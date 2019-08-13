茶香襲人！ 微風輕拂戲水散策 遊茶香環狀４步道連走
最近真的很沒勁6月的登山文 拖到現在都還懶的寫有時會懷疑 這樣紀錄生活的點滴 會否其實只是浪費時間呢？工作上常常會要講求ROI......感覺這ROI的指數根本是零分Anyway.....我也只是想在孩子還願意跟我一起出來玩的時刻 留下此時此刻親子時光的點點滴滴沒有萬貫家財的媽媽 只有想看到孩子發出真切笑容的目的 牽著兩小的手 我們今天去茶香環狀步道探險去囉納悶的是 網路上很少關於這條步道的紀錄呀～正因如此 更適合我們去探險囉～我們從木柵站搭乘小10公車到茶推廣中心下車囉！！茶香環狀步道是由4條步道組成 ～～分別是健康步道 茶展中心步道 壺穴步道 以及小天空步道四條連走為一個環狀 可以搭小10公車到茶推廣中心站下車後先走健康步道接著其他三條走下來也可以搭小10公車到小天空步道站下車先走小天空步道喔～～雪人此次是搭小10公車到茶推廣中心站下車後先走健康步道接著其他三條走下來下車後 可以先至茶展中心休息一下 上個洗手間 裡面還有免費的鐵觀音試喝喔～～～ 休息之後 在茶展中心的旁邊有健康步道的入口 茶香環狀步道導覽圖 小小的麗紋石龍子 一心二葉意象休息區 一開始的一路下坡 代表了稍後必須一路上坡也罷 今天的行程看似挺輕鬆 就讓我們輕輕鬆鬆 散策去吧 這似乎是茶花 讓我想起世界名著茶花女 忽然 孩子大叫 有松鼠 ～～原來是扶手旁的松鼠意象 一路往下的木棧道 感覺跟大崙頭森林步道有點相似整路上很少碰到遊客 走在山林間 只聽到 蟬林鳥叫 步行於山林之間 放暑假的第一天 整個神清氣爽了起來木棧道全程採用自然工法 即便路途有樹木長出 也是採取配合的方式 尊重大自然 這個真的跟大崙頭山森林步道很像 看來不另外寫篇文章來對照是不行的 走沒多走 遇到岔路了 往左走往子善茶園走囉～～走在山林間觀察大自然的奧秘 是雪人帶著兩小走步道的最大收穫記得小時候在同學家看到小牛頓雜誌上的獨角仙照片 心裡想著好特別的甲蟲喔 不知道實際的獨角仙是長什麼樣子結果 當我實際看到獨角仙時 我已經長大了～～帶孩子走進山林初衷 只是希望原先體弱多病的孩子能變得身強體壯 此外就是 唯有親近自然 也才能敬畏大自然～ 在登山的過程中 孩子們往往都是看的最遠且最細微的長在樹上的蕈菇類 ～～我們只知道不能吃 但是能不能也有機會知道它的學名呢 正當兩小忙著觀察蕈菇的同時 一隻蛾類飛到的巧巧的帽子上這是我第一次可以如此近距離的拍攝蛾喔～～ 又是下坡路段 由下往上拍 這條木棧道彷彿溜滑梯一樣呢 木棧道旁的真柏樹林 很喜歡這個小曲橋 過了小橋之後 別忘了把頭往上抬 不然就會不小心錯過了這顆百年牛樟樹囉～～ 戴著小花帽的小女孩 彷彿要踏入Totoro的森林國度 唯有心地純真善良的孩子 才能有幸踏入森林國度喔健康步道已經走到終點囉 不知不覺的來到了茶展中心步道了聽到水聲 看到路邊的一處小瀑布牆上的貓咪正在喝茶 也順便指引步道的方向呢 小溪的流水潺潺聲音與蟬聲組織成夏季最美的交響曲 黑端豹斑蝶正輕舞飛揚在步道上 茶展中心步道 Let's Go 今天的帶隊嚮導許巧巧 越往前走 溪水的聲音越大 毒辣的豔陽天 兩個超級想要玩水呀能讓兩個小惡魔們得逞嗎？ 赫然發現 瀑布到了 仔細看看 瀑布附近 有一處平坦處可以玩水 泡泡腳 兩個看了我一眼 我點點頭 兩個立馬襪子鞋子都脫了 衝下去夏天就是要玩水 清涼一下石頭有些滑 下水玩時要小心自身的腳步 注意安全喔 兩個只要有水可以玩 便是開心極了拍了好多張在水中玩耍的連環照孩子開心的笑容是雪人感到最窩心的禮物 在平台處玩水約莫20分鐘 小孩依依不捨的離開了玩水平台我們繼續前往茶展中心步道 遇到小虹橋後往右走喔一開始的下坡必定會有一連串的上坡瞧瞧我們今天的領隊已垂頭喪氣 沒多久會經過一間石神廟據說是之前有許多動物在此胡亂活動 破壞生活 後來有居民許願 就莫名生出這塊石頭 自此之後這一區就沒有那麼多事了以上是不負責任的雪人亂亂講民間故事繼續往前走 兩個剛走完連續陡上的樓梯 已臭臉 步道上有著種植稻米的各個程序的壁畫接下來就接上壺穴步道了先來走壺穴吊橋囉～～ 鎮守吊橋的是兩隻可愛的貓熊 由吊橋往下看 下方皆是一個一個的壺穴 但不知為何 我覺得比較骷髏頭耶 吊橋對面的鎮橋使是兩隻貓咪嗎???左邊那隻耳朵上揚應該是貓咪右邊那隻耳朵朝下 覺得有點像豬？？？ 吊橋後方的石椅 負責扛椅子的小動物倒是挺可愛的 之後要再往回走了 跟旁邊的大茶壺拍照 紀念一下 接著續走壺穴步道 接下來經過一小溪 好像是灌溉用的 經過一水池內種植的睡蓮 壺穴步道走到終點會接產業道路 這邊是涼亭站 順著產業道路走 會來到小天空步道 所謂的小天空步道 只是在馬路旁修建的高架木棧道不要想太多了 短短幾百公尺 我們又回到了茶展中心～～茶展中心內的免費鐵觀音 是必定要來品嚐的店內還有提供馬克杯喔坐在茶推展中心內 喝杯鐵觀音 看看遠方的風景 今天的茶香環狀步道走得輕鬆自在又愜意回程還是在茶推展中心旁邊等小10公車喔在山區的公車都是隨招隨停的 喝完茶 休息完 帶兩小準備搭車時 赫然看到公車 立馬招手 幸運的是只有我們母子三人乘客 不過後來發現他怎麼沒開到木柵 而是開到動物園 才發現我們坐的是棕15而不是小10啦反正 我們都可以轉乘 只是提醒山友們要注意是幾路的車子喔 !! 附上今天的gpx紀錄 有興趣的請自行下載囉！https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=19497交通資訊1.木柵站搭乘小10至茶展中心站下車 下車處即為健康步道口2.捷運動物園站搭乘棕15至貓空纜車站下車後往指南路三段天恩宮方向步行10分鐘即可抵達茶展中心 原文同步刊登於雪人＆小惡魔們在身邊
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