「喀拉桃山」走到你想桃

2019-07-28 09:30 健行筆記 健行筆記WL 愛旅行



WL愛旅行 網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------桃山在泰雅語中稱「Babo Kaba」，意為「拳頭山」，而山形自西南側展望狀似桃子，故名為桃山。桃山頂上很可以證明「無限風光在頂峰」。朝東往七家灣溪谷對岸望去，可以就近欣賞三六九山莊的草坡、雪主、雪北、品田等聖稜一線，朝西望向有勝溪對岸，北一、二、三段的南湖、中央尖、無明、畢祿、奇萊北也都宛然在目，更別說這裡還是欣賞大霸群峰最佳的眺望點。《完整相簿》。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------難度分級：初級。步行距離：往返約20公里。行程天數：2天1夜，住宿桃山山屋。裝備提示：地圖、GPS。經過的百岳山峰： No.48 桃山：3325m No.84 喀拉業山：3133m行程規劃： 第1天：武陵山莊6.2K→桃山0.3K→桃山山屋 第2天：桃山山屋1.8K→詩崙山1.7K→喀拉業山3.5K→桃山山屋6.5K→武陵山莊----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 武陵山莊，入園投遞處【0K】 武陵吊橋【0.3K】 桃山叉路口【1.2K】 廢棄工寮【0.2K】 桃山登山口 無限 防火巷Z字波【0.5K - 2.5K】 黑水塘【2.4K】 萬惡的假山頭 停機坪【2.6K】 終於不是假山頭了【4.2】 桃山山頂 遠眺北一段、北二段、大小霸、雪山 桃山山屋 三月銀河 桃山日出 眺望北部群峰 眺望喀拉業山

分享 facebook