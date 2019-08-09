親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

在熾夏林間健行！淡蘭中路十分平湖西O型短程健行

2019-08-09 08:30健行筆記 健行筆記Victor Light Hsu

我是幃多，山齡五年，近兩三年才開始認真走訪山林。平常在北北基宜山區出沒，從懶人級到攀岩拉繩的挑戰級均有涉獵，近來想將過往造訪的路線，以圖文呈現給各路山林好漢，或想來親近山林的大家，讓更多人體會到台灣山林之美麗面貌。近一兩年，台灣千里步道協會與北北基宜四縣市政府，合力將淡蘭古道之美推向國際；而我，也在這時開始蒐集相關資訊，並一一走訪。本篇將進入大家熟悉的十分，不是要放天燈，而是在喧囂十分老街的對岸山林間，那鮮少人踏訪的林間秘境，屬淡蘭古道中路的平湖山區。⬇ 08:33 抵達十分車站。雖是熾熱艷陽天，但對於即將鑽入充滿林蔭的山林之中，暑氣立馬全消。184f9bd9f31acfe10f2674585e9cf4bf.jpg⬇ 08:58 抵番子坑步道入口。由此望向對岸的五分山巔與基福公路，與今日的碧藍蒼穹，襯托出一幅美麗景致。f69f2d65750b29f9c6032741f8169aca.jpgacb613e8c4388ff584c800713a01cf06.jpgd00b5745bbb00a600fa14b466015c5b6.jpg⬇ 09:14 上行未久，即抵全線唯一的休憩涼亭，在此小休。此次距平湖西步道約1.3公里，約45-50分。ef7f05b7459d386482310715d398cbd9.jpg7567e7646e3fd3aa278cef6ee0987a8f.jpg⬇ 09:34 一刻鐘休畢。上行約三、四分，即抵全線景觀最佳的『景南山國旗嶺』。山頂海拔354公尺，無基石，在此可遠望對面的五分山蓊鬱稜線，及山腳下筆直的基福公路、十分基平橋。

分享

2cb5e26ea4e7d902b1b65feb8e466117.jpg⬇ 離開景南山，續行步道。上回造訪此地時無多加注意，兩旁山谷竟長滿一叢叢形式多變之上億年蕨類傳奇-雙扇蕨。〖雙扇蕨的出現約兩億年前，自成一科一屬；"兩叉分支"的葉片生長形式，也屬自億萬年前至今不變的特有形式。正因獨特性鮮明，新北市府也委託蕭青陽設計師，以此種植物設計出屬於淡蘭山徑識別系統之標示。〗37158f7a2d7368d82317b08cefeabc02.jpgddf14dc045e0c645f39d804109c53cf5.jpg04e0cdb5dece96309cf3d188b4b9a720.jpg086960eec7f6a934a67fbe38e20a23fe.jpg⬇ 目前淡蘭中路多處，已舖設此種杉木階梯步道。經施作人員詢問，此種杉木已泡過藥水，可減緩腐蝕速度及延長耐用度。e7e1cd03d845fd023635afb45495910c.jpg2153b0b86689fbb3d20bdf5cdf0cdc2d.jpg⬇ 10:20 抵三叉路口。左往平湖西步道，右往番子坑山(三羌坑)出台二丙線。取左續行平湖西步道。0b1bf05d4212570944f36f3f15195109.jpg1e935d7b0b17b0e8719ab33346ec0242.jpg⬇ 10:25 前行約五分鐘，抵西步道與西一支線步道叉路。左上行可往內平林山、步道頂大涼亭，右下行可出平湖森林遊樂區環山道路，可接續東步道往大坑山稜線步道。取右下續行。〖兩步道路徑皆清晰好走，無較大坡度陡升，體力負擔較小。〗03fa1b9ca6d67dcc467a5e7c6c3c4fa2.jpg04cf33f2aca8a28754c997600c3d9101.jpgb3c6f00d66fe84e4ae0c3664f14c393f.jpg⬇ 10:47 下行約二十來分，抵古早厝地遺跡。此處已整闢為大型休憩區，可在此休憩、乘涼、補給。古早厝地下方即是步道出口。c339fc2f7299c69bb102858902cbe556.jpg431f71e40e76b381210c0316a611f133.jpgd388ddedb15f69d0bc9d1dec90188356.jpg⬇ 平湖森林遊樂區雖已廢棄多年，但因淡蘭古道整闢、推廣與各路登山好漢的整理，於近年重現復活跡象。也不時可在園區各處可見整闢過，或除草工人砍草除根的蹤跡。於西一步道出口對向，即是東步道登山口，可續往大坑山稜線、電塔觀景點、北38平雙公路、柑腳方向。e0e502620ee82dfe952846ef857c394e.jpg84d7a3541bab0038f017c85569c81f94.jpg⬇ 11:02 途經坑頭福德宮。此處地名為"坑頭'，在園區環山道路旁，還有約五、六戶農家民宅，均有人居住。6faebeafcb42afd690de53a07a481492.jpg⬇ 11:10 右上出平湖森林遊樂區。此處平湖六號橋距十分約有3K，約20-30分路程。此站牌(平湖里)有新北市新巴士F823、F823區間車可搭乘，附上兩線路線、時刻連結。〖F823F823區間車922e43165e6c40f847b1f10ca02d6b0a.jpg⬇ 11:30 回到靜安吊橋。過橋後即抵十分老街、十分車站，在此結束半日輕鬆健行。489270911ae61e68d5360e52388f9f98.jpg🎥🎼 在此附上以Relive App製作的行程影片，謝謝各位的閱讀，下篇再會！〖BGM背景音樂連結- Ivan Torrent - The Power of Will

步道森林遊樂區古道
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55
看更多

熱門文章

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

合歡山之最！單攻合歡西北峰

2019-08-01 17:12

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

新北「富貴角燈塔步道」天人菊盛開超浪漫

2019-08-03 16:33

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區

2019-08-05 09:30

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30

桃山單攻！一覽百岳360度的最佳視野

2019-07-31 17:10

獨步行走於百年古徑「金字碑古道」淡蘭古道北路

2019-08-02 08:00

接連的古道路線！菁桐古道、耳空龜山步道、耳空龜山步道

2019-08-08 08:30

高雄鼓山「壽山和壽山動物園」第77座台灣小百岳

2019-08-08 08:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

實現年輕時夢想「獨行中橫」D4

2019-08-02 15:41

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

爬山可以增廣見聞！　探勘八卦力山+八角崠山

2019-08-05 14:55

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

走一趟「野柳岬山步道」欣賞豐富的地質奇觀

2019-08-09 07:30

雙胞胎的南湖群峰四日遊

2019-08-07 19:04

台東悠閒散策！步道爬上287階後 三仙台燈塔視野遼闊

2019-08-01 07:20

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

在熾夏林間健行！淡蘭中路十分平湖西O型短程健行

2019-08-09 08:30

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top