獨攀奇萊南華 夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00 健行筆記 健行筆記巍山上的牧羊人



我自己也忘記為什麼上個月突然決定要去奇萊南華了，也許是在健行筆記看到別人的分享吧？也也許是因為看到別人說這是一條最親民的百岳路線而想去嘗試嘗試。然後就這樣，第一次去研究怎麼抽山屋，因為前三個月奇萊南華步道崩塌，一直處於封山狀態，原本公告7月2日就將開放步道通行，誰知抽中後步道再次崩塌而延後開放，但幸運如我，選的日期剛好是在本次步道修復開通後的後一天上山。在上山前幾天一直觀望天氣，可是總是預告中午過後都是雷陣雨到晚上，我可不想在下雨天爬山，於是請教了一些前輩建議，一開始有些前輩都開開心心的跟我說奇萊南華很好爬，下雨也可以撐傘走就好，結果聽到我要獨攀，就嚇的要我不要去，甚至被罵「這樣對山很不尊敬」，這句話，讓我很？？？，整路一直思考，怎樣對山才是尊敬？難道一群人上山，就比較尊敬山嗎？一個人上山，對於山不尊敬的點在哪？其實我知道長輩們都是擔心害怕我出事，且獨攀在登山界一直是分兩派在吵架，所以才會反應這麼激烈，但其實對我來說，獨攀是一種享受與自己、與山對話的旅程，且我相信一路上一定會有人，有問題就問山友，就像我在鳶嘴山的經驗，當你需要幫助時，自然會有人幫你。(其實我剛剛打了很多對於獨攀的想法，但後來覺得我實在無力與人爭論獨攀或群攀到底哪個才好才對，所以我想這裡就不多說了，我只想說不管你選擇哪種方式上山，都要做足行前功課，並且全程注意自身安全。)07255:00從家中騎著機車出發

▼騎機車的好處就是隨時看到美景就能停下來欣賞跟拍照 8:00抵達屯原登山口8:10整理好裝備，起登一路天氣非常好，陽光普照，路線平緩好走，一開始就有幾處崩壁，小心經過即可。走了一陣子，看著沿途的美景，我在心中不禁讚嘆：「奇萊南華這條路線在我心中榮登第一名最美路線(重點是很平緩好走😂)。」

10:30很快的，走了兩小時左右，到達雲海保線所，很多人在這裡停留休息吃午餐，但才10:30，剛起登兩小時，我並不打算就此休息，於是繼續趕路，希望早點到達天池山莊。

大概走到中午，山中開始起了霧，再晚一點，霧越來越濃，一開始還很悠閒的看風景拍照慢慢走，但走到6-7K後我就開始出現撞牆期，經過大崩壁後一直想著：「我要快點到天池山莊、我要快點到天池山莊、我要快點到天池山莊。」然後加緊腳步一直走，只有偶爾看到美景或瀑布會停留拍照看看風景休息個幾秒。過程中貓姨一直傳訊息確定我的位置，我一有訊號也會回傳，但直到後來我才發現收訊太差，我後來的訊息根本都沒傳出去🤣，但一路上很謝謝貓姨一直詢問我到哪了，令人安心，根本是我的留守人😇。

▲走過大崩壁

一般路線都是1K設置一個路標，但這條路線則是0.5K就有一個路標，雖然好像讓人更清楚自己走到哪了，但到後期有點疲憊感後會有一種：「哪尼，我走那麼久才走500m嗎？」15:30終於來到排雲山莊，沿路看著指示標寫著距離排雲山莊2K、1K，心中不知有多麼激動想著：「耶，我就要到山屋了！」。

▲能高瀑布(三疊瀑布)，看到這個瀑布就知道自己離天池山屋不遠了。來到山莊後發現已經有許多人在山屋休息了，天池山莊號稱五星級山屋，建材皆為木造，整間屋子聞起來有淡淡的木頭香，讓我回想起了瑞士的Glass House，常常我在登山時，心中都多麼希望可以帶瑞士科學部的人一起來登台灣山，真希望有這樣的機會。

▲ 天池山莊 ▲ 進入天池山莊前需將登山鞋放置於外頭，穿室內鞋進入 ▲ 2F走廊 ▲1F客廳 ▲1F通往2F樓梯，左邊是管理室(報到處)

到達山屋後先去報到室報到，這時我才發現我不知道要印繳費證明。

管理員：「你真的有繳費嗎？」

我：「有啦有啦😅，收到抽到通知那天就繳了」

管理員仍是讓我住下，但留下我的資料，要我明日到山頭有訊號時再截圖繳費證明回來給他看。為此我感到很不安，想著還是先來去找訊號截圖比較令人安心，所以詢問了山友後，他們告訴我能高瀑布旁就有訊號了，於是我從山屋折回能高瀑布(約1K)，路上突然看到一隻黃鼠狼探頭出來，一看到我就像看到鬼一樣衝走了，我還躡手躡腳地靠近想說可不可以再看到牠，可惜牠已經不知道躲哪裡去了。到了瀑布後仍是沒有任何訊號，所以我就放棄折返了，隔日上山頂再上網補截圖繳費畫面。原本預計到達山屋後，要再走去光被八裱看風景，但當天實在霧太大，走去大概也只有白牆可看，就取消第一天前往光被八裱的行程留在山屋與山友們聊天。當日我睡四人房，房間只有三人，另外兩人是某大學的老師，來三天兩夜，人超爆好，其中一位歐老師已經上來奇萊南華無數次，聽說這是他的後花園，也給了我很多行程建議還有教導我許多登山知識，我們三個人邊做拉筋和瑜珈邊聊的非常開心，兩位老師就像大姊姊一樣照顧我，超感人的。晚上6:30大家一起吃晚餐，吃完晚餐我就開始整理明天攻頂行李，並準備入睡。19點左右(?)，我已入睡一陣子，只是尚處於淺眠狀態，只知不久後，周老師也已經躺入睡袋入睡。20:10歐老師進房說：「外面星星很多喔！還看的到銀河。」一聽到可以看到銀河，我馬上睜開眼睛說：「真的嗎！那我要出去看！」周老師嚇了一跳說：「啊唷我以為你已經睡著了。」我：「我是睡著了啊，但還算是淺眠狀態吧。」於是我倆穿上外套，我拿出相機前往二樓陽台，果然一出門就看到銀河還有滿天的星星，真的是超感動，又讓我回想起在阿爾卑斯山山屋的露台上躺著看星星的日子。

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回房後我怎麼躺就是覺得很冷，歐老師要我拿出羽絨衣蓋在身上，果然很快的就回暖了，他還說如果我還是覺得冷他有刷毛的長袖衣服可以借我穿，真的是感動到眼淚都要掉下來了(誇張)。躺下後三人又聊天聊了許久，並討論我明天的路線，歐老師給了很多建議，我說搞不好我會突然覺得很懶不想去爬，只想賴在山屋，因為當時我覺得有點頭痛，狀態不好，周老師說因為天池有廁所，所以來山屋後就一直狂喝水，讓尿排出去，身體循環，才不會有高山頭痛的問題，聽了他們的建議我就開始喝水，然後去廁所後，還真的就不頭痛了，整晚好眠。

07262:10

凌晨2點起床，我整理好裝備，準備下樓，歐老師他們應該是被我吵醒，問我說：「所以你最後決定去走哪？」我：「應該還是走南峰加南華，最後去光被八裱吧🤣！」歐老師他們驚訝了一下，叫我自己要注意安全，他們就繼續睡了。下樓至大廳後，還沒有什麼人，放好餐具，去上了廁所，再上二樓陽台看個星星。2:30大廳開始越來越多人，吃完早餐，整理完行李，其實我忘記看時間，可能是3:30，我才開始出發前往南峰。原本出發前很不安，畢竟沒有自己摸黑走山路的經驗，想找一隊跟，但卻發現沒人可以跟，只好硬著頭皮一個人默默地頂著頭燈走在黑暗之中，結果一路很安心，完全沒有恐懼之感，走著走著發現我前面有一隊人，好不容易追上後，發現是昨天有一起聊過天的四人山友團，其中一個女生表示她爬很慢，他們其他隊員腳程太快，她想跟我一起走，我們大概結伴了10分鐘左右吧，在我停下腳步拍張照後她就已經消失的無影無蹤了，然後我再也追不上她了，果然我啊姨說沒有人(不認識的登山隊)會願意等你😂，反正追不上，我就完全放慢自己的腳步，照著自己的節奏慢慢走，因為整路我也覺得很安心沒什麼好怕的。

大約5:10左右，回頭發現已經在日出了，而我才爬到一半，還有1K要爬，我想我是來不及在山頂看日出了，所以就慢慢走沿路欣賞風景，但可能是昨日上山有點拉傷左腳或是鐵腿的關係，從天池上南峰的路我走的很辛苦。

6:30到達山頂後，太陽已經高掛在天，我上山頂時，那四人組已經要前往南華山，跟我說待會南華山上見，我只笑笑跟他們說再見，因為左腳大腿太痛，我已經放棄前往南華山的念頭，只想在山頂耍廢，於是就與一對來住4天3夜的父子在奇萊南峰頂泡茶聊天了半個多小時。聊天過程中那位父親為了幫他兒子拍照一直往後退，結果沒注意看後面，踩到我放在石頭上的登山包而整個人跌倒，我的東西也散落一地，好在他人沒有怎麼樣，最後我整理行李時他才看到我的頭燈被他那一拌掉到一旁的路邊去，好在他有看到，不然我才剛用一次就不見我會哭死。

7:10我覺得體力恢復良好，也想去南華山看看，於是告別那對父子前往南華山，果然上山技能沒點好，下山技能可能點滿了，下南峰真的是跳著下去，很快到達天池，還好南華山的路很好走，也很輕鬆的到達南華山頂，但看一看果然還是南峰風景好，好在我在上面耍廢了半小時，很值得。沒看到四人組，想必他們已經前往了光被八裱，因為那隊父子說光被八裱三個月沒人走，現在路跡不明顯，且水氣很重，他們昨天去後鞋子襪子全濕的出來，所以我就沒打算前往光被八裱了。

約9:30回到天池山莊，剛好趕上吃攻頂麵。大概十幾分鐘後那個四人隊回來了，他們看到我還很驚訝，想說我怎麼比較早回來，我說我沒去光被八裱，結果他們四人果然鞋子、襪子全濕的回來，一陣哀號。10:30吃完麵整理完行李，與四人組告別後開始下山。下山一陣子後，左腿不知明的疼痛感，讓我速度開始放慢，雖然仍保持著一定的速度，但很快就進入了撞牆期，心裡只剩：「我要到登山口了，我要到登山口了，我要到登山口了。」走著走著遇到很多當日上山的團隊，有一個女生問我是一個人？我說是，他要我經過大崩壁時小心，我問怎麼了？因為我25號上來時還很正常好走，他說有一段路小難走。走到大崩壁我才發現有一段因為土石流又塌了，遠遠看到一個隊伍在上面緩慢爬行，還好我經過時已經有許多人在上面踏出立足點，只是土石踏起來非常鬆軟，還是快速安全的通過為妙。

12:10左右，我覺得實在該休息一下，從凌晨2點開始到現在已經走了快16K，所以一直努力走到第一天覺得很天然的座位休息，遇到一個也是獨攀的男子，聊了一陣子。約休息10分鐘後，繼續下山。下至快到雲海保線所(4.7K)時，突然下起了大雨，我停在路邊趕緊穿上雨衣，結果一穿上雨衣雨就停了……。我心想：「老天你在跟我搞笑嗎？」於是走沒幾步我覺得太熱又把雨衣脫掉，繼續往前直到2K時，雨又下了下來，我想可能跟剛才一樣又沒兩下就停了吧？沒有！雨沒有停，越下越大，我只好打開傘，撐著傘走過最後2K，還好還算好走。

15:00終於回到停車場，遇到一名揹著帳篷的女子，問我奇萊南華好不好走？我問他現在才要上山？他說他只要走到雲海保線所搭帳，真心佩服他的勇氣，與他聊了一下天，祝福他後便互相道別。下山後一開始也是下著大雨，騎沒多久雨停了，隱約看到山下陽光普照，我停在路邊脫下雨衣，換上外套，結果又沒騎多久，雨就像瀑布一樣下了下來(老天真的在整我😭，一直穿脫雨衣)，我停在一家原住民開的雜貨店穿外套，坐在門口的太太看我一直拉不到雨衣袖子還來幫我穿😭(因為我把登山包揹在雨衣裡面所以很難勾到袖子)。

上山前我以為山屋內會有電源可以充電，但我想太多了，整個山屋都沒插座可以用，所以下山時我手機只剩4%電，在大雨滂沱下，我傳了最後的訊息跟我媽說我已經下山要回家了，然後就關上手機，只能靠著自己來時的印象和路上指標騎回台中。一路上一直被指標指引到我沒去過的路上，沿途問路，終於回到台14線，看著到草屯只剩5公里時心中有多安心，結果就在此時看到一個指標畫著台中右轉，傻傻的跟著指標右轉後，我就被引導到太平區山路上，一路被大雨打成白癡，然後騎在一個莫名其妙的山路上一直往上，我都覺得我到底在哪裡，這裡真的會到台中嗎？可是我一直在上山啊😭，天要亡我嗎？理智線已經快崩潰超想哭的，這大概是我這一段覺得最不安最想哭的時候了吧🤣好在最後終於在山路上遇到一個騎著很慢機車的男子，男子說一直騎就會到台中市區了，只好頂著大雨騎了一個多小時的山路，才終於回到一個我好像知道的地方，最後回到平路時不知心中有多安心😭不然整段我都一直在自己心裡崩潰。總結奇萊南華是目前我爬過覺得最好爬，風景最美的路線(要山有山，要瀑布有瀑布，要日出有日出，要銀河有銀河，當然一切是在天氣好的狀況下)。會讓人崩潰的不是獨攀，不是摸早黑，而是在大雨中被引導到莫名其妙的山路上很不安的騎車。本次第一天上天池山莊7小時第二天奇萊南峰與南華山5.5小時，天池山莊下山5小時。共計35K(健行筆記的GPX是寫走了45K啦，我是不知道這差的10K哪來的🤣)遇到較特別動物：黃鼠狼、帝雉(但都來不及拍照他們就奔走了，雖然帝雉跟我互看了很多眼才走)