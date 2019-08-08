高雄鼓山「壽山和壽山動物園」第77座台灣小百岳

2019-08-08 08:00 健行筆記 健行筆記Chia-chu Fang



三角點之旅~台灣小百岳第77座-壽山-H355和壽山動物園路線:動物園P→步道正門→登山口→相思亭→良友亭→七蔓站(85大樓和西子灣)好漢亭(好漢坡和壽山)→壽山動物園→動物園PKUGA~ 民雄火車站旁(午餐鵝肉)

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●●05:00起床，盥洗，準備出發，今日天氣晴時多雲。

●●05:30彰化交流道，國道一號南下往員林方向，到高雄九如一路下交流道往壽山動物園。

●●動物園P

(熱身運動~手臂、指拉筋、兩手臂往背部互拉、兩腿拉筋、起立蹲下、往後仰熱身完後整裝準備起登)。

●●步道正門

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(沿途超多野狗和野猿)。

●●登山口

(壽山是鼓山區很熱門的步道，尤其是好漢坡系查甫人就要到好漢坡)。

●●相思亭

(展望大樓)。

●●良友亭

(沿途都很好走)。

●●七蔓站(85大樓和西子灣)

(展望85大樓跟西子灣，取捷徑直上好漢亭)。

●●好漢亭(好漢坡和壽山)

(沿途都是拉繩和攀岩，因壽山三角點遺失，好漢亭則是小百岳的根據點)。 360空拍●●壽山動物園

(拍眾多的動物，因天氣熱動物們幾乎都是在陰涼處或是ZZZzzz...,要不就是在小屋)。

●●動物園P

(取車到嘉義民雄火車站旁吃鵝肉午餐)。