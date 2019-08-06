親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

不知何處是盡頭：同婚過關後，跨國婚姻何解？

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處

計畫了好幾週的水社大山，因為天氣預報午後雷陣雨機率高達80%，只得在前一天踩刹車。既然全台灣都有午後雷陣雨，那就挑個機率低一點的地方囉~好巧，瑞芳雀屏中選啦~那就去爬黃金稜線吧~黃金三稜之前只走了「半屏山-茶壼山」這段(黃金五、六稜)，本次從勸濟堂反方向走上去，再加碼燦光寮山，來個O形縱走(勸濟堂-無耳茶壺山-半屏山-燦光寮山-黃金博物館-勸濟堂)，全程大約8公里多，花費時間大約5小時(不含休息及拍照)，路線參考山友李建德的軌跡檔

本次O形縱走沿途美景不斷，幾無冷場，是條值得一走再走的路線，秋天時再來走一回，肯定又有另一番風情值得回味。PS : 勸濟堂上方停車場於7/27已設置柵欄，並計次收費，平日$100，假日$200，停車場出入口旁有留車道通往茶壼山登山口。

a032cf798336c4b0a05c20b5c5a9eceb.jpg

▲5:55 勸濟堂上方停車場，整裝完畢出發

cb12f53837219eb1cd9187cbdbeb7cc9.jpg

▲進入山洞

59fab19f69fa10379bd901b8a2ba5c05.jpg

▲穿越山洞後再往前，即可見到右邊茶壼山登山步道大石，開始爬樓梯啦~(之前去煙囪稜則是沿著車道續往上才會到達入口)

a79ba6c2c875a6697c894b2951f72dbb.jpg

▲岔路取左上

bfd0808d6c41a57c6bd11e06fac1f1ed.jpg

▲穿越車道續往上

92152d4bf5c08f4c07fbc97e2020fbb3.jpg

▲6:21 朝寶亭 (停車場-朝寶亭 : 26分鐘)

bcf1a6256fa257e3b38a82b4be30ce38.jpg

▲朝寶亭旁往回拍，左後方的基隆山形狀真的很特別 (基隆山東峰你再等等我啊~我一定會去擁抱你滴~)

6e03d7c4ead23dab60500e9242b24755.jpg▲6:24 休息3分鐘後續往上爬

a132bfa37a01648d008e1628c37b4f9c.jpg

▲俯瞰之前走過的廢煙囪

2ae41c1cf177053b32cc4f5565fa514c.jpg▲6:33 茶壼山登山口 (朝寶亭-茶壼山登山口 : 9分鐘)，階梯右上方有個封閉山洞，洞口有天然冷氣可享受，超級涼爽，休息3分鐘

d76dd2b6e6be888a3c838b74c0dcf45f.jpg

▲今天的林火危險度 : 黃燈，警告級，謹慎使用火源 (但是茶壼口已經冒煙了😆)

32ac5de37c590c7d6fc72420ce2c2a62.jpg

▲一個人恣意享受無人的步道，靜靜欣賞茶壼山之美

fdaf3aaa858711040452156011ae25f8.jpg

▲6:56 寶獅亭 (茶壼山登山口-寶獅亭 : 20分鐘)

569ab58177f6751f522d0ebe3851566f.jpg

▲寶獅亭旁往上拍，天氣超級好，早有心理準備要被烈日灼身

▲寶獅亭旁180度環景

fb8c335cb7bf2461363cb50b4d34f0fe.jpg▲7:05 休息幾分鐘後上路

cd7a3efc8ee4249dee089d920d2fe242.jpg

▲7:13 八分鐘後到達茶壼山頂下方往回拍，視野遼闊真的很棒

f07bb6eaa6287996db48f5f580c6f6d4.jpg

▲準備抓繩攀岩後再從洞內往上鑽 (背包及相機必須先卸下，不然有可能會卡住 😆 )

802b7e37d96c171cddb27994497dceff.jpg

▲爬上了茶壼山頂，只有我一人，早起的福利就是可以包場啦~

9160178af74181d97b23d6f52831469a.jpg

▲上次是從前方的半屏山走過來，下午的茶壼山頂人很多，這次在此花了半小時賞景，太陽曬不到這裏，又有徐徐涼風，差點就不想再繼續往前了 😆

▲茶壼山頂180度環景

424ced0b278d712ae18f236b2a80e80f.jpg▲7:57 收心續往半屏山前進

af02b34359b235e837eac5416a4c81f8.jpg

▲一組野跑裝備的山友，馬上就超越我不見人影 😆

3a076771bebc111a8e1b1b0d699d0029.jpg

▲回拍茶壼山

49fc8572fdaf6dde2c07f6db7b950198.jpg

▲回拍茶壼山

c4a2271e6157f99a1c9c57a1ec8b6a0f.jpg

▲五分山在中間遠方，還沒機會去爬爬

7c7f3164623bba4fde1d210a8f143ece.jpg

▲再陡上一段就到達半屏山V字缺口啦~

6cadb5d8abfae80ace0103c1a73fafd8.jpg

▲左邊的鋸齒稜上已有山友在盡情的吶喊

07e82b1613bdad5c2a4a099a163763e9.jpg

▲山徑右邊可以俯瞰本山礦場、金瓜石神社遺址，那段左上右下的階梯是此行最令我驚豔的路段1c58492684330a947722719325235a11.jpg

▲8:30 半屏山V字缺口下方 (從茶壼山頂至此約花了半小時)

▲太陽也曬不到這裏，很涼爽

74509254a255749b1d2c42e89014d1ac.jpg

▲8:50 休息約20分鐘，戴上手套往上爬

5275ab0b7ff46e277affb52830774659.jpg

▲快爬到頂時，草山已浮現在眼前

fd4c5ac960e06b23341e7827a2e8165f.jpg

▲草山全貌，依然很美

72dfdd5270930670b06ac85a1376843d.jpg

▲8:55 半屏山V字缺口上來後往左拍，為之前爬到快斷氣的劍龍、鋸齒稜方向

bdb658e4d2f5fda8b29680b7c50a1437.jpg

▲半屏山V字缺口上來後往右前進，經過劍龍、鋸齒稜的震撼教育後，到達半屏山頂前的拉繩攀岩算小小意思了😆

f3c361144eb5ae74ae38b5a0e34bad3a.jpg

▲往回拍，這裏的風景和劍龍、鋸齒稜比起來毫不遜色

43f67263530637cad3c29f6342d01148.jpg▲續往前爬，頭頂有塊烏雲，在茶壼山頂時就出現了，一直未消失，它遮蔽了太陽，讓我暫時不受日曬之苦，很慶幸的是，它也沒有造成下雨 😄

33b9778182ebb99f3648d6803d856858.jpg▲往回拍，半屏山V字缺口已不見踪影

02bbcb5db6b4a6de0dce3da97210490c.jpg▲難度較高的拉繩攀岩路段快結束啦~

94fd61d3a55b9bd22f2950359029ec72.jpg▲簡單的小山徑

3f4d4a44683d0340bcb1dd70bdf48dbc.jpg▲爬上去之後就可以看到半屏山頂囉~

68ecace59c1eb59042814ab1ccbb33fa.jpg▲沒騙人吧~半屏山頂就在前方不遠處~

f8a46ed61eaaf0104c00144972cf9513.jpg▲9:17 半屏山頂到啦，無基石，左後方較高的那座山就是燦光寮山 (半屏山V字缺口-半屏山頂 : 約20分鐘)

159c40eedbee489b61907604b70072fe.jpg▲回拍來時路

539edb55a06186ee609c6598d0cb8ad5.jpg▲俯瞰基隆山及茶壼山，視野絕佳▲半屏山頂360度環景

38d80ed79ab7a318fccc4aaba129d757.jpg▲9:22 休息5分鐘後續往燦光寮山出發

afc14c8978a8f85ce35cc5ec08d883bc.jpg▲回拍半屏山頂

86813d69c7e401a519499e680712ec70.jpg▲到達燦光寮山前，必須先下再上，加油~

bcf07ff51d899577388eb5c34c0c8d68.jpg▲突然出現的里程樁，上面顯示為茶壼山步道0.6K/2.8K，這裏不是半屏山步道嗎?

c0160f044c1e9f1697e68035c651678a.jpg▲一開始的下坡都不難

d1bc01f1676147123867918bd9d5e8c6.jpg▲一小段平緩有林蔭的路段

c2dd2697a6c95dfa111e089aa69435f1.jpg▲接著就要穿越一段不規則的大石

58eae305d3c15a9b2691b941a747dafb.jpg▲沿著大岩壁繼續走

fcfd6b779e5a6c24a924b867627ecd1b.jpg▲往回拍

0ddd23a3293c9889afe53794c287346a.jpg▲突然聽到嗡聲大作，原來頭頂有台空拍機，應該有拍到我頂著烈日在苦行吧 😆

ed04f337728ae0a228ba375a48d4e608.jpg▲不好走的大石、岩壁路段即將結束

24877efae97452f6b6a767e37e98e6fe.jpg▲接著就是泥土路及階梯囉

6d35ef0174f8a5434447b068ca1af961.jpg

b66c88f5a15050ee2587b5fd760ee40c.jpg▲有下坡也有上坡，基本上難度不高啦，就是很熱 😅

35f52051aa33ebae88d5fa8aad15c79a.jpg

db9694861399d37d1d0cd6993c973291.jpg▲平緩泥土路

9b2edaa01faa357212fe4bf6943d68de.jpg▲最後一段上坡 (左邊茶壼山步道里程樁上顯示0.0K/2.8K，不知2.8K是到哪裏為止?)

3a23e3fd0779c7dbfca5e545c88dd8e2.jpg▲回拍來時路

97e87a7c2418dcd6fcb817c2212a72d4.jpg▲有大山氣勢的半屏山，再會囉

3593ac75e24b2eae4508ebb9f41f60c0.jpg▲10:03 前方即為草山戰備道 (半屏山頂至此約30分鐘)

873378db7d6079a69760b1d75e29ffd5.jpg▲岔路口(半屏山登山口)的導覽圖

6038e906f617da60b8dfad461908837b.jpg▲燦光寮山登山口有二 : 東口及西口，準備由東口起登西口下 (據說西口路線比東口路線難，沒走過沒真相，所以還是親自去試試吧 😆)

fa50d1ed565b0c587ebe155fcc08a76a.jpg▲岔路口往左走，草山又出現啦~燦光寮山登山口(東口)就在十公尺外

8965a22ce325ad0b589fc4307479ca47.jpg▲燦光寮山登山口(東口)旁的導覽圖

f02f164d4574e2d3bc257b7deedc3596.jpg▲先到前方大岩壁的陰影下小休再上

3a3294cfea0ab37e7d522263428e158b.jpg▲10:15 出發啦~(太陽真的很給力呀 😅)

b6bbbbb770d78a6cc496b1e28f3eea8f.jpg▲一路陡上，芒草夾道

022c38e9e16ee5ad0f481746725d9cda.jpg▲第一段拉繩

a0d2665051a83bc8825a0d452f3dccbd.jpg

87c924e5b338167509c389a20654a522.jpg第二段拉繩

2276f71b9f24895b4b51255f53d13fd8.jpg第三段拉繩

7ee1cfa64ec5f62970f40b21950da163.jpg▲暫停賞個景，真希望那片雲飄過來 😆

25e82c2c82a1d817376cf2b31082ceb2.jpg▲頂著三十幾度的高溫上爬真的很辛苦，只能咬牙苦撐啦

db9965cac1597c41ad92f78dc60b6dc0.jpg▲坡度稍緩一點了

eb0b140943a33345148098e69753c520.jpg

fea8b483b738933e9688bbac053fecce.jpg▲繼續陡上

115b99a2c924626538b5d5bf8c64e39c.jpg▲草山的另一面，右側遠方似乎是三貂角

84342e34aaf5e8c5be5b41d5e082aba4.jpg▲陡上

68cd97d224076b4edbde74c1568e2fac.jpg▲陡上

c19676fe9af1cd6af56c3510fa49ce75.jpg▲再陡上

cce137da22493d0bf311ade548ae2ead.jpg▲以為爬上來就登頂了，卻是個假山頭 😂

63bbc4ec396f847a271e6594b550ee91.jpg▲這次真的是最後的陡上了

9132de204d9f6ffeccb52af51b444112.jpg▲終於看見山頂啦~

9aec01ddbfb90524d42c5d1342862a48.jpg▲10:56 登頂啦 (東口至此約花費半個多小時，跌倒兩次，一次屁股著地、左前臂破皮，另一次往前撲倒 😭 )

ff218736c057d61340fd20c15b97ae4b.jpg▲一等三角點

7b10878cf3e70edd2a11164570b23f8d.jpg▲回拍來時方向，三角點旁的指示牌標註草山戰備道到山頂420公尺 (我怎麼覺得好像不止 😅)

b0dbd89d81f4be42852725faa0d76a21.jpg▲辛苦爬上來是值得的，這裏有360度無遮蔽的視野，左為草山，右後方應為福隆海水浴場及三貂角

bd42eb1c8856a2dc6a27fe0b157f1d43.jpg▲這邊應該是暖暖、平溪、雙溪方向視野

3a9addae02439b102d3cf7f482a7491a.jpg▲深澳方向視野，左後方尖尖的山頭應該是五分山

13fb1554bb631435a9c0d3ce6e4745ed.jpg▲基隆山(左後方)、茶壼山(中後方)、半屏山(右後方)▲不愧是一等三角點，放眼望去週遭沒有一座山比它高

d9e1190056b8dcbf63e92d32bca28dd1.jpg▲11:19 啃了兩根香蕉，休息約20分鐘，往西口下山囉~

30b5153fba6ee078e311789f95f796b4.jpg▲穿越一小段杜鵑林後，拉繩下來 (幾乎是垂直的啦~)

55391689fc5963122cd0e7d96305dc9f.jpg▲第二段拉繩，也幾乎是垂直的啦~

569c66d21583de9092196212839817ad.jpg▲芒草及不知名植物都快淹沒路徑了，此時發現2000CC的水袋已見底，之前檢查水量還有很多，所以放心大口喝，真是失策

7d42cd2309cdbcca65d177f8b26761c7.jpg▲然後就是很長很長的一大段拉繩陡下

963389591501c34a1925c773f41038aa.jpg▲陡下終於快結束了，果然是比東口上來的路徑困難，所以從西口上、東口下可能會好一點

45a69215e67927520b41a6acb36ef9de.jpg

▲12:10 下山花了快50分鐘，比上山還久 😆 (左邊有個土地公廟，參拜一下再往前) 

7b582097fb35c2e7fc3c096626a4ba0a.jpg▲12:12 岔路取右，往草山戰備道

2b381d83394dfb09f91af2510888f228.jpg▲12:21 約10分鐘後到達草山戰備道，取左往黃金博物館(金山福德宮方向)

ae27825136fd6a74e517ebb6bf3ca2a9.jpg▲若取右的話則會回到半屏山登山口及燦光寮山東口

00d4edb61d97b9bde7b8d63f513a70d8.jpg▲12:25 不到5分鐘又遇岔路，往右邊石板路走1155b800748ac8f49e41073e53bc061b.jpg▲石板路方向的指標為金瓜石地質公園 (接下來的景色著實令人讚嘆)

e8c1ab18f47d005bf247283c86cc02a5.jpg▲沿著石板路往下，右邊的茶壼山到半屏山稜線已經美到讓我忘了有多曬，突然冒出來的藍色大海則讓我嚇一跳

e8c0fd1ccb22d020c9a144dc92f4bf7a.jpg▲就是這段石階，令人驚豔屏息的美景，讓我完全忘了口渴

分享

▲回家後查了下，原來這裏就是Google Map上標註的「無敵海景步道」，真的是名符其實誒▲無敵海景步道180度環景

6d18a59ff2ff49e4d7cf966c95e744a0.jpg▲以前來過黃金博物館，最高也只爬到廢棄神社(照片中間)，沒想到續往上爬的景色這麼美，真的是此行最意外的收獲

758110ea5a421d0ae712805b25de1c42.jpg▲經過廢棄神社岔路口，不會想再上去啦，通過前面的鳥居續往下

954168ab74b42ed46559309280497979.jpg▲心裏一直想著要解渴，呆呆地往遊客中心走，其實是要往右才會回到勸濟堂啦

6d76a21b17f868a313082b06238f38e5.jpg▲13:11 發現走錯路，已無力再爬上去了，所以就在這個礦工食堂休息吧

fad56dc0b4142def9b01f1e6edfa3a93.jpg▲礦工食堂的戶外區還不錯，而且有提供自助式的冰塊及冰水，簡直像在沙漠中見到綠洲，當然，我還是有消費的啦~

0625c3137612589b80e4d766dcc38d8c.jpg▲13:38 休息20分鐘後，回到先前錯過正確路線的岔路，直走往黃金館

29e81d2dd29ee99cd011d3dd1ea3d588.jpg▲黃金館旁的小橋再續往前

7f87047df11a98a3363f82ede751ba26.jpg▲沿著紅磚鋪設的祈堂路直直走

a7a0849da1501447416a46d5a0ea4975.jpg▲快到停車場啦~ 

96e4a2fbdf93c4fb93b2c4bd821f6c68.jpg▲13:56 回到停車場，結束O形縱走，雖然全程幾乎都在曬太陽，但還好有涼風，比之前爬劍龍、鋸齒稜的高度悶熱感好多啦~

登山步道基隆
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55
看更多

熱門文章

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

合歡山之最！單攻合歡西北峰

2019-08-01 17:12

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

新北「富貴角燈塔步道」天人菊盛開超浪漫

2019-08-03 16:33

漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

桃山單攻！一覽百岳360度的最佳視野

2019-07-31 17:10

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區

2019-08-05 09:30

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

台東悠閒散策！步道爬上287階後 三仙台燈塔視野遼闊

2019-08-01 07:20

獨步行走於百年古徑「金字碑古道」淡蘭古道北路

2019-08-02 08:00

苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

實現年輕時夢想「獨行中橫」D4

2019-08-02 15:41

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

爬山可以增廣見聞！　探勘八卦力山+八角崠山

2019-08-05 14:55

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00

「喀拉桃山」走到你想桃

2019-07-28 09:30

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28

阿里山神木群棧道　挑戰玉山前的暖身之旅

2019-07-25 08:29

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

在最高的地方「玉山西峰、主峰」看到最美的台灣

2019-07-27 18:13

實現年輕時夢想「獨行中橫」D3

2019-07-29 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top