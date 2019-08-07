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雙胞胎的南湖群峰四日遊

2019-08-07 19:04健行筆記 健行筆記Fa Chen

我是一個登山素人, 從小都在城市裡面長大, 熟悉的是水泥叢林, 對於植物,  樹木, 動物, 天氣 與大自然有關一概不了解, 講白了就是城市俗, 學生時期也從沒有參加過登山社, 一直活到了30多歲才開始接觸"登山"運動, 很多"常識" 例如: 台灣有268座 3000M以上的高山, 原來上升1000米溫度會降低 0.6度, 就算是氣溫30幾度的盛夏, 到了高山, 夜晚也會變成冬天.. 都是喜歡上登山後才慢慢摸索知道的從 2017年的夏天開啟我的第一座百岳合歡山北峰/西峰之後, 就瘋狂愛上爬山, 只要是休假日, 好天氣或者不是太差的陰雨天也會殺上山, 放假空閒時間不爬山就不舒服 腳力也是慢慢練出來的, 從一開始走上坡喘得快死, 走一點下坡就膝蓋痛, 到現在走 9~10小時的路也不會覺得太痛苦.. 果然是有努力就會有收穫 2017年夏天到 2018年底, 這段時間內我拜訪了台灣 35座百岳,  我一直以為我了解自己登山的樂趣跟意義是什麼... 一開始特別喜歡蒐集山頭, 登頂照,  不喜歡走得太慢的行程每次爬山都是趕趕趕登頂, 到山頂之後第一件事情就是拍登頂照, 就算山頭上一片白牆, 甚至下雨還是要拍登頂照, 但是, 我感覺自己現在爬山的心境有點改變, 再加上這次行遇到的小驚喜, 讓我更瞭解自己為什麼喜歡上山最常跟我爬山的夥伴, 就是我的雙胞胎姊姊Alfie, 其實他沒有我那麼狂熱爬山這件事,  但是, 因為不想讓我獨攀, 一天到晚吵著要自己去爬山, 只好跟著我一起爬山 (無奈啊) 很多行程跟跟登山計畫都是我決定的, 所以有些太硬的行程我在一路上都會被碎念.但他的腳力也是越練越好, 現在也比較少碎念我, 從去年生日在油婆蘭營地的美景下渡過之後, 我希望我每年生日都可以上山放空一下今年也不例外, 在生日前夕安排了上大山渡假的行程因為南湖去年10月 已經走過一次, 但是幾乎全程都在下雨, 每個山頭都是白牆,  對南湖的印象都是白,霧, 當下就決定之後一定會再來南湖補考, 上次挑了個剛入秋的季節, 遇到了第一道東北季風, 所以那麼慘, 這次特地選了夏天, 吹西南風的季節, 南湖山區比較不會受到西南風水氣的影響,  天氣應該相對穩定到了出發前一天, 參考了很多氣象資訊,  確定我們四日的行程中, 後三日都會被太平洋高壓籠罩, 高空 700 hPa (約海拔3000M) 左右的水氣都很少, 可以確定天氣會很不錯, 那就出發吧! 預定行程: DAY 0 : 前一晚從台北殺到勝光登山口睡一晚DAY 1 : 勝光登山口 -> 雲稜山莊 ->  審馬陣山屋(宿)DAY 2 : 審馬陣山屋 -> 五岩峰 -> 南湖圈谷 -> 輕裝走南湖東峰 -> MAYBE去一下陶塞峰 -> 南湖圈谷(宿)DAY 3 : 南湖圈谷 -> 南湖主峰 -> 南湖南峰 -> 巴巴山 -> 南湖南峰 -> 南湖圈谷(宿)DAY 4 : 南湖圈谷 -> 五岩峰 -> 南湖北山 -> 雲稜山莊 -> 勝光登山口實際行程: DAY 0 (7/27) 晚上約11點左右抵達勝光登山口, 附近好停車的地方都已停滿車, 只好停在陸橋邊, 因為一直有車經過很吵, 所以其實睡得很不好 DAY 1 (7/28) (天氣 多雲時晴, 希望沒有偶陣雨...) 6:00 從勝光登山口出發 7:20 思源4.8K叉路7:55 林道登山口 6.8K9:10 松風嶺9:45 多加屯西北峰11:50 雲稜山莊 午餐休息16:05 審馬陣登山口16:50 審馬陣山屋今天會是最辛苦的一天, 要重裝總爬升約1800M, 實際行走+休息的時間約10小時很平緩舒服的松風嶺e3c741fc19b1d895619d6a82bddb9c3d.jpgdf02f38ade5b02af219db32fc060f732.jpg通過松風嶺之後, 快抵達多加屯山西北峰前開始出現展望, 今天的天氣不錯, 能看到雪山山脈fdac0df2580b4e92efb255face34a1f9.jpg

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也能看到聖稜線喔!71f2ad3bfbd6072da7d1f89795f71d49.jpg前往多加屯山的路途f04b4fac49688eede2a67acb1e352b43.jpgd5bf98477ad83ae3692c21293b181f25.jpg過了多加屯山 開始能從林間空曠處見到南湖大山(上次來天氣太差 完全不知道在多加屯山附近就能看到)20e74e1f129d2f970dbe334e0472f6cf.jpg近中午左右抵達雲稜山莊 小休吃個午餐,  辛苦的重頭戲才正要開始3a7498fb4b4ed607b5d1446ec4f5247d.jpg空無一人的雲稜山莊 e134d31fe8c994a48858be85b9d324c0.jpg吃飽喝足後, 繼續上路,  在舊雲稜山莊叉路附近的樹旁發現了 好大的白色菇菇defc2f1189ef0b96bfe336e387f94603.jpg這裡的森林樹木都長得很高大, 上面也掛有許多菘蘿, 可以想像這邊吹東北季風時..的盛況8fef2dcb25e265e3434af91baf4f3194.jpg午後在林間開始下起了陣雨, 但真的太熱了 無法穿起雨衣, 就撐傘走比較舒服c831d6e5d99b39b311567aa397877b4d.jpg快上審馬陣登山口 之前有一處崩塌樹根石頭陡坡要爬,這片樹林常常起霧, 但回程的時候大太陽藍天發現非常的美7a6296f3c8bd0372dcfd5ec3e15c10e9.jpgaff9b0916ff80867919d3eec0c3b8054.jpg經過一連串辛苦的爬坡之後 終於到了有展望處 也代表快抵達審馬陣草原d912e1b33e20207df702abb811108d0a.jpg現在已經下午四點左右,  隨著海拔越爬越高, 通過了雲霧帶, 3100M左右的審馬陣天氣不錯d1419e7dd46b84e5b5e45c479b006dff.jpg5ddabd4569928f8b8382a662a34d16c7.jpg從主登山道 右切後約走約走400公尺就可以抵達審馬陣山屋這個叉路以距離來說, 往雲稜山莊 or 南湖山莊都差不多是4公里多,但是從雲稜上來是一路爬坡, 比較辛苦, 往南湖山莊的4公里多, 個人覺得 相對好走很多,  而且沿路都有景色可看a2bac1bdb7014a0e8985c591ea64a8fe.jpg839b8ff77103c61c4ca0b9e630f581ac.jpg抵達山屋時 完全沒有其它山友, 山屋有兩間, 一大一小, 看來今晚審馬陣山屋只有我們了審馬陣山屋 , 周圍都是密箭竹, 山屋有屋頂收集雨水系統, 跟儲水塔, 雖然水量很少, 但還是有水可用本來要搭帳的我們, 後來決定省點事直接就睡小間的山屋就好山屋是用鋁材建置的, 有遮蔽風雨的功能, 但沒有像木造的山屋有保暖的功能,晚上睡覺的時候可以感受到金屬的冷感.. 明天就要從山屋前面右上的路回到主登山道5240803879f5d2feff7d0b2972b865ae.jpge5c8db1f93bf544f1a199e86e4eba7a9.jpg從山屋間可以看到明天要通過的五岩峰晚餐時間 , 今天是煮白米飯 + 雞胸肉蔬菜 + 蛋汁 一起炒b225af7d2c246636121476d4c6b2232b.jpg0c0113a26bc8e6dbe0c5f0ead973fdd1.jpg吃完晚餐後, 鋪好睡墊睡袋後, 大約8點左右準備入睡, 明天希望睡到自然醒, 再慢慢晃到圈谷晚上睡覺時, 在只有我們兩個人的審馬陣山屋, 聽到了多聲音, 有老鼠在屋頂上跑來跑去的聲音有大型動物在屋外走來走去的踏步聲, 也有風吹箭竹林的沙沙聲, 因為太多種聲音, 所以說實在這晚睡睡醒醒的不是睡得非常好, 翻來覆去之間, 大約凌晨2點左右, 我還清楚聽到 , 隔壁大山屋的鋁門被拉開的聲音, 鋁門是橫拉式的類似鋁門窗的拉法, 夾雜軌道的碎砂石, 拉門聲音是很大的, 我心裡想, 怎麼有人那麼晚才到, 但是, 沒有燈光阿, 有可能不戴頭燈走嗎? 還是..其實是調皮的獼猴或者黃喉貂去拉那個門, 在山中過夜我幾乎不太會去想一些怪力亂神的事情, 所以, 當下覺得也還好, 只是隔一段時間就有拉門聲有點吵還在想野生動物會不會也來拉小屋的門, 想著想著就睡著了, 再次醒來, 竟然已經要六點了!! 今日的手錶紀錄:cc8d620428848f5038244c0137ca7072.pngdfdd2e69adf3313563ad0481746b8431.png總爬升約 1800M 里程 13 KDAY 2 (7/29)(天氣 藍到破表的天空, 沒什麼雲)7:00 審馬陣山屋出發 9:28 南湖北山9:55 南湖圈谷 搭帳休息吃午餐12:00 出發 往上圈谷13:20 登南湖東峰15:30 登南湖主峰17:00 回圈谷營地早餐蒸了紅豆包跟菜肉包來吃77a964cb3c3031a3e7a4c9b6c81629b1.jpg93d9aed12ae7c8e6ef952ba687ce52d4.jpg隔天早上拍了小山屋的外觀bcc85e1b6fec77adfb73900df854ef99.jpg再往後面廁所指標走, 可以看到壯麗的中央尖山3a888d644fe8e3b51a69cd13193dbf6e.jpg早上我問了Alfie 昨晚有聽到拉門聲嗎? 他說有 也覺得很吵...  到底是哪個調皮的野生動物 我們都很好奇審馬陣山屋旁的黑水塘 & 南湖大山合影0dc58159cd7d49bc1cb50ad414e9c950.jpg離開審馬陣山屋, 越往上爬就能看到山屋的全貌, 後面還有中央尖, 今天真是超晴朗227161d84b722646e233637474e9a5b6.jpg忍不住跟兩千元鈔票角度的南湖大山拍了好幾張5dd8a2d96bcac4e8e1282b8f6c23726f.jpg9c6570a8c0d79afdc444d38a202f4b19.jpgcedfc679b368ec62d67656fd73b94959.jpgade556284b563700393306d2981563c2.jpgb096d68d72ee86863175339a58330fcf.jpg南湖大山與中央尖一起合影3a8a3293a780811f4bcb0d0a9585edd5.jpg另一個方向能看到佳陽山 & 小劍 油婆蘭b6b915bc4cec32e40128083b1417c01b.jpg二訪南湖, 終於有好天氣了 真的太開心982029910485d32512ef4de2888d4ee6.jpg經過南湖北山登山口叉路之後, 接著就要進入五岩峰地形本身都有點懼高症的我們, 以為這次晴朗又清澈的天氣會讓我們走的很驚結果竟然一點都沒有驚, 在五岩峰上的風也不小, 但是比較暴露的幾段路, 太管處都有架上繩, 其實不可怕a83a2636640650cc1e8ec1cda9aab161.jpg0ecae91b202ab8435e7d967be140303f.jpg030f6a167244c37ad0c734b9aaed6c70.jpg8fd9a04c490f644d39343e38de79d4d1.jpg通過五岩峰之後 就是南湖北峰,  接著就要陡降圈谷碎石坡7b1f9086ac36f9abc6079a6d6211ded6.jpg9c8cf24bb01badaa31ce03c053d68c21.jpg69fb50946ee7c785ef4c86b9dd006fe9.jpg已經可以看到南湖圈谷最經典的畫面了ff2f8fb0aeb84c2826c7e30ef520e53f.jpg大約30分鐘左右可以降至圈谷底部,  開始尋找合適的搭帳位置fbd9714031d343f93a91fa8b4cbce265.jpgb073d2a7132e0fe7bcf04523b1d82b22.jpg最後是選搭在比較靠近水源附近的一處周圍都是箭竹的平坦地, 比較避風, 取水也方便, 開門就能見山f286ed4ca28fa1f86109e791bc64ce92.jpgaa52edfd287971b44e2d110f38584da9.jpg小休了一下, 又蒸了幾個包子來吃 , 看今天幾乎是萬里無雲的好天氣 應該不會有午後雷陣雨,收拾了輕裝,決定到上圈谷走走晃晃, 順便去東峰看看 往上圈谷的路 是從水源旁的山坡往上爬, 爬沒多久就可以從另一個方向看南湖山莊cdeaa139c4efd7a3ea3ba6a7ea5dc564.jpg13845ad534cc3edc0e78b09ce8d76910.jpg2483b2ea323dd9fbd5506630d6511e2f.jpg1f2fb6f005c69f00f67d71c13cd51654.jpg7d371909b698d8dda71410f0c1729602.jpg71909bd16a9d14c9da0d933bfed3324c.jpg從上圈谷回望南湖北峰54d7987679d88a596debfc9fb57a1aa9.jpg後來我們登東峰走了比較短的捷徑路, 一路上都看到可愛的山羊腳印, 跟著腳印走著走著覺得路好像有點越來越陡, 哪知翻過去就是南湖東峰的三角點了... 這條路如果是往下應該會更難走一點f33cf42d342a2774da6d6f36e3ce2b5a.jpg4b640118724383a56fe747210ac05b8f.jpgb60ebdf3eff90d78ed5abbc0cf13d1aa.jpgb930083f4addbee9dd9babdf28f33754.jpgd1cb1e9f579c52e0aab46f4914a902f8.jpg981e2ce5a1980b93781bf4a05515fb9f.jpg在東峰玩耍了一下, 本來想要去陶塞峰走走, 結果不小心走錯方向 走回了四叉路口,那... 就只好去主峰走走了.. 東風前往主峰的路上, 右前方那座就是南湖大山主峰8be78fe0ab0f3f4cbe46903590ca142a.jpg望向馬比杉山的方向1dcf7ecc872231b18740b4191f09e852.jpg東峰與主峰之間的冰帽路29565dbe40daf9ca4f190288b871bacd.jpg回望東峰4a3546a2980fa081613a95c6f2cb2b85.jpg登頂主峰前爬的大石頭路a39f5a3befcf5cda3131858eba4cdd95.jpg030910a5075a6f6d10c4a7320a9b29c7.jpg638d651ebbd5c7e86e4de057d4a18d04.jpg在下午三點多, 登上了南湖主峰, 天氣依舊很好, 山頂沒人 終於補考成功了, 上次來的時候是超濃厚白牆下雨, 這趟走起來完全覺得是不同的山e89b18383a2e849d9aa536ff674239da.jpg73819a279ee7ed8b30b4477efcd5b9f3.jpg62ba2da679be4d0b737af5c82ca1f0e1.jpg2e952828c7b4bfd4647d6ef1e14a1cbb.jpg從南湖望向圈谷山屋的景色, 這是冰河曾經來過的痕跡阿bf1f40a9dc8b816861816b4022593ff2.jpg從主峰上眺望中央尖649d35b3a3164e2d9fc8a800e554ad36.jpg在山頂玩耍了一陣子, 再慢慢走回營地, 夏天爬山的好處是, 日照時間長, 我們每天都是天還沒暗就煮完吃完晚餐放空 164fd6263e90c480f7c07634e4d97466.jpg899ebd14b031a378bbf75fd2e178584f.jpgebfd077c53a1a81339b0dca91bb27c1b.jpge6c93ed662261edfb6b426f99ebcb5de.jpg這天又以美好的蛋炒飯+雞胸肉 & 炒蔬菜晚餐來END 這一天DAY 3 (7/30) (天氣 藍到破表的天空, 幾朵小雲)6:20 圈谷營地出發 7:10 主南叉路9:45 登南湖南峰10:45 登巴巴山前稜12:00 南湖南峰15:05 主南叉路16:20 回圈谷營地這幾天, 每天都不需要摸黑出發, 睡到天亮, 吃完早餐才慢慢出發, 感覺特別輕鬆, 今天的行程是要去走看看我想很久的南湖南峰&巴巴山,  前面的路線跟登主峰一樣, 要爬升到主南叉路, 之後往中央尖溪木屋指示牌的方向陡降碎石坡, 接到美麗的南湖池舊山屋 樹林裡面, 繼續陡降, 從一開始的主南岔路的高度3650M, 一直下降到3330M左右看到巨石區之後就要開始往上爬. de6d73e25b501f100b25463c01c6e63e.jpgc492e4a6178774054e3e39e37e5347c5.jpg看到這個指示牌, 就到了碎石坡陡降處, 幸好已經有幾次碎石坡的經驗 (翠池碎石坡, 雪北黑森林水源路的碎石坡) 這片碎石坡走起來沒有特別的難度448749d2133a231c22ae1ecf7027382a.jpg68754cc2ab84938613b21b925f6e3ace.jpg23417b922e58913986cf994b74d4e056.jpg走了一大段碎石坡之後, 要右轉切入森林, 這片森林搭配今天的天氣真的好美陽光從林間灑下,  風吹來都是乾的 ,  冷杉, 玉山圓柏排排站, 還有綠油油的青苔地好大一片我覺得 這裡應該會遇到野生動物吧! 根本是小動物們的天堂阿注意看布條與疊石, 碎石坡可沒有要一路切到底喔, 走到這要右切入森林23ff5d55750add4c7b8493d0780457cb.jpg南湖池5e536642c8bd75d7011656afce1e65c9.jpg1d9e7038beb146f43d5715b725ffcf37.jpg這裡的圓柏讓我想起了美麗的雪山翠池森林, 尤其是過了下翠池往火石山方向的那片森林, 也是美到爆e083494121c7114a0f75636a158f922e.jpg017d84f60decc2165f34def3e74e91ad.jpg舊南胡池山屋, 很多登山客在上面簽到留下紀念6fa60018df84f5864754a2f40bb0b923.jpgbe9150703aa877a6d56f26f9926aeb78.jpg在森林中持續陡降, 看到這牌子就代表要開始爬南峰前的巨石區了04a53226653cced092479a70ec467506.jpg南峰的巨石很壯觀, 有種雜亂帥氣的美, 跟之前走過的白姑石瀑不太一樣的感覺走北一段的話, 需要重裝走這一段巨石攀爬路, 要走到中央尖溪木屋叉路口才能放重裝, 輕裝登南峰跟巴巴山其實蠻辛苦的, 但是好處是不需要爬回南湖圈谷的路 4eb6fb0c466ad8320bc59d920ff0400d.jpg19389411eaddbeb59419804ca6ee647a.jpg01fa2c14c5098091b0ea3decb1e7217e.jpg6ec588aff275b73d7b657f468130c644.jpga5956edaa86251863e316af8216eb400.jpgf0b25e88ac7e6c60294e51b49a051e02.jpg中央尖溪山屋跟南峰的叉路, 展望超棒經過叉路後大約再走20分左右就可以登頂南峰412dcba199c4da3e014cc8fa1445b98d.jpg南峰拍攝中央尖看起來好近162a6c7408432fe2b48adc4d15c2e089.jpg中央尖山與巴巴山6fd1731583d954af180cd3c8bf5ab028.jpg巴巴山與南湖南峰距離只有700公尺左右, 是最近的兩座百岳山頭, 通過南峰後會先切入一段稜線樹林, 還有一塊平坦的鞍部是舊巴巴山山屋遺址df8da4f4ef5dcb333b50dfa8265613fb.jpg06163f0814398021290bc4931f4e0aa7.jpg通過此鞍部後繼續往上爬, 到一個展望點可以看到後面的小山頭, 我以為我看到的這個山頭就是巴巴山299eda86b7b92e3e69ea61d0abe6fa7c.jpg結果走到此山頭, 發現沒有山頂標示, 仔細看才發現後面100公尺左右還有一個小山頭才是巴巴山此山頭到巴巴山頂的路是巴巴山最危險的路段, 首先需要通過一個近80度的斜石板路, 接著是左右一瀉千里的瘦危稜, 然後再爬上看起來很不靠普的碎石路, 我得承認我通過危險地形的經驗並不多,今日天氣太好, 從這我能直接看到溪底, 讓我沒有十足的信心去走這個山頭, 深怕一失足成千古恨,所以毅然決定在此與巴巴山合照就好這才真的是巴巴山頂659565ac421c44caa6a98ae6d11443db.jpg斜板的路看下去是這樣878489337515fd46e474f097dbc4db66.jpg我與巴巴山最近的距離.... 山頂就在那了ee66c41084c9aef5267ec22a5b73da45.jpg我有試著橫渡斜板路完成,  但爬回來也真的不是太好爬ccfbae22801583acdd3a97733c3b95df.jpgb77d7066cd97e7d90db590796b8bcd28.jpg決定放棄到巴巴山頂與牌子合照後, 原路回程, 這才從另一個角度觀賞南峰南峰是右上方的那顆山頭  真的長的好凸 af43543a1c1dff79b1ccf283f906b5b4.jpg回頭看 後方的巴巴山, 這裡就可以清楚看到有兩個假山頭, 真正的巴巴山是後面一點的那個兩個小山頭中間有連接一塊瘦稜鞍部f5c3abbb532a2ddc5c416b1643c4032e.jpg南峰與巴巴山的稜線上 都可以欣賞到很清楚的中央尖山伴隨在側41bb3273c687d8c7d9c01ac5b5650f96.jpg原路返回 爬石瀑c0912e0bcc0aabb640235f772b402d09.jpg8833d28b3056b4b15e8b1a8d8b3c4118.jpg98dc0fe28f5fa32f4c1b18860c349631.jpg806b2dcef86b16ea7922b90591d99a11.jpg回到森林中, 陽光也升到了正上方, 這時候有一面大石壁的光影變得很特別ec9d5f467409013b9dd9714630877eb0.jpg森林中其實可以看到 巴巴山的另一個角度 0be4d309a019171a744561ff8e786e91.jpgaf379c442cdd926b015a937e4c1885cc.jpg回到碎石坡, 努力往上爬吧d0e9cb8f33399f2b4e28a7d64237f27d.jpg2018f3fdc04a4d9fd4eab8082aaba3ce.jpg638c098ad5d0ae8290f11f436e093762.jpg爬到主南岔路最高點時, 想說時間還早, 天氣還那麼好, 我們就在這裡曬太陽看風景也不錯,遇到一位要登主峰的大哥, 簡單打過招呼之後, 幫大哥拍幾張照片, 就聽到有位大姊正要從主峰下來,對著我們喊, 那邊有山羊!!每次爬山都心心盼盼的想要遇到野生動物, 也超想遇到山羊本人, 我們快速的搜尋山羊的蹤跡果真在上主峰的那塊斜板路看到了山羊本人!  距離有點遠 我們用相機將焦距拉近拍牠fd635a953f2cf48f78bc20188232c250.jpg本來想說應該就只能拍這麼大小的山羊吧..結果 山羊本人竟然朝我們走來, 走到距離我們只有2~3米的樹叢吃草,我們快速的蹲低不出聲, 希望不要驚嚇到牠, 能拍到更近的牠6279a39a6d9ed949ebe57faadadeac95.jpg2c177d325a96833c5039229b40894615.jpg怎麼覺得有人在偷看我的感覺...079c805d83b1d2bead2f9475862ad982.jpg算了 可能是錯覺 我還是繼續吃我的下午茶cea391210a28f384cd71a2ab3d1c3e60.jpg我們的內心在尖叫吶喊 , 但不能喊出聲, 沒看過山羊本人就算了, 還沒看過那麼近的山羊真的有一種抽到大獎的感覺! 山羊後來還走到旁邊的山壁,  搭配後面的冰帽跟東峰稜線, 一起讓我們拍照入鏡大概在那邊拍牠吃草拍了快半小時, 我們才甘心離開 7b8faf4c8490265338f0b436a419efb6.jpg56d938717c249d9141cdb718b7afb7c6.jpgf5c087997ff7d78ee8c4bffccc7bf505.jpg55165a6b2aa631f715a9072738306f7e.jpg1fb6d99e831fa581fcc5f69afb472651.jpg98b781551c7a903a8d20804167e0518b.jpg跟偶像山羊合照一下082345c75b63ede45844eab468302a06.jpg30ee1f592b407d25fc7e17bf377772d4.jpg山羊後來真的沒把我們當一回事了, 也沒有想要跑走的意思 可能真的是遇到了很愛吃的植物496265b4a9ef090978a59c6c48b51ac3.jpg山的孩子 真的很幸運能遇見你0a9fd6447df57621fbac103c796f297a.jpg後來在想, 如果我堅持要拍巴巴山的登頂照, 可能就差那個半小時左右, 回來就遇不到山羊了這是山神送的禮物, 雖然沒拍到巴巴山登頂照, 但是遇到了我朝思暮想能遇到的山羊 哈哈感受到了山是活著的, 山裡的動物是快樂的 39fc1b7cb179b2e37348da314ed656ba.jpg今日南峰巴巴山往返總爬升約1050M 4c7827b73931bcafe62475355da13809.jpgDAY 4 (7/31) (天氣 藍到不戴眼鏡會瞎掉的天空, 幾朵大雲在遠方)6:20 圈谷營地出發7:55 登南湖北山10:50 雲稜山屋 休息吃午餐13:45 松風嶺15:20 勝光山16:00 出勝光登山口行程最後一天的下山日, 依舊是超棒的天氣, 到了下午也都沒起霧或下雨 回程的碎石坡陡上ff21bf4adc3230a92120aab7c9a8ba17.jpge4a6c070af32a20e830076fd34d7decd.jpge7041930cf7a6f072138a7cccfae8ce6.jpg又過五岩峰 9c90f9dbc62fde9b91c78182ced64c5b.jpg3599aedfb0c512c7b5cc7f0b26534887.jpg在南湖北山上面可以眺望到龜山島a90796d1b0215efba202f4546cff8224.jpg0e4c6639719806cdabcd6ea3edbaddf7.jpg下山時, 在審馬陣草原看到了南峰的身影 辨識度很高的尖尖山頭508f3c416258bab88310cc5de50be46c.jpg沒人的雲稜山莊a4c0cfde9e633218fae4e251b8f8a517.jpg從多加屯山森林中 眺望的主峰與南峰58d37cfee461ed3fdb423aeb4995de2b.jpg在南湖圈谷的兩晚, 肉眼就能看見的銀河, 真的美極了!  感謝老天賜的好天氣53d4bba47412902482712828642bfa49.jpg7311ff796451638702df5aa25d09dbf4.jpg2db8a8124b74e18c54fca3457d0dfaef.jpg0d4d5f047a365a18aaa1d144505cf1e4.jpg151efbe30ba6024fb190eea15dcd8518.jpg再見了 南湖大山, 帝王之山, 我會再來的, 希望能在不同的季節再次拜訪您從圈谷一日出勝光登山口的總爬升約768M, 總下降2255M6239528bbcdc741975827a58043c328d.jpg

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