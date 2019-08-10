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山友手術後的登山行！重回山林充滿各種忐忑

2019-08-10 08:30健行筆記 健行筆記需仁

從去年9月在絹絲步道昏厥，隨後檢查出心臟的問題，12月進行冠狀動脈繞道手術，30日出院至今，雖然有過幾次山行體驗，也乖乖的進行心臟功能重建的自主訓練（只差不是在醫院的心臟功能重建中心訓練），但要說背上背包再次走入山林，還是有著許多忐忑。最主要的一來是心率與血壓，運動到一定的階段就會雙雙往下掉，另一個是地中海型貧血，術後的血紅素從11.5掉到9.0-9.3，時常有體力無以為繼的狀況上次的回診已經停用其中一項血壓用藥，心率跟血壓雖然還是會往下掉，但頻率似乎比較輕微，血紅素偏低的狀況無解就先放著，排汗量很大應該是因為自主訓練時是用最大的速度與能量進行，登山雖然需要負重，但可以用比較和緩的步調來進行。儘管為了重新登山的第一步做了許多的考量與評估，但評估再多，總得實地試過一次才知道問題在哪裡，決定8月初走二子坪步道登面天山與向天山。8月份的二子坪與面天山，如同中部地區的中海拔山區，儘管天氣晴朗，林蔭下的風相當乾爽清涼，體感跟山下相比少了不止10度，這樣的溫度比較不會給心肺太大的負擔。背負重量雖然照原有習慣，鍋具爐具風雨衣飲水（1000CC）行動糧等樣樣不缺，攝影裝備因為只攜帶一機一鏡，所以連同相機總重量只有8.5公斤。行進路線原本預計走二子坪步道、面天山向天山步道先登面天山之後，續登向天山下向天池折返，經面天坪走原路回來，約8.5公里。沒想到才剛到面天山登山口就覺得體力有點不繼，登上面天山之後排汗量大增，趕緊補充飲水與行動糧，但電解質流失過多，稍微出現了一些虛脫的狀況，決定更改路線，原路下山折返，距離縮短為6.8公里。面天山登山口到面天山距離600公尺，落差大約150公尺，大約有850階的階梯，在我的日常訓練中，無論是從我家走水管路步道，翠峰步道或者是天母山，坡度與落差都較面天山更勝一籌，而距離總長約7.3公里也稍微長一些，之所以走到有些虛脫，甚至回到二子坪遊客中心還出現大腿抽筋鐵腿的現象，應該是跟負重有關。然而這段路有著相當豐富的生態，拍照是一定要的，以下為影像紀錄。 1.二子坪入口，松材線蟲防治中，腦海裡突然出現去年在醫院還打著點滴的畫面。20190803005.jpg2.台灣馬藍，右邊的蜂採蜜後離去，手腳慢了一點沒拍到瞬間。20190803006.jpg3.水鴨腳秋海棠正值盛開期。20190803007.jpg4.山苦蕒（假福王草）。20190803008.jpg5.距離有點遠看不真切，不確定是否為裡白樬木，太久沒上山辨識能力差很多。20190803009.jpg6.往二子山山徑旁的野鴉椿，同樣也是無法近拍。20190803010.jpg7.接著就在二子坪生態池拍拍生態，猩紅蜻蜓數量不少。20190803011.jpg8.台灣萍蓬草正值盛開。20190803012.jpg9.遠遠看不知道這蜘蛛是不是在享用獵物，不過看牠展開輕功水上飄的功夫就覺得很厲害。20190803014.jpg10.接著就跑到睡蓮的葉子上，看樣子似乎是在享用大餐。20190803015.jpg11.葦笛細蟌連結。20190803016.jpg12.葦笛細蟌雄蟲，這時候二子坪生態池的數量不少。20190803017.jpg13.葦笛細蟌未熟雄蟲。20190803018.jpg14.續往面天山前進，此外為了測試自己的背負能力到底恢復了多少，即使是拍攝二子坪生態池的生態，背包也還是繼續背著。20190803019.jpg15.距離面天山登山口還有0.6K，回程預計走往二子坪0.4K的腰繞路，人比較少也比較清幽。20190803020.jpg16.抵達面天山登山口，這時候稍感體力不繼，卸下背包休息，才發覺排汗量跟以前相比大得多，實在不是好現象。20190803021.jpg17.很少拍到胸背板有黃白縱紋的金黃蜻蜓雄蟲。20190803022.jpg18.走了半小時才只有400公尺，原本背包不落地的計畫破功，再次卸下背包休息。20190803023.jpg19.抵達面天山反射板，這600公尺走了50分鐘。20190803024.jpg20.來張自拍。20190803025.jpg21.之後在觀景平台下方喘口氣，補充水分與行動糧，接著再跑上去拍拍台北港。20190803026.jpg22.捷運北投機場、關渡平原以及淡水河等街景。20190803027.jpg23.三芝海邊。20190803028.jpg24.向天山與觀音山。20190803029.jpg25.冇骨消，花。20190803030.jpg26.冇骨消，果實。20190803031.jpg27.蘇鐵的雌球花，這應該是面天山上的一大特色植物了。20190803032.jpg28.鼎脈蜻蜓，雌。20190803033.jpg29.下山，往聚落遺址的山徑接回原路。20190803034.jpg30.原以為是體色偏淡的黯眼蛺蝶（黑擬蛺蝶），想想應該是撿到寶，拍到波蛺蝶（樺蛺蝶）。20190803035.jpg31.面天坪石屋遺址，十幾年前這裡還是一片荒煙蔓草。20190803036.jpg32.往二子坪的腰繞路線，行人較少清幽許多。20190803037.jpg33.步道盡頭與遠方的大屯主峰。20190803038.jpg34.二子山下的二子坪。

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35.回到二子坪遊客中心，水分與電解質大量流失，居然有些鐵腿抽筋，趕忙先補充一罐運動飲料。20190803040.jpg 其實手術過後除了工作壓力之外，平常已經沒在抽煙了。拿了運動飲料走到吸煙區，點了根煙，想著這天行進種種，不小心又回想起去年行者大哥說的登山計畫，生前的那幾個月，不知道他做過多少評估與測試？是不是也跟我一樣曾經這麼努力著？不一樣的是，行大想重回山林，我終歸是得在玲玲身邊繼續照顧著，目的不同，但都需要很堅強的身心與意志。只不過暫時我得先走走大眾化路線，也是該好好計畫之後的行程，與未來……需仁．2019/08/05

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