫XD到達鐘塔，這邊的風也是很大，我們正要追上前隊的時候他們壓隊的人向我們說"先等等，這邊一個一個過，剛剛前面有人跟太近被落石打到了!"好吧，這種地形確實不能跟太近，只好在這邊等了。但風好大在這邊越等越冷...不過有3G訊號可以滑手機XD

當我們等到手腳都冰了以後，前隊全員都爬上去後，向我們喊說"喔，好像其實還好，剛剛被落石砸傷的人走錯路了，走正路的話其實不太會落石"OOXX = =鐘塔第一段比較陡，通過後就比較好爬了，這邊的石頭都蠻穩的，什麼落石根本被唬爛。這邊也很難走錯路吧，走錯路就直接下去了好嗎。

通過鐘塔後，我們16:32到達H3210M帆布獵寮營地。最後我們兩位斥侯往前探路，他們探到屏風山前黑水塘，那邊水源豐沛，而且很多營地，風也不大。18:38 推到黑水塘營地。當天晚上睡覺的時候有一種鬆了一口氣的感覺，我們出發前幾個禮拜，我女友跟我說她夢到我摔死了，這可能也是我今天走得特別緊張的原因吧XD

2019/06/09 (日)早上5點的日出搭配雲彩這幾天都這種類似幽浮雲出現在天空上。

我們紮營在黑水塘，基本上已經離屏風山很近了，我們走沒10分鐘就到了。屏風山沒展望，枉費我們起了個大早卻不能看日出...

既然沒什麼展望，這邊也沒什麼好留戀的，為了追回進度，拍幾張照後就繼續往前走，走沒多久，就是拉繩連續陡下。

連續陡下，亂石堆。

芒草開闊區，對面可以看到中橫公路了，可是我們要先下到溪谷，再爬升500多公尺才能搭到車XD 崩潰啊。

松針營地前過溪點。塔溪支流，立霧溪的上游。

吊橋

通過鐵線橋後，就是要往上上升約550公尺的絕望上坡，無力...其實後續還有不少地形，有是有淺在的危險的。

如果說北壁上的地形是顯性的危險，這邊可以說是隱性的危險，有人在塔次基里溪前兩個小溪溝H2230m左右的地方摔落(聽說是早上八點多摔的)，我們通過的時候已經有警消在處理傷患了，意識清楚但好像骨折無法動彈。這裡的邊坡都有植披，但很陡。

13:10 終於回到登山口大禹嶺了。

第二批警消帶著固定版準備進去救人。最後看新聞，傷患晚上八點才出來。救難隊真的很辛苦，這種地形我們都很難過了，救難隊還要用固定版把骨折的傷患搬出來，真的非常厲害。