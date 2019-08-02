獨步行走於百年古徑「金字碑古道」淡蘭古道北路

2019-08-02 08:00 健行筆記 健行筆記Shannon Wang



最近又是一陣犯懶 今天有機會立馬來除除草6月帶小孩走了北勢溪＆灣潭古道 突然對淡蘭古道好有興趣決定繼續再來走淡蘭 看能不能多瞭解一些歷史的軌跡今天本打算要走三貂嶺古道 但是兩個小歡孩前晚跟睡阿嬤家無法無天鬧到11點多才睡 隔天早上當然起不來 老木只好千山萬里我獨行跳上火車 心想既然小孩沒來 不如就去走金字碑古道吧～～金字碑古道與草嶺古道是屬於淡蘭北路是屬於官走的道路喔途中還有台灣總兵劉明燈的刻字 （他就是在草嶺古道留下虎字碑跟雄震蠻煙的人 換作現在會被當成是個愛塗鴉的老大叔耶）廢話不多說了 就來仔細介紹囉～今天的路途是從猴硐站走到牡丹站 猴硐站內有許多可愛的貓鈴鐺 去年帶兩隻來猴硐真的超級好玩

走出車站 順著基隆河沿岸走 還有看見有人在垂釣呢～

前方是介壽橋 稍後要走過介壽橋 走過河的對岸

往車站方向回頭拍 可以拍到以前採礦時期的運煤橋 右上方紅色屋子是猴硐車站對面的旅遊服務中心

過了介壽橋會看到介壽橋的紀念碑旁邊涼亭有個樓梯 樓梯上去就是猴硐神社

去年有帶兩小來猴硐神社探險「親子鐵道遊 第12話 猴硐車站」去猴硐找貓去＠願景館＆猴硐神社 繼續往前走會來到猴硐100階 由這編上去也可以走到猴硐神社

往回拍介壽橋

接下來道路會一分為二 我們要順著右邊的路走喔 ～～

接下來會看到此處 此處雪人去年帶兩個來這邊玩水玩的超過隱「親子鐵道遊 第12話 猴硐車站」去猴硐找貓咪玩水去＠猴硐玩水秘境

跟著指標的路 經過玩水處要立刻右轉往上坡走

登仙橋 過了就能成仙了嗎？？

產業道路 多少有些樹蔭可以遮蔽

道路一分為二 左邊往大粗坑古道 右邊往金字碑古道

終於走到天理亭 也就是金字碑古道的登山口 從車站走到此處 大約2--25分鐘 （1.2km左右）算是個小小熱身 因為稍後 就是無止盡的石階吃到飽路線囉

驗明正身 路線圖

金字碑古道 石階吃到飽路線 正式開始

除了石階還是石階

雖然整路都是石階路 但是整路都有樹蔭遮蔽 走起來還不會太熱不過這一路我看至少有2000階以上 走了一次 不知跳了幾回的健身操呀

沿途還是有稍微緩和的地方

突然一隻斯文豪式攀木蜥蜴 擋在路前 天呀 姐一個人爬山 可以不要這樣突然現身嗎？會被嚇死耶

休息處終於現身 從天理亭到鞍部 也就只有這101個休息處懶的休息了 就拍個照就走了

路上發現的一群蕈菇

走到實在很厭世之時 赫然發現N年前那位大叔留下的塗鴉牆 天呀 希望不是我的幻覺 （石階路線需要走約末60-70分鐘 相信我 連續爬個60分鐘的石階 不出現幻覺都難）

金字碑古道的介紹牌 回家才發現 照片拍糊了只能說 今天好險沒帶小孩 不然一路上一定會鬼哭神號整路的樓梯 真的好累呀相形之下 硬漢嶺步道真的是小case.....

碑文如下：雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐海山鯨鯢今息浪，勤修武備拔良才

同治六年冬 臺鎮使者劉明燈書

離開了金字碑後 會來到一片竹林 看起來超像武俠片的拍攝場所

石階吃到飽還結束 但其實看到金字碑後就離最高點不遠了喔

接下來的路徑都很窄 說明了以前即便是作官的也得下來自己走 經過這片就正式結束石階上坡的惡夢了

這邊就是金字碑古道的最高點 探幽亭

探幽亭後方有條小路 據說可走到不厭亭 但前幾天雪人網路爬文有看到有人走過但迷路疑似鬼打牆的文章嚇得我打死都不敢試啦～～不過這個藍天隊指標是2019年1月才掛的 應該有整理過 且路跡也明顯了一些 還是下次吧

探幽亭前方有塊也是歷史遺跡的 奉憲示禁碑

碑文寫了什麼已經看不太清楚

奉憲示禁碑的說明 此碑是立於咸豐元年 比金字碑的歷史還要久呢 rget="_blank" rel="noreferrer noopener"> 古老的土地公廟

從鞍部看下去的風景記得N年前有跟著登山團一起來過 那時是走三貂大崙 現在已是芒草一片了

在探幽亭休息許久 準備走向牡丹車站 But 路在那？？？哇勒 往牡丹車站的路徑變這樣？然後新北市政府要大力推廣？？明明出門前還看過網路文章 今年2月的路跡都還是超明顯的呀.....也罷～～～反正這一小段路一下子就到102線道了

走大約2分鐘 就來到102線道囉～～

馬路對面的指標 左邊往不厭亭 右下往牡丹車站有點想去不厭亭看看美麗的寂寞公路 可是剛剛石階路實在吃太飽 已經無力在多走這1.2公里了且到牡丹車站還有一段距離呢？指標的往牡丹1630公尺是指往牡丹登山口1630公尺 不是～～不是指牡丹車站喔 ～～

往牡丹車站的路已經被102號公路切斷 故整段路都是繞著102號公路走也很感謝新北市政府與千里步道協會的修復 不然我們也無法在踏上這條百年古道～～

就是這樣走一段山路經過一段公路

下次想來走貂山古道＋燦光寮古道O型

走到一半 赫然發現石階中冒出一個好大的菇類就幫愛菇如命的億仔拍下做紀念吧

路跡其實修復的很好 很好走或許是下山時的心情永遠都是最放鬆的吧

休息處 不得不說 金字碑古道整路上可以休息的地方真的很少 不過其實激烈運動過後也盡量少坐著會稍微好一些

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剛剛路路上冒出菇類 這邊冒出竹筍

石頭廟中的土地公已經不知請去何處了

往牡丹端登山口 （慶雲宮）剩310公尺

繼續往前走

這邊有一階梯往上 階梯上是一間有應媽廟

有應媽廟有重新整建過

有應媽廟旁的石碑有寫者同治玖年 也是有著百年歷史的古蹟了

又見土地公廟 不知是剛剛路口那邊請過來的呢？

路上最後方最高的就是燦光寮山 是小百岳 但今天就算了！！！

金字碑古道牡丹端登山口 慶雲宮到了喔這是三貂慶雲宮 主祀玉皇大帝 是由草嶺古道旁的大里慶雲宮分靈而來的喔

往下走 突然看到一株結滿了柚子的樹 但是納悶的是6月底怎麼會有柚子？？

石頭厝

牡丹溪

前幾天看地圖有發現牡丹車站附近有個玩水的地點今天想說順便來探探路從三貂慶雲宮下來 走到政光一號橋過橋右轉可走到牡丹車站 我要去三貂親水公園就是不要過橋往左轉

左轉後接上這條路直走可以走到三貂親水公園及貂山古道的登山口左邊小路上坡則是通往三貂慶雲宮

三貂親水公園400公尺

三貂親水公園 終於到了

雪人最喜歡帶小孩溪流旁玩水

一格一格的攔沙壩 形成了最天然的水池帶小孩來這邊玩水也非常的適合喔

今天走的腳好酸 爬山完來泡個腳 玩玩水是最舒服不過了

往牡丹車站還有2km....

牡丹車站有名的微笑曲線鐵道

剛好一列普悠瑪以時速100多公里衝過來 必須要說在車站拍火車真的要小心 我拍照時因為列車時速太快 強風打到臉上好痛 真的又種被狠打一巴掌的感覺請大家拍照時務必要注意且小心喔！！！ 附上此次的gpx紀錄檔 有需要的請自行取用https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=18960旅遊日期：2019.06.22