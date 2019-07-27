在最高的地方「玉山西峰、主峰」看到最美的台灣

2019-07-27 18:13 健行筆記 健行筆記李斯特



因為太震撼 所以很難下筆,因為太感動 所以很難忘記心中滿滿的情緒來不及傾訴發洩,所以只能感謝感謝二天的晴空萬里,感謝一起登頂的夥伴,感謝排雲山莊的床位,感謝背負物資的山青,感謝烹煮三餐的廚師,感謝沿途設置的鐵鍊,感謝自然萬物的美好,感謝天!!自從規劃了登頂玉山的計畫後,就開始每天提心吊膽,擔心抽不到排雲山莊的床位,順利抽到床位後,變成擔心天氣狀況不佳,每天查詢天氣 確認天氣晴朗後,換成擔心自己的高山症體質總之,這是一次好期待又好怕受傷害的行程一大早從阿里山開車上塔塔加停車場,馬上被車水馬龍的盛況給震撼了,偌大的停車場停滿了車子,玉山群峰的登山路線果真熱門,證明了台灣適合推廣登山的觀光資源李老師只能將車停在遠遠馬路旁的小空地在警察局和管理處辦妥入山及入園的手續後,就能搭著接駁車直達塔塔加玉山登山口,登山口的晴空萬里預告了接下來的好天氣 這是李老師第二次走在這段步道上第一次是勇敢挑戰登頂玉山前峰,那壯闊雄偉的山景,那無邊無際的風光,儘管還是起了白茫茫的濃霧,但還是讓李老師一路雀躍又感動想不到第二次走上這段路程,竟是李老師人品大爆發,全程都是晴空萬里 風光無限 蔚藍晴空下的層巒疊嶂,在三千公尺的海拔高度上,空氣更乾淨了 視線也更清晰了,位在高雄的南台灣第一高峰,完美對稱如金字塔般的關山也現身群峰之中 機會難得,當然要跟南台首嶽-關山握個手 打聲招呼 但也別忘了跟身後的麟趾山說聲再見,明天見囉! 敦厚的麟趾山!! 前往排雲山莊的路程並不是一路平坦,去程還是以上坡路段為主,走起來還是挺耗體力的 但有沿途壯麗美景相伴,倒也不覺得疲累,晴空下的關山怎麼看就怎麼美!! 天氣對了就什麼都對了,輕鬆走在乾燥平坦的步道上 推進1.7公里抵達孟祿亭,不起眼的孟祿亭是很多人中繼休息的地方,李老師覺得不累 繼續往前! 沿途步道幾乎沒有林蔭遮蔽,完全暴露在溫暖卻紫外線強烈的陽光下 突然狹窄的山徑旁聚集了很多人,原來這裡是熱門的拍照取景大岩石,在萬里無雲的蔚藍晴空下,不論男女老幼 ,每個人都勇敢的站上這幾塊突出的大岩石,忘情的在壯麗山景前留下颯爽英姿 能走上這段高山步道已經很難得了,更難得是遇到這麼優質的好天氣,所以拼命拍照是一定要的流程喔! 過了2.7公里處的玉山前峰登山口後,接下來的路程就是李老師的全新體驗了,所以看到這座橫跨山谷的小木橋時,李老師有種大開眼界的新鮮感 周邊的景觀也從大開大闔的群山萬壑,逐漸進入台灣鐵杉的林相區 愈往上 地形愈崎嶇,但這可是國際級的五星級登山步道,所以搭設了不少的人工棧道 後段路程一路相伴是玉山南稜,南玉山 小南山 玉山圓峰,綿延成一道曲線優美 玲瓏有緻的稜線 一路相伴的還有雲豹登山社的人員,排雲山莊上所有的物資,全靠他們千辛萬苦的人工背負上去,看到著一幕,你怎能不愛惜高山上的任何資源 終究還是要用些體力爬完石塊上坡路徑 克服了讓人氣喘如牛的路段後,又是一片壯麗無極限的美景 貼心的圍上柵欄 鋪上棧道,安全好走的程度完勝某些郊山步道 但畢竟是將近三千公尺的高山步道,懸崖峭壁是一定會有的考驗狹窄的路徑 裸露的岩石 不見底的深谷,手拉著山壁上的鐵鍊,亦步亦趨的小心通過 像一面人工水泥牆的大峭壁,其實是歐亞板塊和菲律賓板塊相撞時,硬生生擠壓出來的海底岩石,峭壁下還搭有往下的階梯 從登山口到排雲山莊有8.5公里的距離,其實是時間充裕 可以慢走的,但李老師還想一路直上玉山西峰,那就得要趕時間囉!原本是計畫在下午一點抵達排雲山莊後,再來好好享受午餐,不過從大峭壁的階梯走下來,發現這塊涼爽舒適的空地,還有一棵大鐵杉提供純天然的座位,李老師二話不說,馬上卸裝備 吃泡麵 吃完美味泡麵後 繼續上路,揹著重量級物資的雲豹登山隊成員,已經遙遙領先走在前頭,紅色的背包像是李老師追不上的車尾燈 儘管有點筋疲力盡了,但還是要堅持走完最後一公里的路程 來吧! 再走完幾個上坡路段就到達終點了!! 只要腳踏實地 再遠的路程都能完成,終於走完8.5公里的路程抵達排雲山莊,傳說中 台灣五星級最高檔的山屋 居然還飄揚著青天白日滿地紅的國旗,看來排雲山莊也算是公家機構喔! 一踏入排雲山莊前的小庭院管理員立刻主動趨近檢查各項證件,然後千叮嚀 萬交代 ,要戴帽子 要保暖 要注意高山症,在說明完排雲山莊的各項規定後,才帶進晚上住宿的房間,嗯~~還蠻乾淨整齊的!! 排雲山莊有公務人員管理,餐點及睡袋租賃則委由雲豹登山社承辦,有提供開水,但必須有訂購餐點才能飲用,這也算合理,畢竟瓦斯桶可是人家辛苦背上來的跟雲豹登山社的人員領完餐卷及睡袋後,整理一下背包 減輕一下重量,李老師馬不停蹄要直接挑戰玉山西峰了,2.2公里的距離應該不會太難吧?? 西峰的登山口在另一棟木屋前的小徑,小木屋是管理員的透天宿舍喔!! 往西峰的路徑剛開始就給你下馬威了,沿著岩壁直接陡上 馬上沿著山壁陡下,有點令人心驚膽戰的路徑,李老師採取最安全的屁股著地移動法 往西峰的路程只有2.2公里,但路徑卻是更加崎嶇難走不時就要踩著岩石爬上爬下,對於剛走完8.5公里山路的大叔而言,實在是有點硬!! 這是最令人震撼的路段,大鐵杉的巨根蜿蜒盤據在懸崖邊,緊緊的抓牢堅硬的岩壁,既可以是水土保持,也成了山友最穩固的台階 沒有這棵大鐵杉 還有他的樹根,要怎麼攀過這驚險的危崖呢?李老師由衷的感謝大鐵杉,並且虔誠的祈求大鐵杉能長命百歲驚險的部分可不是只有一處,走在懸崖邊的羊腸小徑,沒有護欄 沒有鐵鍊,只能靠自己小心謹慎的通過 還有突然倒下的大樹,李老師趕緊雙手頂住巨大的樹幹,護住眾人安全的通過,(路人甲:聽說漫威也要找李老師合作喔!) 高山上的彎曲路徑依舊看不到盡頭,只能再接再厲 繼續咬牙走下去 箭竹林是高山必備的植被,幸好還有這些平緩路段可以邊走邊休息 又是一段急遽下降的石坡,可以預知待會又要一陣陡升囉!! 一般而言 ,山區午後總是會起霧 下陣雨,但此刻 ,李老師正走在海拔三千公尺的步道上,卻仍然可以抬頭見到藍天 說時遲那時快 陡升坡說到就到,抬腿爬升的時候,二側大腿隱隱傳來痠痛的感覺,希望這是最後一段爬升坡了!! 指標上清楚寫著還有0.2公里,天鵝啊~~~怎麼還沒到??李老師已經爬到筋疲力盡 彈盡援絕了! 小宇宙覺醒吧!!李老師擠出最後的氣力,堅定的踩著破碎的岩片繼續往前! 指標上清楚標示只剩0.1公里,但李老師心裡卻不停吶喊:居然還沒到 居然要0.1公里,李老師已經爬到接近崩潰邊緣了~~ 其實100公尺是很短的距離,咬著牙撐一下就到了燈~燈~燈~燈~~~李老師的第9座百岳,海拔3518公尺的玉山西峰 玉山西峰的山頂隱身在茂密的冷杉林中,沒有三角點 也沒有讓人讚嘆的展望,但祥和寧靜的氛圍很適合坐下休息~~想尋求心靈的寧靜,可別錯過距離山頂100公尺遠的山神廟,這是一座道地日式 純手工全木造的神社,即使隨著改朝換代改變了奉祀的神祉,但仍改變不了登頂人們的敬畏之心 享受完點心水果後,身心靈都獲得安撫後 ,繼續循著原路走回排雲山莊,回程的過程變得輕鬆自在了突然間風起了 雲開了,玉山主峰,台灣的象徵,東北亞第一高峰,竟然雍容大度 氣勢萬鈞的現身眼前歐麥尬!!天鵝啊!!李老師又驚又喜 忘情的咬手指 原本應是起霧 甚至下雨的高山氣候,居然能夠撥雲見山,李老師瞬間變成主峰的死忠粉絲,拚老命的握手 擁抱 打招呼 五點左右回到排雲山莊,直接就卸裝備 拿出餐卷領完餐 吃完飯,菜色不是很豐富 菜量不是很多,這些都不是重點,因為在三千公尺的高山上,最重要的是不要有廚餘!!吃完晚餐後 理所當然就閒閒沒事做,於是跟著大家一起在山莊外看夕陽,可惜雲層有點厚,雖然沒能看到夕陽西下的浪漫,卻目睹了夕陽餘暉點燃整座山頭的壯觀 才七點半 儘管山莊還人聲鼎沸,但李老師已經在床上躺平打呼囉~~~#排雲山莊的大通鋪真的很吵~~~不用設鬧鐘,一點半自然會被陣陣悉悉簌簌的聲音吵醒,吃完早早餐 準備就緒後,李老師在凌晨2:40踏上前往主峰的路上 #摸黑登頂的人真的很多……#黑漆漆 沒得拍照 走的速度變很快……黑暗中 看不到讚嘆 也看不到驚險,只能專注跨出的每一步腳印,只能感受到腳下的路徑隨著高度逐漸上升,李老師很喜歡這種感覺,感覺也不至於很累!!時間在不知不覺中流逝,高度在不知不覺中上升,直到眼前出現嘉義市區的燈火輝煌,極度的落差對照 既真實又奇幻 李老師原先預計3小時登頂,結果竟然不到四點半就登上玉山之頂,空氣很稀薄 氣溫很低,時間還早 李老師先找個遮風的山凹處休息,喝些熱茶 吃些點心 等待日出萬籟俱寂中 天地萬物似乎是停滯的,只有當遙遠的東方逐漸由黑轉黃 轉橙 轉紅,才能感受到時間的流動 英明神武的阿波羅還沒駕著金黃馬車出遊,就已經先將天空染成七彩絢麗的色彩,耀眼奪目的夢幻奇景震攝全場 璀璨的金光衝破重重的雲層,在遙遠天際線迸射出萬丈光芒

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隨著金烏升起 周遭景物逐漸清晰,李老師把握曙光降臨的那一刻,趕緊留下生命中最珍貴 最美好的瞬間燈~燈~燈~燈~~李老師的第10座百岳,海拔3952公尺的玉山主峰 接下來就跟著李老師一起在玉山之巔欣賞最美的台灣李老師和玉山南峰 李老師和玉山南稜群峰 李老師和玉山北峰 李老師和玉山東峰 感謝上天,這次的玉山之行 真是人品大爆發,不僅看盡玉山群峰的險絕雄偉,還親身經歷的黎明前的無盡黑暗,以及日出曙光的極致絢爛 感謝上天,讓李老師有幸在最高的地方 欣賞最美的台灣開心了 滿意了,就揹著行囊從容不迫的下山了 別只顧眼前壯闊的景色,記得低下頭欣賞腳邊的堅韌花草,很秀氣的玉山卷耳草 接近山頂之處幾乎是寸草不生的地形,懸崖峭壁就這麼赤裸裸呈現眼前,感謝沿途設置的鐵鍊,讓下山的過程只有驚險 沒有危險 岩石縫隙中的玉山薄雪草,好強的生命力!! 不管怎麼走 怎麼轉彎,始終不變的是震撼人心的壯麗風景 路徑看起來驚險,走起來卻讚不絕口 嘖嘖稱奇,美景是最便宜的奢侈品!! 生長在岩石縫隙中的台灣山芥,好強的生命力啊! 換個視角,回頭看看沿途走下的路徑 從主峰下降0.2公里後,抵達玉山主峰和北峰的叉路,下次再來也許就可以嘗試完成玉山主北線 居然還搭起防落石的鐵架鐵網,在海拔三千多公尺的高山搭設這些設備,肯定比在平地蓋大廈還困難 從主峰下來 將近1公里的路程,幾乎都是險惡的裸岩地形 但因為沿途都設置鐵鍊,所以感覺比西峰的路徑還好走,果然是五星級 國家級 國際級的高山步道 天氣晴朗就有看不盡的美景,天氣陰雨時 大概只剩走不盡的驚悚 此時,你就能領略台灣這座高山之島的獨特與珍貴了,只要幾個小時的時間,就能讓你體驗全然不同的熱帶與寒帶風光 玉山薊開花了,粉紫色的花朵很吸睛 高山上也有蘭花能欣賞,台灣原生種的奇萊紅蘭 隨著海拔高度逐漸下降,步道二側生命力也愈來愈旺盛,首先遇到的是住在海拔最高處的玉山圓柏 繼續走到主峰與圓峰山屋的叉路,圓峰山屋是挑戰玉山群峰的另一個住宿選擇,有機會李老師也是想試試看!! 接著走進住在海拔第二高的台灣冷杉林,像是走在北國風情的森林中 明亮鮮黃的玉山金絲桃 粉紅嬌嫩的玉山蓼 渾圓素白的矮菊 三種特有種的花朵一起增添了山徑的色彩!賞山 賞岩 賞雲 賞花 賞樹,賞壯闊 賞驚險 賞造化自然,回排雲山莊的路程是一派輕鬆 回到排雲山莊後 可以再吃些湯麵,口感普通 滋味平淡,但在三千公尺高山上 一切都要惜福,儘管睡眠不足,但精神卻是出乎意外的飽滿,稍微休息一下 整理好背包,準備帶著最珍貴的回憶下山了….沒有了趕路的時間壓力,沒有了氣喘吁吁的上升路段,沒有了沿途趕集般的熙攘人潮,回塔塔加登山口的路上更是輕鬆愜意,李老師悠閒的邊走邊欣賞奇花異草小巧秀氣的台灣繡線菊 長滿可愛小黑斑的玉山龍膽 適應力最強卻數量大減的台灣百合 淡雅潔白的高山薔薇 中場休息一下,刻意登上第一天熱鬧滾滾的西峰下涼亭,舒適寬敞的空間,加上觀景台前壯麗遼闊的視野展望,玉山主峰再次巍然屹立在群山之上,幾乎也成了另類的熱門景點 名字好文言文的疏花繁縷 明明很可愛 名字卻嚇人的玉山鋪地蜈蚣 名字和花都很特別的能高大山紫雲英 一串粉嫩喜洋洋的大花落新婦 紫色風鈴般的玉山沙參 名字很通俗的一支黃花 效用很多 但不能亂採的台灣野薄荷 精緻小巧的台灣通泉草,幾乎開滿了整個步道二側 上山的路程覽遍雄偉險奇的崇山峻嶺,下山的路程賞盡高山限定的奇花異草,這是最美的台灣,也是最令人驕傲的台灣,李老師不禁要跟風呼籲,台灣人啊! 有機會真該來走訪一趟玉山啊!!但最好是天氣晴朗的好日子喔!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣石虎保育協會,歡迎大家一起共襄盛舉!!