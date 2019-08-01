合歡山之最！單攻合歡西北峰
2019-08-01 17:12健行筆記 健行筆記鄭偉倫
哈囉，我是雪娜！本篇主要是分享登合歡山西北峰路線上的細節。想直接看重點整理的朋友可以拉到頁尾的手札筆記，有做簡單的結論喔。今天想來聊聊合歡西北峰。合歡群峰由於交通方便，一直以來都是初登百岳的新手村。其中合歡西峰屬於比較有挑戰性的，從登山口輕裝單攻約10-12小時可以完成，很適合剛爬過一兩座百岳的新手來練練體力～北合歡山、西合歡山的登山口都在台14甲37.5K處，要到西合歡山必須先經過北合歡山，再上上下下翻六個山頭才會抵達。05:44 抵達登山口整裝準備，05:50出發。
|🔺一早登山口附近就聚集許多登山客的車子
|🔺整座山頭的紅毛杜鵑
5月下旬至6月為北合歡山的紅毛杜鵑花季，從登山口一直開至約0.8K處。
|🔺粉紫色的杜鵑小小朵得十分可愛
|🔺從登山口開始就一路陡上
|🔺1.3K處右方的反射板
過了反射板到2K處的合歡北峰，一路上都是緩坡，但如果出太陽時還是要注意防曬。
|🔺1.5K處的小營地
07:59 攻頂合歡北峰，百岳排行第34名，標高3422M，也是合歡群峰中最高的一座，雖說如此，但由於路線簡單，也不需申請入園入山證，一路上有不少遊客。
在北峰休息一下，準備要迎接較進階的山路了～前往合歡西峰！
|🔺過了合歡北峰開始一路陡下
|🔺第一個階段的陡下
|🔺第二階段的陡下
經過兩個階段的陡下後，開始準備進入樹林～翻！山！頭！
|🔺樹林中常常會碰見爛泥巴
|🔺最後1K會遇到一個華崗北峰岔路口
|🔺6.2K 處再翻一個山頭就到啦
12:04 攻頂合歡西峰，百岳排行第82名，標高3145M
|🔺6.7K 合歡西峰 三等三角點 No.6390
17:56 回到登山口，下山吃慶功宴！手札筆記：
1. 合歡北峰不需申請入山入園證，可做為初登百岳的選擇 。2. 合歡西峰路線需申請入山證。3. 合歡西峰沿路會有拉繩路段，建議攜帶手套。4. 沿路常常會有泥濘及毫無遮蔽太陽的地段，防曬要做足。5. 合歡西峰不算難，但沿路上上下下也很耗腳力，建議要有兩座百岳的經驗。
原文網址：https://sheeneil.blogspot.com/2019/06/blog-post_43.html
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