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中聯辦外的第二次鎮壓：香港「西環攻防戰」

看遍30年兩岸過往 他點評4位總統的「左顧右盼」

實現年輕時夢想「獨行中橫」D3

2019-07-29 08:30健行筆記 健行筆記龍哥

為了探訪文山溫泉、白楊步道、水濂洞，估計步行將超過21公里以上，沒等師姐準備七點與健行隊共用的早餐，自己邊啃第一天在7-11購買的麵包邊整裝，趕在預定的時間開啟第三天的行程。卯時未過，廟埕空無一人，拜別媽祖離開前再回頭補拍宮廟建築，即往下行。洛韶派出所前又聽見聒噪的烏鴉吵雜，抬頭看兩隻在電桿與電線上跳躍，立馬取出望遠鏡頭，捕捉他倆卿卿我我的甜蜜身影，料準肯定是一公一母。回到台8公路，仰看昨日進洛韶的彎到另一頭，隱約顯現的路徑，突然覺得自己很棒。經過兩天的重裝徒步後，雙腿還越來越能適應；前一日的疼痛與不適，在持續運動後，已漸漸消退。聯想到所有運動員，訓練初期也是全身痠痛，經持續操練後，不僅痠痛減輕，還練出一身強而有力的肌腱。33ff3c3aadf3fbd7b56514dc671b2c1e.jpg28551022f116a22a0f9f4f612b270510.jpgbd1ff3675f5740f7cdabe27933b497ea.jpge752110cb8cdf5ff70a6aa7f200a6f42.jpg遙望遠山，心想那是奇萊險峰嗎？還是合歡群嶺？低頭見一天牛在路上爬呀爬的，幼時常見此物，會抓來把玩後再放，但已經數十年不曾再現，很難得在此遇上。驅前拍照，並想將它移開路面，以策安全。可是，他卻拱起身子作防禦狀，也不飛離，只好任由它去。右邊遠方，一連串的山峰連成鋸齒，翠綠的植披美得讓人窒息。沿途一直思索，那是畢羊縱走的鋸齒連峰嗎？對照地圖方位，似乎、應該是！行至155K處，一個尖聳的山岳令我好奇，又是哪一座百岳呢？這一段路走得心事重重，除了猜想那些山巒的名稱，也考量著何時有機會可以走訪。一隻蜻蜓停在路中，這也是平地已難得一見的昆蟲，相機喀嚓為他留影。順便請他離開，啊～！一動也不動。原來已經登仙了。拿起放在路旁紅柱上，願它隨風吹拂，回歸山林吧！可能海拔已在1000公尺以下，昆蟲動物較多，美美的蝶兒與它令人毛骨悚然的前生陸續展現。飛翔中難取其姿，停下後越看越美，連它的前生都覺得可愛！cf48cdfd717e9d9cb92768a715e412d3.jpg933d6fea19ffe14efbcdb7f410b44a17.jpgb46389e8be7835c58ea027d285e76e8e.jpg6afe487e76a12fefca26dff99a4f35b9.jpg72256561336d59f4a69bd5ead31ca981.jpg58e0acfcbcc474847554bad46b04e017.jpgb4f91b0b7eebb50cca67163c8d46c901.jpg35f44efc630c935c57af0302bd0f9f20.jpg47fa562ad9a6ae148da7fc1cfec4b5bb.jpg45cb6a535bdf0f04093f63f7db570be6.jpg24e87064e2cf1819e21050d4cb1fa3f0.jpg833f83e22c3c76be56f219e6df27211b.jpg轉個彎，又見遠山聳立，是奇萊北峰？還是合歡東峰？與對向的連峰一樣，總是讓我神傷，對路邊花朵已無心探想其名。過恒山隧道，回頭看到遠方半壁崩陷的山巒，感傷於寶島山岳真是千瘡百孔啊！繼續往前，眨眼見右下方山谷，一水泥平台上矗立著高塔，想必那裡就是天祥，落差好大！901e7c5d610deefc34aaf8c7e7c2f33a.jpgf58feb98a00be92edf44dac8679e00a6.jpg990c91849a66d06c4ba8c5065ba7394c.jpgf78cce2b08fc5a817c3e00c9a4bfce34.jpgb9009b2ba7b5e5b5287e26bbaebaf44e.jpg40038d0561965bc5bc25becaf667bf1f.jpg749ec937984fe5b6dba6d2a04d804183.jpgc1c31275975f0e5313c6d3bd43ee9579.jpg不遠處豁然亭出現，遠遠望去，配著藍天白雲，讓人有神遊天際的欲望。亭下正有一位單車騎士休憩中，此亭也是我預設地休息處。放下裝備補給水份、能量膠囊後，試問騎士來處？他毫不猶豫回說，單獨一人自天祥出發，此行為一週後的單車中橫公路東進活動作體能準備，預計到達慈恩後回程。天祥上慈恩，落差1515公尺、距離約36公里，算算坡度有7.6度，難度可想而知。騎士離去後，陸續用手機、相機拍下這傳說中的美景，也給自己留住冥想的一刻。60cb99b7a5d833964793fa12c2b23e5e.jpg5386eeaa3b2e04d6d28a9197355de43d.jpga061d5628dcaf117049a11ea135c9e44.jpg3d814da021e80733095d1a4b24c2dc37.jpg160K里程牌顯示再一公里多即將到達預定午餐用膳的西寶小吃，同時也可以進西寶國小補充飲水，歡欣之餘腳步變快。萬萬沒有想到，這一天不是假日，而且清晨未過十點，小吃店還沒開張啊！購物無門，只好先在店旁的公廁稍作解放。這兩天，進體內的水是清澈透明，出來的液體卻是褐黃量少，只因水份都從身上的汗孔流失了。乾望著未開啟的店門，依依不捨心存懊惱地離開。咦？國小呢？在哪兒呀？右側山坡毫無建物，小店對面左側坡上僅有一兩幢簡陋山屋，並未看到國小建築。奇也！怪也！狐疑著、繼續回看遠山離開小吃店。一個險降坡警示牌告訴你接下來路面坡度八十公尺8%，不解其意，過牌走起來才知道，真陡啊！前方彎處西寶地標高掛，原來這裡才是正確西寶地界。左側擋土牆上美美的西寶國小碑石挺立在西寶共生農場旁，想要進國小去走走，卻擔心岔路需走得很裡面才可到達，便放棄探訪國小校園；事後得知它是太魯閣國家公園內唯一的森林小學（西寶國小連結看這裡），建築充滿藝術與創意，外型及色系都非常講究，座落山間卻不會突兀；讓我直跺腳扼腕後悔沒進去一探芳澤！a6eeb56626efac4086ac5d0c50074e72.jpgd71381f5c20006113ccdb4e1e699b110.jpg62c545a6902bd16a0e348b50ff129c39.jpg1830253f26a37e76c6c717b5c6538e10.jpgf01667371f5f37a1c8852fe5f2ef8b3a.jpga62f7cdf7cbbf56afa8d4ccd71b242ac.jpg916a9488b491b3508fa9207d969ef566.jpg看著遠方山腰幾個之字形山路，已知到天祥之前，還需走8公里的路程，海拔下降約450公尺。依腳程計算，約３個小時可達，當下乃正巳時，竊喜文山溫泉及白楊步道應有足夠時間可以造訪。加快腳步，疾行於下坡路面，對兩側公路景觀已無心流連，只想快快到文山溫泉，將身子浸泡溫泉中，消解旅途勞頓。只是一再出現的彎道，在暑氣難消之下，已讓我開始煩躁。再看到深遠下方的隧道，更有如消氣的皮球，霎那間覺得癱軟！3f8d09a6b9f825ecfb488d935b646ff2.jpg136924b1a6150217928edd848a30a13d.jpg5a8a13718d9eb480190130becdd94bc6.jpg1d92053254a65491fdb10437a79dd35d.jpgb05fe52cbee0bc444674bc5d870caa6d.jpgb0127e10930fb4b1d705135376abb0e8.jpg5d5ad4b93e7cc2ded4b377d32332e32c.jpg96187cb85149e7ab3e00bdd1990b9701.jpga7132de9c3cf23487d578ff8ff8790de.jpg6ce59bd692b924634fcca4df1cc83952.jpg1aea40163caad1eaa45774d6dfcb8692.jpg7ef916fa7a55afed4274abef7f9059f7.jpg轉一個大大的髮夾彎，繞一段長長的路，終於進入剛剛看到的深遠下方的谷園隧道。隧道內約中斷位置，左側有一通道直通外面，看似為舊路的路徑。待出隧道後回望，確實山壁上有一個完整的隧道口，前方路徑已被封鎖，應該就是早期的公路，因坍方或新隧道完成而棄置。往下，谷園山莊悠靜的庭院呈現眼前，門口一個＂宿＂字招牌，以為還有營運。走近一看，人去樓空，室內雜物凌亂散置，毫無人氣，可惜了這一方好山好水的佳境。ae099f9bfa73a38a7ef2ce80f4f18f89.jpg29756e7828356f975d7412b44ca14f73.jpg244a2159ed6d552e95b0e7f95641d4dc.jpg451c5a923db49bb085dedb02b287493e.jpg37ab50a7838bea1db1333b9bb92a9dbf.jpg85f0bb330809147b2a740afff9663797.jpg再往前進入寬敞的泰山隧道，正想進隧道前看見左側的吊橋入口在何處？左手邊就出現一個通道，正是該吊橋的前端，原來這吊橋是綠水文山步道上方的入口，有立牌解說。暗想文山溫泉由此進嗎？遠遠看吊橋另一端，再與地圖比對，總覺不像！往前幾步，還是退回。左思右想～就是沒把喔。49ea7ad5248618bf1ce4c40e5862d747.jpge895e8a9c077855f0b1daf5f573d9bfe.jpg走回隧道，繼續走往隧道出口，卻在轉個彎後，左邊又見一處有鐵柵欄設置的出口。柵欄擺置如一般遊樂場或動物園入口的方式，顯然這裡是某個設施的入口，但也架設＂步道坍方，請勿進入＂的警告牌。心一橫闖過，到另一端竟是一條步道，步道邊有文山溫泉的指標。賓果～終於找到他了！放下背包，準備照像器材，突然想到泳褲沒帶，下去如何享受溫泉？左顧右盼，四下無人，在這荒山野地脫光了單獨泡澡，應該無妨！在背包上放妥＂暫放／回程再取＂的紙條，循著有＂禁止進入＂告示牌的階梯往下，約百來階後右轉泥土路徑，再往前一個小隧道，有未關閉的鐵門設置，陰暗滴水中讓人不自主的設防。出小隧道左轉又是一個吊橋，跟上方的相比，小約一半。過吊橋面對的是一堵石壁，右無路徑，左由岩壁直下，岩壁鑿出十分不整齊的階梯。入口處已被鐵門上鎖封住，鐵門左邊卻留一缺口，恰可容一人通行，顯然執事者是盡本份、利刁民，故意讓你違規享用此番溫泉池湯，有事自己承擔。bf01b94149cac8f129b2094cf3299059.jpg0f465b810e1dd2cd1a738750c3b865f6.jpgb346e0217775813bcc08f6b20a103bb9.jpgd79c76b2eb8d1df5858d4c429467d66c.jpg50151ede2ed0f516b9c65602c9cf22e1.jpg由於不知溫泉池在哪個位置，吊橋上往下看，怎麼都不見湯池。擔心要涉水過溪才會有湯，為安全著想，只好悻悻然撤退，擬走回背包放置處。快爬完石階，抬頭見一年輕人迎面往下走來。問他是否去泡溫泉，看他猶豫不答，神情緊張；可能誤以為我是國家公園人員，不敢說話。只好告知我的意圖，及蒐尋結果。他才實說一行六人，後面有位同學來過，知道在哪。接著一位較有份量的夥伴也下來，讓我壯膽陪他們往下再走一回。到岩壁入口處，他們看到直下的陡坡，說有懼高症，遲疑不前。又因知道位置的同學沒到，在吊橋上我們找了半天都沒看到溫泉池。準備離開時，我竟瞄到吊橋正下方岩洞裡有一老伯獨自一人樂享湯池。二話不說，直接下去。脫了鞋襪，退去護膝，讓兩腳兩腿浸泡在約攝氏41度（聽說的）的溫泉中。泉水清澈，讓人直想啜飲一口，可惜不知水質是否適飲，只能作罷。不久，其他同學也下來加入，瞬間覺得池子太小，好生擁擠。據老伯自述，他幾乎每天都來，從花蓮免費搭乘第一班客運，在此耗三、四個小時後，再步行到天祥搭車回花蓮；路徑岩壁上的綁繩都是他設置的，真是有心！今天在我們加入前，他泡泉時大腿被一隻蜜蜂螫吻，原以為是虎頭蜂，後來傷處不見腫脹，且疼痛消退，才確定不是虎類。正午一刻先我們離去，我稍後也跟著起身著裝，因為不耐高溫浸泡，且還得趕路，有水濂洞等著我。在背包放置處，見老伯停下，聊了一會兒；此時一對夫妻由步道口進來，互相招呼後，又彼此閒聊，得知他們來自於桃園平鎮，真巧！老伯再次重覆剛剛自述的內容，激得那夫妻興趣十足，也想泡湯，但都穿長袖衣褲，看來也不方便。他們說早年曾由下而上走過綠水文山步道，卻不曾進入溫泉享用，所以…就不再贅述囉！各自分道揚鑣，老伯緩慢往天祥方向走去，我重新整裝打包，隨後在公路上超越老伯。ebfc75226f2a0c01e63ab7e36182a62c.jpg2b0071f986c6e8fb98cd2840b0ec3021.jpg21a727acd490047bfdfee418d902e13b.jpgca050b0152c68a6c5c375ba10ff6caf9.jpgd04901bf1f8bb131d98aa0127ac3a6a9.jpg6bf43d90b25f572efbf8308bf22b747f.jpg過文山公園，穿越不知名的隧道，路邊一停車場人群車輛充斥；再往前，路邊下方更大的停車場駐滿車輛。可笑的是，大客車位全被小型車占用，一輛紅色大車迫不得已停在車道上，這景象令人覺得咱們的駕駛人水準還真不夠，難怪台灣的交通會越來越亂。不遠，已是白楊隧道西側，循著旁邊的白楊步道入口指示，順利踏進期待已久的領域。首先穿越一條長長窄小的黑暗隧道，大多數人都準備手電筒，我們則習慣使用頭燈。出小隧道，找處角落把背包卸下，放妥字條，輕裝隨著遊客往水濂洞方向快步前進。這是第二次探訪行程，幾年前隨哈啦族人參加錐麓古道訪古時來過一次，當時一群人玩得不亦樂乎，還念念不忘。此行單獨一人，無心閱覽步道兩側景觀，只想趕快進水濂洞消暑一番。約2.1公里的路，很快就到盡頭，最後500公尺處一個觀景台，是觀賞白楊瀑布最近的距離，也是遊客較擁擠的賞景處，不過今天還好喔！人數不多。db503e8d93383bc3e837de05e191be7b.jpga20891a9539a1669f412670f9b9aecfb.jpg6eb15b8ad7a24fcdc317b0b3f79c9df1.jpg1d521cc36bcb38ea364eb8ba102ed417.jpg1bdb8ba0eb833b535ea283c5122f904b.jpge227db7348b42af6097a38ad58454585.jpgfee5b30d265b9bb5107225350f229cda.jpg0bbcb73340c0663aff68396f9f37faf5.jpgcb5cb3dc03b8fb7c1fa30a1db46ce6e0.jpgd8716eef60ac343742234a7559042a18.jpg

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5cb15caf066a0fa7f016715265765278.jpgc1b39157861898d2bf3227c03fecdb4e.jpg再穿過一處美美的隧道即到達水濂洞，真是熱門啊！可惜無相片佐證擁擠的人潮。各國人種都有，以口音判決，日語、陸籍分居冠亞。脫下布鞋，穿妥雨衣，帶著手機衝進洞內，窄窄的步道，雙向通行，彼此擦身而過；稍有不慎，靠水一方的人必腳落水中，不無樂趣！越往深處，由上方傾瀉而下的水勢更大，直像水柱噴灑。黑暗中似有一外籍女子長時間在大水下沖淋，享受那清涼的快意！我取出早已備妥的鋼杯，幾次伸手接滿岩壁注出的泉水，一飲而盡，直至止渴方休。爽啊！真是人間仙境的感受！884ed8ae6c4b42e7528a049bb7c45d0b.jpgf18983b0635c2d583187358d8ebe0943.jpg3f74d67f96c26ff4c5c7b3925e2bb3bc.jpg出洞後晾乾雙腳，快速走回，一路甩抖濕透的雨衣，加上微風吹拂，透過山頭照射的陽光加持，沒到背包放置處，雨具就已乾燥。最終在放置背包的隧道一端拍張怪怪的照片後，趕往天祥今日住宿點－天祥基督教會招待所。d1e6d89fe6d74df7ad25e09cb7ce85ad.jpga8e0c2e676c1a7c4eff4853107a2bd31.jpg走完長長的明隧道，很快看見天祥地標。依照谷狗地圖指示，原以為招待所在天祥晶英酒店後方，正準備繞過酒店右側到後面時，一位工作人員阻擋去路，問我欲往何處？並糾正我的去向。詢問之後才知，已錯過去招待所的岔路，應是由7-11天祥門市（中橫故事館）前方的叉路上去。越過停車場，走回正路，看叉路往上的陡坡，心裡很有壓力，怎麼？還要走多久啊？通過陡坡，映入眼簾的是文天祥公園，高處一尊石像，身心疲累，實在沒有想要上去緬懷。進招待所的大門，呈現一幕悠閒的景緻，幾位旅人在庭院中看報、閒聊，無懼於可能的蚊蟲叮咬。一番呼叫，不聞回應；電話叩應，才聽得招待所教士在屋內答話。報到後，教士引領說明相關設施，並告知我住二樓單人房，廚房可自行炊煮，飲水機在樓下，二樓浴室、書房都可隨意運用。不錯環境，清幽之外，還十分方便。後來得知庭院裡旅人連宿兩夜，都在庭院中炊事，讓我想起哈啦族人若有意願，秋濃時期也可來此度假賞楓，必定歡笑不斷，回憶無窮！565e02a8101bae912afeefb5c78dffa5.jpgbd09a6bd467faaaba2556caa6d9bc185.jpg951fb9b802e9c3ea55f8c2b5acc92bf0.jpg88387f299beb678a7b86046e64fe64f4.jpgc697d08c9f0f3e3ef5df52cdaabd026b.jpg910d95d4802402d805e9a3c5f1447b50.jpg192136c8bd230324da162fbcb023953a.jpgbed90659ff72cf2d0d4bd5e1f77d4155.jpge447c0ad23912ac9b36cf1b98cca5b81.jpg9a6a6ee343136e953c1a16385c59060c.jpg2347adc770c28a053a259e4d91ed7136.jpg進房沐浴更衣後，趁天色未暗，遊走故事館附近，時間有限，只能見識一隅。停車場招呼站旁一水果攤正準備打烊，源於何家果園沒買到水果，遂向攤商購得六顆西瓜李子，欲帶回讓老婆品嚐，好貴！回招待所，立即致電何家果園，訂購三箱西瓜李子，擬分贈族人享用。在招待所，雖位居高處，但攝得酒店樓頂泳池的景觀，實在乏善可陳。39f063ae6cdb761fdf98205810187c9d.jpg7bc15178cf232ab2173a49c474a01b4e.jpg16a09b37681726daad871ddf2edefd91.jpg15be5a16e2b65e2d48767056611b00bb.jpg8ff4fff0fcfcd310e41db4340f79caa3.jpgabf2842da91c82c69b0d5987a21fc6d7.jpg無事飲酒，微醺時下樓取水，正巧主人與一戶宿客聊天，就坐下彼此分享這幾日的旅程。那戶是一對兄妹，自桃園而來，由花蓮騎租借機車載老母及妹妹的兒子，一路遊玩而上，隔日往慈恩後回花蓮。這～也是一種可行、不錯的度假方式！十點，想想老婆，睡吧！明天回家了～請拭目以待 --年輕夢想的實現--中橫獨行#D4

溫泉步道吊橋

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