親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

大翻轉！小三疑雲後首合體 王瞳、艾成改口還是情侶

香港反送中／元朗示威者投擲硬物 防暴警施放催淚彈

在最高的地方「玉山西峰、主峰」看到最美的台灣

2019-07-27 18:13健行筆記 健行筆記李斯特

因為太震撼 所以很難下筆,因為太感動 所以很難忘記心中滿滿的情緒來不及傾訴發洩,所以只能感謝感謝二天的晴空萬里,感謝一起登頂的夥伴,感謝排雲山莊的床位,感謝背負物資的山青,感謝烹煮三餐的廚師,感謝沿途設置的鐵鍊,感謝自然萬物的美好,感謝天!!自從規劃了登頂玉山的計畫後,就開始每天提心吊膽,擔心抽不到排雲山莊的床位,順利抽到床位後,變成擔心天氣狀況不佳,每天查詢天氣 確認天氣晴朗後,換成擔心自己的高山症體質總之,這是一次好期待又好怕受傷害的行程一大早從阿里山開車上塔塔加停車場,馬上被車水馬龍的盛況給震撼了,偌大的停車場停滿了車子,玉山群峰的登山路線果真熱門,證明了台灣適合推廣登山的觀光資源李老師只能將車停在遠遠馬路旁的小空地在警察局和管理處辦妥入山及入園的手續後,就能搭著接駁車直達塔塔加玉山登山口,登山口的晴空萬里預告了接下來的好天氣c8efeff82e677cdbb7fed729dfe31f0e.jpg這是李老師第二次走在這段步道上第一次是勇敢挑戰登頂玉山前峰,那壯闊雄偉的山景,那無邊無際的風光,儘管還是起了白茫茫的濃霧,但還是讓李老師一路雀躍又感動想不到第二次走上這段路程,竟是李老師人品大爆發,全程都是晴空萬里 風光無限d855afbdec5d0a1eb6a30707dafdf8ce.jpg蔚藍晴空下的層巒疊嶂,在三千公尺的海拔高度上,空氣更乾淨了 視線也更清晰了,位在高雄的南台灣第一高峰,完美對稱如金字塔般的關山也現身群峰之中b196071e69874d0684e9fad41ca1277d.jpg機會難得,當然要跟南台首嶽-關山握個手 打聲招呼719b753971fd98796b452bead2daaf65.jpg但也別忘了跟身後的麟趾山說聲再見,明天見囉! 敦厚的麟趾山!!c0e575fd3e7ff0b675239976fe55dd46.jpg前往排雲山莊的路程並不是一路平坦,去程還是以上坡路段為主,走起來還是挺耗體力的da08c4498934c83fac4d4889637f9c26.jpg但有沿途壯麗美景相伴,倒也不覺得疲累,晴空下的關山怎麼看就怎麼美!!f1f601839f433e12b73932a37d8bd5cf.jpg天氣對了就什麼都對了,輕鬆走在乾燥平坦的步道上71cf90171bbdc3cf7d523d544d8952a0.jpg推進1.7公里抵達孟祿亭,不起眼的孟祿亭是很多人中繼休息的地方,李老師覺得不累 繼續往前!3a8debae82d8b8a06dc2aefee08f24cc.jpg沿途步道幾乎沒有林蔭遮蔽,完全暴露在溫暖卻紫外線強烈的陽光下f627a6b0084f5e43096c61e6468b82cf.jpg突然狹窄的山徑旁聚集了很多人,原來這裡是熱門的拍照取景大岩石,在萬里無雲的蔚藍晴空下,不論男女老幼 ,每個人都勇敢的站上這幾塊突出的大岩石,忘情的在壯麗山景前留下颯爽英姿6fa209edcaf0c40b2826f8adb6c7d8cd.jpg能走上這段高山步道已經很難得了,更難得是遇到這麼優質的好天氣,所以拼命拍照是一定要的流程喔!0f384f3cb9bfb646baa7872e8e4a499e.jpg過了2.7公里處的玉山前峰登山口後,接下來的路程就是李老師的全新體驗了,所以看到這座橫跨山谷的小木橋時,李老師有種大開眼界的新鮮感99d300eca9346b0fed7574ff20e0440d.jpg周邊的景觀也從大開大闔的群山萬壑,逐漸進入台灣鐵杉的林相區19cd34a7644a39f9303d44b1b9124ed8.jpg愈往上 地形愈崎嶇,但這可是國際級的五星級登山步道,所以搭設了不少的人工棧道2b81d0b28829a8a1c111e4445f12a371.jpg後段路程一路相伴是玉山南稜,南玉山 小南山 玉山圓峰,綿延成一道曲線優美 玲瓏有緻的稜線ee72872618a7554ea69aa58e925bf22a.jpg一路相伴的還有雲豹登山社的人員,排雲山莊上所有的物資,全靠他們千辛萬苦的人工背負上去,看到著一幕,你怎能不愛惜高山上的任何資源4bb6bd0e36f7a104f25aaf47e94fb938.jpg終究還是要用些體力爬完石塊上坡路徑9b100d04076645d767d4fa04f6070349.jpg克服了讓人氣喘如牛的路段後,又是一片壯麗無極限的美景4c584adcf71be193ebf30b6c9374b320.jpg貼心的圍上柵欄 鋪上棧道,安全好走的程度完勝某些郊山步道a36c5306eff21c488526533a5feccc4c.jpg但畢竟是將近三千公尺的高山步道,懸崖峭壁是一定會有的考驗狹窄的路徑 裸露的岩石 不見底的深谷,手拉著山壁上的鐵鍊,亦步亦趨的小心通過0fdfdcbd673a0f106adea39c37ca694b.jpg像一面人工水泥牆的大峭壁,其實是歐亞板塊和菲律賓板塊相撞時,硬生生擠壓出來的海底岩石,峭壁下還搭有往下的階梯6b62505e15c2400d1526cc6f4348d75e.jpg從登山口到排雲山莊有8.5公里的距離,其實是時間充裕 可以慢走的,但李老師還想一路直上玉山西峰,那就得要趕時間囉!原本是計畫在下午一點抵達排雲山莊後,再來好好享受午餐,不過從大峭壁的階梯走下來,發現這塊涼爽舒適的空地,還有一棵大鐵杉提供純天然的座位,李老師二話不說,馬上卸裝備 吃泡麵3a90d1b29a5078d9dd7c709d69d60524.jpg吃完美味泡麵後 繼續上路,揹著重量級物資的雲豹登山隊成員,已經遙遙領先走在前頭,紅色的背包像是李老師追不上的車尾燈116674f6587a8201396049d97f6e2b29.jpg儘管有點筋疲力盡了,但還是要堅持走完最後一公里的路程a30bdc6f43a482d17b1cf9892e28d427.jpg來吧! 再走完幾個上坡路段就到達終點了!!9ecf702becec076c07765beb1db447fd.jpg只要腳踏實地 再遠的路程都能完成,終於走完8.5公里的路程抵達排雲山莊,傳說中 台灣五星級最高檔的山屋bf74badcb2c6956744268bddec0ef55e.jpg居然還飄揚著青天白日滿地紅的國旗,看來排雲山莊也算是公家機構喔!cbb6bc3f048420ec9ba2b0b7013cebd9.jpg一踏入排雲山莊前的小庭院管理員立刻主動趨近檢查各項證件,然後千叮嚀 萬交代 ,要戴帽子 要保暖 要注意高山症,在說明完排雲山莊的各項規定後,才帶進晚上住宿的房間,嗯~~還蠻乾淨整齊的!!f023adfe93158e92c5246161ee203709.jpg排雲山莊有公務人員管理,餐點及睡袋租賃則委由雲豹登山社承辦,有提供開水,但必須有訂購餐點才能飲用,這也算合理,畢竟瓦斯桶可是人家辛苦背上來的跟雲豹登山社的人員領完餐卷及睡袋後,整理一下背包 減輕一下重量,李老師馬不停蹄要直接挑戰玉山西峰了,2.2公里的距離應該不會太難吧??5fb00b826ba8f9fc9ff03586f9680223.jpg西峰的登山口在另一棟木屋前的小徑,小木屋是管理員的透天宿舍喔!!e5519cdb0ff0d4295b87135c14c3cac3.jpg往西峰的路徑剛開始就給你下馬威了,沿著岩壁直接陡上3a4510d5066c6d2972582851905125ef.jpg馬上沿著山壁陡下,有點令人心驚膽戰的路徑,李老師採取最安全的屁股著地移動法1b919588ac65a59870fa059238c37c37.jpg往西峰的路程只有2.2公里,但路徑卻是更加崎嶇難走不時就要踩著岩石爬上爬下,對於剛走完8.5公里山路的大叔而言,實在是有點硬!!41be4d1f1333496a6a38321be7ca9b32.jpg這是最令人震撼的路段,大鐵杉的巨根蜿蜒盤據在懸崖邊,緊緊的抓牢堅硬的岩壁,既可以是水土保持,也成了山友最穩固的台階72b907fea495a1e15061dc7c2dbeb73c.jpg沒有這棵大鐵杉 還有他的樹根,要怎麼攀過這驚險的危崖呢?李老師由衷的感謝大鐵杉,並且虔誠的祈求大鐵杉能長命百歲驚險的部分可不是只有一處,走在懸崖邊的羊腸小徑,沒有護欄 沒有鐵鍊,只能靠自己小心謹慎的通過ae19accd65b453dcf2286f0322e045c8.jpg還有突然倒下的大樹,李老師趕緊雙手頂住巨大的樹幹,護住眾人安全的通過,(路人甲:聽說漫威也要找李老師合作喔!)b06939daad527f464382798349523f8e.jpg高山上的彎曲路徑依舊看不到盡頭,只能再接再厲 繼續咬牙走下去c0a3c12024defd07a3addec1fb651a1e.jpg箭竹林是高山必備的植被,幸好還有這些平緩路段可以邊走邊休息97dfc27965deb9e24f14e88878391354.jpg又是一段急遽下降的石坡,可以預知待會又要一陣陡升囉!!ef225fa7eb3f5a42ad7ff7a9628ea0da.jpg一般而言 ,山區午後總是會起霧 下陣雨,但此刻 ,李老師正走在海拔三千公尺的步道上,卻仍然可以抬頭見到藍天48485de6a907c1a37cca784f3e5d47de.jpg說時遲那時快 陡升坡說到就到,抬腿爬升的時候,二側大腿隱隱傳來痠痛的感覺,希望這是最後一段爬升坡了!!6397b3729901973b98a6f7f8b95952bf.jpg指標上清楚寫著還有0.2公里,天鵝啊~~~怎麼還沒到??李老師已經爬到筋疲力盡 彈盡援絕了!6e252d1bc7e71208900afd850ff80865.jpg小宇宙覺醒吧!!李老師擠出最後的氣力,堅定的踩著破碎的岩片繼續往前!f4ec28f15dcf806b7ebf477dc47b4c42.jpg指標上清楚標示只剩0.1公里,但李老師心裡卻不停吶喊:居然還沒到 居然要0.1公里,李老師已經爬到接近崩潰邊緣了~~931c5bdf7c2a7261060b7b91cbaf7aa4.jpg其實100公尺是很短的距離,咬著牙撐一下就到了燈~燈~燈~燈~~~李老師的第9座百岳,海拔3518公尺的玉山西峰1a1d6256ad37d41ec85ff6252bf95493.jpg玉山西峰的山頂隱身在茂密的冷杉林中,沒有三角點 也沒有讓人讚嘆的展望,但祥和寧靜的氛圍很適合坐下休息~~想尋求心靈的寧靜,可別錯過距離山頂100公尺遠的山神廟,這是一座道地日式 純手工全木造的神社,即使隨著改朝換代改變了奉祀的神祉,但仍改變不了登頂人們的敬畏之心4ca8544e241f22849c0eca25db4df292.jpg享受完點心水果後,身心靈都獲得安撫後 ,繼續循著原路走回排雲山莊,回程的過程變得輕鬆自在了突然間風起了 雲開了,玉山主峰,台灣的象徵,東北亞第一高峰,竟然雍容大度 氣勢萬鈞的現身眼前歐麥尬!!天鵝啊!!李老師又驚又喜 忘情的咬手指f2526cfac0b5f695d6de63dfbe1cdfd3.jpg原本應是起霧 甚至下雨的高山氣候,居然能夠撥雲見山,李老師瞬間變成主峰的死忠粉絲,拚老命的握手 擁抱 打招呼5c9446ed61df81b55cf5db435b47c41c.jpg五點左右回到排雲山莊,直接就卸裝備 拿出餐卷領完餐 吃完飯,菜色不是很豐富 菜量不是很多,這些都不是重點,因為在三千公尺的高山上,最重要的是不要有廚餘!!吃完晚餐後 理所當然就閒閒沒事做,於是跟著大家一起在山莊外看夕陽,可惜雲層有點厚,雖然沒能看到夕陽西下的浪漫,卻目睹了夕陽餘暉點燃整座山頭的壯觀afb4546399966f7d6299b7dbcfa78a54.jpg才七點半 儘管山莊還人聲鼎沸,但李老師已經在床上躺平打呼囉~~~#排雲山莊的大通鋪真的很吵~~~不用設鬧鐘,一點半自然會被陣陣悉悉簌簌的聲音吵醒,吃完早早餐 準備就緒後,李老師在凌晨2:40踏上前往主峰的路上557c8703debb9b8eff9ecd05dd010f1e.jpg#摸黑登頂的人真的很多……#黑漆漆 沒得拍照 走的速度變很快……黑暗中 看不到讚嘆 也看不到驚險,只能專注跨出的每一步腳印,只能感受到腳下的路徑隨著高度逐漸上升,李老師很喜歡這種感覺,感覺也不至於很累!!時間在不知不覺中流逝,高度在不知不覺中上升,直到眼前出現嘉義市區的燈火輝煌,極度的落差對照 既真實又奇幻94236c630eb0c8169fbff0ac410c3308.jpg李老師原先預計3小時登頂,結果竟然不到四點半就登上玉山之頂,空氣很稀薄 氣溫很低,時間還早 李老師先找個遮風的山凹處休息,喝些熱茶 吃些點心 等待日出萬籟俱寂中 天地萬物似乎是停滯的,只有當遙遠的東方逐漸由黑轉黃 轉橙 轉紅,才能感受到時間的流動1ce23e777fd3ae43d3d8ce6965129428.jpg英明神武的阿波羅還沒駕著金黃馬車出遊,就已經先將天空染成七彩絢麗的色彩,耀眼奪目的夢幻奇景震攝全場0a607ce272e4d9b3a5b9812395898876.jpg璀璨的金光衝破重重的雲層,在遙遠天際線迸射出萬丈光芒

分享

隨著金烏升起 周遭景物逐漸清晰,李老師把握曙光降臨的那一刻,趕緊留下生命中最珍貴 最美好的瞬間燈~燈~燈~燈~~李老師的第10座百岳,海拔3952公尺的玉山主峰e84e972fa2b56dbbd2336d42e7f6d82c.jpg接下來就跟著李老師一起在玉山之巔欣賞最美的台灣李老師和玉山南峰161c82ed12734de19ba507166c727c53.jpg李老師和玉山南稜群峰aaff08c10c8b438fca8f244d6644b085.jpg李老師和玉山北峰aa059fb8dde7fc7515f485b1146ed213.jpg李老師和玉山東峰5eb9d15475418dca28310b2ab8d20987.jpg感謝上天,這次的玉山之行 真是人品大爆發,不僅看盡玉山群峰的險絕雄偉,還親身經歷的黎明前的無盡黑暗,以及日出曙光的極致絢爛689300153ab4f4b586790300b721a310.jpg感謝上天,讓李老師有幸在最高的地方 欣賞最美的台灣開心了 滿意了,就揹著行囊從容不迫的下山了21062f2652b4bf2b1ce26f3fd89ead67.jpg別只顧眼前壯闊的景色,記得低下頭欣賞腳邊的堅韌花草,很秀氣的玉山卷耳草cf9a53c3f6ee44d5a08e79d5b6d15ce3.jpg接近山頂之處幾乎是寸草不生的地形,懸崖峭壁就這麼赤裸裸呈現眼前,感謝沿途設置的鐵鍊,讓下山的過程只有驚險 沒有危險afd546ecb81ad4ee5801ae2c318a6b27.jpg岩石縫隙中的玉山薄雪草,好強的生命力!!fc2841fb520cdd1602bf6da33de4ab94.jpg不管怎麼走 怎麼轉彎,始終不變的是震撼人心的壯麗風景770dcf0a8ee84965746c2f5050f060c3.jpg路徑看起來驚險,走起來卻讚不絕口 嘖嘖稱奇,美景是最便宜的奢侈品!!dec436e5db77292acdf1ca4c9c86661d.jpg生長在岩石縫隙中的台灣山芥,好強的生命力啊!ec0f8cc2bf7d0728ca6a990f28cede47.jpg換個視角,回頭看看沿途走下的路徑483ae50e3439c043dc55fb8820e4b27d.jpg從主峰下降0.2公里後,抵達玉山主峰和北峰的叉路,下次再來也許就可以嘗試完成玉山主北線2662ed4fd8cd47707778dcd2187b48e1.jpg居然還搭起防落石的鐵架鐵網,在海拔三千多公尺的高山搭設這些設備,肯定比在平地蓋大廈還困難952f2b4ac952c45808aca2071fecf1ec.jpg從主峰下來 將近1公里的路程,幾乎都是險惡的裸岩地形0a4cf01ac937c5871952347055748825.jpg但因為沿途都設置鐵鍊,所以感覺比西峰的路徑還好走,果然是五星級 國家級 國際級的高山步道b4d9082eb5d122992fb25e05ecdf2f60.jpg天氣晴朗就有看不盡的美景,天氣陰雨時 大概只剩走不盡的驚悚aadadf5f457d83335c5c6377c8ef85cd.jpg此時,你就能領略台灣這座高山之島的獨特與珍貴了,只要幾個小時的時間,就能讓你體驗全然不同的熱帶與寒帶風光75021c692261b1794f2e57e4cdc5a70d.jpg玉山薊開花了,粉紫色的花朵很吸睛3ef13d3e25b0c2f15e7d26ace51ba078.jpg高山上也有蘭花能欣賞,台灣原生種的奇萊紅蘭ab6ff2aeb9c0eb87314d23a89dbf63a8.jpg隨著海拔高度逐漸下降,步道二側生命力也愈來愈旺盛,首先遇到的是住在海拔最高處的玉山圓柏0b6103260086f6b28f17e8da4a7dcae3.jpg繼續走到主峰與圓峰山屋的叉路,圓峰山屋是挑戰玉山群峰的另一個住宿選擇,有機會李老師也是想試試看!!ce874ed703ab99983385472197972491.jpg接著走進住在海拔第二高的台灣冷杉林,像是走在北國風情的森林中1df1a4994bbb9cbee296ee3da9125db8.jpg明亮鮮黃的玉山金絲桃bd7029665a3774b87e9ffeb9c98783e9.jpg粉紅嬌嫩的玉山蓼4fe6b2baa91a3687abadf71c9abf2c0f.jpg渾圓素白的矮菊ef3e9ea4cb1d7de032d5e242bdaebd13.jpg三種特有種的花朵一起增添了山徑的色彩!賞山 賞岩 賞雲 賞花 賞樹,賞壯闊 賞驚險 賞造化自然,回排雲山莊的路程是一派輕鬆dd705e95a48a8acc4579edce4bcdf706.jpg回到排雲山莊後 可以再吃些湯麵,口感普通 滋味平淡,但在三千公尺高山上 一切都要惜福,儘管睡眠不足,但精神卻是出乎意外的飽滿,稍微休息一下 整理好背包,準備帶著最珍貴的回憶下山了….沒有了趕路的時間壓力,沒有了氣喘吁吁的上升路段,沒有了沿途趕集般的熙攘人潮,回塔塔加登山口的路上更是輕鬆愜意,李老師悠閒的邊走邊欣賞奇花異草小巧秀氣的台灣繡線菊6ed937bd5e02219dbfd9fa7291cbc437.jpg長滿可愛小黑斑的玉山龍膽0723c32afd1200cdb1053e55674c9e78.jpg適應力最強卻數量大減的台灣百合30fb6ee7daab7e1717f6b53fc72c84f2.jpg淡雅潔白的高山薔薇efcb2e2af60ebd43c877a1b31b4a25c2.jpg中場休息一下,刻意登上第一天熱鬧滾滾的西峰下涼亭,舒適寬敞的空間,加上觀景台前壯麗遼闊的視野展望,玉山主峰再次巍然屹立在群山之上,幾乎也成了另類的熱門景點643c5f3fc7472359a08268106b4cbdc3.jpg名字好文言文的疏花繁縷a26d6a166fea00f1ae2130007396daa5.jpg明明很可愛 名字卻嚇人的玉山鋪地蜈蚣6e3777fbc466d506c3bec34a25f3dd4b.jpg名字和花都很特別的能高大山紫雲英630bbf3dd255154780d88f123512ba50.jpg一串粉嫩喜洋洋的大花落新婦dcd9422740f1f75c25f6c203b05c74ef.jpg紫色風鈴般的玉山沙參c6ef71803c4b63b3f515365d22dce138.jpg名字很通俗的一支黃花3cda978694827da200f6041b25c7997b.jpg效用很多 但不能亂採的台灣野薄荷f2869691f33c4b3df22f7efd85bcb630.jpg精緻小巧的台灣通泉草,幾乎開滿了整個步道二側12c1d83d20f8b90529daf3254a8a381f.jpg上山的路程覽遍雄偉險奇的崇山峻嶺,下山的路程賞盡高山限定的奇花異草,這是最美的台灣,也是最令人驕傲的台灣,李老師不禁要跟風呼籲,台灣人啊! 有機會真該來走訪一趟玉山啊!!但最好是天氣晴朗的好日子喔!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣石虎保育協會,歡迎大家一起共襄盛舉!!

玉山登山步道
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55

小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15
看更多

熱門文章

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

世界奇峰『大霸尖山』 新台幣五百元拍攝點！

2019-07-22 21:35

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

實現年輕時夢想「獨行中橫」

2019-07-26 15:09

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

阿里山神木群棧道　挑戰玉山前的暖身之旅

2019-07-25 08:29

走在黃金稜線上挑戰：劍龍稜、鋸齒稜、無耳茶壺山

2019-07-19 19:00

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

直奔新竹秀巒部落「泰崗野溪溫泉」在溪水裡取暖

2019-07-16 21:30

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻！

2019-07-09 08:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top