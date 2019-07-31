念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00 健行筆記 健行筆記黃友德



去年走完雲嘉七連峰在回程的時候，還有三座山頭來不及完成一直放在心裡，一直想要再來走完那些未完成的山，雖然常常來獨立山和大巃頂健行，卻一直沒有機會拜訪紅南坑山、觀音石山、阿拔泉山這個假日雨勢減緩，又來竹崎樟腦寮車站準備好完成五連峰 可能是前一天的雨滿大的，星期六的早上樟腦寮的遊客，比之前的假日人少了很多，往獨立山方向前進 走到鐵軌橋就聽到湍急的水流聲，山壁上的瀑布一瀉而下，平常是看不到這樣的景象 進入步道後發現右側步道受損拉起封鎖線，沒關係從左邊步道往上 步道叉路順著階梯繼續爬升 我好久沒有見到獨立山吊橋下水量這麼充沛了 吊橋另外一面可以看到金獅山和大坑凌雲岩 步道持續爬升到涼亭稍做休息一下，順便欣賞一下風景 來到愛玉冰的叉路口，先往獨立山方向前進，再回到這裡 沿著鐵軌來到三角點和獨立山車站的叉路口，直行上三角點 獨立山台灣小百岳#58標高840公尺 回到愛玉冰的叉路口，往奉天岩的階梯前進，春天的時候可以看到櫻花盛開在階梯旁 階梯持續上升就會接到馬路，取右往奉天岩續行左邊是下午從太平回來的方向 來到奉天岩可以小憩一會再往大巃頂 奉天岩有提供桌椅茶具瓦斯給遊客使用，這裡也有廁所和商店喔 奉天岩前可以欣賞山景，也可以看到上次去的塘湖山和出水坑 往大巃頂的步道又名「紅南坑森林古道」 步道上來的叉路往右走 爬升後又到另一個叉路往右上續行 步道上的農用單軌鐵道和癈棄的纜繩機器 叉路口往大巃頂方向續行 續行後步道旁可以看到紅南坑山 到大巃頂後可以先往觀景平台欣賞風景，如果不要可以直接去到大巃頂最高點 觀景平台這裡可以欣賞漂亮的山景風光，今天的能見度還不錯要好好欣賞一下，不然有時候來都是白茫茫的雲霧 大巃頂能見度好的時候，可以看到草嶺、石壁、瑞里、阿里山、奮起湖的山景 欣賞完漂亮的茶園和山景之後就往大巃頂最高點前進了 大巃頂標高約1150公尺沒有基點，往旁邊的階梯下去前往太平孝子路步道

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步道上可以看到雲嘉連峰 叉路口往右茶園小徑續行 階梯後來會變成茶園小徑，有些泥土濕滑要注意一下 再來就會接到孝子路步道，我沒有要經過太平老街，所以選擇從左邊直接前往雲之南道 孝子路步道的出入口有造型特殊的涼亭，裡面有提供桌椅給遊客休憩，平常假日遊客眾多今天卻沒有一個人 步道口就接到太紅道路，右邊是往162甲縣道和太平老街，往左邊馬路續行 稍微走了一下就可以看到右手邊雲之南道的入口處了 大概來過太平雲梯的遊客，很多都會走雲之南道回到太平老街，所以平常步道上的遊客絡繹不絕 順著步道走不久在步道轉彎處就會看到第一座涼亭 稍微爬升後就來到了第二座涼亭，先進入涼亭休息片刻，在繼續順著階梯往上 涼亭內可以看到太平雲梯和太平附近的山景 步道上看太平的街景 不同高度的太平雲梯休息過後往步道繼續往上走 步道上來不久後就會看到茶園小徑，這裡就脫離步道直上茶園小徑，往茶園上的白色機房走 到了機房後繼續往上走 紅南坑山最高點就在水塔那裡了 紅南坑山（茅子埔山）標高1048公尺水塔旁有一顆土調圖根點 山頂上景色不錯好好欣賞一下吧 順著小徑續走往下 小徑上可以看到待會要去的二座山 過了這棵樹後茶園小徑轉左往下 小徑接到步道後往右走 步道走了一下就會看到，步道旁有一條泥土的產業道路，離開雲之南道進入產業道路 泥土路走了一會就接到太紅道路往右續行 路過往大巃頂和奉天岩的叉路口，馬路直行即可 路旁的産業道路變成小溪，水都流到馬路上了 過了這間小廟就要注意，下一個彎道就到登山口了 過了這個彎道後就會看到那二座山的入口了 第一個叉路是往觀音石山，往右走進入產業道路 路上都有積水 產業道路旁有二個叉路都不要走，順著產業道路往上走就好了我去年走的第二個叉路已經被草覆蓋了 這裡的積水超過腳踝，如果穿雨鞋就可以直接通過，我的登山鞋雖然是防水的，但是被我折騰二年了，也是漏了一些水到鞋子𥚃 產業道路非常濕滑 產業道路上來後就會看到竹林中的叉路，路跡不明顯要注意林中的路條 樹林中的路線不是很明顯，有些被樹枝擋住了，一路往上爬並不好走，我拍的都是路跡明顯的地方，大概是十分鐘的路程卻感覺很久 觀音石山標高1019公尺 回到產業道路的叉路口往上走 產業道路上來之後會看到左邊樹林好像有路，跟我在網上查詢不太像，我下載的gpx軌跡圖是傳統路線，不是從這個地方上去，看著登山客的地圖這個位子就在阿拔泉山的旁邊而已 雜草叢生掩蓋路徑 可以看到草叢中水塔旁有路條，但看不到路徑決定放棄從這裡上阿拔泉山，回到馬路口從傳統路線上去，雖然要走比較遠的路，但是至少有把握（後來回家查找資料確認這裡是可以上阿拔泉山） 回到太紅道路往右上的產業道路 阿拔泉山產業道路緩升好走 產道上到高點會看左手邊有二個大水桶，左轉進入樹林裡 路徑上有人除過草明顯好走 上到稜線叉路往右續走 續走不久就進入竹林稍走一下就會看到左邊的三角點 阿拔泉山標高1022公尺有顆內補的三等三角點和水源保護區界椿 按照原路回到太紅道路即可我看到右邊山徑有路條想去探探路 竹林裡路徑算明顯 走到後面開始要拉繩陡降，我停在這裏看看登山客的地圖，已經快接近剛剛在觀音石山上的產業道路口的位置，心裡確認這裡是可以下到觀音石山的產業道路，就沒有繼續往下走了，我就按照原路回到太紅道路了 回到太紅道路往右走回奉天岩 回到早上要去奉天岩的叉路，往右下階梯續行，就回到早上來的路了 回到樟腦寮車站已經是下午快要三點了，終於完成放在心裡很久的路線覺得十分的開心，我還是會持續的紀錄山林，不止是我對山林的喜愛，也是紀錄自己當下的心情，冷門山或熱門山行程中的完美或不完美都是我山旅的一部分。附上時間8:25樟腦寮車站出發9:15到達獨立山9:40奉天岩10:40大巃頂11:55紅南坑山13:00觀音石山13:40阿拔泉山14:45回到樟腦寮車站花了6個小時20分時間時間僅供參考