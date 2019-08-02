實現年輕時夢想「獨行中橫」D4

2019-08-02 15:41 健行筆記 健行筆記龍哥



計劃中需早出發，以免到新開放的九曲洞時，沒有充裕的時間覽勝。早早就起床打點完例行公事，利用二樓廚房炊煮台酒薑汁麻油雞麵當早餐。另外把已購買很久的椰汁薑黃香菇燉飯煮滾趁熱放入燜燒罐，作為今日午餐。離開時，只有昨日在庭院炊食聊天的人婦出來準備餐點。略悶的陰天，應該不會有雨，估計稍晚也會有陽光露出；若然，就真給足我的面子。有連續三天的藍天白雲，陽光普照，實在難得。第一天山頂的寒雨加霧，就當作此行唯一驚險記憶吧！ 補一張晶英酒店前的台8路面，隨後把稚暉橋入鏡，沒時間去參拜的祥德寺大佛與天峰塔遠遠納入。首站過長達499公尺的天祥隧道，接踵而來的是祥綠隧道。中橫不僅路險，隧道也多，往下太魯閣方向，峽谷地勢，還有更多的隧道等著我穿越。途中不乏生長在岩壁的植披，展現著意志的堅韌，在在給我珍惜生命的警示。 到綠水小莊，一石碑矗立右側草坪，有股躺下仰望天穹的衝動，卻感覺肚子隱約作痛，只好續往前行，擬找個方便處。無奈綠水展示館大門深鎖，後方的公廁卻在整修中，只看到請遊客到對面綠水管理站左邊公廁的告示。暗想早餐並無不新鮮的食材下肚，怎會突然腹痛如絞？左思右想，可能是一早的麻油雞泡麵油膩，再加上把昨晚喝剩下的半杯原萃烏龍茶吞下，刺激腸胃引發抗議吧！過展示館，想快速走到合流露營地再尋求解放。但實在撐不過駐車場，便把背包卸下放在路邊大樹護欄中，忍著即將噴發的肚痛，疾步走上坡道，絲毫不敢採跑步姿態，逕往上方公廁而去，下文可享而知。解決大事輕鬆走出，才驚覺右側是綠水步道入口，也是曾經造訪過的秘境。左側林蔭正是我族人等，瘋狂拍照玩耍景點，這時非楓紅季節，不若當時美景。手機補照一張，上傳群組試問是否還有人記得？ 驚見公路上方岩壁有一步道，讚嘆前人的功夫，真無所不能；心想他們是如何開鑿這等驚險步道的？待靠近一個隧道，準備通過時，才突然想起那個步道就是曾經走過的綠水步道啊！當時的導覽員曾解說歷史典故(綠水步道原是合歡越嶺道的一部份，合歡越嶺古道，距今約三百年前，太魯閣族人翻越中央山脈定居立霧溪沿岸時，依靠部落間的社路相互聯繫)，詳見這裡：https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Tourism/TrailDetail?id=38。步道另一邊出口在合流露營地，沿途景致壯觀怡人，不下錐麓古道。非假日，露營地仍有幾個帳篷，想必是暑假期間攜家帶眷來此露營的；其中一帳還有高級的蚊帳設置哩！露客仍在甜美的夢中啊！ 行至岳王亭，懷想幾年前族人們也曾在此喧鬧拍照，於是岔入亭前台階自我留影，順便緬懷岳王的忠義，＂滿江紅＂一曲不禁耳邊響起：「怒髮衝冠，憑欄處，潚潚雨歇。 抬望眼，仰天長嘯………」。我非英雄，只能遙想歷史，敬仰古人。亭前一吊橋，據載可通往奇萊東稜，順走北峰，前次來此曾許下＂必遊走一回＂之願，可惜沒人響應、事過無痕，不知何日才能成真！ 岳王亭過，緊接而來的是慈母橋，位處立霧溪與荖西溪的交會處，故名「合流」。橋長一百三十六公尺，寬九點九公尺，為斜張鋼橋，護欄的設計上是採用白色大理石，橋頭橋尾各設有一對白色大石獅。立霧溪支流的荖西溪床上，堆疊著許多大大小小的大理石，被溪水刷洗後顯得特別乾淨，值得細細品味。慈母橋東側橋頭建有「慈母亭」，橋中段旁的青蛙石上有「蘭亭」，看似青蛙頭上戴著皇冠；兩亭分別為 蔣家前後主政者所令建。姑不論功過，卻為後人留下休憩覽勝的佳景，足堪感念。 自此，公路開始都在峽谷溪流岩壁間蜿蜒，是中橫公路景色最壯觀路段，也是外籍遊客必訪之地。其險峻由車輛經過時，車頂緊靠岩壁的險象可見一斑。 巳時到九曲洞入口，這是此行重要景點之一。由於公路路徑改道，九曲洞路段封閉多年，2018年６月才整建完成，闢為觀光景點重新開放。步道全長700公尺，需原路折返。步道緊倚著高山深壑，向下俯瞰則是急湍的立霧溪水，兩岸山壁緊峙，鬼斧神工與險峻的地勢令人震懾讚嘆。除了峽谷之外，大理岩壁上的斷層、節理、褶皺等地形，以及峭壁上絕地逢生的岩生植物，都是值得觀察的重點。適逢其時，可在開放初期覽勝，實屬今生有幸！近終點處有「九曲蟠龍」壁刻，正好位在兩個隧道相接處，透過臨溪的洞口可欣賞西側峽谷景觀，向東則緊鄰峽谷最窄的一線天，兩岸岩壁相逼，幾乎讓人有伸手可抵對岸的錯覺，在此也可明顯感受上升氣流的清涼。出九曲洞，後續壯麗景觀不在話下，以圖為證，請看官自行遙想。 近午時時分，走進靳珩公園，因氣溫炎熱，腹背臭汗淋漓。找有樹蔭的長椅，停下休憩。此時由燕子口前端賞景上遊而來的人，絡繹不絕，外籍人士不少，口音顯示陸籍居多，看似整團搭遊覽車來，少數自由行。還不是飢餓的用餐時刻，想起還有一顆茶葉蛋，拿出想吃，竟然聞之味道奇異，只好收回。看公園小店有茶葉蛋，遂購得一個，細細品嚐，雖不如小7的美味，果腹止饞已足。人潮越來越多，速速讓出座椅，續往燕子口走去。因兩次錐麓古道訪古都有燕子口步道觀景行程，故無心逗留，匆匆掠過；到入口處再攝吊橋一景，上傳哈啦群組報平安。

分享 facebook

朝太魯閣方向繼續快步前行，希望正午時分能找個涼爽遮蔭處享用晨起準備的椰汁燉飯，偏偏一路烈日當頭，毫無遮蔽。過寬敞好行的溪畔隧道，布洛灣遊憩區入口前，好不容易看到安全頭盔發放處，依然燥熱難擋。問發放處人員，該處是否為太魯閣雲朗馬拉松半馬折返點？回說在往前方溪畔橋附近。再過志清亭，遠望一處大坍塌，才想起去年參加馬拉松時，曾經過該處。那坍方處，望之令人毛骨悚然，心懷恐懼。停下回望志清亭，原來匆匆間，已過當時的折返點。 正午剛好走到新建的白沙一橋，右前方即為適才遠望看到的坍方處，也是舊白沙橋必經之路。2013年5月及9月因颱風發生兩次大規模坍方，坍方土石量體達百萬立方公尺，舊橋遭掩埋，造成公路中斷，嚴重影響沿線地區民生運輸補給，衝擊天祥地區觀光及收益損失。公路總局2015年11月進行「台8線181.4K白沙橋災害路段復建工程」，將原白沙橋路段更改路線，新建兩座橋梁及一座隧道；東側「白沙一橋」為單跨鋼拱橋，長110公尺，西側「白沙二橋」為97.6公尺的背拉單跨斜張橋，工程橫跨立霧溪，並貫穿一座山頭，利用白沙隧道銜接，新路線比原路段減少約1公里路程，於107年８月完工，１０月３１日通車。（資料源自中央通訊社報導） 未幾，見寧安橋，橋頭右側有福德寺，一山澗穿寺而下，搭配舊式吊橋，頗有意境，可惜被新建水泥橋壞了景緻。依然無陰涼遮陽處，不覺已到長春隧道，那個去年馬拉松讓我幾乎要＂臭幹啦譙＂、快達崩潰程度的隧道，今天打定主意絕不進去。右轉，續往長春祠走去，那兒有景，也有流水，應該清涼愜意。到觀景台，恰有一台遊覽車乘客賞景，實在沒有讓我停下用餐的慾望，且就是想進長春祠納涼。誰知長春祠入口處，竟然張貼＂因步道毀損，禁止進入＂。失望之餘，想都沒想，舉步穿越小隧道，悵然而去！出隧道，右上岔路可達禪光寺，前一晚聊天時曾說長春祠若進不得，就去禪光寺。可是，當下快過午時，已飢餓難擋，且算算時間，怕會耽誤搭乘15:30往新城的太魯閣客運，所以……放棄，下回陪同夫人再訪。 一會兒發現路邊一處山泉傾洩而下，且正好靠崖壁也有遮蔭，停下先拿杯取水豪飲三盅；擔心水中有雜質或苔類，特別挑的是從石縫中滲流而出的水，這泉水清涼甘甜，既解渴又消暑，真可謂甘霖啊！泉水邊有水泥擋牆，剛好可當椅子，坐下好好享用燉飯。這燉飯是所有見過山旅用的乾燥飯中，最美味又料多的。飯體似乾燥米，非煮熟的飯乾燥後封裝，只要和冷水一起煮滾，再熬至收水即成；也可水多一些，熬成粥用，真的不錯！剛用餐完畢，一輛白色休旅車滑過又瞬間停下，慢慢倒車到我前方，下車的正是新白楊遇見的那一對夫妻。問我是否需要順道載一程到新城或花蓮車站？回答：謝謝，我想走完全程。寒暄幾句，他倆當日預計住宿花蓮，明天才遊濱海返家，也是一個輕鬆愜意的假日旅遊。看著他們被我拒絕的悵然臉色，於心不忍；臨走丟下＂太厲害了＂揚塵而去。感謝沿途所有釋出善意的遊客，讓我帶著滿滿的回憶與謝意，走完這夢想的旅程！ 午後兩點剛過，太魯閣排樓已在眼前，終於完成此行約85公里的中橫健行。眼眶中不禁已充滿淚水，是感動？抑是感傷？只覺人生中又一次驗證：有夢雖好，實現夢想才是最偉大！ 一戶三代五人的遊客正在搶拍經典排樓，請我協助拍團照；也是對岸來的遊客。順理也請他幫忙及自拍留下排樓合影。在牌樓處，幾戶店家販售當地小吃、冷飲，燒烤的油煙味卻讓我毫無逗留之念。心想既已提早走完全程，看客運時刻表，14:31有班302公車到新城火車站，可趕上台鐵15:01的自強號177次列車，如此～提早約兩個半小時回到家，給夫人一個驚喜。誰知，公車竟誤點，直到三點十分才姍姍來遲！到新城火車站，不過十分鐘而已，距回中壢17:01的自強號181次列車，還有充裕的時間可到花蓮市區小逛一會兒；同時也可跟兩戶公司同事在花蓮車站玩偶遇遊戲。可惜，沒搭乘剛剛離開新城往花蓮的花蓮客運，台鐵的區間車時間又不能配合，只好停在新城車站耗呆，毫無去處的發呆兩個小時。一團將同車日籍旅客剛遊太魯閣下來，給車站增添喧擾熱鬧氣氛；有點創意，沒有冷氣的候車室，一時間變得悶熱起來。 回程中，台鐵排骨便當就是此行的最後晚餐！車上懷著即將與老婆見面的興奮，毫無睡意。心想，此行有好多見聞與感受可以和她分享，希望她也會想去中橫漫遊一回，當然不是步行囉！ 感謝所有親朋好友的關心與祝福，及眾神的護佑，讓我平安順利完成此生年輕時的夢想---中橫健行!一個人的獨行~全程終～感謝閱讀！行程分享：第一天：合歡山3158Cafe(10:00)→(3.6K) →太魯閣國家公園合歡山管理站→(5.1K)→大禹嶺→(4.6K)→觀雲山莊→ (6.3K)金馬隧道休息站→(5.5K)→17:10碧綠神木→(5.3K)搭便車→17:25慈恩何家果園(宿)（共25.1公里、7.5小時；不含搭車路程）第二天：慈恩何家果園(08:00)→(9.2K)→新白楊服務站→(4.8K)→華祿溪休息站→(6.1K)→(16:00)洛韶慈惠堂(宿)（共20.1公里、8小時）第三天：洛韶慈惠堂(07:00)→(6.5K)→豁然亭→(2.2K)→西寶國小→(5.5K)→文山溫泉→(2.2K) →天祥隧道→(2.1K) →水濂洞→(2.1K) →天祥隧道→(2.7K)→(16:00)天祥基督教會招待所(宿)（共23.3公里、9小時）第四天：天祥基督教會招待所(07:00)→(2.2K)→綠水地質景觀展示館→(0.7K)→合流露營區→(2.3K) →九曲洞→(4.3K) →燕子口→(6.5K)→長春祠→(3.0K)→(14:10)太魯閣牌樓（共19公里、7.5小時）