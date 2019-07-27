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實現年輕時夢想「獨行中橫」D2

2019-07-27 18:19健行筆記 健行筆記龍哥

一早想趕在七點出發，設定鬧鐘五點響起。其實清晨四點不到，就被臨床的一家四口吵醒，因為他們04:30要出發去登羊頭山。男主人沒見著，女主人就是登山常客的模樣，身材不胖，氣色健美。兒子小三，女兒小一，個子都不高，女兒看似瘦弱，卻都已登過多座百岳（忘了他們說過的驚人數字）。一如往常，登山的孩子都比較不會一直滑手機。漱洗後走上邊坡階梯，頂著晨間耀眼的陽光，只見載我的友人忙著用手機往水泥牆上拍照，一旁還有一位手持單眼相機的遊人，他不是來爬山，乃專程來此捕捉這些蛾類的嬌影，或許是學術研究者，說了很多專有名詞與知識，讓我聽得譕颯撒。原來一夜過後，牆上停駐各式各樣新奇少見的飛蛾，這些飛蛾都是被路燈吸引而來（蛾類有趨光性），每一隻都是獨特的樣式，在平地很少見，有的色彩鮮豔，有的狀似枯枝或枯葉，可融入大自然保護自己，免受掠食。但，天亮後，通常都成為早鳥的美食餐點。a8dff9cc84b33b7655be02882350c3a1.jpg0bb7760e9d457a0cf532d2a731bdd787.jpg3dfd62126559061e1c5665e9ccf568fa.jpg7222a9cb7cc646f2742943ff1ab0b6ef.jpg73862a10389b5f9f0c3cb53a16189002.jpgb1ef8b70d2636cd29a728a16f59343bb.jpg046d3e8bd31f37ea7bc544f75ebc37fc.jpg1f1f191bae7cb9808d935a2922c28dc6.jpgf308826208e68f3326541691c40b460a.jpg9614992bb5dcc710564f51a301e77328.jpg果園老闆娘六點半叫吃飯，依然是昨晚同桌的山友，只減少去羊頭山的那一戶。五人一桌，用餐時，第53梯次中橫健行隊的工作人員，從慈恩山莊把隊員用膳剩餘的菜餚送回果園餐廳，讓我們又增加了一些菜色選擇；加上老闆娘毫不吝惜的提供快炒高山高麗菜，這餐我們吃得營養充足、不亦樂乎！此行湊巧，我的出發日跟第53梯次的健行隊同一天，差別是他們從關原山莊開始，我從合歡啟程，且時間比他們晚。他們大多年輕，腳程快速，難怪一路沒能會見。昨日載我的友人，急於想多看幾個景點，尤其是想走一趟白楊步道，約七時三刻就先驅車下山。我本想與健行隊同行，但獲知他們要九點才出發，只好依照自己的原計劃八點整上路，離開果園時，還聽得他們隊伍在上方山莊處高歌、歡呼、笑聲不斷。這讓我又想起學生時代無緣與會的救國團健行活動！當時，熱門路線如：中橫健行、溪阿縱走、南橫健行………等，都搶不到名額，高一時只參加過恆春健行隊，至今仍殘留許多回憶！74390f4f6e0a3a82c98f020151689a77.jpg3598a25a5870b75f7e2e71bed9710777.jpg依然是自己一個人的行程！背包上肩，緊握登山杖，回頭補拍一張慈恩綠色標示牌，及隱身灌木叢後的慈恩山莊，開始第二日約20公里的步行。經過一夜的休息，兩腿雖然仍有疼痛，已緩和許多，但右腳踝後側上方的肌腱還是隱隱作痛。穿著高筒登山鞋，摩擦擠壓，更行難忍。約1.5公里後，實在無法忍受那種不斷擠壓的椎心之痛，只好在一處較寬廣的路段停下，換穿另一雙對岸掏寶網站購買，名氣不小的邁途出品短筒防水登山鞋。換穿當下，日頭高掛，氣溫已達31度，短短路程就已讓我大汗淋漓。前方一位男士由下往上步行而來，問我去哪？草草告知我的行程，問他是否健行？回說非也，只是常在這條路走動，今天也是來運動賞景的；我剛剛經過的一台白色老舊的轎車就是他昨晚的宿店。判定年約四十有餘的他，比我還隨興啊！不敢多談，揮別續行。df97201af0b758900d18a376a026667f.jpg546f7e0f669dcca71e14ec674a1e4a3a.jpg134公里處，見一台Wish車停駐路邊，三位男士分持手機、相機同時拍照。其中一位蹲低的姿勢顯然是拍攝小物。走近詢問，才知他們為很難讓你發覺的小花留下美美的身影。一位先生指著道路左側土堤上方的白色花兒解說是難得一見的蘭花，唉！可惜回家後又忘了他說的花名！由於他們的相遇，讓我開始在後續的行腳中，不斷留意路邊小花，也想多拍一些，回去請教、考驗咱族裡的才女們！52964c22599e979139b05010fb4a32a6.jpg3147c96eee5cdbd49f98c4d008e9bb74.jpg炙熱的天氣，耀眼的藍天白雲，這氣候跟前一日真有天壤之別！不時有單車運動的騎士由下而上，努力的在公路上賣力，不得不佩服他們的毅力。轉個彎，看著遠方的蒼翠，低下頭突見一長物橫在公路中央。驚嚇時快速取出相機，準備拍下他美美的稀有條紋，才發現它卻動都不動，原來已被車輛輾斃。可憐啊！當時看身上花紋，心裡想到的應是保育類的百步蛇；返家後在臉書上詢問，才知道也是屬於保育類，僅見於台灣1000~3000公尺海拔山林的高砂蛇(又稱玉斑錦蛇)。想～後面有健行梯隊，就沒將它移開，留給年輕學生們也見識一下吧！口裡邊頌念著＂阿彌陀佛＂，繼續欣賞路邊小花、遠方青山，過民國四十八年竣工的陽明橋及陽明隧道，正慨嘆於山林崩塌災情處處有時，快到新白楊的左側路邊又見一條被輾斃的蛇，心痛之下已無心探討它的名稱。4b4c1b64dbeb16e744a1059e56eb3d28.jpga6107ace1fc936fd9eb9a0498280613b.jpgc1bca7d93bfb7171af25bc6d7bd45e71.jpg19eb2e9a804d9c714d4b9c0f47490647.jpg8cde11d26def03b1817ce96fdd9d5400.jpgc07e94bfbcc8decd026b03a933e8ed90.jpgc8644a2511b49b38b1a63eebad1ecc84.jpgb19c795e1a85eeefec35995939e77000.jpg3a1fe71effc46733fca452ee5320254b.jpg91799e826174e8fba4c97594e186e38e.jpg踏進新白楊休息站剛好午時時分，確定需在此用膳。找個陰涼處，在椅子上放下背包，擦擦汗，做完該做的事，即拿出前一日購買的麵包享用，雖不美味，卻異常開心；因為這是此行第一次有時間可以輕鬆在途中進食。低頭瞄一下手機，有訊號！開通網路連線，一則短訊是那位載我的 楊先生傳來，告知白楊步道有開放，可惜他找不到停車場，只好路過，轉往天祥休憩。不一會兒，停車場來了幾部車，下車的人紛紛搬運物品、飯盒、瓶裝水，想必是健行隊的供膳補給人員；不遠處已傳來領隊的吆喝及隊伍的嬉笑聲，讓我驚訝他們怎走得這麼快，兩小時半走九公里，急行軍嗎？年輕就是給力！一對夫妻也泊車在停車場，帶著卡旺高山瓦斯罐及爐具，在我旁邊炊煮午餐（泡麵）及泡茶。交談得知他們來自彰化，利用難得安排的假期繞北台灣一週，前一日住宿清境農場，這是第二天。同樣，好奇也驚訝於我一個人重裝步行中橫公路，勇氣可嘉，精神不勉；因為他們認為這是危險的事。健行隊伍到達後，一時熱鬧如市，年輕人嬉鬧聲終究不乏。看他們到處尋覓陰涼處準備用餐，只好把我的背包移開，讓出兩個坐位，給看似疲累的小夥子休息用餐。我簡單拍照後，趨前找一位工作人員攀談，得知他們當日也與我相同，將在洛韶的慈惠堂晚餐，宿洛韶山莊，我則落腳慈惠堂。他老兄則想說服我跟著隊伍一起走；我以重裝腳程慢回絕，這也是事實，因為事後證明我根本無法跟上他們的速度。86959782ba5bde623638ca36c1c2a529.jpg360ddcb92f4928bc89bf1bf558caa5b6.jpg8eb6cb7b06a8f5b7d63470e78c867ce6.jpg搶在正午一刻欲離開新白楊，卻被一位女性隊友叫住，要我跟在他們後面一起走，以獲得相互關照。幾番你來我往的言詞辯論、嬉鬧，加上另一位男性隨隊嚮導的遊說，最終我還是捨棄他們的好意，想自己悠閒愜意的享受獨有的寧靜山林！感謝健行隊的善意，希望他們也能一路順利完成人生的壯舉。過衡山隧道，讚嘆前人的辛勞，正欣賞遠方飄緲雲霧間疑似奇萊北峰的山巒，一群超跑車轟然奔馳而過，噪音劃破寧靜的山間，讓人有深深突兀的不快感覺。9fcb02d6737c1c233fcb7ae39ceedce3.jpgad9201367d4d301cc1e09ff38145ab3e.jpgf1ea39df9c8a118a2dc8c9e45ea8b67c.jpg125408d6bb7b6ff738be5ef55a04bf3f.jpg5b7fe9531762dc6acc232cb6d5883cd8.jpg0a9eb57c5445fc8f763add9dbb17efd5.jpg又過一個不知名的隧道，聽得數聲聒噪的烏鴉喧鬧，抬頭見樹枝間一對烏鴉上下跳躍，快速捕捉黑影，想拍得展翅瞬間的美感，卻忘了將相機設定在運動模式。轉個彎，見一遠處山巒幾處崩塌痕跡，而位在其下的路徑，更讓我怵目驚心。144K前，身後開始傳來健行隊的答數與歌聲，顯然我又要被超越了。真的，不多久就看到他們現身轉彎處，很快地在眼前快速通過。不禁讓我質疑領隊為何帶隊行走得如此倉促？不放慢速度、多給點時間，讓隊員欣賞沿途景色，享受這山林之美？但想到這公路狹窄，常有機、汽車急馳而過，彎道又多，隨處都可能有落石，考量隊員的安全與承辦單位的責任，確實快速通過是明智之舉；畢竟，這年頭辦活動不比三、四十年前，個個都是拼命三郎，現在都是家裡父母心頭的一塊寶，難怪這健行活動隊伍中還有家長陪同。除非是家庭群體教育活動，不然，也太寶貝了！003ae5bdc84f3ca63e07562aa4ad97ef.jpgd66564b9bb2d5f58de274c4db88afed2.jpg49b948eea1754d848a8fdfa91a5c586c.jpge39fbd9a86fcfd735bdfa675a863f781.jpg9b491b581821ee2759181b3a663ab77a.jpg快到147K華綠溪休息小店，一位嚮導回頭找解放處，發現一搓小花問我花名，真是找錯人了！當然回說不知。但看花形疑似蘭花的一種，只是不知名爾！到達小店時，健行隊已休息補電完成，正起步出發，趕緊搶拍一張留念。踏進小店，放下背包，依例先灌半瓶開水解渴；再來吞顆鹽糖補充電解質。小店正巧有位果農的業務送水果到，其中有盤火龍果，老闆娘切一顆分享給我，無功不受祿的情節只好買罐台灣啤酒一飲而盡，稍解暑熱之氣。老闆娘也是客家人，不免攀談一下，得知她並非每天上山開攤，這幾天是假日，又有健行隊活動，才會連兩日在此；若明天路過，就不一定看到她了。山裡的小店就是這樣，彼此隨緣！a6b8cf2ca4aef995f33c994268ee24a0.jpgb43b1afd50ef5851363cd35672ec4411.jpg4ca0d6d468ab6c9ccf12cd9bd7fdba61.jpg9f51b150518b0240d3e66838004ec803.jpg9d47d42c97c47d446647ac5d94d95dc4.jpge5134855c27fedf19b1a4d99c1c8bd94.jpgc1d29c17afe7f284ebe0a9f1ffa60ffd.jpg6385dd28b1fd11f1bb1798a4118b388e.jpg離開華綠溪小店，遠望下方道路健行隊的身影，驚嘆他們的腳程好緊！路過一處坍塌，施工地面揀起一個黑色疑似電器用品的電池盒，薄薄小小一顆。心想裡面應該有薄型鈕扣電池，可能適用在我的手機自拍搖控器。邊走邊設法打開卡榫式上蓋，卻用盡指甲力氣都未能得逞。找個石塊想把它敲開，該物太小，差點兒被我砸壞。正傷腦筋中，又一處施工地，找到一小捲細鐵絲，揀起它利用鐵絲彎折處施力，插入電池蓋細縫輕輕一撬，電池蓋應聲彈開，果然一顆鈕扣電池跟著跳出。哈！拿出藍芽遙控器，完全適合使用！欣喜得讓我大＂喝＂一聲，驚飛路旁枝頭數隻隱身的鳥兒。於是，到慈雲橋時，就盡情享受遙控自拍的快意了！（慈雲橋結構＆歷史典故看這裡～fd537b5a95fce22d6eb6b103fcc2e6f0.jpg8312e35609c19aa76cfe468eef1b07a6.jpg5dc5517dd8bfa50e48bf9627e3ae719a.jpg7eaee868c72fe8499b86adc44e341d11.jpg

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1b4a92add7b4f96ba1e5b704ab6edce0.jpg9b8ba62178ab488c6dee430d8a6723ca.jpge2ecda3454e0327b73dd921099e8a806.jpg4df9c0b0b03ec4baac9015974b98e8d2.jpg慈雲橋後沿著蜿蜒公路，不時回望來時路，突然發現原來走過的山林竟是如此深遠、高聳！有前人困苦辛勞付出完成的公路建設，才能讓後人得以享受現成的休閒生活。感慨於現下仍有許多不知飲水思源的人，批判謾罵前人的種種不是，哀啊！歷史本是共業，不論功過後人都無權追究，更不需求償；只要檢視歷程，研討防範未來再生之策，才是我輩的歷史責任。c5d7e708946ba59960ac8e81f48305a3.jpg紅圈處都是經過的公路~c6962b342e2037dc43dbbdb95ea49808.gif0a556c46233e7fb86e6222d2d15d3b3d.jpg未時，太陽高掛的天候，氣溫約24度，雖不是令人難以忍受，但走起來依然會汗濕衣襟，讓人心浮氣躁。無聊得拍下自己陽光下的身影，有種孤獨的心情，原期待老婆可以牽手同行，無奈於種種因素不能如願；期待有朝一日，她願意時，我必陪她再走一回。ceaaa938663a5f1fd5356b40383f8351.jpg近嵩山隧道，遠觀入口小小；待進入約20公尺，陡然車道變寬，後段又縮回狹小，不解其因。出隧道口152K里程牌豎立路旁，距當日目的地洛韶只一公里，算時間四點左右可放下裝備休息矣！放慢腳步，左顧右看，嘿～真有小物出現！一隻蛄蟲在路邊擋鐵上爬呀爬的，無視我的存在，毫不飛躲，任我拍下他可愛的身軀。這一公里，景觀乏善可陳；看到洛韶的建物時，令我深嘆氣怨，因為這最後的五百公尺是下坡形勢，而洛韶慈惠堂竟還要由公路往上爬升！過洛韶橋，舊步道已坍塌，需從綠色地標牌左側的邊坡車道上行，才會到達慈惠堂前廣場。這一小段路，走得我氣喘如牛，停下三次才完成今天的行程。ad92254545d0acd6db1de7afb21cb1e3.jpgd10a32a9c8c103550620a935974646d5.jpg96b964d69435807c3a9162bac0461e57.jpgb7c3a3c9a91eec51c40d60307f250535.jpg3aaaff1637fc35c69d9de30c1b1eae75.jpg4bc373dbcdadfeb71e54d1f109b0c70a.jpgeb9dd2b39b3803f242198dd752da1adb.jpg8c4d1492368447e4418c0a5fd08880e3.jpg0d2a498f119c65932503ecaac924dcad.jpg325b85b98ab431a18a02b81a53d641c6.jpg上階梯前拍下廟埕建物，上傳回報老婆、族人我已平安完成今日任務。進廟埕，遠遠聽到師姐跟身旁的人說＂他到了，晚餐跟他們一起吃＂。靠近時，指著旁邊的香客房告知我住宿地方，並說今天我包棟，轉身要帶我進去。我脫下帽及頭巾，先向 媽祖參拜，感謝讓我平安到達，再隨師姐進入客房。相關設施解說完畢，離開前提醒我六點半跟健行隊一起用餐。熱誠親切一如網路上曾經到訪過的旅人所述。c49c38e3dac9887ce1b0f012b46c723d.jpg放妥裝備，飲水靜心，稍事喘息，換下鞋襪，在燜熱濕透的衣物包裹下，實在不舒服。迅速衝進客房右側的盥洗室沐浴更衣，獨自一人享受寬敞浴室，不必與人爭先，真是難得的福氣！回客房拍下室內設施，傳給家人，分享包棟的喜悅與孤寂。距用餐還有一段時間，遂到戶外廟埕坐下，仔細端詳建物及慈惠堂的歷史源起（無連接資料，親訪最佳），讓我對師姐的誠心更加敬佩，對前人的犧牲更覺感恩！a8a3568ac6c318dd5c8ce68c4f4b6fef.jpg廟方委託承辦晚餐的工作人員，陸續將菜餚上桌；健行隊的服務人員也先從對面的洛韶山莊過來檢視準備。色香味俱全的素食料理，早已打動我的味蕾，激得我腸胃咕嚕咕嚕蠕動。用餐時間，隊員有序的排隊打菜，我不忍搶食，遠遠站著欣賞這一幕愉快和諧、富年青活力的人群享用佳餚。當隊伍盡頭打菜時，我跟上一看，已所剩無幾，勉可充饑；好在我不是大食客，且在養生期，無需大量美食佳餚，青菜幾根就足以飽餐一頓！用餐時，健行隊的主辦之一 潘先生，及其領隊邀請我參加他們的晚會，因不想在喧嘩的氣氛度過，婉謝了他們的美意。bc671f809ba0beaafb829df7a62db183.jpge658e9853ab413d48897544c6a6e63b2.jpg4be91105ae95fc20a492a6b95fcc5f87.jpg餐後，與家人通話，略述今日行止，時辰尚早，拿取自帶的高粱酒、器，到圓桌旁獨自品飲。未幾，一對男女在我身後坐下聊天，看似香客模樣。當我回頭，問我一個人嗎？去哪裡？就此打開一段時間的話匣子。言談中才知道，他們是師姐的兒子與媳婦，平日在花蓮，假日或晚上會來陪師姐，上山時順便帶生活補給及所需物品。曾經受媽祖開釋，由太魯閣花四天步行到廟堂，作為還願、省思、祈福的修行。也因有過這等修行，才更體會師姐的承擔與精誠；並深刻領悟施與受的福報差異。她告訴我，曾有一梯次的健行隊，有位隊員約初中年齡，家長交付數萬元給承辦單位，作為妥善照顧他小孩的經費，並要求在洛韶落腳時，晚餐要準備上好牛排肉給它兒子享用。據稱肉放桌上，那兒子還說他娘都是切成小塊給他，要求工作人員也要幫他切。還陳述一些令人不可思議的要求，著實讓我驚訝：這年代真有這款父母子女嗎？6f998cc09db291430ac5c45b16c5974c.jpg*上圖白色建物即洛韶山莊*亥時起，該就寢了，為來日另一個二十公里的行旅準備！山莊方位仍歌聲、樂音、歡笑不斷，顯然他們正享受著興奮快樂的夜晚！請拭目以待 --年輕夢想的實現--中橫獨行#D3

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世界奇峰『大霸尖山』 新台幣五百元拍攝點！

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桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

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苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

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