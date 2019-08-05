爬山可以增廣見聞！ 探勘八卦力山+八角崠山

2019-08-05 14:55 健行筆記 健行筆記張中平



今天偕同山友幫蕭幫主及喬長老，探勘「八卦力山」+「八角崠山」。

「八卦力山」位於獅潭鄉、泰安鄉交界，標高1001M，二等三角點#082。「八角崠山」位於獅潭鄉、公館鄉交界，標高751M，三等三角點#4180。

臺灣地理中心在埔里，眾所皆知。苗栗縣地理中心在「獅潭鄉楓樹崀」，恐怕就沒幾人知道。爬一次山，也可以增廣見聞，不簡單。八卦力山可由台三號公路，分別由苗64線或64-1線進入，沿主道轉八卦力山產業道路前進。至登山口二公里處路況欠佳，找好停車處，徒步前往登山口。

登山口至三角點，大至一小時可登頂，注意安全可順利登頂，山頂視野欠佳。 歡迎有興趣的山友多多前往，避免雜草叢生。八角崠山可由台三線，循苗24線，至協雲宮，左轉至八角崠山停車場，由步道走不到20分鐘，即可抵達三角點。

可惜乏人整理，三角點周遭環境鮺草叢生。 停車場視野不錯，大景可遠觀苗栗市區。「八卦力山」果然是冷門，距離登山口還有近二公里處，就因為雜草叢生，無法開車前進，只好徒走，某些路段要靠掃刀清除，才能順利前進，這就有賴幫主了，因為只有他佩刀，我們行程才能順利，辛苦了幫主，有你真好。