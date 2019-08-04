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不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00健行筆記

WL愛旅行

網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主

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台灣山區最大眾化，最熱門的百岳登山路徑『能高越嶺古道』！擁有著百年歷史的能高越嶺古道亦是台電保線道，行走其徑，有如置身歷史電影之中，擁有遼闊廣袤的高山麗景，東可望至花東沿岸，西可暸望中央山脈，日初的晨曦打落在一片綠油油大草原的奇景，是初入山林的小健腳的絕不容錯過的百岳。

完整相簿》。

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難度分級：初級。

步行距離：往返約38公里。

行程天數：2天1夜，住宿天池山莊。

裝備提示：地圖、GPS。

經過的百岳山峰：　No.41 奇萊南峰：3358m　No.76 南華山：3186m

行程規劃：　第1天：屯原登山口4.5K→雲海保線所8.6K→天池山莊　第2天：天池山莊3K→奇萊南峰3.4K→南華山2K→光被八表紀念碑2.5K→天池山莊13.1K→屯原登山口

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4b46c9065e7e87d8463d148689be28ac.jpg屯原登山口【0K】

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能高越嶺道西段，大部分為崩塌碎石段、高繞段與林道架橋組成【0 - 13K】

c6fb8915f72a816c4f5650b6ced3e0b8.jpg雲海保線所【4.5K】

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c5e501179baae3a47904b3068bbddc56.jpg能高瀑布【12K】

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0e048a99f28f1b8f3b13479680fc0841.jpg原天池保線所，現今天池山莊【13.1K】0b4a259d61727572fd3b56348979804c.jpg

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天池銀河季

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通往奇萊南峰的道路

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沿途清晰可見雲海繚繞群峰

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相關路線：　能高越嶺西段　北三段【能高安東軍】

登山古道瀑布

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