雙胞胎的南湖群峰四日遊

2019-08-07 19:04 健行筆記 健行筆記Fa Chen



我是一個登山素人, 從小都在城市裡面長大, 熟悉的是水泥叢林, 對於植物, 樹木, 動物, 天氣 與大自然有關一概不了解, 講白了就是城市俗, 學生時期也從沒有參加過登山社, 一直活到了30多歲才開始接觸"登山"運動, 很多"常識" 例如: 台灣有268座 3000M以上的高山, 原來上升1000米溫度會降低 0.6度, 就算是氣溫30幾度的盛夏, 到了高山, 夜晚也會變成冬天.. 都是喜歡上登山後才慢慢摸索知道的從 2017年的夏天開啟我的第一座百岳合歡山北峰/西峰之後, 就瘋狂愛上爬山, 只要是休假日, 好天氣或者不是太差的陰雨天也會殺上山, 放假空閒時間不爬山就不舒服 腳力也是慢慢練出來的, 從一開始走上坡喘得快死, 走一點下坡就膝蓋痛, 到現在走 9~10小時的路也不會覺得太痛苦.. 果然是有努力就會有收穫 2017年夏天到 2018年底, 這段時間內我拜訪了台灣 35座百岳, 我一直以為我了解自己登山的樂趣跟意義是什麼... 一開始特別喜歡蒐集山頭, 登頂照, 不喜歡走得太慢的行程每次爬山都是趕趕趕登頂, 到山頂之後第一件事情就是拍登頂照, 就算山頭上一片白牆, 甚至下雨還是要拍登頂照, 但是, 我感覺自己現在爬山的心境有點改變, 再加上這次行遇到的小驚喜, 讓我更瞭解自己為什麼喜歡上山最常跟我爬山的夥伴, 就是我的雙胞胎姊姊Alfie, 其實他沒有我那麼狂熱爬山這件事, 但是, 因為不想讓我獨攀, 一天到晚吵著要自己去爬山, 只好跟著我一起爬山 (無奈啊) 很多行程跟跟登山計畫都是我決定的, 所以有些太硬的行程我在一路上都會被碎念.但他的腳力也是越練越好, 現在也比較少碎念我, 從去年生日在油婆蘭營地的美景下渡過之後, 我希望我每年生日都可以上山放空一下今年也不例外, 在生日前夕安排了上大山渡假的行程因為南湖去年10月 已經走過一次, 但是幾乎全程都在下雨, 每個山頭都是白牆, 對南湖的印象都是白,霧, 當下就決定之後一定會再來南湖補考, 上次挑了個剛入秋的季節, 遇到了第一道東北季風, 所以那麼慘, 這次特地選了夏天, 吹西南風的季節, 南湖山區比較不會受到西南風水氣的影響, 天氣應該相對穩定到了出發前一天, 參考了很多氣象資訊, 確定我們四日的行程中, 後三日都會被太平洋高壓籠罩, 高空 700 hPa (約海拔3000M) 左右的水氣都很少, 可以確定天氣會很不錯, 那就出發吧! 預定行程: DAY 0 : 前一晚從台北殺到勝光登山口睡一晚DAY 1 : 勝光登山口 -> 雲稜山莊 -> 審馬陣山屋(宿)DAY 2 : 審馬陣山屋 -> 五岩峰 -> 南湖圈谷 -> 輕裝走南湖東峰 -> MAYBE去一下陶塞峰 -> 南湖圈谷(宿)DAY 3 : 南湖圈谷 -> 南湖主峰 -> 南湖南峰 -> 巴巴山 -> 南湖南峰 -> 南湖圈谷(宿)DAY 4 : 南湖圈谷 -> 五岩峰 -> 南湖北山 -> 雲稜山莊 -> 勝光登山口實際行程: DAY 0 (7/27) 晚上約11點左右抵達勝光登山口, 附近好停車的地方都已停滿車, 只好停在陸橋邊, 因為一直有車經過很吵, 所以其實睡得很不好 DAY 1 (7/28) (天氣 多雲時晴, 希望沒有偶陣雨...) 6:00 從勝光登山口出發 7:20 思源4.8K叉路7:55 林道登山口 6.8K9:10 松風嶺9:45 多加屯西北峰11:50 雲稜山莊 午餐休息16:05 審馬陣登山口16:50 審馬陣山屋今天會是最辛苦的一天, 要重裝總爬升約1800M, 實際行走+休息的時間約10小時很平緩舒服的松風嶺 通過松風嶺之後, 快抵達多加屯山西北峰前開始出現展望, 今天的天氣不錯, 能看到雪山山脈

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也能看到聖稜線喔! 前往多加屯山的路途 過了多加屯山 開始能從林間空曠處見到南湖大山(上次來天氣太差 完全不知道在多加屯山附近就能看到) 近中午左右抵達雲稜山莊 小休吃個午餐, 辛苦的重頭戲才正要開始 空無一人的雲稜山莊 吃飽喝足後, 繼續上路, 在舊雲稜山莊叉路附近的樹旁發現了 好大的白色菇菇 這裡的森林樹木都長得很高大, 上面也掛有許多菘蘿, 可以想像這邊吹東北季風時..的盛況 午後在林間開始下起了陣雨, 但真的太熱了 無法穿起雨衣, 就撐傘走比較舒服 快上審馬陣登山口 之前有一處崩塌樹根石頭陡坡要爬,這片樹林常常起霧, 但回程的時候大太陽藍天發現非常的美 經過一連串辛苦的爬坡之後 終於到了有展望處 也代表快抵達審馬陣草原 現在已經下午四點左右, 隨著海拔越爬越高, 通過了雲霧帶, 3100M左右的審馬陣天氣不錯 從主登山道 右切後約走約走400公尺就可以抵達審馬陣山屋這個叉路以距離來說, 往雲稜山莊 or 南湖山莊都差不多是4公里多,但是從雲稜上來是一路爬坡, 比較辛苦, 往南湖山莊的4公里多, 個人覺得 相對好走很多, 而且沿路都有景色可看 抵達山屋時 完全沒有其它山友, 山屋有兩間, 一大一小, 看來今晚審馬陣山屋只有我們了審馬陣山屋 , 周圍都是密箭竹, 山屋有屋頂收集雨水系統, 跟儲水塔, 雖然水量很少, 但還是有水可用本來要搭帳的我們, 後來決定省點事直接就睡小間的山屋就好山屋是用鋁材建置的, 有遮蔽風雨的功能, 但沒有像木造的山屋有保暖的功能,晚上睡覺的時候可以感受到金屬的冷感.. 明天就要從山屋前面右上的路回到主登山道 從山屋間可以看到明天要通過的五岩峰晚餐時間 , 今天是煮白米飯 + 雞胸肉蔬菜 + 蛋汁 一起炒 吃完晚餐後, 鋪好睡墊睡袋後, 大約8點左右準備入睡, 明天希望睡到自然醒, 再慢慢晃到圈谷晚上睡覺時, 在只有我們兩個人的審馬陣山屋, 聽到了多聲音, 有老鼠在屋頂上跑來跑去的聲音有大型動物在屋外走來走去的踏步聲, 也有風吹箭竹林的沙沙聲, 因為太多種聲音, 所以說實在這晚睡睡醒醒的不是睡得非常好, 翻來覆去之間, 大約凌晨2點左右, 我還清楚聽到 , 隔壁大山屋的鋁門被拉開的聲音, 鋁門是橫拉式的類似鋁門窗的拉法, 夾雜軌道的碎砂石, 拉門聲音是很大的, 我心裡想, 怎麼有人那麼晚才到, 但是, 沒有燈光阿, 有可能不戴頭燈走嗎? 還是..其實是調皮的獼猴或者黃喉貂去拉那個門, 在山中過夜我幾乎不太會去想一些怪力亂神的事情, 所以, 當下覺得也還好, 只是隔一段時間就有拉門聲有點吵還在想野生動物會不會也來拉小屋的門, 想著想著就睡著了, 再次醒來, 竟然已經要六點了!! 今日的手錶紀錄: 總爬升約 1800M 里程 13 KDAY 2 (7/29)(天氣 藍到破表的天空, 沒什麼雲)7:00 審馬陣山屋出發 9:28 南湖北山9:55 南湖圈谷 搭帳休息吃午餐12:00 出發 往上圈谷13:20 登南湖東峰15:30 登南湖主峰17:00 回圈谷營地早餐蒸了紅豆包跟菜肉包來吃 隔天早上拍了小山屋的外觀 再往後面廁所指標走, 可以看到壯麗的中央尖山 早上我問了Alfie 昨晚有聽到拉門聲嗎? 他說有 也覺得很吵... 到底是哪個調皮的野生動物 我們都很好奇審馬陣山屋旁的黑水塘 & 南湖大山合影 離開審馬陣山屋, 越往上爬就能看到山屋的全貌, 後面還有中央尖, 今天真是超晴朗 忍不住跟兩千元鈔票角度的南湖大山拍了好幾張 南湖大山與中央尖一起合影 另一個方向能看到佳陽山 & 小劍 油婆蘭 二訪南湖, 終於有好天氣了 真的太開心 經過南湖北山登山口叉路之後, 接著就要進入五岩峰地形本身都有點懼高症的我們, 以為這次晴朗又清澈的天氣會讓我們走的很驚結果竟然一點都沒有驚, 在五岩峰上的風也不小, 但是比較暴露的幾段路, 太管處都有架上繩, 其實不可怕 通過五岩峰之後 就是南湖北峰, 接著就要陡降圈谷碎石坡 已經可以看到南湖圈谷最經典的畫面了 大約30分鐘左右可以降至圈谷底部, 開始尋找合適的搭帳位置 最後是選搭在比較靠近水源附近的一處周圍都是箭竹的平坦地, 比較避風, 取水也方便, 開門就能見山 小休了一下, 又蒸了幾個包子來吃 , 看今天幾乎是萬里無雲的好天氣 應該不會有午後雷陣雨,收拾了輕裝,決定到上圈谷走走晃晃, 順便去東峰看看 往上圈谷的路 是從水源旁的山坡往上爬, 爬沒多久就可以從另一個方向看南湖山莊 從上圈谷回望南湖北峰 後來我們登東峰走了比較短的捷徑路, 一路上都看到可愛的山羊腳印, 跟著腳印走著走著覺得路好像有點越來越陡, 哪知翻過去就是南湖東峰的三角點了... 這條路如果是往下應該會更難走一點 在東峰玩耍了一下, 本來想要去陶塞峰走走, 結果不小心走錯方向 走回了四叉路口,那... 就只好去主峰走走了.. 東風前往主峰的路上, 右前方那座就是南湖大山主峰 望向馬比杉山的方向 東峰與主峰之間的冰帽路 回望東峰 登頂主峰前爬的大石頭路 在下午三點多, 登上了南湖主峰, 天氣依舊很好, 山頂沒人 終於補考成功了, 上次來的時候是超濃厚白牆下雨, 這趟走起來完全覺得是不同的山 從南湖望向圈谷山屋的景色, 這是冰河曾經來過的痕跡阿 從主峰上眺望中央尖 在山頂玩耍了一陣子, 再慢慢走回營地, 夏天爬山的好處是, 日照時間長, 我們每天都是天還沒暗就煮完吃完晚餐放空 這天又以美好的蛋炒飯+雞胸肉 & 炒蔬菜晚餐來END 這一天DAY 3 (7/30) (天氣 藍到破表的天空, 幾朵小雲)6:20 圈谷營地出發 7:10 主南叉路9:45 登南湖南峰10:45 登巴巴山前稜12:00 南湖南峰15:05 主南叉路16:20 回圈谷營地這幾天, 每天都不需要摸黑出發, 睡到天亮, 吃完早餐才慢慢出發, 感覺特別輕鬆, 今天的行程是要去走看看我想很久的南湖南峰&巴巴山, 前面的路線跟登主峰一樣, 要爬升到主南叉路, 之後往中央尖溪木屋指示牌的方向陡降碎石坡, 接到美麗的南湖池舊山屋 樹林裡面, 繼續陡降, 從一開始的主南岔路的高度3650M, 一直下降到3330M左右看到巨石區之後就要開始往上爬. 看到這個指示牌, 就到了碎石坡陡降處, 幸好已經有幾次碎石坡的經驗 (翠池碎石坡, 雪北黑森林水源路的碎石坡) 這片碎石坡走起來沒有特別的難度 走了一大段碎石坡之後, 要右轉切入森林, 這片森林搭配今天的天氣真的好美陽光從林間灑下, 風吹來都是乾的 , 冷杉, 玉山圓柏排排站, 還有綠油油的青苔地好大一片我覺得 這裡應該會遇到野生動物吧! 根本是小動物們的天堂阿注意看布條與疊石, 碎石坡可沒有要一路切到底喔, 走到這要右切入森林 南湖池 這裡的圓柏讓我想起了美麗的雪山翠池森林, 尤其是過了下翠池往火石山方向的那片森林, 也是美到爆 舊南胡池山屋, 很多登山客在上面簽到留下紀念 在森林中持續陡降, 看到這牌子就代表要開始爬南峰前的巨石區了 南峰的巨石很壯觀, 有種雜亂帥氣的美, 跟之前走過的白姑石瀑不太一樣的感覺走北一段的話, 需要重裝走這一段巨石攀爬路, 要走到中央尖溪木屋叉路口才能放重裝, 輕裝登南峰跟巴巴山其實蠻辛苦的, 但是好處是不需要爬回南湖圈谷的路 中央尖溪山屋跟南峰的叉路, 展望超棒 經過叉路後大約再走20分左右就可以登頂南峰 南峰拍攝中央尖看起來好近 中央尖山與巴巴山 巴巴山與南湖南峰距離只有700公尺左右, 是最近的兩座百岳山頭, 通過南峰後會先切入一段稜線樹林, 還有一塊平坦的鞍部是舊巴巴山山屋遺址 通過此鞍部後繼續往上爬, 到一個展望點可以看到後面的小山頭, 我以為我看到的這個山頭就是巴巴山 結果走到此山頭, 發現沒有山頂標示, 仔細看才發現後面100公尺左右還有一個小山頭才是巴巴山此山頭到巴巴山頂的路是巴巴山最危險的路段, 首先需要通過一個近80度的斜石板路, 接著是左右一瀉千里的瘦危稜, 然後再爬上看起來很不靠普的碎石路, 我得承認我通過危險地形的經驗並不多,今日天氣太好, 從這我能直接看到溪底, 讓我沒有十足的信心去走這個山頭, 深怕一失足成千古恨,所以毅然決定在此與巴巴山合照就好這才真的是巴巴山頂 斜板的路看下去是這樣 我與巴巴山最近的距離.... 山頂就在那了 我有試著橫渡斜板路完成, 但爬回來也真的不是太好爬 決定放棄到巴巴山頂與牌子合照後, 原路回程, 這才從另一個角度觀賞南峰南峰是右上方的那顆山頭 真的長的好凸 回頭看 後方的巴巴山, 這裡就可以清楚看到有兩個假山頭, 真正的巴巴山是後面一點的那個兩個小山頭中間有連接一塊瘦稜鞍部 南峰與巴巴山的稜線上 都可以欣賞到很清楚的中央尖山伴隨在側 原路返回 爬石瀑 回到森林中, 陽光也升到了正上方, 這時候有一面大石壁的光影變得很特別 森林中其實可以看到 巴巴山的另一個角度 回到碎石坡, 努力往上爬吧 爬到主南岔路最高點時, 想說時間還早, 天氣還那麼好, 我們就在這裡曬太陽看風景也不錯,遇到一位要登主峰的大哥, 簡單打過招呼之後, 幫大哥拍幾張照片, 就聽到有位大姊正要從主峰下來,對著我們喊, 那邊有山羊!!每次爬山都心心盼盼的想要遇到野生動物, 也超想遇到山羊本人, 我們快速的搜尋山羊的蹤跡果真在上主峰的那塊斜板路看到了山羊本人! 距離有點遠 我們用相機將焦距拉近拍牠 本來想說應該就只能拍這麼大小的山羊吧..結果 山羊本人竟然朝我們走來, 走到距離我們只有2~3米的樹叢吃草,我們快速的蹲低不出聲, 希望不要驚嚇到牠, 能拍到更近的牠 怎麼覺得有人在偷看我的感覺... 算了 可能是錯覺 我還是繼續吃我的下午茶 我們的內心在尖叫吶喊 , 但不能喊出聲, 沒看過山羊本人就算了, 還沒看過那麼近的山羊真的有一種抽到大獎的感覺! 山羊後來還走到旁邊的山壁, 搭配後面的冰帽跟東峰稜線, 一起讓我們拍照入鏡大概在那邊拍牠吃草拍了快半小時, 我們才甘心離開 跟偶像山羊合照一下 山羊後來真的沒把我們當一回事了, 也沒有想要跑走的意思 可能真的是遇到了很愛吃的植物 山的孩子 真的很幸運能遇見你 後來在想, 如果我堅持要拍巴巴山的登頂照, 可能就差那個半小時左右, 回來就遇不到山羊了這是山神送的禮物, 雖然沒拍到巴巴山登頂照, 但是遇到了我朝思暮想能遇到的山羊 哈哈感受到了山是活著的, 山裡的動物是快樂的 今日南峰巴巴山往返總爬升約1050M DAY 4 (7/31) (天氣 藍到不戴眼鏡會瞎掉的天空, 幾朵大雲在遠方)6:20 圈谷營地出發7:55 登南湖北山10:50 雲稜山屋 休息吃午餐13:45 松風嶺15:20 勝光山16:00 出勝光登山口行程最後一天的下山日, 依舊是超棒的天氣, 到了下午也都沒起霧或下雨 回程的碎石坡陡上 又過五岩峰 在南湖北山上面可以眺望到龜山島 下山時, 在審馬陣草原看到了南峰的身影 辨識度很高的尖尖山頭 沒人的雲稜山莊 從多加屯山森林中 眺望的主峰與南峰 在南湖圈谷的兩晚, 肉眼就能看見的銀河, 真的美極了! 感謝老天賜的好天氣 再見了 南湖大山, 帝王之山, 我會再來的, 希望能在不同的季節再次拜訪您從圈谷一日出勝光登山口的總爬升約768M, 總下降2255M