不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原
網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主
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台灣山區最大眾化，最熱門的百岳登山路徑『能高越嶺古道』！擁有著百年歷史的能高越嶺古道亦是台電保線道，行走其徑，有如置身歷史電影之中，擁有遼闊廣袤的高山麗景，東可望至花東沿岸，西可暸望中央山脈，日初的晨曦打落在一片綠油油大草原的奇景，是初入山林的小健腳的絕不容錯過的百岳。
《完整相簿》。
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難度分級：初級。
步行距離：往返約38公里。
行程天數：2天1夜，住宿天池山莊。
裝備提示：地圖、GPS。
經過的百岳山峰： No.41 奇萊南峰：3358m No.76 南華山：3186m
行程規劃： 第1天：屯原登山口4.5K→雲海保線所8.6K→天池山莊 第2天：天池山莊3K→奇萊南峰3.4K→南華山2K→光被八表紀念碑2.5K→天池山莊13.1K→屯原登山口
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屯原登山口【0K】
能高越嶺道西段，大部分為崩塌碎石段、高繞段與林道架橋組成【0 - 13K】
雲海保線所【4.5K】
能高瀑布【12K】
原天池保線所，現今天池山莊【13.1K】
天池銀河季
通往奇萊南峰的道路
沿途清晰可見雲海繚繞群峰
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相關路線： 能高越嶺西段 北三段【能高安東軍】
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