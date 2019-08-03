新北「富貴角燈塔步道」天人菊盛開超浪漫

2019-08-03 16:33 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



富貴角燈塔建於 1897，位處新北石門富貴岬角。原名富基角燈塔，是台灣最北的燈塔。塔體原為八角形鐵造，於 1962改為八角形混凝土塔體，塔身漆有黑白平行相間的條紋。夏日走訪富貴角燈塔，步道旁的天人菊、海岸旁的風稜石，與燈塔構成一幅美麗的畫作。

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步出淡水捷運站2號出口，可至接駁站搭台灣好行(皇冠)北海岸線一日遊。車上購一日券160元，憑票沿途12站任選上下車，北海岸線經石門、野柳至龜吼漁港。 「風稜石」分佈於北海岸，它是大屯火山安山熔岩。因受長年風沙的磨刮，石質亮黑，為北海岸獨特之景觀。 「天人菊」又名虎皮菊、中心菊、矢車天人菊，是菊科天人菊屬的植物。分布於熱帶美洲大陸，原產於美國中部，是種生長期很短的一年生草本植物。 「天人菊」耐寒性好，對土壤沒有特別的要求。其耐旱性佳，於陽光充足、乾燥炎熱的氣候下生長良好。不喜歡潮濕地，夏季至晚秋常見於田野、沙坡或是公路沿線的路旁。 「天人菊」舌狀花基部為紫紅，舌狀花先端為黃色。於在陽光下更顯亮麗好看，另外還有全紅、全黃、黃紅等品種。 「天人菊」果實為胞果，種子與果實同形。其果實密集多刺，非常與眾不同。它是美國奧克拉荷馬州的州花，也是台灣澎湖縣的縣花，花開形狀似如一枚勳章。 「富貴角燈塔」是台灣本島最北端的燈塔。富貴角燈塔的八角形塔身漆有黑白平行相間的條紋。因氣候特殊，秋冬季節易起濃霧，於塔內附設「霧笛」，是首次於台灣出現的航路標誌。 從富貴角公園停車場步行至「富貴角燈塔」約需1.2公里。 逛完富貴角燈塔，沿著指標往「富基漁港與石門婚紗廣場」走，順道於此享用餐食。 若是午後到訪北海岸的「石門」，還可見海面落日餘暉，火紅的天空，非常絢麗、迷人。 前往野柳的淡金公路旁的二處景點，「草里燈塔」與「石門洞」。