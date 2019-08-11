每座大山，都是這輩子最感恩的經歷！半百夫妻的南湖賞花行

2019-08-11 08:30 健行筆記 健行筆記孫耀正



每座大山，都是這輩子最感恩的經歷；每場大景，都是這輩子最深刻的記憶。南湖行程更多相片分享:https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=16890

南湖下山已經快半個月了，心還留在上圈谷賞花。一年多前，半百夫妻完全不知道南湖大山在哪裡！為了台灣人應該上一次玉山這個原因，也不知哪來的勇氣就踏入了山林。入坑後，每一個目標都因山友的經驗分享再加上網路爬文而決定，一座接一座慢走緩行。看過以往不可能見到的高山奇景；遇過以往不可能碰過的驚險奇歷，一年多來，經典的路線也逐一完成。在山友們的閒聊中聽到五岩峰的險、南湖圈谷的美、南湖大山的威，著實讓半百夫妻嚮往。既然嚮往就上吧！原計劃五天四夜要走六座百岳，單線的巴巴山及馬比杉山擇一而行。備案是只走四座:必經的審馬鎮，北山及主山和東峰。上山這幾天幾乎每天過午就雷陣雨，所以採備案，第三日輕鬆賞花行！關於南湖，健行筆記裡已經有太多資深高手分享過他們的經驗了，想要壓縮行程健腳快走的山友們可以參考這些經驗，部份像我們一樣全程自理而且喜歡慢走緩行賞景拍照的同好們，希望我用類比步道的方式讓還沒有去過的百岳初級新手能夠有一個評估自己能力的標準。

南湖的路徑個人經驗大致將其分成為八個部分:（1）勝光的菜園路。（2）勝光山前的杉林路。（3）林道。（4）登山口至審馬陣（5）審馬陣大草原（6）五岩峰下圈谷。（7）南湖大山前巨石路。（8）南湖東峰的碎石坡。

如果經常性登中級山以上的山友，對於這些路況應當不陌生，但是4~5日的連續重裝行走，確實需要謹慎小心，體力與睡眠是重點！（1）菜園路，(7/24)8:15~8:53(約38分)，之字型緩坡泥巴產業道路，偶有工作車輛進出，下雨會積水要小心！

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（2）勝光山前的杉林路，(7/24)8:53~10:00(約67分)，中級山路徑，類似加里山前中段柳杉林內的陡上樹根路。 （3）林道，(7/24)10:00~11:00(約60分)，有幾處小崩塌，小心通過即可，其餘都是特富野古道等級輕鬆好走。 （4）登山口至審馬陣草原，這是南湖步道最辛苦的一段，尤其是多加屯山之後更是起伏陡上，巨木樹根箭竹林倒木交替出現，如果直上審馬鎮山屋，整個感覺會像是重裝從松鶴上八仙主峰一般，或許更硬一點。我們是安排在雲稜山屋過夜！避免時間耽誤摸黑也讓體力不至於在第一天就完全耗損。一夜的休息，山屋後的陡上路徑走起來就沒那麼辛苦！喜歡巨木森林迷霧光影的朋友，這段路徑真的是美，如果谷關七雄的路徑很熟悉，這裡絕對沒問題，接近稜線準備進入草原前從森林隙縫中開始可以賞景。（4-1）登山口至雲稜山屋，(7/24)11:20~16:30(約310分)， （4-2）雲稜山屋至審馬陣草原，(7/25)5:50~9:00(約190分)， （5）審馬鎮草原，(7/25)9:00~13:20(約260分)，含登頂兩座百岳拍照休息，一路都有南湖大山和中央尖山相伴，這段路與合歡北峰1K後的路類似，藍天草原很曬但美景賞不完，美照拍不停！看的到步道延伸盡頭卻一直走不到！ （6）五岩峰下圈谷，(7/25)13:20~15:40約140分)，南湖最有特色的一段路徑，實在難以用我走過的任一路線來比擬，類似北大武上稜線後的部分路段。危險岩壁都有安置防護繩索，好天氣都算安全！我們在岩峰後段遇上午後雷陣雨，到下圈谷進山屋雨都沒停過，雨大躲雨，雨小時小心通過都OK的。聽山友說風大時是危險難行的，還好我們去回都沒起大風！ （7）南湖大山前巨石路，(7/26)輕鬆賞花行，比起坡津加或玉前或池有的石瀑更加有趣！長度不長但是巨石間有些落差還蠻大的，腿短的需要手腳並用攀岩、繩協助。有攀爬過鳶嘴或五寮尖的，這裡相對簡單是絕對沒問題，唯一須注意是岩石縫隙又大又深，手機物品要注意勿掉落，真的撿不到！ （8）南湖東峰的碎石坡，(7/26)輕鬆賞花行，我們從主峰叉路上東峰，這段路平緩好走但是無遮蔽曝曬強！過了下溪谷往馬比的叉路後的路徑，完全是小碎石路，此處因路徑不清楚，若起霧視線不良容易迷途，需特別留意疊石，GPS軌跡也要準備妥當避免迷路！整個東峰山頂是石板斜坡！除了幾處長出生命力強盛的小花外，幾乎沒有植物！如果在大太陽照射下這裡是待不久的！ 時間上是有機會走到陶賽峰拍拍美景，但此時天空已然白牆一片，為了安全還是盡快回到山屋比較妥當。回程我們直接從東峰陡下上圈谷，如果想上東峰賞日出的，通常會從這條路線上來，雖然陡卻短。陡下這段碎石岩壁真的要非常小心，完全沒有繩索可以扶助，需單手扶岩壁單手持登山杖支撐。還好路程短，謹慎小心慢走安全至上即可。 不多時到達南湖最美的上圈谷！這裡小花處處可見，可惜我們在這裡時已是灰雲密布，開始下起小雨。拍了幾張小花美照，雨勢轉大，撐著傘回到山屋後才開始大雨！12:40即回到山屋...整個下午都在下雨只能耍廢... 7/26賞花...美麗的小花 原7/27申請雲稜山屋過夜7/28回程，由於7/26的行程輕鬆，決定當日由南湖山屋直下登山口....這一趟下山路約22K12小時完成，我們清晨5:30左右由南湖山屋出發，約17:30抵達菜園遇善心協作接駁下山，約省30分種路程。 此次行程，雖然未如預期計畫的完成6座百岳，不過上下山重裝行走3天，半百夫妻的負重能力又更加進步了。高興的是在步道沿途尤其是圈谷及上主東峰附近，欣賞到相當多的高山小花還有南湖特有的花卉。最大的收穫就是認識了高山攝影大師郭英豪先生，透過大師了解到更多的高山花卉知識。此次行腳大成功.....南湖行程更多相片分享:https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=16890