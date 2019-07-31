大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00 健行筆記 健行筆記林庭宇



🎊南湖大山縱走-人生第一次六天沒有洗澡…撿了四座百岳- 南湖大山位於台灣的中央山脈主稜線北段，在太魯閣國家公園，海拔3,742公尺，為中央山脈第三高峰。為台灣最具代表性的五座高山之一。山型端凝厚重，素有帝王之山、王者之山之稱。-維基-打從一開始知道要去縱走，就一直覺得還沒有做好心理準備…可能因為也才剛從合歡下來一個月吧…(我每一次上山前都會有一個時間點跟自己說：「恩，我準備好要上山了~走吧」)也因為平常都不會說路線累的學長說這次真的會累，所以我一直都蠻怕的在許多鼓勵與不健全的心理建設之下，還是上山了…-第一天(重裝/約9k/8hr)一路上坡，心裡開始浮現一大堆髒話，還有問自己幹嘛來爬，真的很累…幸好老天給了我們好天氣，讓我還是不至於太崩潰的到了雲稜山莊。但晚上睡覺的時候還是半開玩笑不爭氣的跟同行的人說：「我想回家了…」

第二天(重裝/約10k/9hr)沿途經過審馬陣山/南湖北山/美景/飛機殘骸/草原…但…怎麼全部都是上坡!!!每一個0.1k標誌我都覺得好遠…到某個岔路的時候，大家問我要不要拆裝，我說不用，但我心裡其實很崩潰想哭(為什麼一直上坡都沒有平路啦!!!)總之還是分裝了(嘴硬>

第三天(輕裝/8小時吧忘記了哈哈)完成了南湖大山東峰/主峰。原以為輕裝會比較輕鬆，結果還是他媽超崩潰…加上天氣非常好所以曬傷了(大媽帽也救不了我)。攻頂南湖大山的心情其實蠻複雜的?因為常常覺得自己太常爬山了，登山反而成為自己的舒適圈，應該要封山一段時間，做一些不一樣的事…但每次登山又覺得很累，另一方面卻又很有成就感，認為一切很值得，可以看到很多不爬山就沒辦法親眼看到的風景，常常是很特別又很震撼很感動。總之…我征服「帝王之山」了。心裡還是超雀躍的!

第四天(重裝/10k)回程，一般來說聽到下山都會非常高興，但是要開始下山要先經過第二天下來的圈谷，也就是要爬上圈谷，看到又陡又細的碎石坡就在不遠處，我不知道我應該高興還是難過，但是我也沒有退路，嘴上一直說不想走、不要走，但是心裡也知道不能不走阿…又是每一個0.1k都讓我覺得超遠，我臉也超臭超想哭(爬一次山到底要想哭幾次)可能…有一點鬧脾氣(大二了鬧什麼脾氣啦QAQ)到最後幾百公尺開始心靈崩潰…最後…還是在預料中順利回到了雲稜山莊(對…我就是如此幼稚，明明知道會到，但就覺得很累不想走)。

喔對了，這天天氣很好，風也不大，在某一段路上看到山與山的重疊，不同的藍色綠色深淺交錯，雲海漂浮，太陽照耀…的時候。我心裡默默告訴自己，其實我還是愛山…好假掰，但是我真的那麼想。

-第五天(重裝/9k)無敵想洗澡，從大概第二三天開始覺得五天怎麼如此漫長，也因為一連串的下坡或是陡下(第一天陡上的相反)很炸膝蓋、大腿、小腿。打消了昨天想自己愛爬山的念頭…-下山時間比較隨興，拍了一些照片、多了一點休息，開始討論慶功宴要吃什麼，但是最想做的事情還是洗澡，歷經了7小時的下降，終於…完成了我人生第一趟縱走挑戰。開始覺得這五天好像一下就過了，也發現自己心裡準備還沒做好，就爬完了呢。近期…應該不會再上山了吧。但是不久的將來，歡迎再約我(帶我)爬山、縱走(太多天不能洗澡的…我還是再考慮一下好了哈哈哈)。

感謝領隊/嚮導帶領我/我們大家高山縱走(當初我一直跟領隊說我真的會走很慢，領隊還是很好心的說沒關係，在路程中也問我要不要幫揹…我上輩子燒了好香，還是在這邊說一句，謝謝學長!!!!!!QAQ)也謝謝大家的幫忙QAQ感動(準備/煮飯或是揹東西等等的，讓我去縱走可以跟去2天的廢團揹一樣輕，我愛大家，謝謝大家包容我這個小廢廢)。這次有許多故事的紅燈會議，也一起相處了好多天發現每個人都有各自的長處跟想法，不同的人物組合讓每一次上山的回憶都不一樣。希望某一天愛爬山的大家還是可以聚在一起，探索台灣更多的山林。

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📍第一次應該不會是最後一次的縱走get!

-據說…南湖大山是最入門的縱走呢