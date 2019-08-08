高雄鼓山「壽山和壽山動物園」第77座台灣小百岳
三角點之旅~台灣小百岳第77座-壽山-H355和壽山動物園路線:動物園P→步道正門→登山口→相思亭→良友亭→七蔓站(85大樓和西子灣)好漢亭(好漢坡和壽山)→壽山動物園→動物園PKUGA~ 民雄火車站旁(午餐鵝肉)
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●●05:00起床，盥洗，準備出發，今日天氣晴時多雲。
●●05:30彰化交流道，國道一號南下往員林方向，到高雄九如一路下交流道往壽山動物園。
●●動物園P
(熱身運動~手臂、指拉筋、兩手臂往背部互拉、兩腿拉筋、起立蹲下、往後仰熱身完後整裝準備起登)。
●●步道正門
(沿途超多野狗和野猿)。
●●登山口
(壽山是鼓山區很熱門的步道，尤其是好漢坡系查甫人就要到好漢坡)。
●●相思亭
(展望大樓)。
●●良友亭
(沿途都很好走)。
●●七蔓站(85大樓和西子灣)
(展望85大樓跟西子灣，取捷徑直上好漢亭)。
●●好漢亭(好漢坡和壽山)
(沿途都是拉繩和攀岩，因壽山三角點遺失，好漢亭則是小百岳的根據點)。360空拍●●壽山動物園
(拍眾多的動物，因天氣熱動物們幾乎都是在陰涼處或是ZZZzzz...,要不就是在小屋)。
●●動物園P
(取車到嘉義民雄火車站旁吃鵝肉午餐)。
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