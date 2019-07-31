桃山單攻！一覽百岳360度的最佳視野
今年6月最新的入山入園申請，網路單一窗口的成立，既簡單又方便，審查速度又快，一試就成功～登桃山的前兩個星期上網申請，第一天申請，第二天就回覆，速度很快或許我們是單攻不用跟人家排山莊住宿的關係吧！。於是，進行連兩個周日的中級山特訓，畢竟沒走過百岳那麼長的路程及爬升1300m的高度老公安排了「比大鳥」縱走及麥巴來山，一條是路程遙遠來回走，上上下下很費體力的（比大鳥），一條是陡升約1100m爬坡的麥巴萊。經過這兩次的特訓，登百岳的日子很快地即將到來驗收成績～登山前一天工作下班後，整理登山物品完20：30早早就上床，畢竟沒那麼早睡覺過，怕吵到對方，分房睡，老公到一樓客廳沙發睡。這一躺下，竟然睡不著，像煎魚似翻來翻去，時間一分一秒的流逝～（不曉得大家是不是有跟我們一樣的狀況，莫名的興奮跟焦慮）既期待又怕受傷害是「高山症候群」嗎？一整晚腦子一直胡思亂想，走中級山從沒失眠過，爬高山竟然失眠了。老公也是睡不著，於是凌晨將近2點從礁溪家中出發，再到小七買一些早晨要吃的飯糰加提神咖啡到武陵農場停車場04：10，一到…結果位置都被停滿，只能回頭找停車位。清晨農場非常的冷，不過滿天星斗閃閃發光真是漂亮啊！看來今日是好天氣！吃飽早餐，裝備整裝完畢！四點五十從停車的地方出發～05：00從林道開始起登，到桃山登山口後一路下切到溪谷，之後再往上走之字柳杉林山徑，（因我們常爬中級山，這無止盡的之字走對我們來說算是輕鬆），一路沒休息默默的往上爬，到了2.3k防火林休息處補充能量，這時已經走了1小時40分，休息約15分鐘繼續上路越到上面視野越好，陽光也露臉，從林間投射出一道道斜光喚醒大地，早晨鳥兒的叫聲特別響亮，而小花兒都還沒甦醒還含苞待放著。到了停機坪，這時陽光的光芒更加的刺眼，一路就會看到台灣黎蘆，玉山金絲桃，野百合及阿里山龍膽以及繡線菊都出來跟妳道早安呢～黑水塘今天不黑，在藍天的照映下，呈現湛藍美麗的池子一路幾乎沒什麼休息，一步一步的慢慢走，視野也逐漸變寬變廣，第一個景映入眼簾的是雪山圈谷，雍容華貴的矗立著，再往上又看到品田跟池有山，接下來是一座非常宏偉壯闊的大霸群峰，真是驚艷連連～只要過了這一段碎石坡及落差極大的岩壁後，約150m就能摘下桃子了！可以好好享受桃子甜滋滋的美味～ 9：00攻頂艷陽高照，景色迷人～在頂上有360°的視野，桃山是最佳位置，可一覽各大百岳的英姿，我們在上面休息用餐到10：15下山，一路踏著輕快的步伐徒下，直到溪谷短暫小憩再補給一下能量，12：40抵達停車場，看時間還很早於是到露營區賞繡球花趣～這次單攻對我們來說算是輕鬆，行前的訓練真的有差，雖然整晚沒睡，體力還算不錯！也沒有出現不適感，還真幸運地碰上豔陽天！感恩！05：00起登～09：00攻頂休息1小時10分，10：10下山12：40回到停車場
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