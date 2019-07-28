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「喀拉桃山」走到你想桃

2019-07-28 09:30健行筆記 健行筆記WL 愛旅行

WL愛旅行　網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主　-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------桃山在泰雅語中稱「Babo Kaba」，意為「拳頭山」，而山形自西南側展望狀似桃子，故名為桃山。桃山頂上很可以證明「無限風光在頂峰」。朝東往七家灣溪谷對岸望去，可以就近欣賞三六九山莊的草坡、雪主、雪北、品田等聖稜一線，朝西望向有勝溪對岸，北一、二、三段的南湖、中央尖、無明、畢祿、奇萊北也都宛然在目，更別說這裡還是欣賞大霸群峰最佳的眺望點。完整相簿》。65650c5d3b5d048ca3a87f16d16c3e7f.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------難度分級：初級。步行距離：往返約20公里。行程天數：2天1夜，住宿桃山山屋。裝備提示：地圖、GPS。經過的百岳山峰：　No.48 桃山：3325m　No.84 喀拉業山3133m行程規劃：　第1天：武陵山莊6.2K→桃山0.3K→桃山山屋　第2天：桃山山屋1.8K→詩崙山1.7K→喀拉業山3.5K→桃山山屋6.5K→武陵山莊-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eb5d94a84456c24961d8d1fee5b31208.jpgdacf680b0b7624dd2b96b4d0a5eb1f75.jpg8740becec3f2c215d44dab6cbed0e9d6.jpg武陵山莊，入園投遞處【0K】405c86878ec7ffe40135a42c51d8ae0e.jpg武陵吊橋【0.3K】f72e8be4cb0bfb77f091d104556349c0.jpg桃山叉路口【1.2K】c5b45fb9291b32884c6289fa1a2d6688.jpg廢棄工寮【0.2K】a1cea96f637c66e706a498316c3216ad.jpg桃山登山cbc57835722c8bcd448a1602b2f96627.jpgd05c12bdb212ace8e7e18254e014fa58.jpg1c42cc62bebeb986ef25374a1216b216.jpg734f4525cffcb9418d4fc102f1098ee8.jpg無限防火巷Z字波【0.5K - 2.5K】95681942c9f96c3bf34ac20f5936d324.jpg黑水塘【2.4K】a8987ec4e8c148558505c33d23988446.jpg萬惡的假山頭c186d5bb8741ec919d68ba60f696fcf7.jpg停機坪【2.6K】8475433bc9d6a7423358b92714e5a004.jpg46a468e47eca22efb8c0ccbd100ee5b3.jpg終於不是假山頭了【4.2】867ffe138336158cc5c24cb985fc4a4e.jpg54547f5ed012eb4b895d09ada44a8120.jpg桃山山頂89b66266c0000a46dbf63532714dc694.jpg00dfdccbab76e5fd0326ba30d11e0955.jpg27c14e9f491c623772c03e9ed36b2345.jpg257772d6418bbd5c6a0ca1f3be79b36d.jpg1d8130fecf7705908168b746528ca734.jpg遠眺北一段、北二段、大小霸、雪山fef7ac99bcee7f012669252bc52a66c4.jpg桃山山屋b7dfe421c9ec1d0e11276a08cb17dc90.jpgdbb4bd8db4a133c11f64e8d5388ce381.jpgf143d7eb7e638e3349408d643ff6941d.jpg三月銀河98eff217a8d41c285d78645d3307595b.jpg76bfeb3aff4ec302c3c59e036f06b4f2.jpg6e57b1a37175e0c01a55d387c1127bd3.jpg桃山日出ebb760d66bb6c22b419580e05990c03c.jpg眺望北部群峰4f4f1923e0d569c4c334735b46c550d3.jpg眺望喀拉業山10dba53c5dfdcb0b8ffae058ea029aaa.jpg

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回首桃山726192c0f38b7b14c2ef834b5e7d6625.jpg92243f49cd3925eedab427b1001b3f9e.jpg喀拉業名樹f25978fc72616b754b26c744ce3c355c.jpg眺望梨山部落2da0c32fd5a9e993cecc57552457aa38.jpg824ce0e0abe6f16a82cd056a27e1a146.jpg詩崙名樹920395a7475995a725c8006ebd5bec6b.jpg喀拉業山7172ae67a622cc2721759ac984b52b0b.jpg北一段617be4ff710d3cdae0e7dc5972b575bd.jpg大小霸f16de40e297f171e340bc8def05d7cba.jpg四周只有箭竹的喀拉業c03e7a0f1713e9882ec36b54e8294165.jpg雪山ead764529cb6a9c8eec90d6583d12011.jpg大霸巨人------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------相關路線：　聖稜線Y型縱走　聖稜線O型縱走　武陵四秀登山步道

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