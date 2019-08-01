上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處

繼上一週的 鵝公髻山 後，本週續往同樣是中級山的油羅山前進。兩座山都位於五峰，中間隔了一條上坪溪互相遙望。行車路況及爬山路線和鵝公髻山(山上人家起登)比較起來，油羅山相對來說是難了一點。同樣都是從竹東進入五峰，在南清公路29.6K處右轉上五指山路前往山上人家，前往油羅山則要繼續直行，在南清公路約34K左轉進入五峰大橋，沿著羅山道路一直往上爬，然後再左轉進入羅山林道，約1.5K後會經過林務局羅山分站，再爬約2K就會看到第一登山口。羅山道路並不陌生，愈往上走露營區愈密集，2年前在某次露營下山時被酒駕上山的機車迎面撞上來，這個可怕的回憶至今仍無法淡忘，所以車行在羅山道路時還是心有餘悸 😥本次一樣同時使用「登山客」及「Hikingbook」記錄軌跡，結果是後者記錄的距離較準確，O形一圈約7公里(第一登山口上、第二登山口下)，含休息、拍照費時約5小時40分 ( 我的軌跡圖 )

▲按照山友分享文中的路線指示，導航到林務局羅山分站後再續往上開到第一登山口 (第三登山口要經由天景露營區最上層前往，第四登山口似乎是位於林務局羅山分站旁)

▲7:11 到達第一登山口(右前方)，路旁可停數台車，已經有一台車比我早到，但是他們進入登山口沒多久就放棄了，因為太陡 😅

▲第一登山口前的展望

▲7:15 準備進入第一登山口，右邊樹上有指標

▲一開始的平坦路段，這只是假象 😅

▲接著馬上就要陡上啦~

▲沿路都有登山布條指引，不太容易迷路

▲看起來不像路嗎? 不要懷疑，就是要往上爬

▲7:37 到達大石壁，沿著石壁右邊的路徑續往前

▲這是什麼狀況? 有布條的都要綁上去打卡嗎 😅

▲超前我的一組山友正在休息

▲難得的平緩路

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▲繼續陡上

▲又是難得的平緩路

▲繼續陡上

▲雖然汗如雨下，但溫度舒適，停下來喘口氣時可以感受到冰涼的空氣在流動

▲中海拔的林相確實是比一般郊山美呀~

▲原本以為是個大石，走近細看才發現是棵被砍得傷痕累累的樹頭 😥

▲繼續走在杉木林中

▲樹根很多，陡上固然辛苦，陡下更艱辛 😅

▲平緩的山腰路...當然是稍縱即逝...

▲繼續往上爬

▲出現第一段拉繩

▲陡上

▲陡上

▲再陡上

▲欣賞攀附在倒木上的植物，辛苦是值得的

▲繼續陡上啊~

▲9:11 花了將近2小時到達此處，指示牌上寫著還有20分鐘就到達油羅山，加油

▲為了拍好這棵大樹，到達三角點的時間又被拉長了

▲應該是走在稜線上了

▲第二段拉繩

▲軟綿綿好走的枯葉路

▲右前方有展望

▲右邊是上一週爬過的鵝公髻山，左邊原本應該可以看到大霸尖山，可惜被雲遮住了

▲繼續努力往上爬

▲9:57 終於到達三岔路口，三角點真的不遠了

▲9:59 看到三角點啦~通過三角點續前行則會到達霞山，不過左邊樹上指示牌寫著6小時，當然不是我的腳程能夠挑戰的

▲二等三角點後面是山字森林三角點 (從第一登山口至此共花費約3小時)

▲10:11 大隊人馬湧入三角點如入無人之境，我還是快點折返吧

▲10:12 折返回到三岔路口，在左前方空地小休

▲10:19 啟程往第二登山口下山

▲回程一路陡下，幾乎沒有喘息的機會 😢

▲第一段拉繩下來後往回拍，這裏若無拉繩的話，可能就得坐在地上滑下來 😅

▲第二段拉繩

▲難得的平緩路

▲雜亂的竹林

▲欣賞大樹，撫慰一下疲憊的雙腳

▲更茂密的竹林

▲第三段拉繩往回拍，幾乎垂直而下

▲小心踩著樹葉，避過樹根

▲漂亮的杉木林又出現

▲欣賞這片杉木林之外，還是得專心腳步

▲12:22 第二登山口到啦~從三岔路口至此共花費約2小時，一路幾乎陡下速度很慢，小滑了好幾次

▲第二登山口出來往左回第一登山口，根據山友的資料，兩個登山口的距離大約2.6K

▲走在羅山林道北線上還蠻舒服的，右邊視開闊，太陽也幾乎曬不太到 (中後方為五指山，左後方為被雲遮住的鵝公髻山)

▲在此瀑布洗個手，超級清涼

▲又是一個小瀑布，清涼有勁 (兩個瀑布之間的路邊空地有人在野營，蠻享受的，沿路也有幾台車往上開，應該也是來野營的吧)

▲快回到第一登山口啦~停車處已有滿滿的車~

▲12:58 回到第一登山口 (從第二登山口到此約花費30分鐘)，避暑之旅又要結束了 😆