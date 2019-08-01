台東悠閒散策！步道爬上287階後 三仙台燈塔視野遼闊
「三仙台」全島面積約22公頃，最高點海拔約77公尺，設有環島步道，悠閒散策僅需2小時。三仙台島的地質屬於火山岩，原是一處岬角，因海水侵蝕逐漸斷了岬角頸部，形成了離岸島。此地生態豐富，少有人為破壞，島上處處可見林投、台灣海棗、白水木、濱刀豆等濱海植物。三仙台的「礫石灘」，鵝卵石的海灣主要是由斑狀安山岩與部分石灰岩所形成的礫石灘。初夏步道兩旁皆是高大的林投樹牆，每株樹上結有黃色的雌果，遠看滿像鳳梨。「林投」古稱菻荼( ㄌㄧㄣˇ ㄊㄨˊ )，別稱露兜樹、野菠蘿、假菠蘿等。是露兜樹科露兜樹屬的植物，遊客會誤認鳳梨掛於樹上。原產於南太平洋群島、澳洲東部。「林投」高約5~10公尺，它的葉長約90~120公分，鋸齒般的邊緣。單樹幹多刺，在4~8公尺的高度開叉，整株是由「氣生根」堅實延至地面支撐。林投樹是海邊天然防風林，「氣生根」捍衛岸邊沙礫不被海浪攜走，它是堅忍的植物。林投花是雌雄異株，雄花與雌花反差大，而雌花像似鳳梨(菠蘿)。雄花小、散發香氣、聚簇狀或總狀花序，且花期短、只持續一天，見到花開算是幸運!「林投」其根、果及果核可入藥，性味甘、淡，可發汗解表、清熱利尿。林投的種子隨海洋洋流到處傳播，島嶼是種子棲身之地，它比航海家還早登陸。林投與紅刺露兜樹(紅刺林投)差異，可從葉緣鋸狀與果實形狀看出端倪，皆是露兜屬植物。早期原住民的巧手編織常見的物品，是利用曬乾的林投葉子來編織。島嶼上處處可見林投、台灣海棗、白水木、濱刀豆等濱海植物，是研究海岸植物生態的重要據點。島嶼的四周珊瑚礁環繞，受強烈的風化與海蝕作用，散佈著海蝕溝、壺穴、海蝕凹壁等景觀。日治時1915於島上呂洞賓岩高處築此燈杆(三仙台燈塔)，是東部海岸最早的燈塔。1999年改設太陽能充電蓄電池，目前為無人看管的燈杆，能爬上287階至塔處視野相當遼闊。 台灣好行(東部海岸線)路線總長約70公里，單程行駛約100分鐘。以台東轉運站為起點，前往火車站接駁，並於市區各住宿點搭載遊客。再沿台11線行駛東海岸各景點，如三仙台、小野柳、都蘭糖廠及東河包子等。建議購買「一日劵299元」，憑票可於各景點上下車，也可搭鼎東市公車至其他景點。
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