「喀拉桃山」走到你想桃
WL愛旅行 網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------桃山在泰雅語中稱「Babo Kaba」，意為「拳頭山」，而山形自西南側展望狀似桃子，故名為桃山。桃山頂上很可以證明「無限風光在頂峰」。朝東往七家灣溪谷對岸望去，可以就近欣賞三六九山莊的草坡、雪主、雪北、品田等聖稜一線，朝西望向有勝溪對岸，北一、二、三段的南湖、中央尖、無明、畢祿、奇萊北也都宛然在目，更別說這裡還是欣賞大霸群峰最佳的眺望點。《完整相簿》。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------難度分級：初級。步行距離：往返約20公里。行程天數：2天1夜，住宿桃山山屋。裝備提示：地圖、GPS。經過的百岳山峰： No.48 桃山：3325m No.84 喀拉業山：3133m行程規劃： 第1天：武陵山莊6.2K→桃山0.3K→桃山山屋 第2天：桃山山屋1.8K→詩崙山1.7K→喀拉業山3.5K→桃山山屋6.5K→武陵山莊-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------武陵山莊，入園投遞處【0K】武陵吊橋【0.3K】桃山叉路口【1.2K】廢棄工寮【0.2K】桃山登山口無限防火巷Z字波【0.5K - 2.5K】黑水塘【2.4K】萬惡的假山頭停機坪【2.6K】終於不是假山頭了【4.2】桃山山頂遠眺北一段、北二段、大小霸、雪山桃山山屋三月銀河桃山日出眺望北部群峰眺望喀拉業山
回首桃山喀拉業名樹眺望梨山部落詩崙名樹喀拉業山北一段大小霸四周只有箭竹的喀拉業雪山大霸巨人------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------相關路線： 聖稜線Y型縱走 聖稜線O型縱走 武陵四秀登山步道
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