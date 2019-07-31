親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

重工起飛！ 日本三菱SpaceJet客機的天空壯志

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00健行筆記 健行筆記黃友德

去年走完雲嘉七連峰在回程的時候，還有三座山頭來不及完成一直放在心裡，一直想要再來走完那些未完成的山，雖然常常來獨立山和大巃頂健行，卻一直沒有機會拜訪紅南坑山、觀音石山、阿拔泉山這個假日雨勢減緩，又來竹崎樟腦寮車站準備好完成五連峰941c68d97c4f00036b5d857c5664b51a.jpega2d469f2dd977b13c21450d068714447.jpeg可能是前一天的雨滿大的，星期六的早上樟腦寮的遊客，比之前的假日人少了很多，往獨立山方向前進36e1f121408eab6908c033c46485d50d.jpega7194ee518543412d154b433a9c0a71a.jpeg走到鐵軌橋就聽到湍急的水流聲，山壁上的瀑布一瀉而下，平常是看不到這樣的景象c4b4ae3ffac26c66539e9df833604c2a.jpeg723680cad5572b6750da27d49767f85d.jpeg24b2274bc7c85b434b007341e4ab6331.jpeg進入步道後發現右側步道受損拉起封鎖線，沒關係從左邊步道往上2b7cfcd80cfc16064bde802a229eebab.jpeg78f56b0d5b5f0d55c853fb1c87651abd.jpeg步道叉路順著階梯繼續爬升99cd657be0c5a75f8dad52cdab6f0c8a.jpegabc40baf6ffc60394676466973b87c9e.jpegde93488fe187969a6111f41b5725ed58.jpeg93eabcc955ddcf4ade81b18bc7197a35.jpeg我好久沒有見到獨立山吊橋下水量這麼充沛了3322fe2b0e4e4387b4394b14942b916b.jpeg吊橋另外一面可以看到金獅山和大坑凌雲岩0123ca10acbab8db41f5bdbc4d9c553f.jpeg3c64430cb5a07523a785b99f31652152.jpeg66c1e5962dc50ee86f91d9f9d641812b.jpeg步道持續爬升到涼亭稍做休息一下，順便欣賞一下風景933f906136df7b372f447e79dbf7a736.jpeg0df3b76649604667650c5d2675f95b03.jpeg02997525bec34cbc73bdf67a52f10a57.jpeg961da13dcf35c847d465a2456a072713.jpeg來到愛玉冰的叉路口，先往獨立山方向前進，再回到這裡240d9fbe4a6bd8727460f5ebf770e853.jpeg2a2394fab68a7eee279f61c54371d8b9.jpegfc9dc14707734f40fb00192b7a166801.jpeg沿著鐵軌來到三角點和獨立山車站的叉路口，直行上三角點f99fbe8276f66fe462044b93ca38ea18.jpegc938dfb88546a6259f1f926e3556cafd.jpeg10ac75e6c7cc94ed772fc0f592e6e4fa.jpeg獨立山台灣小百岳#58標高840公尺f1cfe8ab259c837cdd5e65975aa1a21c.jpeg5fe5249930524f007a5af7fd5e478949.jpeg回到愛玉冰的叉路口，往奉天岩的階梯前進，春天的時候可以看到櫻花盛開在階梯旁e7648b4d49c6200507a39915f01cf0e0.jpeg51fb850cfd1f06332c08c3700f316c36.jpegcf18682adc5fc9493ac8723e4ba7d619.jpeg階梯持續上升就會接到馬路，取右往奉天岩續行左邊是下午從太平回來的方向e7bbfd44c9f7a00dcdabbefb77725295.jpegd6373309b414dfcef7600660aa7184a2.jpegadb231bfcb88ba3da3144fa62725f33d.jpeg6f216ca0db93e4ab35fcb55bc99d9536.jpeg5a6add61fb56ee9c44e8867caf54597e.jpeg來到奉天岩可以小憩一會再往大巃頂12ca6cbd721a33fe01dfbac05c01276b.jpeg奉天岩有提供桌椅茶具瓦斯給遊客使用，這裡也有廁所和商店喔e98fe300dcb3d10b497d81e237b7aaea.jpeg6f08baafac57235615400ed401055657.jpeg474cb02d1a3e7adbb21a8dd6a35765c3.jpeg奉天岩前可以欣賞山景，也可以看到上次去的塘湖山和出水坑1031b6b0a8e7a083ef01c20ace73133c.jpeg往大巃頂的步道又名「紅南坑森林古道」023f929dbd65cf5b24670bb61a5605f7.jpeg829995d8b94cf9d01ce32329ae5afa95.jpeg步道上來的叉路往右走b979c816fb7d9cd2096d26a7f4bff3ac.jpeg1a35d4c0bed14fc96cf120d5bca72789.jpegc8db7bbd5193cbcda5b3799790382c26.jpegb00b32c8fbeed4cbf2843bb01bb3721a.jpeg爬升後又到另一個叉路往右上續行89da6576e9fa82ff1fca0113fc46c117.jpeg1dc0c4d496358e7b424c485ca6a3648c.jpeg步道上的農用單軌鐵道和癈棄的纜繩機器b09c85da687c73ab3ef3300d10dd7d34.jpegebc10ecc6fd8cfa680af0817cff24f79.jpeg661af881bf9effab06a37b157c82e261.jpeg叉路口往大巃頂方向續行7dd58e7267b167df517215fcada5cdc1.jpegeaccf9fc49c4370e50d50243421ab18f.jpegf0a469c41f21e1398a6cd8c08a376a6d.jpeg續行後步道旁可以看到紅南坑山4ede42f5fe640b676a6ee432a32575e3.jpegec14bde1a1261724bb206995c4cc7ef2.jpeg18bbf885ce410e4211140f34594653f6.jpegd43496d62d60b4fe5d5553f0dc175dbb.jpeg到大巃頂後可以先往觀景平台欣賞風景，如果不要可以直接去到大巃頂最高點49251432a2e7bca317c8462dce650784.jpeg觀景平台這裡可以欣賞漂亮的山景風光，今天的能見度還不錯要好好欣賞一下，不然有時候來都是白茫茫的雲霧6308fb585429d273c519013d42b916a3.jpegb26eb2142df2e6bc84a802de6faad97e.jpeg7ff3704a1fc21e6ed9ea660b2feeacf9.jpeg55c41d880087fa633ae4661f2a5901fe.jpeg大巃頂能見度好的時候，可以看到草嶺、石壁、瑞里、阿里山、奮起湖的山景f8494190d8c0e5e8d4954f391c96f2ad.jpeg61dbd637caf679c8209fad025f76d129.jpegf92f4693a92b6f7ea71938ad9fad87fb.jpeg欣賞完漂亮的茶園和山景之後就往大巃頂最高點前進了cee6ff21f1515bf1db3232fe40fef9e0.jpeg大巃頂標高約1150公尺沒有基點，往旁邊的階梯下去前往太平孝子路步道

分享

545379f58fd1f857ac32657bda12de64.jpeg9f7698d2108cc7a21e4f3245e2765845.jpeg98d38de4561c4b56015efd9dc92946de.jpeg步道上可以看到雲嘉連峰fcb3c0ecb1a0f033245043bc4810b1c8.jpeged7f6983c8702773d72e465aef7a9351.jpeg叉路口往右茶園小徑續行a1784cb4ba42a104e00182f1afb67f2b.jpeg階梯後來會變成茶園小徑，有些泥土濕滑要注意一下bb2f3d2ed7b3e45a1032c9f70b41fea3.jpeg221d552b3096eaf8ca0d46b19fe118a4.jpeg再來就會接到孝子路步道，我沒有要經過太平老街，所以選擇從左邊直接前往雲之南道5099499765b2555a92fa5af74c7b6edd.jpegebd755898e7eb318f72b0d71dbb7558b.jpeg245affb5bacd5d47b18e0c59e59d78e8.jpeg09e354fb4ddb875640ba86e550ff6cdf.jpeg孝子路步道的出入口有造型特殊的涼亭，裡面有提供桌椅給遊客休憩，平常假日遊客眾多今天卻沒有一個人631da4d82bd9e13cb2b1a092f7883585.jpeg8f9e9008ccc8b495ef6c7562323cceda.jpeg步道口就接到太紅道路，右邊是往162甲縣道和太平老街，往左邊馬路續行0dfbb69ff7ed1954ee0c28667c76d8bb.jpeg8efc4febd4a29bcea25246fdd9852530.jpeg9eff537957cced27dfddc09c88afcd3d.jpeg稍微走了一下就可以看到右手邊雲之南道的入口處了ff530cfd5b672e9b45539f4667b50e10.jpeg4428eb5c3ab93e9d5e33a3fdfe884e35.jpeg大概來過太平雲梯的遊客，很多都會走雲之南道回到太平老街，所以平常步道上的遊客絡繹不絕e64dcac3c9338a9b0cbc2760853c6914.jpegf766297ae5af565161c89d48a59dd260.jpegdc92c2f49a2369ce4a9216a151be824a.jpege87829879bc1e2ebdfa7b1b439d7f853.jpeg順著步道走不久在步道轉彎處就會看到第一座涼亭48625cd4969ef397251a0771fe8b6737.jpeg44b741788e773c17b8e4867925fff8d5.jpege7fb2594d52cbf41df8c1bd0d2d30270.jpeg1cd2e216a3b354daf410584c239e4b99.jpeg稍微爬升後就來到了第二座涼亭，先進入涼亭休息片刻，在繼續順著階梯往上25266ed08dd27f20c5c8db4c28c2afd8.jpegff3cf6ca6397e4123ee15127660b7c19.jpeg涼亭內可以看到太平雲梯和太平附近的山景2f4b2591ccf48fd2d8db588b1b3195ef.jpeg步道上看太平的街景104eec0a85a82486c76c5399c87fa348.jpeg不同高度的太平雲梯休息過後往步道繼續往上走c52a35e9b828e014204c04cc5853cc33.jpeg步道上來不久後就會看到茶園小徑，這裡就脫離步道直上茶園小徑，往茶園上的白色機房走4eed1bc72f5a81375a82402c7d850cac.jpeg到了機房後繼續往上走05acce01eeb7214854a236cdaa54c1ea.jpeg紅南坑山最高點就在水塔那裡了d71f62ae15fed9fb1ba495b208b477cd.jpegc8f3e271f5aaa8eb45010b0b5c0a3311.jpeg紅南坑山（茅子埔山）標高1048公尺水塔旁有一顆土調圖根點45b8b510b2d40486a91fbab97bae589c.jpege199edf7edfc5b3643b97445c42e6010.jpeg635afec0c8396f5c68a6e8f58bdd7236.jpeg572b1469717b698bd49482ee6a4ff226.jpeg山頂上景色不錯好好欣賞一下吧a77a7c76118cc10c92a485c341c3abbe.jpeg順著小徑續走往下50ba39e4213bf9262c70324e2279bcfa.jpeg小徑上可以看到待會要去的二座山958388398470b1a6fd75d94d2eae9dbe.jpeg過了這棵樹後茶園小徑轉左往下6adedabfc2759e153c65f460a5ca7b0f.jpeg135bcf46b5982cd1f96b96e4d731a456.jpeg小徑接到步道後往右走65c5007b9098bc622983f7243879d387.jpeg步道走了一下就會看到，步道旁有一條泥土的產業道路，離開雲之南道進入產業道路2291139bd4b5d9d568fbe52155abc0a4.jpeg8ec1e04783ac589db61cc87367e76f5e.jpeg泥土路走了一會就接到太紅道路往右續行d85abe3513425075222faa9121736a69.jpeg7569b5e9099876f6309db65cac26a058.jpeg路過往大巃頂和奉天岩的叉路口，馬路直行即可cf481f48db89a73bf9a9a163eaf2274a.jpeg路旁的産業道路變成小溪，水都流到馬路上了8281a7960381b044151fc4b3de2cbbcb.jpeg545366bace28f023ebe5d9e5f59cf1ef.jpeg過了這間小廟就要注意，下一個彎道就到登山口了7e1599b0fc900291feb954d78e4f7d4e.jpeg過了這個彎道後就會看到那二座山的入口了e27484f76a66dbc80a754bb6802f1ded.jpeg第一個叉路是往觀音石山，往右走進入產業道路ffd01295cb6232e6d37f0ffc94747a9e.jpeg1ad0f2d3aaf57957d48ef7f7be930aaf.jpeg路上都有積水c62b7eb7c832337b89a3be87004e1cda.jpeg3671781c7b8cf29319c0edc40004458b.jpeg產業道路旁有二個叉路都不要走，順著產業道路往上走就好了我去年走的第二個叉路已經被草覆蓋了26a2f3d71484fe42ae6589e524c171a8.jpeg這裡的積水超過腳踝，如果穿雨鞋就可以直接通過，我的登山鞋雖然是防水的，但是被我折騰二年了，也是漏了一些水到鞋子𥚃ca5a8569bd47af140fdbc8870ed6ac65.jpeg產業道路非常濕滑35642707ac73ab04d6e20fb384a74dc8.jpeg產業道路上來後就會看到竹林中的叉路，路跡不明顯要注意林中的路條5e2f15bb28ffd076a77b4c3934a798b4.jpeg82c2bc2992dcd496dd00bc20ef8fee71.jpeg218551d08dcf65d880c57385e924d501.jpeg樹林中的路線不是很明顯，有些被樹枝擋住了，一路往上爬並不好走，我拍的都是路跡明顯的地方，大概是十分鐘的路程卻感覺很久fcaa495bbc460d599abf068f280c2912.jpeg968f42574d7b15ec950da7811caa7a5c.jpeg觀音石山標高1019公尺7913a23830658a9f9f15025a641d8e32.jpeg回到產業道路的叉路口往上走cb845dd9c8ec60385059d1f4f22ca8bc.jpeg產業道路上來之後會看到左邊樹林好像有路，跟我在網上查詢不太像，我下載的gpx軌跡圖是傳統路線，不是從這個地方上去，看著登山客的地圖這個位子就在阿拔泉山的旁邊而已26be398b6e2434e45a84cb07978ded26.jpeg雜草叢生掩蓋路徑3d0fdae1e730b4a5206cced3484a36e2.jpeg可以看到草叢中水塔旁有路條，但看不到路徑決定放棄從這裡上阿拔泉山，回到馬路口從傳統路線上去，雖然要走比較遠的路，但是至少有把握（後來回家查找資料確認這裡是可以上阿拔泉山）c232883105d9c0e69473cd66b88dceff.jpeg回到太紅道路往右上的產業道路a8f627fdae30408aa7dcf89fff787b3d.jpegab7fc938941240de586a3de2af041a2d.jpeg阿拔泉山產業道路緩升好走66837f68e0cfb3537c6a7233c6f448c4.jpegcaf4368779bf7159188a0d2df6719c71.jpeg產道上到高點會看左手邊有二個大水桶，左轉進入樹林裡d36473fb69c4f5e8fd98008b2b14032d.jpeg路徑上有人除過草明顯好走a12c8852916f9315e648bf29cb945175.jpeg上到稜線叉路往右續走52f23bfa8e419243e09ab5c59ea5b6c5.jpegb7e973a2abcc66c3ee7c4c729bb11ad4.jpeg續走不久就進入竹林稍走一下就會看到左邊的三角點50e9b53b9525fa38934d153414c25857.jpeg1662730ca28bfea2c8983ead6bd20a99.jpegc12ec91929ac05753b6bfecffb7c50d8.jpeg55bbc795f6b1978dd23651e686ff268a.jpeg阿拔泉山標高1022公尺有顆內補的三等三角點和水源保護區界椿7935bfc2e103df193ece4354be8084b3.jpeg按照原路回到太紅道路即可我看到右邊山徑有路條想去探探路844feb28ec41828cc86f9fd5939f33e4.jpeg40d481ee40dadcf7ca9cab478aa149c1.jpeg竹林裡路徑算明顯f91b1b04bf239ef489c3d1d2f17e31b8.jpeg2e886972e3d8fbca3720d9bbadfc37d8.jpeg走到後面開始要拉繩陡降，我停在這裏看看登山客的地圖，已經快接近剛剛在觀音石山上的產業道路口的位置，心裡確認這裡是可以下到觀音石山的產業道路，就沒有繼續往下走了，我就按照原路回到太紅道路了80db59baf98837db00c22e1db0606796.jpeg回到太紅道路往右走回奉天岩a0aa4dc1aedb788dbff0c360babc3f8a.jpeg42ce1d3f20dc6628fc972612fd9cc978.jpeg回到早上要去奉天岩的叉路，往右下階梯續行，就回到早上來的路了4847279bbb851ac13211d5ddeb17353a.jpeg50c2cc2882e099d9b3f4cc5055d6fc16.jpeg回到樟腦寮車站已經是下午快要三點了，終於完成放在心裡很久的路線覺得十分的開心，我還是會持續的紀錄山林，不止是我對山林的喜愛，也是紀錄自己當下的心情，冷門山或熱門山行程中的完美或不完美都是我山旅的一部分。附上時間8:25樟腦寮車站出發9:15到達獨立山9:40奉天岩10:40大巃頂11:55紅南坑山13:00觀音石山13:40阿拔泉山14:45回到樟腦寮車站花了6個小時20分時間時間僅供參考

步道登山老街
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00
看更多

熱門文章

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30

實現年輕時夢想「獨行中橫」D2

2019-07-27 18:19

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

世界奇峰『大霸尖山』 新台幣五百元拍攝點！

2019-07-22 21:35

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

實現年輕時夢想「獨行中橫」

2019-07-26 15:09

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

阿里山神木群棧道　挑戰玉山前的暖身之旅

2019-07-25 08:29

在最高的地方「玉山西峰、主峰」看到最美的台灣

2019-07-27 18:13

實現年輕時夢想「獨行中橫」D3

2019-07-29 08:30

「喀拉桃山」走到你想桃

2019-07-28 09:30

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

北大武！兩天一夜練腳力　欣賞雲霧迷漫的詩境山嶺

2019-07-04 20:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top