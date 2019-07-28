親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

反送中／港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

不只蓋比賽場館！陸首辦冬奧連高鐵都鋪好了 一次進步30年

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30健行筆記 健行筆記WL 愛旅行

WL愛旅行 網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

排灣族視為聖山，稱之為「Meli-miligang」，意為夢幻之美！擁有全臺面積最大的原始林，蘊藏著豐富的生物自然美景的最精華區域「大武山自然保留區」及「雙鬼湖野生動物重要棲息環境」內。中央山脈南端最後一座海拔超過3千公尺以上的高山，名列台灣五嶽之一，最令人驚豔的著名美景則是秋冬季的雲海，故又被稱之雲海的故鄉。《完整相簿》。6ccc9494f43aba15e479a4dcab3197d4.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

難度分級：初級。

步行距離：往返約22公里。

行程天數：2天1夜，住宿檜谷山莊。

裝備提示：地圖、GPS。

經過的百岳山峰：　No.90 北大武山：3092m

行程規劃：　第1天：新登山口2K→舊登山口3.8K→喜多麗斷崖0.3K→檜谷山莊　第2天：檜谷山莊1.5K→巨木2.5K→大武祠1K→北大武山5K→檜谷山莊6.1K→新登山口

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

796b3b7d14bf7ea37a4256919378009b.jpg

大武山之門

c7ec05b09a8791b264873b3a9862f226.jpg

新登山口【0K】

c50cb4e742889cee1449f7cd7b197fad.jpg

曾經是車道，可惜崩塌後無法修復

b804dbad6c64b5e0de4e8afc7c5ebb78.jpg

舊登山口【2K】

4af7a11288d06c8df59919e8f3c3c7b8.jpg

56b27db5650a60bc7835f11ea8450107.jpg

2 - 4K步道容易濕滑跌倒，請注意

b2dd194a07ba7a112a795d264fb2a856.jpg

看到雲海就是快到

喜多麗斷崖了，但最後的陡升也是小魔王

ae39899b70b03736da9b014692eca34f.jpg

f064a2519d00e9b737281e1037e55a01.jpg

6487b8c205608e8b0c44d86811b6ef0d.jpg

喜多麗斷崖夕陽【5.8K】

7fa661c8c8079d118f0c7eac69653ed9.jpg

d4503ba471c06faf407c17c0fdfa38e5.jpg

檜谷山莊【6.1K】

1b0a7b323f59712b4b54ba3aff2dafd5.jpg

1e73e0198071c54027a15957a43b5ebb.jpg

喜多麗斷崖夜晚635befb0fe42dce27fdd8cc4c9bdfc52.jpg

5b886eb2da3f4beeadccc2889be12c8b.jpg

喜多麗斷崖與南大武山晨曦

2c308246d4f5ab219565233ef2b6b1e5.jpg

d9583b6c458058a5d4a5770b585f2f1b.jpg

4618f704d197ec0c35e9879713651b9b.jpg

44b63d60d8006de4ce18684a7acde413.jpg

前面兩公里爬升有原住民石板步道的感覺

db3f97427ef79c520462e75d88abbdf6.jpg

紅檜巨木【活得叫巨木、死得叫神木】

99042c5c26f7d741be0d2ee03304e643.jpg

稜線之前多處峭壁皆需借助繩索與鐵環踩踏

813657d3aa4d121e557c16f25ba6ac23.jpg

c72d9dfe7fea09ecacc6e75774fa952f.jpg

南大武山叉口，再來都是走在稜線

67adc2f6333f86b60627a3c68e08a029.jpg

fc7e0ae7369af8cab6bfe12948b80731.jpg

8a79041f52d0fc35d085eb0d610db1dd.jpg

9021fd53361bc7a14fad52746d33db6d.jpg

e91141e35dbbb4661dbb5e0b6153e378.jpg

76643cd8c08d10609162229a5840cd84.jpg

bd4d303fd7f432e28edced3112ae42b2.jpg

分享

稜線沿路都是滿滿的鐵杉與壯觀的雲海景色

1df26a39d17e148d35c1a02abaa58c13.jpg

高砂軍紀念碑

f97d81048488626571c9d067fa54c2bf.jpg

大武祠，原本日本人想把大武祠蓋在主峰上，最後受於大自然反撲，才退其目前位置

9fdf90d5ab9ca237199c15040c330cb8.jpg

ccf24886aa26e0f1ad798b44046ca103.jpg

大武祠之後1公里需要上上下下，是最後的大魔王

6ff097e93d431535b13a8dc19466e129.jpg

5a8600427b5d01780081383c3531e001.jpg

中間稜峰清晰可見北大武山與南大武山的模樣

d3c63f1749e82fa72f6797f28e3c26ec.jpg

0c6ec47ddd1a6901fb676aee66de9037.jpg北大武山

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

相關路線：　北大武登山步道　西大武登山步道

登山步道美景
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55
看更多

熱門文章

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

世界奇峰『大霸尖山』 新台幣五百元拍攝點！

2019-07-22 21:35

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

實現年輕時夢想「獨行中橫」D2

2019-07-27 18:19

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

實現年輕時夢想「獨行中橫」

2019-07-26 15:09

阿里山神木群棧道　挑戰玉山前的暖身之旅

2019-07-25 08:29

在最高的地方「玉山西峰、主峰」看到最美的台灣

2019-07-27 18:13

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

「喀拉桃山」走到你想桃

2019-07-28 09:30

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

走在黃金稜線上挑戰：劍龍稜、鋸齒稜、無耳茶壺山

2019-07-19 19:00

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top