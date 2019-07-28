全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30 健行筆記 健行筆記WL 愛旅行



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排灣族視為聖山，稱之為「Meli-miligang」，意為夢幻之美！擁有全臺面積最大的原始林，蘊藏著豐富的生物自然美景的最精華區域「大武山自然保留區」及「雙鬼湖野生動物重要棲息環境」內。中央山脈南端最後一座海拔超過3千公尺以上的高山，名列台灣五嶽之一，最令人驚豔的著名美景則是秋冬季的雲海，故又被稱之雲海的故鄉。《完整相簿》。

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難度分級：初級。

步行距離：往返約22公里。

行程天數：2天1夜，住宿檜谷山莊。

裝備提示：地圖、GPS。

經過的百岳山峰： No.90 北大武山：3092m

行程規劃： 第1天：新登山口2K→舊登山口3.8K→喜多麗斷崖0.3K→檜谷山莊 第2天：檜谷山莊1.5K→巨木2.5K→大武祠1K→北大武山5K→檜谷山莊6.1K→新登山口

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大武山之門

新登山口【0K】

曾經是車道，可惜崩塌後無法修復

舊登山口【2K】

2 - 4K步道容易濕滑跌倒，請注意

看到雲海就是快到

喜多麗斷崖了，但最後的陡升也是小魔王

喜多麗斷崖 夕陽【5.8K】

檜谷山莊【6.1K】

喜多麗斷崖 夜晚

喜多麗斷崖與南大武山晨曦

前面兩公里爬升有原住民石板步道的感覺

紅檜巨木【活得叫巨木、死得叫神木】

稜線之前多處峭壁皆需借助繩索與鐵環踩踏

南大武山叉口，再來都是走在稜線

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稜線沿路都是滿滿的鐵杉與壯觀的雲海景色

高砂軍紀念碑

大武祠，原本日本人想把大武祠蓋在主峰上，最後受於大自然反撲，才退其目前位置

大武祠之後1公里需要上上下下，是最後的大魔王

中間稜峰清晰可見北大武山與南大武山的模樣

北大武山

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相關路線： 北大武登山步道 西大武登山步道