走一趟「野柳岬山步道」欣賞豐富的地質奇觀

2019-08-09 07:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「野柳燈杆」建於 1967年，也稱野柳燈塔，位處新北市萬里區野柳地質公園園區內。該燈桿設計美觀，外型像燭台造型，塔下有圓桌供遊客休憩，頗受國際燈塔界之好評。位於地質公園園內「野柳燈塔」，須配合開放時間購票進入，夏日登訪可見林投花開。 野柳的地層主要是由傾斜的層狀沉積岩所組成。「海灣」是三面環陸的海洋，而三面環海的陸地是「海岬」。鬆軟的岩層被侵蝕凹陷形成「海灣」，而堅硬、抗蝕的岩層凸出形成「海岬」。「單面山」是指一邊陡峭而另一邊緩斜的山，是傾斜排列的岩層兩邊受侵蝕速度不ㄧ的差異地形。 「節理」是指岩層的天然破裂面。節理面受波浪侵蝕而擴大形成「海蝕溝」。在野柳地質公園中有許多小橋是為了跨越這些海蝕溝所設置的。

分享 facebook

「風化窗」是岩塊的表層在風化作用差異侵蝕下而呈現窗櫺狀的外形。凹陷的外形扁平，一片片地鋪攤在表面，讓表面滿是大小不一的坑洞，猶如在地上開的一格格小窗戶而得名。 夏日登訪「野柳岬」見到林投的花開(雄花)與黃橙的雌花果。「林投」古稱菻荼( ㄌㄧㄣˇ ㄊㄨˊ )，別稱露兜樹、野菠蘿、假菠蘿等。是露兜樹科露兜樹屬的植物，遊客會誤認鳳梨掛於樹上。原產於南太平洋群島、澳洲東部。 「林投」高約5~10公尺，它的葉長約90~120公分，鋸齒般的邊緣。單樹幹多刺，在4~8公尺的高度開叉，整株是由「氣生根」堅實延至地面支撐。林投樹是海邊天然防風林，「氣生根」捍衛岸邊沙礫不被海浪攜走，它是堅忍的植物。 林投的花是雌雄異株，雄花與雌花反差大，而雌花果很像鳳梨(菠蘿)。雄花小、散發香氣、聚簇狀或總狀花序，且花期短、只持續一天，見到花開算是幸運! 登上岬坡途中可鳥瞰岸旁的「豆腐石」，一塊塊的礁岩被侵蝕成方正的形狀宛如豆腐塊。 「野柳燈杆」設計美觀，外型像燭台又像火炬造型，塔下有圓桌供遊客休憩，頗受國際燈塔界之好評。 「野柳燈杆」旁「電訊塔」是漁民使用的無線電發射台，似乎比燈桿高。「野柳燈杆」基座旁有條小徑，走進不遠處於崖邊護欄上方，有座「二等三角點」基石。 「野柳岬頂」可瞭望海上往來的船隻，天氣晴朗時視野佳，能看見海面上的「基隆嶼」。