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茶香襲人！ 微風輕拂戲水散策 遊茶香環狀４步道連走

2019-08-13 02:04健行筆記 健行筆記Shannon Wang

最近真的很沒勁6月的登山文 拖到現在都還懶的寫有時會懷疑 這樣紀錄生活的點滴 會否其實只是浪費時間呢？工作上常常會要講求ROI......感覺這ROI的指數根本是零分Anyway.....我也只是想在孩子還願意跟我一起出來玩的時刻 留下此時此刻親子時光的點點滴滴沒有萬貫家財的媽媽 只有想看到孩子發出真切笑容的目的 牽著兩小的手 我們今天去茶香環狀步道探險去囉納悶的是 網路上很少關於這條步道的紀錄呀～正因如此 更適合我們去探險囉～我們從木柵站搭乘小10公車到茶推廣中心下車囉！！茶香環狀步道是由4條步道組成 ～～分別是健康步道 茶展中心步道 壺穴步道 以及小天空步道四條連走為一個環狀   可以搭小10公車到茶推廣中心站下車後先走健康步道接著其他三條走下來也可以搭小10公車到小天空步道站下車先走小天空步道喔～～雪人此次是搭小10公車到茶推廣中心站下車後先走健康步道接著其他三條走下來下車後 可以先至茶展中心休息一下 上個洗手間  裡面還有免費的鐵觀音試喝喔～～～DSC05486 休息之後 在茶展中心的旁邊有健康步道的入口 DSC05487 茶香環狀步道導覽圖DSC05488 小小的麗紋石龍子DSC05489 一心二葉意象休息區DSC05490 一開始的一路下坡 代表了稍後必須一路上坡也罷 今天的行程看似挺輕鬆 就讓我們輕輕鬆鬆 散策去吧DSC05493 這似乎是茶花   讓我想起世界名著茶花女DSC05492 忽然 孩子大叫 有松鼠 ～～原來是扶手旁的松鼠意象DSC05495 一路往下的木棧道  感覺跟大崙頭森林步道有點相似整路上很少碰到遊客   走在山林間 只聽到 蟬林鳥叫 步行於山林之間   放暑假的第一天 整個神清氣爽了起來DSC05497木棧道全程採用自然工法   即便路途有樹木長出  也是採取配合的方式 尊重大自然 這個真的跟大崙頭山森林步道很像  看來不另外寫篇文章來對照是不行的DSC05498 DSC05499 走沒多走 遇到岔路了 往左走往子善茶園走囉～～DSC05500走在山林間觀察大自然的奧秘 是雪人帶著兩小走步道的最大收穫記得小時候在同學家看到小牛頓雜誌上的獨角仙照片 心裡想著好特別的甲蟲喔 不知道實際的獨角仙是長什麼樣子結果 當我實際看到獨角仙時 我已經長大了～～帶孩子走進山林初衷 只是希望原先體弱多病的孩子能變得身強體壯   此外就是 唯有親近自然 也才能敬畏大自然～DSC05501 在登山的過程中 孩子們往往都是看的最遠且最細微的長在樹上的蕈菇類 ～～我們只知道不能吃 但是能不能也有機會知道它的學名呢DSC05503 正當兩小忙著觀察蕈菇的同時  一隻蛾類飛到的巧巧的帽子上這是我第一次可以如此近距離的拍攝蛾喔～～ DSC05504 又是下坡路段DSC05505 由下往上拍 這條木棧道彷彿溜滑梯一樣呢

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 木棧道旁的真柏樹林DSC05508 很喜歡這個小曲橋DSC05509 過了小橋之後 別忘了把頭往上抬 不然就會不小心錯過了這顆百年牛樟樹囉～～DSC05511DSC05512 戴著小花帽的小女孩 彷彿要踏入Totoro的森林國度  唯有心地純真善良的孩子 才能有幸踏入森林國度喔DSC05513健康步道已經走到終點囉 不知不覺的來到了茶展中心步道了聽到水聲 看到路邊的一處小瀑布DSC05519牆上的貓咪正在喝茶 也順便指引步道的方向呢DSC05520 小溪的流水潺潺聲音與蟬聲組織成夏季最美的交響曲DSC05521 DSC05522 黑端豹斑蝶正輕舞飛揚在步道上DSC05523 茶展中心步道 Let's GoDSC05524DSC05525 今天的帶隊嚮導許巧巧DSC05526 越往前走  溪水的聲音越大  毒辣的豔陽天 兩個超級想要玩水呀能讓兩個小惡魔們得逞嗎？  DSC05529 赫然發現  瀑布到了DSC05542 仔細看看 瀑布附近 有一處平坦處可以玩水 泡泡腳 兩個看了我一眼 我點點頭 兩個立馬襪子鞋子都脫了 衝下去夏天就是要玩水 清涼一下DSC05530石頭有些滑  下水玩時要小心自身的腳步 注意安全喔DSC05531 兩個只要有水可以玩 便是開心極了拍了好多張在水中玩耍的連環照孩子開心的笑容是雪人感到最窩心的禮物DSC05533 DSC05541DSC05539 DSC05536 在平台處玩水約莫20分鐘 小孩依依不捨的離開了玩水平台我們繼續前往茶展中心步道DSC05546 遇到小虹橋後往右走喔DSC05545一開始的下坡必定會有一連串的上坡瞧瞧我們今天的領隊已垂頭喪氣DSC05547 沒多久會經過一間石神廟據說是之前有許多動物在此胡亂活動 破壞生活 後來有居民許願 就莫名生出這塊石頭  自此之後這一區就沒有那麼多事了以上是不負責任的雪人亂亂講民間故事DSC05549繼續往前走   兩個剛走完連續陡上的樓梯 已臭臉DSC05550 步道上有著種植稻米的各個程序的壁畫DSC05553DSC05552接下來就接上壺穴步道了先來走壺穴吊橋囉～～DSC05556 DSC05557鎮守吊橋的是兩隻可愛的貓熊DSC05559 由吊橋往下看  下方皆是一個一個的壺穴 但不知為何 我覺得比較骷髏頭耶DSC05564 DSC05563DSC05561吊橋對面的鎮橋使是兩隻貓咪嗎???左邊那隻耳朵上揚應該是貓咪右邊那隻耳朵朝下 覺得有點像豬？？？DSC05567 吊橋後方的石椅  負責扛椅子的小動物倒是挺可愛的DSC05569 之後要再往回走了  跟旁邊的大茶壺拍照 紀念一下DSC05570DSC05572 接著續走壺穴步道DSC05573 DSC05577 接下來經過一小溪  好像是灌溉用的DSC05575 經過一水池內種植的睡蓮DSC05578 DSC05579 DSC05580壺穴步道走到終點會接產業道路 這邊是涼亭站DSC05581 順著產業道路走 會來到小天空步道DSC05582 所謂的小天空步道 只是在馬路旁修建的高架木棧道不要想太多了 DSC05584 短短幾百公尺 我們又回到了茶展中心～～DSC05586茶展中心內的免費鐵觀音 是必定要來品嚐的店內還有提供馬克杯喔DSC05587坐在茶推展中心內 喝杯鐵觀音 看看遠方的風景 今天的茶香環狀步道走得輕鬆自在又愜意DSC05588回程還是在茶推展中心旁邊等小10公車喔在山區的公車都是隨招隨停的 喝完茶 休息完 帶兩小準備搭車時 赫然看到公車 立馬招手 幸運的是只有我們母子三人乘客  不過後來發現他怎麼沒開到木柵 而是開到動物園 才發現我們坐的是棕15而不是小10啦反正 我們都可以轉乘  只是提醒山友們要注意是幾路的車子喔 !!茶箱環狀步道 附上今天的gpx紀錄   有興趣的請自行下載囉！https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=19497交通資訊1.木柵站搭乘小10至茶展中心站下車  下車處即為健康步道口2.捷運動物園站搭乘棕15至貓空纜車站下車後往指南路三段天恩宮方向步行10分鐘即可抵達茶展中心  原文同步刊登於雪人＆小惡魔們在身邊

步道吊橋瀑布

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