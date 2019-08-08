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接連的古道路線！菁桐古道、耳空龜山步道、耳空龜山步道

2019-08-08 08:30健行筆記 健行筆記AFEI

Q3290113-IMG_5435-W.jpg這是在四分尾山基點眺望大屯山系的展望。P3299875%2B%25281%2529.jpg這是清幽的〖菁桐古道〗。P3299968%2B%25281%2529.jpg這是〖耳空龜山步道〗上的稜線地形。Q3290038.ORF Q3290103%2B%25281%2529.jpg這倆張一張是【耳空龜山】基點附近的雙扇蕨盛況，一張是稜線上盛開的金毛杜鵑。這次路線，主要是想經由〖耳空龜山步道〗，從「菁桐車站」走到「汐止車站」，同時去回味一下【耳空龜山】基點附近雙葉蕨盛況。這次旅程，包含三條步道：〖菁桐古道〗（2.7km）、〖耳空龜山步道〗（5.7km）、〖大尖山步道〗（2.6km），以及三座山：【耳空龜山】（588m）、【四分尾山】(641m)、【大尖山】(460m)。完整遊記：〖〖菁桐古道〗【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】〗。橫跨平溪和汐止之間的山脈，主要是姜子寮山系，例如比較高的姜子寮山、耳空龜山，或是近年熱門的平溪三尖。菁桐和汐止都是人口密集的區域，所以在這兩區之間的姜子寮山系分布不少古道、步道，可以串接在一起。（菁桐和汐止之間的古道不少是過去的〖淡蘭古道〗中線）以公路來說，則有汐平路，或是勤進路接碇南路，穿梭在姜子寮山系當中。若是以古道、步道來說，就有許多組合方式，像是姜子寮步道、耳空龜山步道、菁桐古道。這次計畫用走的方式，從「菁桐車站」，經由〖耳空龜山步道〗到「汐止車站」，〖耳空龜山步道〗兩端都沒有接到兩個車站，所以必須組合其他的步道，來完成這次路線。〖FB粉絲頁：好野遊 賞台灣【遊記本文】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊路線部分，可以看遊記末端的「路線說明」段落，或是參考獨立的路線紀錄：路線紀錄：〖菁桐古道〗【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】%25E8%25BB%258C%25E8%25B7%25A1%25E6%25A8%2599%25E7%25A4%25BA%25EF%25BC%259A2018.03.29%2B%25E8%258F%2581%25E6%25A1%2590%25E5%258F%25A4%25E9%2581%2593-%25E8%2580%25B3%25E7%25A9%25BA%25E9%25BE%259C%25E5%25B1%25B1-%25E5%259B%259B%25E5%2588%2586%25E5%25B0%25BE%25E5%25B1%25B1-%25E5%25A4%25A7%25E5%25B0%2596%25E5%25B1%25B1.jpg＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A、紅色路段：「菁桐車站」->〖菁桐街〗->〖菁桐古道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊這次，我們不是坐十分線小火車到菁桐車站，因為轉車時間太長，到達菁桐車站之後，出發時間會很晚，擔心會天黑之後還沒有到達天秀宮，因此決定坐客運到菁桐車站。（市府站912公車到深坑，轉795公車到菁桐車站）我們是從「菁桐車站」鐵軌旁的階梯直接切上去，沿路叉路很多，但是有往〖菁桐古道〗指示牌，應該不至於迷路，若擔心不認得路，直接從大馬路旁進入〖菁桐街〗，路線會比較單純。P3299853%2B%25281%2529.jpg〖菁桐街〗最高處的尾端，就是〖菁桐古道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A-2、〖菁桐古道〗入口，高度：284m、距離：0.9km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊P3299860%2B%25281%2529.jpg〖菁桐街〗最高處尾端，左側可以看到這往下小階梯，路口有個說明牌，就是〖菁桐古道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B、藍色路段：〖菁桐古道〗->〖耳空龜山步道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊過來就是啟程今天路線的第一個古道：〖菁桐古道〗。現今的〖菁桐古道〗只有菁桐車站-汐平路福興宮這一段，是過去〖菁桐古道〗的一半路程，以往〖菁桐古道〗前半段已經成為汐平路中的一段。這次雖然沒有走完現今〖菁桐古道〗全程，在〖耳空龜山步道〗入口就離開〖菁桐古道〗，不過〖耳空龜山步道〗入口非常接近汐平路福興宮，所以這次幾乎算是將現今〖菁桐古道〗走完。

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〖菁桐古道〗一開始是石板階梯，比較像一般的步道，過了「魔神仔洞」之後的〖菁桐古道〗恢復成較為原始風貌，也更加有趣。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-1、「魔神仔洞」，高度： 421m、距離：1.74km。（備註：往三坑山第一個叉路）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊P3299871%2B%25281%2529.jpg很快就到達「魔神仔洞」，這裡是個丁字叉路，往左是往〖耳空龜山步道〗入口、福興宮方向，往右是先到【三坑山】，再轉往耳空龜山步道〗入口、福興宮。所以往左、往右最後都會接到一起，只是往右算是到【三坑山】繞一圈，路程比較遠，今天還有【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】目標，就放棄【三坑山】。如果只是想走〖菁桐古道〗，倒是可以規劃O型路線：先往右到【三坑山】，再接回到左邊路線走回來。P3299873%2B%25281%2529.jpg往回看剛剛叉路。P3299875%2B%25281%2529.jpg一過「魔神仔洞」，就看到這叉路，右側往上走才是〖菁桐古道〗正路。P3299883%2B%25281%2529.jpg「魔神仔洞」另外一端的入口，有點高地落差，這一端比較高一些些。P3299888%2B%25281%2529.jpg〖菁桐古道〗雖然是〖淡蘭古道〗中比較像是越嶺的路線，不過，越過的山頭高低落差並不會很陡峭，加上滿溢的水氣營造出一片綠意，走起來非常舒服。P3299893%2B%25281%2529.jpg如此茂盛的綠意，感覺很像內雙溪古道一般旁邊應該有溪流，不過沒有聽到流水聲，也許是枯水期的小溪流。P3299901%2B%25281%2529.jpg看到這木頭扶把，就差不多到了〖菁桐古道〗高點，通常越嶺道的高點都是兩座山之間的鞍部，不過，這裡沒有明顯的鞍部感覺。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-2、「三坑山第二個叉路」，高度： 568m、距離：2.98km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊P3299907%2B%25281%2529.jpg終於遇到三坑山叉路，這個叉路往右到【三坑山】，可以接回到剛剛魔神仔洞叉路，往左就是往磐石嶺和〖耳空龜山步道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-3、〖耳空龜山步道〗入口，高度： 549m、距離：3.52km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊P3299918%2B%25281%2529.jpg終於走到〖耳空龜山步道〗入口，這裡已經非常接近磐石嶺。〖耳空龜山步道〗是【耳空龜山】稜線步道，入口高度約549m，【耳空龜山】高度605m，兩者差距很小，中間有許多小山頭上上下下，典型稜線風格步道。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C、綠色路段：〖耳空龜山步道〗->【耳空龜山】->〖大尖山步道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5.7公里的〖耳空龜山步道〗一路是稜線，一開始從〖菁桐古道〗進入之後是「東北-西南」走向，在【581峰】之後，就轉變成「東南-西北」走向。一直猜測這稜線走向的轉折是不是影響雙葉蕨分布的因素？？P3299920%2B%25281%2529.jpg〖耳空龜山步道〗一開始緩升走上稜線，沿途開始看到不少「五四縱走」路標。（「五四縱走」就是【五分山】走到【四分尾山】）P3299937%2B%25281%2529.jpg典型稜線路徑，可能是高度不夠，旁邊有比較高的山擋著風，〖耳空龜山步道〗稜線上都還有不少比較高的樹種，不像其他稜線步道，只能出現抗風性強的矮灌木（像是杜鵑）。P3299965%2B%25281%2529.jpg開始出現一些拉繩的稜線岩塊，其實不是很陡峭，下雨過後才會溼滑一點。算是不太冷門路線，前輩山友們將岩塊之間的踏點維護得很好，還蠻容易走的。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-1、往【薯榔尖】叉路，高度： 592m、距離：4.61km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊P3299972%2B%25281%2529.jpg【薯榔尖】、〖耳空龜山步道〗的叉路竟然有個大指示牌，看來【薯榔尖】是很熱門的路線。P3299988%2B%25281%2529.jpg在這個小鞍部缺口可以看到剛剛看到前方尖銳山頭，果然是【581峰】，左側往下的路線，不知道是不是上次〖一坑古道〗旁的路線？？＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-2、【581峰】，高度： 593m、距離：5.82km。（備註：往一坑古道叉路一）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Q3290020%2B%25281%2529.jpg終於到達【581峰】，這裏很像一個假山頭，沒有什麼明顯的山頭模樣，也沒有基點。Q3290011%2B%25281%2529.jpg【581峰】這裏是條三叉路，一條是我們剛剛走的路線，從〖菁桐古道〗過來，一條是往【耳空龜山】方向（續行往【四分尾山】），一條是往【石底觀音山】（〖一坑古道〗方向）。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-3、〖山腰古道〗叉路，高度： 529m、距離：6.44km。（備註：往一坑古道叉路二）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Q3290027%2B%25281%2529.jpg【581峰 】下來，很快就遇到這叉路，上次〖一坑古道〗十字鞍部走過來（右邊叉路），在這裡接到〖耳空龜山步道〗。（這照片是往回拍，左邊是剛剛【581峰 】下來的路，右邊是〖一坑古道〗十字鞍部過來的路，照片後方往【耳空龜山】續行。【581峰 】、【耳空龜山】兩個山頭高度差不多。但是從【581峰 】過來，要先往下到一個鞍部（「內曾路葉宅」叉路），再往上爬升到【耳空龜山】。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-4、「雙石塔」，高度： 533m、距離：6.78km。（備註：往五四縱走叉路）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「內曾路葉宅」叉路往上很快就到達雙石塔（這次沒有拍攝雙石塔），這裏已經很接近【耳空龜山】。過了雙石塔、【耳空龜山】之前就開始今天比較陡的一小段山坡。（這張是之前拍攝的）P3189427.jpg這是【耳空龜山】附近山坡的大型雙葉蕨聚落，當時是個人看過最大聚落，後來在【猴山岳】稜線上【阿柔洋山】附近也看到類似大型雙葉蕨聚落。Q3290038.jpg＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-5、【耳空龜山】，高度： 605m、距離：7.05km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Q3290042%2B%25281%2529.jpg終於到達今天第一座山頭【耳空龜山】，走了將近七公里，哈哈。Q3290051%2B%25281%2529.jpg離開【耳空龜山】之後，往【四分尾山】方向續行，開始出現盛開的金毛杜鵑。這張可以看到金毛杜鵑生長在稜線上，雙葉蕨生長在山坡上。【耳空龜山】往【四分尾山】的路段，應該是今天最輕鬆平緩的路段。Q3290057%2B%25281%2529.jpg這段緩坡也開始出現大量雙葉蕨，數量雖然沒有剛才邊坡得多，不過，這裡地勢平緩非常方便接近去拍雙葉蕨，尤其幼苗。Q3290058%2B%25281%2529.jpg這棵雙葉蕨幼苗紅噗噗的非常漂亮，毛茸茸的像小毛球。從上方的角度看這棵幼苗，似乎更加紅潤。Q3290072%2B%25281%2529.jpg續行已經快要到〖耳空龜山步道〗出口（鵠鴣崙路），本來以為不會在看到雙葉蕨，沒想到在這平緩山坡又看到一大片雙葉覺聚落，看著紅嫩葉片真是蠻開心的。Q3290071%2B%25281%2529.jpg雖然已經走得很累，忍不住停留一會，多拍些特寫。Q3290068%2B%25281%2529.jpg往【上鹿窟崙山】叉路Q3290104%2B%25281%2529.jpg左邊路牌標示著往【上鹿窟崙山】叉路，表示已經快要到〖耳空龜山步道〗鵠鴣崙路出口，結束今天的〖耳空龜山步道〗，進入下一個步道〖大尖山步道〗。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-6、〖大尖山步道〗入口，高度： 648m、距離：9.53km。（鵠鴣崙路）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Q3290107%2B%25281%2529.jpg很快就看到鵠鴣崙路出口，右邊是鵠鴣崙路上回看〖耳空龜山步道〗入口說明牌。Q3290109-IMG_5434-F.JPG等下的〖大尖山步道〗入口就在旁邊（右邊照片的左後方）。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D、橘色路段：〖大尖山步道〗->【四分尾山】->【大尖山】->「天秀宮」。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊〖大尖山步道〗入口Q3290109%2B%25281%2529.jpg〖大尖山步道〗入口就在這路牌旁邊，很容易找到，這裏啟程今天的第三個步道。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D-1、【四分尾山】，高度：654m、距離：9.66km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Q3290114%2B%25281%2529.jpg進入〖大尖山步道〗之後，很快就到達【四分尾山】基點，是今天的最高點，【四分尾山】高度比【耳空龜山】還要高一點點，但是沒有差異太大，剛才一路走來的高度上下幾乎都抵銷了。所幸【四分尾山】這裏視野非常棒，四週幾乎沒有遮蔽物。往北方角度的視野Q3290113-IMG_5435-W.jpg用全景拍攝北方角度視野，並標示山頭。往東北方角度的視野Q3290113-IMG_5437-W.jpg往東北方角度的視野，剛才路上所見的山頭，果然是五分山。往西北方角度的視野Q3290114-IMG_5438-W.jpg往西北方角度的視野，今天天氣超棒，不知道是否有機會看到海邊，可惜我看不清楚。Q3290124%2B%25281%2529.jpg〖大尖山步道〗寬敞平緩，讓我有想要MTB越野單車的衝動。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D-2、往「茄苳瀑布」叉路，高度： 587m、距離：10.26km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Q3290129%2B%25281%2529.jpg這裏往右的叉路標示〖茄苳古道〗，看離線地圖是往茄苳瀑布的叉路。〖大尖山步道〗是汐止地區熱門的步道，一路標示要比〖耳空龜山步道〗清楚，這裏到【大尖山】只剩下1.6km，平緩的步道讓我們前進的速度增加不少。Q3290136%2B%25281%2529.jpg這裡又出現一個叉路標示牌，看離線地圖標示著「和尚頭山」，好有趣的名稱。Q3290145%2B%25281%2529.jpg〖大尖山步道〗人工化的程度要比〖耳空龜山步道〗高很多。「天道清修院」叉路Q3290154%2B%25281%2529.jpg看到這很像公園的「天道清修院」十字叉路，直行大約幾十公尺就到達【大尖山】，這裡一直到天秀宮，都是人工石板階梯，有不少類似公園設施。（左側樓梯就是往勤進路旁的「天道清修院」）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D-3、【大尖山】，高度： 478m、距離：11.81km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【大尖山】、小百岳編號012。Q3290157%2B%25281%2529.jpg【大尖山】基點就在涼亭旁。【大尖山】高度雖然已經比【四分尾山】低了100多公尺，但是視野依然非常好，所以也是汐止非常熱門的步道，下午四點多已經可以遇到不少來這裡散步的人們。Q3290159%2B%25281%2529.jpg【大尖山】除了視野遼闊，因為離市區不遠，聽說夜景也很有名。Q3290160%2B%25281%2529.jpg【大尖山】基點往大屯山方向的視野。Q3290161%2B%25281%2529.jpg往左一點，往101方向的視野。因為時間晚有點晚了，我們在【大尖山】基點只待了一會，就往天秀宮方向繼續前進。Q3290166%2B%25281%2529.jpg【大尖山】基點和天秀宮之間是無窮止盡的往下石階梯。（下面這張階梯是幾個月前的行程拍攝的）P1068000%2B%25281%2529.jpg＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊D-3、「天秀宮」，高度： 256m、距離：12.53km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊P1068003%2B%25281%2529.jpg這次沒有拍攝天秀宮，這張照片也是幾個月前行程所拍攝。天秀宮往汐止車站還有兩三公里柏油路，算一算今天從菁桐車站到汐止車站也走了15公里，過來的路程雖然中間經過一些公園步道，不過已經沒有體力拍照了。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊E、粉紅色路段：「天秀宮」勤進路->「汐止車站」。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊所以最後這一段長長柏油路和石階梯，就沒有拍什麼照片，只想趕緊下山休息，結束今天的行程。完整遊記：〖〖菁桐古道〗【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】〗。

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獨步行走於百年古徑「金字碑古道」淡蘭古道北路

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加里山孤雞行

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漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

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實現年輕時夢想「獨行中橫」D4

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登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

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