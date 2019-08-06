黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處

計畫了好幾週的水社大山，因為天氣預報午後雷陣雨機率高達80%，只得在前一天踩刹車。既然全台灣都有午後雷陣雨，那就挑個機率低一點的地方囉~好巧，瑞芳雀屏中選啦~那就去爬黃金稜線吧~黃金三稜之前只走了「半屏山-茶壼山」這段( 黃金五、六稜 )，本次從勸濟堂反方向走上去，再加碼燦光寮山，來個O形縱走(勸濟堂-無耳茶壺山-半屏山-燦光寮山-黃金博物館-勸濟堂)，全程大約8公里多，花費時間大約5小時(不含休息及拍照)，路線參考山友 李建德的軌跡檔 。

本次O形縱走沿途美景不斷，幾無冷場，是條值得一走再走的路線，秋天時再來走一回，肯定又有另一番風情值得回味。PS : 勸濟堂上方停車場於7/27已設置柵欄，並計次收費，平日$100，假日$200，停車場出入口旁有留車道通往茶壼山登山口。

▲5:55 勸濟堂上方停車場，整裝完畢出發

▲進入山洞

▲穿越山洞後再往前，即可見到右邊茶壼山登山步道大石，開始爬樓梯啦~(之前去 煙囪稜 則是沿著車道續往上才會到達入口)

▲岔路取左上

▲穿越車道續往上

▲6:21 朝寶亭 (停車場-朝寶亭 : 26分鐘)

▲朝寶亭旁往回拍，左後方的基隆山形狀真的很特別 (基隆山東峰你再等等我啊~我一定會去擁抱你滴~)

▲6:24 休息3分鐘後續往上爬

▲俯瞰之前走過的廢煙囪

▲6:33 茶壼山登山口 (朝寶亭-茶壼山登山口 : 9分鐘)，階梯右上方有個封閉山洞，洞口有天然冷氣可享受，超級涼爽，休息3分鐘

▲今天的林火危險度 : 黃燈，警告級，謹慎使用火源 (但是茶壼口已經冒煙了😆)

▲一個人恣意享受無人的步道，靜靜欣賞茶壼山之美

▲6:56 寶獅亭 (茶壼山登山口-寶獅亭 : 20分鐘)

▲寶獅亭旁往上拍，天氣超級好，早有心理準備要被烈日灼身

▲寶獅亭旁180度環景

▲7:05 休息幾分鐘後上路

▲7:13 八分鐘後到達茶壼山頂下方往回拍，視野遼闊真的很棒

▲準備抓繩攀岩後再從洞內往上鑽 (背包及相機必須先卸下，不然有可能會卡住 😆 )

▲爬上了茶壼山頂，只有我一人，早起的福利就是可以包場啦~

▲上次是從前方的半屏山走過來，下午的茶壼山頂人很多，這次在此花了半小時賞景，太陽曬不到這裏，又有徐徐涼風，差點就不想再繼續往前了 😆

▲茶壼山頂180度環景

▲7:57 收心續往半屏山前進

▲一組野跑裝備的山友，馬上就超越我不見人影 😆

▲回拍茶壼山

▲回拍茶壼山

▲五分山在中間遠方，還沒機會去爬爬

▲再陡上一段就到達半屏山V字缺口啦~

▲左邊的鋸齒稜上已有山友在盡情的吶喊

▲山徑右邊可以俯瞰本山礦場、金瓜石神社遺址，那段左上右下的階梯是此行最令我驚豔的路段

▲8:30 半屏山V字缺口下方 (從茶壼山頂至此約花了半小時)

▲太陽也曬不到這裏，很涼爽

▲8:50 休息約20分鐘，戴上手套往上爬

▲快爬到頂時，草山已浮現在眼前

▲草山全貌，依然很美

▲8:55 半屏山V字缺口上來後往左拍，為之前爬到快斷氣的劍龍、鋸齒稜方向

▲半屏山V字缺口上來後往右前進，經過劍龍、鋸齒稜的震撼教育後，到達半屏山頂前的拉繩攀岩算小小意思了😆

▲往回拍，這裏的風景和劍龍、鋸齒稜比起來毫不遜色

▲續往前爬，頭頂有塊烏雲，在茶壼山頂時就出現了，一直未消失，它遮蔽了太陽，讓我暫時不受日曬之苦，很慶幸的是，它也沒有造成下雨 😄

▲往回拍，半屏山V字缺口已不見踪影

▲難度較高的拉繩攀岩路段快結束啦~

▲簡單的小山徑

▲爬上去之後就可以看到半屏山頂囉~

▲沒騙人吧~半屏山頂就在前方不遠處~

▲9:17 半屏山頂到啦，無基石，左後方較高的那座山就是燦光寮山 (半屏山V字缺口-半屏山頂 : 約20分鐘)

▲回拍來時路

▲俯瞰基隆山及茶壼山，視野絕佳 ▲半屏山頂360度環景

▲9:22 休息5分鐘後續往燦光寮山出發

▲回拍半屏山頂

▲到達燦光寮山前，必須先下再上，加油~

▲突然出現的里程樁，上面顯示為茶壼山步道0.6K/2.8K，這裏不是半屏山步道嗎?

▲一開始的下坡都不難

▲一小段平緩有林蔭的路段

▲接著就要穿越一段不規則的大石

▲沿著大岩壁繼續走

▲往回拍

▲突然聽到嗡聲大作，原來頭頂有台空拍機，應該有拍到我頂著烈日在苦行吧 😆

▲不好走的大石、岩壁路段即將結束

▲接著就是泥土路及階梯囉

▲有下坡也有上坡，基本上難度不高啦，就是很熱 😅

▲平緩泥土路

▲最後一段上坡 (左邊茶壼山步道里程樁上顯示0.0K/2.8K，不知2.8K是到哪裏為止?)

▲回拍來時路

▲有大山氣勢的半屏山，再會囉

▲10:03 前方即為草山戰備道 (半屏山頂至此約30分鐘)

▲岔路口(半屏山登山口)的導覽圖

▲燦光寮山登山口有二 : 東口及西口，準備由東口起登西口下 (據說西口路線比東口路線難，沒走過沒真相，所以還是親自去試試吧 😆)

▲岔路口往左走，草山又出現啦~燦光寮山登山口(東口)就在十公尺外

▲燦光寮山登山口(東口)旁的導覽圖

▲先到前方大岩壁的陰影下小休再上

▲10:15 出發啦~(太陽真的很給力呀 😅)

▲一路陡上，芒草夾道

▲第一段拉繩

▲第二段拉繩

▲第三段拉繩

▲暫停賞個景，真希望那片雲飄過來 😆

▲頂著三十幾度的高溫上爬真的很辛苦，只能咬牙苦撐啦

▲坡度稍緩一點了

▲繼續陡上

▲草山的另一面，右側遠方似乎是三貂角

▲陡上

▲陡上

▲再陡上

▲以為爬上來就登頂了，卻是個假山頭 😂

▲這次真的是最後的陡上了

▲終於看見山頂啦~

▲10:56 登頂啦 (東口至此約花費半個多小時，跌倒兩次，一次屁股著地、左前臂破皮，另一次往前撲倒 😭 )

▲一等三角點

▲回拍來時方向，三角點旁的指示牌標註草山戰備道到山頂420公尺 (我怎麼覺得好像不止 😅)

▲辛苦爬上來是值得的，這裏有360度無遮蔽的視野，左為草山，右後方應為福隆海水浴場及三貂角

▲這邊應該是暖暖、平溪、雙溪方向視野

▲深澳方向視野，左後方尖尖的山頭應該是五分山

▲基隆山(左後方)、茶壼山(中後方)、半屏山(右後方) ▲不愧是一等三角點，放眼望去週遭沒有一座山比它高

▲11:19 啃了兩根香蕉，休息約20分鐘，往西口下山囉~

▲穿越一小段杜鵑林後，拉繩下來 (幾乎是垂直的啦~)

▲第二段拉繩，也幾乎是垂直的啦~

▲芒草及不知名植物都快淹沒路徑了，此時發現2000CC的水袋已見底，之前檢查水量還有很多，所以放心大口喝，真是失策

▲然後就是很長很長的一大段拉繩陡下

▲陡下終於快結束了，果然是比東口上來的路徑困難，所以從西口上、東口下可能會好一點

▲12:10 下山花了快50分鐘，比上山還久 😆 (左邊有個土地公廟，參拜一下再往前)

▲12:12 岔路取右，往草山戰備道

▲12:21 約10分鐘後到達草山戰備道，取左往黃金博物館(金山福德宮方向)

▲若取右的話則會回到半屏山登山口及燦光寮山東口

▲12:25 不到5分鐘又遇岔路，往右邊石板路走 ▲石板路方向的指標為金瓜石地質公園 (接下來的景色著實令人讚嘆)

▲沿著石板路往下，右邊的茶壼山到半屏山稜線已經美到讓我忘了有多曬，突然冒出來的藍色大海則讓我嚇一跳

▲就是這段石階，令人驚豔屏息的美景，讓我完全忘了口渴

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▲回家後查了下，原來這裏就是Google Map上標註的「無敵海景步道」，真的是名符其實誒 ▲無敵海景步道180度環景

▲以前來過黃金博物館，最高也只爬到廢棄神社(照片中間)，沒想到續往上爬的景色這麼美，真的是此行最意外的收獲

▲經過廢棄神社岔路口，不會想再上去啦，通過前面的鳥居續往下

▲心裏一直想著要解渴，呆呆地往遊客中心走，其實是要往右才會回到勸濟堂啦

▲13:11 發現走錯路，已無力再爬上去了，所以就在這個礦工食堂休息吧

▲礦工食堂的戶外區還不錯，而且有提供自助式的冰塊及冰水，簡直像在沙漠中見到綠洲，當然，我還是有消費的啦~

▲13:38 休息20分鐘後，回到先前錯過正確路線的岔路，直走往黃金館

▲黃金館旁的小橋再續往前

▲沿著紅磚鋪設的祈堂路直直走

▲快到停車場啦~

▲13:56 回到停車場，結束O形縱走，雖然全程幾乎都在曬太陽，但還好有涼風，比之前爬劍龍、鋸齒稜的高度悶熱感好多啦~