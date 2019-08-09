在熾夏林間健行！淡蘭中路十分平湖西O型短程健行

2019-08-09 08:30 健行筆記 健行筆記Victor Light Hsu



我是幃多，山齡五年，近兩三年才開始認真走訪山林。平常在北北基宜山區出沒，從懶人級到攀岩拉繩的挑戰級均有涉獵，近來想將過往造訪的路線，以圖文呈現給各路山林好漢，或想來親近山林的大家，讓更多人體會到台灣山林之美麗面貌。近一兩年，台灣千里步道協會與北北基宜四縣市政府，合力將淡蘭古道之美推向國際；而我，也在這時開始蒐集相關資訊，並一一走訪。本篇將進入大家熟悉的十分，不是要放天燈，而是在喧囂十分老街的對岸山林間，那鮮少人踏訪的林間秘境，屬淡蘭古道中路的平湖山區。⬇ 08:33 抵達十分車站。雖是熾熱艷陽天，但對於即將鑽入充滿林蔭的山林之中，暑氣立馬全消。 ⬇ 08:58 抵番子坑步道入口。由此望向對岸的五分山巔與基福公路，與今日的碧藍蒼穹，襯托出一幅美麗景致。 ⬇ 09:14 上行未久，即抵全線唯一的休憩涼亭，在此小休。此次距平湖西步道約1.3公里，約45-50分。 ⬇ 09:34 一刻鐘休畢。上行約三、四分，即抵全線景觀最佳的『景南山國旗嶺』。山頂海拔354公尺，無基石，在此可遠望對面的五分山蓊鬱稜線，及山腳下筆直的基福公路、十分基平橋。

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⬇ 離開景南山，續行步道。上回造訪此地時無多加注意，兩旁山谷竟長滿一叢叢形式多變之上億年蕨類傳奇-雙扇蕨。〖雙扇蕨的出現約兩億年前，自成一科一屬；"兩叉分支"的葉片生長形式，也屬自億萬年前至今不變的特有形式。正因獨特性鮮明，新北市府也委託蕭青陽設計師，以此種植物設計出屬於淡蘭山徑識別系統之標示。〗 ⬇ 目前淡蘭中路多處，已舖設此種杉木階梯步道。經施作人員詢問，此種杉木已泡過藥水，可減緩腐蝕速度及延長耐用度。 ⬇ 10:20 抵三叉路口。左往平湖西步道，右往番子坑山(三羌坑)出台二丙線。取左續行平湖西步道。 ⬇ 10:25 前行約五分鐘，抵西步道與西一支線步道叉路。左上行可往內平林山、步道頂大涼亭，右下行可出平湖森林遊樂區環山道路，可接續東步道往大坑山稜線步道。取右下續行。〖兩步道路徑皆清晰好走，無較大坡度陡升，體力負擔較小。〗 ⬇ 10:47 下行約二十來分，抵古早厝地遺跡。此處已整闢為大型休憩區，可在此休憩、乘涼、補給。古早厝地下方即是步道出口。 ⬇ 平湖森林遊樂區雖已廢棄多年，但因淡蘭古道整闢、推廣與各路登山好漢的整理，於近年重現復活跡象。也不時可在園區各處可見整闢過，或除草工人砍草除根的蹤跡。於西一步道出口對向，即是東步道登山口，可續往大坑山稜線、電塔觀景點、北38平雙公路、柑腳方向。 ⬇ 11:02 途經坑頭福德宮。此處地名為"坑頭'，在園區環山道路旁，還有約五、六戶農家民宅，均有人居住。 ⬇ 11:10 右上出平湖森林遊樂區。此處平湖六號橋距十分約有3K，約20-30分路程。此站牌(平湖里)有新北市新巴士F823、F823區間車可搭乘，附上兩線路線、時刻連結。〖F823、F823區間車〗 ⬇ 11:30 回到靜安吊橋。過橋後即抵十分老街、十分車站，在此結束半日輕鬆健行。 🎥🎼 在此附上以Relive App製作的行程影片，謝謝各位的閱讀，下篇再會！〖BGM背景音樂連結- Ivan Torrent - The Power of Will〗